Мінімальна пенсія для людей старших за 70 років у 2022 році буде 3 тис. грн, - Лазебна. ВIДЕО
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила про підняття розміру мінімальної пенсії для людей старших за 70 років у 2022 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не може бути менше, ніж 3 тис. грн", - сказала Лазебна на пресконференції у вівторок у Києві.
Крім того, вона зазначила, що на даний момент йде процес проведення комплексної пенсійної реформи. Зокрема, влада має намір відновити справедливість у солідарній системі через законопроєкт про систему державних гарантій непрацездатних осіб, а також ввести обов'язкову накопичувальну систему і розвивати добровільні пенсійні накопичення, розповіла Лазебна.
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Я вышел на пенсию( 42г.стаж) и переехал в село. Соседи,мужики,практически без стажа,15 лет максиму. Получают минималку,но им понемногу добавляют,добавляют, мне (у меня 3500гр) нет.Спрашивается: на хрена этот стаж?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті й спробувати прожити на
півтори тисячітри тисячі гривень ( при цінах і тарифах 2021 року) пенсії хоча б місяць?