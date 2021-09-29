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Мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру і теж був застрелений. ВIДЕО

У КДБ стверджують, що відпрацьовували адреси, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності". Опубліковане офіційними ЗМІ відео викликає питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба КДБ Білорусі повідомила, що силовики проводили "відпрацювання адрес, де могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності". В одній з квартир, як повідомляє КДБ, по них вистрілив чоловік, який там був, у результаті чого співробітника Комітету держбезпеки було смертельно поранено.

"Вогнем у відповідь злочинця було знищено. Співробітник від отриманих ран помер", - сказано в повідомленні.

Провладні білоруські ЗМІ опублікували, як вони стверджують, відео того, що сталося. Зйомка ведеться з двох камер: одна розміщена в під'їзді і знімає, як співробітники КДБ ламають двері, друга стоїть у квартирі і знімає стріляючого по них чоловіка. Хто і з якою метою вів зйомку другої камерою - невідомо.

Ймовірно, на відео зафіксовано момент убивства. Тіло убитого жителя квартири в кадр при цьому не потрапляє.

УВАГА! ВІДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДО ПЕРЕГЛЯДУ НЕПОВНОЛІТНИМ, ВАГІТНИМ ЖІНКАМ І ЛЮДЯМ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У НЕСТАБІЛЬНОМУ ЕМОЦІЙНОМУ СТАНІ.

За даними видання "Настоящее время", загиблого під час перестрілки звали Андрій Зельцер, і він був співробітником американської IT-компанії EPAM Systems. Зельцер був одружений, у нього був син, він захоплювався тріатлоном.

Зельцер входив у телеграм-чат "Координація допомоги в Жодіно", але не написав туди жодного повідомлення. В Жодіно є в'язниця і СІЗО, в яких утримуються затримані за політичними мотивами.

Автор: 

Білорусь (7930) вбивство (3088) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+79
А ведь парень умер в бою, свободным человеком.
Мало кто так может. И это намного лучше чем устраивать "акт самосожжения".
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29.09.2021 01:59
+76
Ведь не может же милиция говорить на чужом языке, так бывает если страна находится под оккупацией. Молодец мужик, пытался защитить свою семью! Жаль, мало террористов завалил. Ружье должно быть многозарядным. Царство небесное! Жыве Беларусь!
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29.09.2021 00:56
+68
Жаль, что только одного КГБшника пристрелил. Это какая-то банда в штатском. Чётко в рамках необходимой обороны. Жаль парня, это был крутой айтишник. Я беларусам говорил год назад: или вы начнёте отстреливать ментов, или вас будут разбирать по одному. Вот у нас на Майдане несколько беркутяр пристрелили, и сразу вся их ментовская "крутость" исчезла. И беларуский ОМОН так же трусливо сбежал бы, если бы получил отпор. Тогда это ещё могло их испугать, они были деморализованы, не имели инструкций. Сейчас уже поздно. У беларуских ментов разрешение стрелять на поражение в любого протестующего. Последний шанс убрать Лукашенко живым был упущен. Теперь либо он умрет в кресле президента, либо будет убит.
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29.09.2021 01:05
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Слава Богу парень пристрелил одну КГБ-ную собаку.

