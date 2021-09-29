Мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру і теж був застрелений. ВIДЕО
У КДБ стверджують, що відпрацьовували адреси, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності". Опубліковане офіційними ЗМІ відео викликає питання.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба КДБ Білорусі повідомила, що силовики проводили "відпрацювання адрес, де могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності". В одній з квартир, як повідомляє КДБ, по них вистрілив чоловік, який там був, у результаті чого співробітника Комітету держбезпеки було смертельно поранено.
"Вогнем у відповідь злочинця було знищено. Співробітник від отриманих ран помер", - сказано в повідомленні.
Провладні білоруські ЗМІ опублікували, як вони стверджують, відео того, що сталося. Зйомка ведеться з двох камер: одна розміщена в під'їзді і знімає, як співробітники КДБ ламають двері, друга стоїть у квартирі і знімає стріляючого по них чоловіка. Хто і з якою метою вів зйомку другої камерою - невідомо.
Ймовірно, на відео зафіксовано момент убивства. Тіло убитого жителя квартири в кадр при цьому не потрапляє.
УВАГА! ВІДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДО ПЕРЕГЛЯДУ НЕПОВНОЛІТНИМ, ВАГІТНИМ ЖІНКАМ І ЛЮДЯМ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У НЕСТАБІЛЬНОМУ ЕМОЦІЙНОМУ СТАНІ.
За даними видання "Настоящее время", загиблого під час перестрілки звали Андрій Зельцер, і він був співробітником американської IT-компанії EPAM Systems. Зельцер був одружений, у нього був син, він захоплювався тріатлоном.
Зельцер входив у телеграм-чат "Координація допомоги в Жодіно", але не написав туди жодного повідомлення. В Жодіно є в'язниця і СІЗО, в яких утримуються затримані за політичними мотивами.
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Собаке - собачья смерть!
,уничтожают что бы запугать. В нашем мире проиграет цивилизация,там где осталась община там по одному не перебьют. Жаль,настоящий мужчина.
За стіною, кричить дружина.......бачачи, що її чоловік мертвий вже за 2 сек. і стікає кров"ю...(((((( який біль і безпоміч!!!!!!!
Якісь не зрозумілі уйобища в цивільному вламуються в житло. Таких із вогнемата треба жарити.
Лукашенське кдб тепер буде боятись до людських домівок уриватись.
one day you'll die yourself
but I know one thing that never dies
it's the dead man's deeds
Парень ушел достойно прямиком в Вальгаллу. Жаль что только одного тролля гэбэшного завалил, это неравный бой, один на толпу, с простым охотничьим ружьем против автоматического у бандитов.
Очень жаль что не сделали быстро спецвизу для беларруских айтишников, подняли бы iq страны зп и упростили бы выезд в какую-никакую демократию.
Прохмелитесь, другое дело, что плохо подготовился,
и в итоге только одного мусорского ублюдка
снабдил деревянным макинтошем,
Хотя по сути лучше бы уехал в Польшу,
у вас случайно не мусорские погоны?
Але цього ми вже напевно не дізнаємось ніколи
Съемки его жены не попали в эфир, ее арестовали ...
Наконец, видим вооруженное сопротивление .....
Что произошло на самом деле, пока не знает никто.
И, возможно, правду мы узнаем когда-нибудь в другой Беларуси. Если вообще узнаем. Нам показывают только вершину айсберга, а чтобы добраться до истины, надо копать и копать. Вряд ли мы докопаемся.
Очень много нестыковок. Всё не совсем так, как кажется. Существует масса полярных версий, вплоть до того, что ГБешника случайно пристрелили свои же, а теперь спасают мундиры.
Запредельная провластная истерия. Все сходятся во мнении, что грядёт новая неописуемая волна террора, обысков и посадок.
По ТВ с утра показывают кающихся на камеру в тюрьмах КГБ рабочих разных заводов, которых задержали на прошлой неделе. Им вменяют измену Родине и шпионаж в пользу Запада (да-да. Всё повторяется: шпионы на заводах и вредители в колхозах). В обед показывали какого-то высокопоставленного силовика: обещал посадить каждого, кто написал вчера в нете хоть одно худое слово о застреленном ГБисте или доброе об убитом айтишнике. И в этом нет больших сомнений: все плохо отозвавшиеся о погибших не так давно в Барановичах лётчиках уже сидят.
Запретили в Беларуси "Комсомольскую правду", так как, та вчера умудрилась опубликовать интервью с людьми, лично знавшими убитого айтишника, из которого следует, что парень он был положительный и во всех отношениях достойный, позитивный, отзывчивый, совершенно несклонный к агрессии, а тем более к террору. Мининформ пояснил: КП способствует формированию источников угроз нацбезопасности РБ. В итоге сегодня при попытке открыть ресурс стоит заглушка Мининформации.
Жена убитого айтишника в "американке" (тюрьма КГБ). Вменяют соучастие в убийстве и поливают грязью по ТВ. Пишут, что меньшим сроком, чем 25-ть лет, она не обойдётся (и это только потому, что в Беларуси закон не позволяет женщин расстреливать или давать им пожизненное). Скорее всего устроят показательное судилище, как с казнёнными за взрыв в метро.
Оставлю пару ссылок.
https://charter97.org/ru/news/2021/9/29/438750/
https://charter97.org/ru/news/2021/9/29/438685/
https://nashaniva.com/?c=ar&i=278571&lang=ru
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https://charter97.org/ru/news/2021/9/30/438810/ Провальные действия КГБ: анализ видео перестрелки в Минске .
https://charter97.org/ru/news/2021/9/30/438817/ ВВС: Что не так с видео перестрелки между сотрудниками КГБ Беларуси и IT-менеджером Зельцером .
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