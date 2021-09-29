"Окопна війна": "Я дуже багато навчився на війні, але втратив теж чимало", - Віталій, офіцер ЗСУ. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" на Цензор. НЕТ розповість сьогодні про одного з офіцерів Збройних сил України, який воює з російським окупантом у Донецькій області.

Віталій після школи пішов навчатися до військового ліцею, так йому брат порекомендував. Хлопець хотів займатися спортом, тому обрав військову кар'єру як можливість бути постійно в тонусі, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Після ліцею була військова академія, пришвидшений випуск і війна.

Віталій любив вчитися, він готувався до того, що його чекають бойові дії. Проте побачене і почуте на фронті мало зовсім інакший вигляд, ніж теорія у військовій академії.

Що побачив Віталій на війні, через що йому довелося пройти, дивіться в рубриці - "Окопна війна".

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