Собаке - собачья смерть!
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29.09.2021 14:35 Відповісти
Имел полное право. Никто в дом без постановления суда ПРАВА не имеет врываться. Если бы все так делали,то мрази беспредельной меньше стало. Это показательно
,уничтожают что бы запугать. В нашем мире проиграет цивилизация,там где осталась община там по одному не перебьют. Жаль,настоящий мужчина.
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29.09.2021 14:41 Відповісти
Нормально все заходят в дом врываются а потом на машине приезжает постановление суда , лично видел , так шо не надо ля-ля
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30.09.2021 12:13 Відповісти
Помню подобное видео снимал Мальцев,когда к нему так же ломились.Так же жена снимала на телефон.Мальцев не сопротивлялся.Его повязали,провели с ним полит беседу и отпустили.Сегодня Мальцев живой и во Франции,призывает к революции.Так,информация к размышлению.А сколько таких визитов,которые не попадут на видео к общему доступу?В Сябровке террор,уже узаконен
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29.09.2021 14:43 Відповісти
Якже був морально сильно налаштований мужчина готовий до вбивства, знаючи, що як зробить постріл то його також вбють...і це зніматиме дружина...
За стіною, кричить дружина.......бачачи, що її чоловік мертвий вже за 2 сек. і стікає кров"ю...(((((( який біль і безпоміч!!!!!!!
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29.09.2021 15:25 Відповісти
То тільки мені здалось що у того "дімки" в лівій руці пакетик з чимось червоним?
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29.09.2021 15:27 Відповісти
так , барсетка була, вiн до ней не косався? але не тiлько в него, там ге-бисти носять "глок"(на видео) чи ви думаете що там була якась "кров"???
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29.09.2021 15:42 Відповісти
Вот если соседями всiй площадки и снизу и сверху было бы открыть огонь и завалить всех псов лукашенко - вот это было бы хороший меседж самому лукашенко. И каждому подходящему новому наряду сверху залить свинцовым дождём, во это была бы новая страница революции 21-го века против режима. И поверьте мне тода получилось бы.
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29.09.2021 16:36 Відповісти
Отож...щоб відстрілювався весь будинок, район. Поліцаї би швидко повтікали.
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29.09.2021 17:09 Відповісти
Мені здається, що він не знав, що це КГБ. Розбійники теж кричать "Милиция!" для деморалізації. Покійний фатально помилився в оцінці ситуації.
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29.09.2021 17:00 Відповісти
нi, вiн знав за що йде, и нiяких iллюзiй не пiтав, зроблено красиво, хай йому земля пухом...
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29.09.2021 18:18 Відповісти
Шкода айтішника. Ні за шо людину вбили..
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29.09.2021 17:08 Відповісти
от воно back in ussr
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29.09.2021 17:31 Відповісти
не ожидал от болотных хороняк такой прыти.
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29.09.2021 17:59 Відповісти
Умер прккрасный человек, умер Свободным. Вечная память ему.
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29.09.2021 19:05 Відповісти
Только мне показалось что видео очень странное, ружбайка 12 калибра вообще без отдачи стреляет, чудак в которого практически в упор лупят спокойно отходит назад, тела стрелявшего невидно
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29.09.2021 19:50 Відповісти
левый нижний, 0:55 виден кусочек чего то падающего, камера в лестнице на голове у шоблы, видео сборное- то, шо в прямом эфире и банды... черный чувак после выстрела прожил 3сек. после отхода, сидит уже в луже крови.. как то так...
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29.09.2021 20:24 Відповісти
На охоте было дело в кабана пальнули с двух метров, какраз с 12 калибра, так там полбашни снесло, ХЗ чем этот стрелял, да и отдачи нет практически либо он терминатор какойто
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29.09.2021 21:39 Відповісти
наверно там разные патроны, на фазана, индюка, кабана... как то так
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29.09.2021 21:47 Відповісти
кстати, на видео на том же 0:55 на мониторе отображается хез. что - вроде как кто то сидит возле окна , и окно открыто...
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29.09.2021 21:20 Відповісти
0:54 в том же мониторе можно увидеть тень, вероятно все того же ай ти шника, ...
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29.09.2021 21:30 Відповісти
Цей хлопець-справжній герой.
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29.09.2021 20:39 Відповісти
Обидно , что умер человек с высоким IQ , защищаясь от неандертальцев в погонах 😟
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29.09.2021 21:03 Відповісти
Ви бачили погони? Я ні. Помер захищаючись від мафії.
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29.09.2021 21:10 Відповісти
Дуже жаль що він їх всіх не завалив.

