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"Окопна війна": "Я дуже багато навчився на війні, але втратив теж чимало", - Віталій, офіцер ЗСУ. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" на Цензор. НЕТ розповість сьогодні про одного з офіцерів Збройних сил України, який воює з російським окупантом у Донецькій області.

Віталій після школи пішов навчатися до військового ліцею, так йому брат порекомендував. Хлопець хотів займатися спортом, тому обрав військову кар'єру як можливість бути постійно в тонусі, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Після ліцею була військова академія, пришвидшений випуск і війна.

Віталій любив вчитися, він готувався до того, що його чекають бойові дії. Проте побачене і почуте на фронті мало зовсім інакший вигляд, ніж теорія у військовій академії.

Що побачив Віталій на війні, через що йому довелося пройти, дивіться в рубриці - "Окопна війна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Волонтери запропонували, ми підтримали і маємо свою каплицю на позиціях", - офіцер ЗСУ Іван. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) Ухман Михайло (237)


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О как! Оказывается эта тема не интересна ни кому, ни зеле-, ни порохо-, ни кремлеботам, ни патриотам ....
Всем пох. Наверное потому, что тут как бы и не на чем срачь развести в комментариях?
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29.09.2021 11:35 Відповісти
для нього мабуть буде великим здивуванням коли незабаром ми знову розпочнемо "дружити з братнім народом"
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29.09.2021 12:16 Відповісти
не накаркай
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29.09.2021 13:55 Відповісти
Вернись живым !!!
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29.09.2021 12:48 Відповісти
 
 