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Проєкт "Без цензури": Газова камера. Як Росія бере в заручники Європу? ВIДЕО

Як пов'язані між собою вибори в Німеччині, газова угода Росії та Угорщини і Північний потік-2? І що нам з цим усім робити? Як Україна може протистояти шантажу росіян?

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури"  аналізує політично-газові розклади напередодні зими, коли Європі треба буде буде багато газу, і бажано – якнайдешевшого.

Угорщина домовилася з Росією про постачання газу в обхід України. Новий контракт розрахований на 15 років з можливістю перегляду за 10 років.

Відповідно до нього, Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд кубометрів газу на рік. 3,5 млрд - через Сербію по газопроводу "Турецький потік", а один мільярд - через Австрію.

Крім того, вже зрозуміло, що Північний потік-2 точно запрацює. Але це не привід посипати голову попелом.

Також дивіться: Шефір і собаки, а також невдалі замахи на українських політиків: дев'ятий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Автор: 

Угорщина (2277) газ (10429) росія (65162) Північний потік (2461) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Это себя Европа загнала,а не Раша
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28.09.2021 15:38 Відповісти
Друзі, та тепла ванна для єрмакіащини на каналах Пінчука, й Бєні , охорона ТІГІПКО( сірий радник єрмака) завідуватиме корупцією в СБУ - ТО ЯКА МАФІЯ БУДЕ НАДАЛІ РУЛИТИ В УКРАЇНІ? Це при тому , що напівідстріляний Шефір дружив з Ахмєтовим, канали котрого земдять яєрмаеіащину, й давно вже не виконувпв свою
роботу першого помічника типу поезидннта , твердить Чорновіл , бо був не згоден з ЄРМАКОМ
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28.09.2021 15:59 Відповісти
Як у пісенці про Буратіно - СКАЖІТЄ КАК ТУ МАФІЮ ЗАВУТ ????
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28.09.2021 16:02 Відповісти
"Падаючого підштовхни!" Україна має відрізати трубу на 30 км від кордону і перетворити власну газотранспортну ситсему на суто внутрішню без будь якої змоги транзиту. Газовий проект не наш. І ми не повинні від нього будь яким чином залежати. Ми маємо розвіданих запасів на 600 років за темпами нинішнього рівня споживання. Забудьте про кацапський газ взагалі. Транзитна халява закінчилась! Кацапи це вороги. Крапка. "Геть від Москви!" - "Нам своє робить!". Енергозбереження, армія, добробут і на буй, на буй і ще раз на буй усе азіатсько-кацапське свинство. Ізолювати за поребриком і забути про їх існування. Нехай тепер європейці на власній шкурі в повній мірі відчують що таке мати справи з диким ***********. Кацапи забули що європейські країни колись мали колонії і вміють впливати на аборигенів, а без "бус" та "брязкальців" (гаджетів) кацапи вже не можуть!
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28.09.2021 16:25 Відповісти
Та не бере росія європейців у "газову камеру", вони самі туди пішли шеренгами і з піснями.
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28.09.2021 16:43 Відповісти
Європа попала в кацапську дупу, оце газувать будуть, засмердить на весь світ, а Україна своїми ресурсами обійдеться.
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28.09.2021 19:29 Відповісти
ну что Кабел Немецкий договорился с ботаксным, педофильным Шнырем вовой, наверное думала общее ГДРровское прошлое поможет.....когда до вас Баранов дойдет что этот Задрот и его одичалые мокши понимают только язык силы, усилить санкции, отключить от Свифта, закрыть Босфор и дело пойдет....
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29.09.2021 10:47 Відповісти
 
 