Якісь не зрозумілі уйобища в цивільному вламуються в житло. Таких із вогнемата треба жарити.
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29.09.2021 21:10 Відповісти
Еще бы коктейль Молотова не помешал бы 😡
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29.09.2021 21:14 Відповісти
щоб усі курви при владі розуміли що людей не можна доводити
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29.09.2021 21:26 Відповісти
РЕСПЕКТ і земля пухом героям
Лукашенське кдб тепер буде боятись до людських домівок уриватись.
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29.09.2021 21:27 Відповісти
Зельцер, - красава!
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29.09.2021 21:56 Відповісти
Нирвану завалили! Что наглухо?
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29.09.2021 21:57 Відповісти
Він вмер вільною людиною.
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29.09.2021 23:03 Відповісти
cattle die and brothers die

one day you'll die yourself

but I know one thing that never dies

it's the dead man's deeds

Парень ушел достойно прямиком в Вальгаллу. Жаль что только одного тролля гэбэшного завалил, это неравный бой, один на толпу, с простым охотничьим ружьем против автоматического у бандитов.
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29.09.2021 23:32 Відповісти
65% поддержки усатого чма в Украине в 19м было. В стране диктатура идиотов.
Очень жаль что не сделали быстро спецвизу для беларруских айтишников, подняли бы iq страны зп и упростили бы выезд в какую-никакую демократию.
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29.09.2021 23:36 Відповісти
Зарано везти сюди когось поки тут все не владнали як слід. Чи вам подобається те що є в нас зараз?
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30.09.2021 09:52 Відповісти
Когда проснутся украинцы,вопрос риторический.
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30.09.2021 00:20 Відповісти
Когда проснутся украинцы,вопрос риторический.
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30.09.2021 00:21 Відповісти
Колись українці співчували російським солдатам що їх різали чечени. Потім співчували чеченам що їх вбивали російські солдати. Тепер нова фішка святі білоруси. Дебіл з рушницею вчинив збройний спротив представникам представникам влади і був знешкоджений. Це так би відбулось в любій країні навіть самій святій для українців. Так було і буде завжди і всюди. А ваш братський народ згодом пропустить російську армію до нашого кордону з боку 80 км. до Києва. А пригріті вами білоруси будуть корегувати вогонь арти. І ніхто на Білорусі навіть непригадає про ваше усерерання за їх свободу. Вона їм непотрібна. Парьтесь за Україну і її нарід, наших друзів на кордонах немає.
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30.09.2021 01:11 Відповісти
Тільки дібіл буде вважати владою злочинців , що окупували країну і захопили владу сфальшувавши вибори і вбиваючи громадян . Нормальна , здорова людина - чинитиме опір .
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30.09.2021 06:32 Відповісти
Флаг тобі в руки.
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30.09.2021 11:43 Відповісти
Какая в жопу законная власть?
Прохмелитесь, другое дело, что плохо подготовился,
и в итоге только одного мусорского ублюдка
снабдил деревянным макинтошем,
Хотя по сути лучше бы уехал в Польшу,
у вас случайно не мусорские погоны?
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30.09.2021 07:37 Відповісти
Міг поїхати у Польшу, однак дурна голова привела його в морг. І так було є і буде в любій країні. Деякі політики, такі як Гончаренко та різні опозиційні журналісти з досвідом роботи в міноборони уявили себе баронами Мюнхаузанами і кожний день о 12 годині оголошують війну Білорусі (писак у інтернеті до уваги не беремо бо це можуть бути психічно хворі або представники спецслужб дружніх нам росії і білорусі). Більше в Україні робити ж нічого, як нагнітати відносини з союзником росії та робити ворожі випади в її бік. Бо Донбасі давно вже немає війни, а в Криму немає окупаційної армії союзника тіє ж Білорусії. Загибель наших воїнів на фронті стала звичною статистикою, а ось події в сусідній країні спати не дають. Така реторика вигідна режиму Лукашенка і реакція на неї буде прогнозована, а саме до кордону України бідведуть союзні війська. Враховуючи, що Білорусь знаходиться від Києва на відстані 100 км. реактивні снаряди сюди долетять навідь з кордону. Пригрівання так званих біженців вже призвело до створення умов конфортної роботи агентури і розвідки знов таки "дружніх" нам КГБ і ФСБ. Нічого доброго для України це не несе. Газовий транзит який нас прикривав від війни вже не існує. У разі кіпішу, Гончаренко і заслужений працівник МО втечут до Польші, один відкривати центри, а другий писати, як ми чудово і героїчно гинемо за Україну. Ну як вже хочеться плювати у пики сусідів, плюйте в угорців. Вони також союзники росії, однак війной на нас не полізуть. Польша і Литва може собі дозволити агресивну політику щодо Білорусі, їх дупи прикриті НАТО, а наші нажаль ні. І завдяки Угорщині ще 15 років ми будемо одні на лініії фронту.
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30.09.2021 10:40 Відповісти
ти явно з мусорської парафії ... і навіть не виправдовуйся , тхне аж сюди.
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30.09.2021 21:44 Відповісти
А що тобі не сподобалось? Чи ти теж маєшь бажання оголосити війну Лукашенку але не маєшь потім бажання сидіти у окопі десь під Києвом. Тоді треба робити як Меркель і Макрон - висловити стурбованість, департувати білорусів на батьківщина (у них диктатор і родіна у вогні нехай боряться) і закрити кордон. Є більше бажан, є Донбас.
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01.10.2021 10:26 Відповісти
Чому ви одразу повісили на нього ярлик дебіла? Може він вирішив, що озброєні грабіжники-тітушки скоюють на нього напад, може він навіть усвідомлював що то представники уряду але не схотів сідати на пляшку чи гратися в слоника - можливо це його вибір і сподіваюсь, що свідомий. А може рушниця сама вистрелила з переляку що і спричинило подальші події
