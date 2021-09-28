Вертоліт МВС за 50 хвилин доставив донорське серце з Вінниці до Києва, - Монастирський. ВIДЕО

У межах спільного з Міністерством охорони здоров'я проєкту аеромедичної евакуації сьогодні поліцейським вертольотом Airbus Helicopters Н-145 з Вінниці до Києва доставили донорське серце.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Серце 38-річного чоловіка, який унаслідок нещасного випадку зазнав травми несумісні з життям, було доставлено з Вінниці до Києва за 50 хвилин. Воно вже успішно пересаджене 12-річній дівчинці.

"Нирки і печінку від того ж вінницького донора на авто з супроводом патрульної поліції терміново транспортували до Києва для пересадки іншим пацієнтам. Дві нирки будуть сьогодні пересаджені в клініці "Охматдит" двом дівчаткам 12 і 17 років. Печінку отримає ще одна 17-річна дівчина, яка вже близько місяця перебувала у критичному стані в реанімації", повідомив Монастирський.





За словами чиновника, МВС спільно з Мінцифри і Комітетом Ради з питань здоров'я нації, працює над тим, щоб "кожен із 7 млн ​​українців, зареєстрованих у "Дії", міг через кілька натискань на екран смартфона дати добровільну згоду стати донором". Міністр сподівається на прийняття відповідного закону цього року.

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