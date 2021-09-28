Проєкт "Без цензури": Газова камера. Як Росія бере в заручники Європу? ВIДЕО

Як пов'язані між собою вибори в Німеччині, газова угода Росії та Угорщини і Північний потік-2? І що нам з цим усім робити? Як Україна може протистояти шантажу росіян?

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" аналізує політично-газові розклади напередодні зими, коли Європі треба буде буде багато газу, і бажано – якнайдешевшого.

Угорщина домовилася з Росією про постачання газу в обхід України. Новий контракт розрахований на 15 років з можливістю перегляду за 10 років.

Відповідно до нього, Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд кубометрів газу на рік. 3,5 млрд - через Сербію по газопроводу "Турецький потік", а один мільярд - через Австрію.

Крім того, вже зрозуміло, що Північний потік-2 точно запрацює. Але це не привід посипати голову попелом.

Також дивіться: Шефір і собаки, а також невдалі замахи на українських політиків: дев'ятий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО