Мінімальна пенсія для людей старших за 70 років у 2022 році буде 3 тис. грн, - Лазебна. ВIДЕО

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила про підняття розміру мінімальної пенсії для людей старших за 70 років у 2022 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не може бути менше, ніж 3 тис. грн", - сказала Лазебна на пресконференції у вівторок у Києві.

Крім того, вона зазначила, що на даний момент йде процес проведення комплексної пенсійної реформи. Зокрема, влада має намір відновити справедливість у солідарній системі через законопроєкт про систему державних гарантій непрацездатних осіб, а також ввести обов'язкову накопичувальну систему і розвивати добровільні пенсійні накопичення, розповіла Лазебна.

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