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30.09.2021 10:38 Відповісти
Чому дебіл? Тому що чинити збройний опір правоохоронній структурі любої країни це самогубство. Стріляти у ментів притаманно терористам, терористам-смертникам, психічно хворим і дебілам, які уявили себе невмерущими. Майдан до Білорусі нестосується, не той народ, не та країна. Якщо терористи, які готують терористичні акти ще мають невиликі шанси уникнути знищення і перейти на нелегальне становище, то інші категорії просто самогубці. Кегебісти явно не разраховували на такий опір тому в руках не мали зброї. Крім того, в квартирі вони діяли непрофесійно, а саме скупчились у вузькому коридорі. Це типова помилка при затриманні злочинців у квартирах. Незнаю, як зараз, раніше у школах міліції окремо вчили, як діяти у таких умовах. Це насамперед готовність зброї і миттєве розходження по кімнатах. Тоді є шанс першим застосувати зброю або іншим уникнути потрапляння під прямий вогонь.
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30.09.2021 11:24 Відповісти
Я схиляюсь до того, що хлопець вистрелив випадково почувши крик "Стріляй" бо був наляканий можливими наслідками. А які наслідки були у тих хто виходив на протести - ми вже бачили. Дехто взагалі не повернувся живим. Такщо між "здохнути у застінках" та "загинути як мужик" - він міг обрати друге.
Але цього ми вже напевно не дізнаємось ніколи
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30.09.2021 12:27 Відповісти
Сьогодня на Донбасі загинув наш військовослужбовець. Він загинув за нас і замість нас. Для мене це втрата, а білоруський дурень ні. Він мене на зажищав і за мене не гинув.
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30.09.2021 13:04 Відповісти
У тебя кгбшные погоны торчат, поправь.
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30.09.2021 22:08 Відповісти
Даже белорусские программисты проснулись,украинцев не добудишься.
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30.09.2021 01:33 Відповісти
Видимо, видео-жучки были были установлены в квартире Зельцера, о которых он не знал, поэтому видны его противодействия подонкам.
Съемки его жены не попали в эфир, ее арестовали ...
Наконец, видим вооруженное сопротивление .....
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30.09.2021 01:46 Відповісти
Украина уже не та,давить на кнопки в интернете верх отваги.
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30.09.2021 01:48 Відповісти
Ты сам кто такой? Чучело ВПНное.
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30.09.2021 06:17 Відповісти
На меня не отвлекайся,продолжай критиковать ЗЕлёную плесень. Слуги израильского народа очень напуганы твоей критикой.
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30.09.2021 06:23 Відповісти
Хто тобі лікар. Іди воюй за білорусів.
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30.09.2021 11:48 Відповісти
Айтішник - справжній чоловік , захищав свою хату і сім'ю від зловмисників . Шкода , що вбив лише одного нападника , а не всіх . Ех , був би у хлопця кулемет і гранати ...... Шкода .
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30.09.2021 06:24 Відповісти
Дитана, скільки тобі років?
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30.09.2021 11:48 Відповісти
в спам.
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30.09.2021 22:09 Відповісти
Ось всі вже забули про твого айтішніка. Поховають десь на смітнику і все геройство.
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01.10.2021 10:12 Відповісти
Але він забрав з собою на смітник одного лукашенківського безродного виродка . Отже , він однозначно ГЕРОЙ .
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01.10.2021 14:07 Відповісти
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Что произошло на самом деле, пока не знает никто.
И, возможно, правду мы узнаем когда-нибудь в другой Беларуси. Если вообще узнаем. Нам показывают только вершину айсберга, а чтобы добраться до истины, надо копать и копать. Вряд ли мы докопаемся.
Очень много нестыковок. Всё не совсем так, как кажется. Существует масса полярных версий, вплоть до того, что ГБешника случайно пристрелили свои же, а теперь спасают мундиры.
Запредельная провластная истерия. Все сходятся во мнении, что грядёт новая неописуемая волна террора, обысков и посадок.
По ТВ с утра показывают кающихся на камеру в тюрьмах КГБ рабочих разных заводов, которых задержали на прошлой неделе. Им вменяют измену Родине и шпионаж в пользу Запада (да-да. Всё повторяется: шпионы на заводах и вредители в колхозах). В обед показывали какого-то высокопоставленного силовика: обещал посадить каждого, кто написал вчера в нете хоть одно худое слово о застреленном ГБисте или доброе об убитом айтишнике. И в этом нет больших сомнений: все плохо отозвавшиеся о погибших не так давно в Барановичах лётчиках уже сидят.
Запретили в Беларуси "Комсомольскую правду", так как, та вчера умудрилась опубликовать интервью с людьми, лично знавшими убитого айтишника, из которого следует, что парень он был положительный и во всех отношениях достойный, позитивный, отзывчивый, совершенно несклонный к агрессии, а тем более к террору. Мининформ пояснил: КП способствует формированию источников угроз нацбезопасности РБ. В итоге сегодня при попытке открыть ресурс стоит заглушка Мининформации.
Жена убитого айтишника в "американке" (тюрьма КГБ). Вменяют соучастие в убийстве и поливают грязью по ТВ. Пишут, что меньшим сроком, чем 25-ть лет, она не обойдётся (и это только потому, что в Беларуси закон не позволяет женщин расстреливать или давать им пожизненное). Скорее всего устроят показательное судилище, как с казнёнными за взрыв в метро.
Оставлю пару ссылок.
https://charter97.org/ru/news/2021/9/29/438750/
https://charter97.org/ru/news/2021/9/29/438685/
https://nashaniva.com/?c=ar&i=278571&lang=ru

