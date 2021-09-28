Вертоліт МВС за 50 хвилин доставив донорське серце з Вінниці до Києва, - Монастирський. ВIДЕО
У межах спільного з Міністерством охорони здоров'я проєкту аеромедичної евакуації сьогодні поліцейським вертольотом Airbus Helicopters Н-145 з Вінниці до Києва доставили донорське серце.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
Серце 38-річного чоловіка, який унаслідок нещасного випадку зазнав травми несумісні з життям, було доставлено з Вінниці до Києва за 50 хвилин. Воно вже успішно пересаджене 12-річній дівчинці.
"Нирки і печінку від того ж вінницького донора на авто з супроводом патрульної поліції терміново транспортували до Києва для пересадки іншим пацієнтам. Дві нирки будуть сьогодні пересаджені в клініці "Охматдит" двом дівчаткам 12 і 17 років. Печінку отримає ще одна 17-річна дівчина, яка вже близько місяця перебувала у критичному стані в реанімації", повідомив Монастирський.
За словами чиновника, МВС спільно з Мінцифри і Комітетом Ради з питань здоров'я нації, працює над тим, щоб "кожен із 7 млн українців, зареєстрованих у "Дії", міг через кілька натискань на екран смартфона дати добровільну згоду стати донором". Міністр сподівається на прийняття відповідного закону цього року.
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Дітям - здоров'я
Вибачте.
P.S. То Вас закликали не відповідати мені.
Ви вже відповіли.
(почки и печень в сопровождении полиции перевозились наземным путем, тоже в Киев)
(простой вопрос без всякого подтекста)
(у меня сначала мелькнула мысль, что нельзя все в одним транспортом ибо вдруг что ...чтобы хоть что-то спасли... ну это скорее не то)
Смішно, коли антиваксери на повному умнякє, не маючи медичної освіти, корчать з себе інфекционістів, імунологів та генетиків. Почали лякати людей новими страшилками: безплідністю та імпотенцією. За святе взялися, бо бажання розмножуватись ще ж ніхто не відмінив.
Но я подумал о том, что за цену этого вертолета можно было бы купить несколько десятков патрульных авто. И ЭТО могло бы спасти десятки жизней, а не одной 12-и летней девочки.
В любом случае, ребенку - здоровья!