Окупанти підготували "свідків" у "справі Єсипенка": вони не плуталися, як попередні, і використовували спеціальну термінологію, - адвокат Дінзе. ВIДЕО

Заарештований в окупованому Криму український журналіст Владислав Єсипенко на черговому засіданні "суду" в Сімферополі 28 вересня заявив, що один із допитуваних свідків звинувачення його обмовляє.

Про це після засідання суду повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії. За його інформацією, в ході засідання були допитані два "представники громадськості", які виступали як поняті при проведенні двох оперативно-розшукових заходів щодо Єсипенка.

Як сказав адвокат, один із них заперечував, що на ділянку місцевості, де нібито Єсипенко діставав зі схрону гранату, підсудного привезли з мішком на голові і в навушниках. Однак Владислав Єсипенко заявив, що "свідок каже неправду".

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Крім того, адвокат Дмитро Дінзе підкреслив, що "обидва представники громадськості мали заздалегідь підготовлений до допиту в суді вигляд - добре пам'ятали ключові обставини, а також використовували професійні юридичні терміни". За словами Дінзе, їхні свідчення разюче відрізняються від результатів допиту двох попередніх понятих, які в суді переважно повідомляли, що "нічого не пам'ятають".

Наступне засідання суду у справі Владислава Єсипенка відбудеться 12 жовтня.