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забанить

https://charter97.org/ru/news/2021/9/30/438810/ Провальные действия КГБ: анализ видео перестрелки в Минске .
https://charter97.org/ru/news/2021/9/30/438817/ ВВС: Что не так с видео перестрелки между сотрудниками КГБ Беларуси и IT-менеджером Зельцером .

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30.09.2021 11:34 Відповісти
Я смутно розумію, а коли білоруси повертали радянські прапор і герб і створювали союз з росією вони, що очікували щось інше. Ви будували цю державу у вас вийшло. А через пару років ви зникните у російськіх єпенях і стането аднім народом. Нехай щастить. Кордон з вами всеодно прийшлось би мінувати.
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01.10.2021 10:17 Відповісти
чим більше кагбшників здохне, тим краще
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30.09.2021 14:08 Відповісти
Читаю я ваши комментарии и думаю, во дебилы...почему же в Украине вы так не отстреливаете полицию? Да потому, что если вы реально не виновны, вам нечего скрывать и вас задержат - максимум поморинуют и выпустят. Вы реально думаете ,что в Беларуси вс какие белые и пушистые? Особенно сотрудники американских фирм? Вы либо негодяи лицемеры либо убогие ...
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30.09.2021 20:14 Відповісти
Дурак ты. Или кгбшник.
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30.09.2021 22:11 Відповісти
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