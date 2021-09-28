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Вертоліт МВС за 50 хвилин доставив донорське серце з Вінниці до Києва, - Монастирський. ВIДЕО

У межах спільного з Міністерством охорони здоров'я проєкту аеромедичної евакуації сьогодні поліцейським вертольотом Airbus Helicopters Н-145 з Вінниці до Києва доставили донорське серце.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Вертоліт МВС за 50 хвилин доставив донорське серце з Вінниці до Києва, - Монастирський 01

Серце 38-річного чоловіка, який унаслідок нещасного випадку зазнав травми несумісні з життям, було доставлено з Вінниці до Києва за 50 хвилин. Воно вже успішно пересаджене 12-річній дівчинці.

"Нирки і печінку від того ж вінницького донора на авто з супроводом патрульної поліції терміново транспортували до Києва для пересадки іншим пацієнтам. Дві нирки будуть сьогодні пересаджені в клініці "Охматдит" двом дівчаткам 12 і 17 років. Печінку отримає ще одна 17-річна дівчина, яка вже близько місяця перебувала у критичному стані в реанімації", повідомив Монастирський.


За словами чиновника, МВС спільно з Мінцифри і Комітетом Ради з питань здоров'я нації, працює над тим, щоб "кожен із 7 млн ​​українців, зареєстрованих у "Дії", міг через кілька натискань на екран смартфона дати добровільну згоду стати донором". Міністр сподівається на прийняття відповідного закону цього року.

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Вертоліт МВС за 50 хвилин доставив донорське серце з Вінниці до Києва, - Монастирський 02

Автор: 

МВС (3501) трансплантація (118) Монастирський Денис (392) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+2
Ті гелікоптери краще б було медикам віддати, хоч половину.
Дітям - здоров'я
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28.09.2021 20:15
+2
А это мог сделать только вертолет МВД?
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28.09.2021 20:38
+2
Молодого чоловіка розібрали на запчасті. А як так можна отримати травми несумісні з життям щоб всі ключові органи були в ідеальному стані!
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28.09.2021 20:41
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Ті гелікоптери краще б було медикам віддати, хоч половину.
Дітям - здоров'я
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28.09.2021 20:15 Відповісти
Молодого чоловіка розібрали на запчасті. А як так можна отримати травми несумісні з життям щоб всі ключові органи були в ідеальному стані!
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28.09.2021 20:41 Відповісти
Травма головы.
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28.09.2021 20:49 Відповісти
Ось так підпишеш дозвіл на використання органів після смерті і лікарі констатують смерть навіть після обмороку та легкої травми голови!
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28.09.2021 20:54 Відповісти
Тяжко, але можливо. Їм сенсу нема, бо це пожертва для інших, має бути безкоштовна.
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28.09.2021 22:48 Відповісти
Ну в твоєму випадку це дійсно страшно! Будь який лікар поставить тобі діагноз - "Мозок мертвий", якщо він у тебе взагалі був.
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28.09.2021 22:49 Відповісти
С сантехник за 30 минут устранил прорыв трубы! И что теперь будем о каждом пуке писать???
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28.09.2021 20:23 Відповісти
при чем здесь подхалим монастырский? разве что оно было пилотом..
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28.09.2021 20:26 Відповісти
Оно пожертвовало вертолёт)
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28.09.2021 20:36 Відповісти
сердце у нарушителя изъяли?

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28.09.2021 20:35 Відповісти
А это мог сделать только вертолет МВД?
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28.09.2021 20:38 Відповісти
Легендарный гражданин нашей страны что на фото в левой руке контейнер жёлтый держит. С 26 декабря 2009 года сменил я свой день рождения на эту дату. Новый пошёл отсчёт для меня!
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28.09.2021 20:47 Відповісти
Якщо не секрет, що Вам пересадили ?
Вибачте.
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29.09.2021 01:29 Відповісти
Мне ничего не пересаживали. В 2009 г такого не делали у нас. Тодуров и тогда мог пересадить уже сердце, но не было растреклятого закона о транспланталогии органов у нас. Великолепно белоруссы на этом зарабатывали кстати многие годы--именно на украинцах. Близко ехать и не сильно дорого. Я чуть запустил проблему и когда грянуло совсем например в Амосова отказали уже. По совету приехал на Братиславскую в Центр сердца. Посмотрели, покрутились и взялись. Просили только что бы близкий кто был на момент операции. Вшили аортальный клапан механический и поставили кардиостимулятор. Почти 12 прожил. Там ставят только США протезы, росийские и белорусские клапана сильно ночью слышно, не всегда заснёшь. Но дорого было--для меня. Есть био-механические клапана---те дороже и есть био клапана, сильно дорого. Со стимуляторами тоже самое. Американские Витатрон давно вне конкуренции и немецкие само собой. Кто богатый те едут и тогда ехали в Израиль. Кардиохирургия там сильная. Мне всё стоило 8 тыс дол. в 2009г. Один клапан и стимулятор с электродом почти все эти деньги и потянул купить. Там сильное детское отделение---2-4 недельных вытягивают с того света почти запросто.
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29.09.2021 16:01 Відповісти
Дай, Боже. Здоров'я Вам.

P.S. То Вас закликали не відповідати мені.
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29.09.2021 21:19 Відповісти
Не відповідайте!
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29.09.2021 01:37 Відповісти
Как скажете так и будет Иренка. Но вот кому не отвечать и о чём? Растерялся. Не отвечайте---шутка!
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29.09.2021 16:05 Відповісти
Пізно!

Ви вже відповіли.
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29.09.2021 16:30 Відповісти
а почему нельзя было все донорские органы везти в Киев одним вертолетом?
(почки и печень в сопровождении полиции перевозились наземным путем, тоже в Киев)
(простой вопрос без всякого подтекста)
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28.09.2021 21:52 Відповісти
Думаю, что на извлечение и консервацию надо время, сердце бы не выдержало ждать еще пол часа-час.
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28.09.2021 23:04 Відповісти
а почему тогда всего донора не могли перевезти авиацией чтоб на месте...???
(у меня сначала мелькнула мысль, что нельзя все в одним транспортом ибо вдруг что ...чтобы хоть что-то спасли... ну это скорее не то)
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28.09.2021 23:17 Відповісти
Возможно нужна какая-то консервация для транспортировки, на нее надо время, а без консервации потом оживить орган не получится.
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29.09.2021 00:36 Відповісти
В КИЕВЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ УМИРАЕТ !!!
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28.09.2021 23:48 Відповісти
Медична наука досягла таких висот, що не довіряти їй ми не маємо права. Он які дива виробляють на наших очах та скільки життів рятують.

Смішно, коли антиваксери на повному умнякє, не маючи медичної освіти, корчать з себе інфекционістів, імунологів та генетиків. Почали лякати людей новими страшилками: безплідністю та імпотенцією. За святе взялися, бо бажання розмножуватись ще ж ніхто не відмінив.
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29.09.2021 01:44 Відповісти
Это отличная новость! (если не задаваться вопросом кто родители этой 12-и летней счастливицы).
Но я подумал о том, что за цену этого вертолета можно было бы купить несколько десятков патрульных авто. И ЭТО могло бы спасти десятки жизней, а не одной 12-и летней девочки.
В любом случае, ребенку - здоровья!
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29.09.2021 10:09 Відповісти
 
 