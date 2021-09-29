Мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру і теж був застрелений. ВIДЕО

У КДБ стверджують, що відпрацьовували адреси, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності". Опубліковане офіційними ЗМІ відео викликає питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба КДБ Білорусі повідомила, що силовики проводили "відпрацювання адрес, де могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності". В одній з квартир, як повідомляє КДБ, по них вистрілив чоловік, який там був, у результаті чого співробітника Комітету держбезпеки було смертельно поранено.

"Вогнем у відповідь злочинця було знищено. Співробітник від отриманих ран помер", - сказано в повідомленні.

Провладні білоруські ЗМІ опублікували, як вони стверджують, відео того, що сталося. Зйомка ведеться з двох камер: одна розміщена в під'їзді і знімає, як співробітники КДБ ламають двері, друга стоїть у квартирі і знімає стріляючого по них чоловіка. Хто і з якою метою вів зйомку другої камерою - невідомо.

Ймовірно, на відео зафіксовано момент убивства. Тіло убитого жителя квартири в кадр при цьому не потрапляє.

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За даними видання "Настоящее время", загиблого під час перестрілки звали Андрій Зельцер, і він був співробітником американської IT-компанії EPAM Systems. Зельцер був одружений, у нього був син, він захоплювався тріатлоном.

Зельцер входив у телеграм-чат "Координація допомоги в Жодіно", але не написав туди жодного повідомлення. В Жодіно є в'язниця і СІЗО, в яких утримуються затримані за політичними мотивами.