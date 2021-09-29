"Окопна війна": "Я дуже багато навчився на війні, але втратив теж чимало", - Віталій, офіцер ЗСУ. ВIДЕО
Рубрика "Окопна війна" на Цензор. НЕТ розповість сьогодні про одного з офіцерів Збройних сил України, який воює з російським окупантом у Донецькій області.
Віталій після школи пішов навчатися до військового ліцею, так йому брат порекомендував. Хлопець хотів займатися спортом, тому обрав військову кар'єру як можливість бути постійно в тонусі, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Після ліцею була військова академія, пришвидшений випуск і війна.
Віталій любив вчитися, він готувався до того, що його чекають бойові дії. Проте побачене і почуте на фронті мало зовсім інакший вигляд, ніж теорія у військовій академії.
Що побачив Віталій на війні, через що йому довелося пройти, дивіться в рубриці - "Окопна війна".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всем пох. Наверное потому, что тут как бы и не на чем срачь развести в комментариях?