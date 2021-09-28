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Окупанти підготували "свідків" у "справі Єсипенка": вони не плуталися, як попередні, і використовували спеціальну термінологію, - адвокат Дінзе. ВIДЕО

Заарештований в окупованому Криму український журналіст Владислав Єсипенко на черговому засіданні "суду" в Сімферополі 28 вересня заявив, що один із допитуваних свідків звинувачення його обмовляє.

Про це після засідання суду повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії. За його інформацією, в ході засідання були допитані два "представники громадськості", які виступали як поняті при проведенні двох оперативно-розшукових заходів щодо Єсипенка.

Як сказав адвокат, один із них заперечував, що на ділянку місцевості, де нібито Єсипенко діставав зі схрону гранату, підсудного привезли з мішком на голові і в навушниках. Однак Владислав Єсипенко заявив, що "свідок каже неправду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання журналіста Єсипенка в окупованому Криму: "Свідки" дають різні свідчення про нібито знайдену "гранату"

Крім того, адвокат Дмитро Дінзе підкреслив, що "обидва представники громадськості мали заздалегідь підготовлений до допиту в суді вигляд - добре пам'ятали ключові обставини, а також використовували професійні юридичні терміни". За словами Дінзе, їхні свідчення разюче відрізняються від результатів допиту двох попередніх понятих, які в суді переважно повідомляли, що "нічого не пам'ятають".

Наступне засідання суду у справі Владислава Єсипенка відбудеться 12 жовтня.

Автор: 

Крим (14147) Дінзе Дмитро (45) Єсипенко Владислав (41)


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зря сруцким нацыстам- гэбэшникам провели интернет и продали компьютеры
с приходом фуйла в 2000 году - это сразу же использовали для трансляции лжи , пропаганды и передела миропорядка...
о таких возможностях ни членин ни сралин в своих краснопузых снах - даже не мечтали...
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28.09.2021 20:15 Відповісти
💯
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28.09.2021 20:30 Відповісти
Подлейший кацапский мир,внуки Нквдешников, Гитлер против них дитя.В Германии с 1933г.по1940г.было брошено в лагеря около 10т.,какое может быть сравнение с проклятым сссром.
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29.09.2021 09:29 Відповісти
 
 