"Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів": активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 вересня, Верховний Суд розглядає справу щодо забудови гірського масиву в українських Карпатах Свидовця. Активісти пікетують будівлю суду з вимогою скасувати план із забудови гірського масиву.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Все почалося з того, що місцевих жителів с. Лопухово, с. Чорна Тиса та смт. Ясіня розташованих довкола гірського масиву Свидовець, було неналежно повідомлено про проведення громадських слухань у їхніх селах, на яких місцеві жителі змогли б подати свої пропозиції у підтримку чи заперечення щодо детального плану території туристично рекреаційного комплексу (ТРК) "Свидовець". Разом з МБО "Екологія - Право - Людина" місцеві жителі подали позов до суду про визнання незаконними розпорядження Тячівської та Рахівської РДА про затвердження детального плану території ТРК "Свидовець". У першій інстанції юристи-екологи, активісти та місцеві жителі отримали рішення суду на користь збереження Свидовця, але рішенням апеляційної інстанції Свидовець відданий на поталу забудовників. Три роки тому була подана касаційна скарга адвокатами МБО "Екологія - Право - Людина" та Адвокатське об'єднання "Войченко і Дульський". І от нарешті ми дочекалися судового засідання, на якому вирішиться доля Свидівця", - розповіли активісти акції.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.