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"Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів": активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 вересня, Верховний Суд розглядає справу щодо забудови гірського масиву в українських Карпатах Свидовця. Активісти пікетують будівлю суду з вимогою скасувати план із забудови гірського масиву.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Все почалося з того, що місцевих жителів с. Лопухово, с. Чорна Тиса та смт. Ясіня розташованих довкола гірського масиву Свидовець, було неналежно повідомлено про проведення громадських слухань у їхніх селах, на яких місцеві жителі змогли б подати свої пропозиції у підтримку чи заперечення щодо детального плану території туристично рекреаційного комплексу (ТРК) "Свидовець". Разом з МБО "Екологія - Право - Людина" місцеві жителі подали позов до суду про визнання незаконними розпорядження Тячівської та Рахівської РДА про затвердження детального плану території ТРК "Свидовець". У першій інстанції юристи-екологи, активісти та місцеві жителі отримали рішення суду на користь збереження Свидовця, але рішенням апеляційної інстанції Свидовець відданий на поталу забудовників. Три роки тому була подана касаційна скарга адвокатами МБО "Екологія - Право - Людина" та Адвокатське об'єднання "Войченко і Дульський". І от нарешті ми дочекалися судового засідання, на якому вирішиться доля Свидівця", - розповіли активісти акції.

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Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 01
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 02
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 03
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 04
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 05
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 06
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 07
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 08
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 09
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 10
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 11
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 12
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 13
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 14
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 15
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 16
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 17
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 18
Спадщина ЮНЕСКО не для олігархів: активісти пікетують Верховний Суд з вимогою скасувати забудову гірського масиву Свидовець 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Верховний Суд (1189) вирубка (169) Карпати (261) ліс (768) природа (107) протест (2398) екологія (1353) юстиція (732) забудова (580)


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Борьба с корупционерами и олигархами может продлиться очень долго. Не одно поколение. Если выбираь президенами олигархов, корупционеров или марионеток олигархов.
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29.09.2021 12:28 Відповісти
Я уверен на 100%, что эти молодые люди там не живут. А те селяне, которые протестуют, понятия не имеют, что постройка зданий - это деньги, это работа и наполнение пенсионных фондов и местных бюджетов.
Кроме того, дураку ясно, что на самом хребте ничего сроить не будут - это попросту невозможно и никому не нужно.
Та, писдешь на ровном месте.
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29.09.2021 13:54 Відповісти
последний плакат -вообще клиника)) протест вроде против застройки Свидовца, а на хребте деревья вообще-то не растут))
палево сплошное.
"Экологи"-вымогатели скорее всего. Нашли в Киеве студентов и попросили с плакатиками "за благое дело" постоять.
дешевый театр.
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29.09.2021 13:56 Відповісти
Хребет Свидовець над Ясиня- це гірськолижний курорт Драгобрат. Так він вже забудований. Там вже близько ста готелів (точно більше шестидесяти) функціонують. Зараз туди замість грунтової дороги щось більш зручне для проїзду взимку прокладають ( може асфальт буде?). Далі забудовувати - то або ліс вирубувати або вгору по схилу будувати де гірськолижні траси. Тоді туди ніхто не поїде кататися. А зараз там немає достатньо води навіть для побутових потреб, а не тільки для снігових гармат. Всі готелі не забезпечені пожежними гідрантами з цієї ж причини. Ще набудують, то води ще поменшає. Там треба десь штучне озеро робити для нормального функціонування курорту, як це зробили на Буковелі. А жлоби якнайшвидше захоплюють землю і будують котеджі для прийому відпочивальників: греби бабло сьогодні, бо конкуренти загребуть.
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29.09.2021 14:07 Відповісти
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛО, ЧТО ОЛИГАРХИ ЗАМКИ СТРОИЛИ, А У НИХ НАРОД ЗАБИРАЛ !!! НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОНИ БЫСТРЕЕ СТРОИЛИ И НАРОД БЫСТРЕЕ ЗАБИРАЛ !!!
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29.09.2021 23:30 Відповісти
 
 