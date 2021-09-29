ОПЗЖ набирає в масовку на мітинг під ВР іноземців, які не знають ні російської, ні української мов: "На що тільки не йдуть гроші російських платників податків". ВIДЕО
Серед учасників мітингу ОПЗЖ під Верховною Радою опинилися іноземці, які не знають ні російської, ні української мов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Денис Казанський і публікує відео з акції ОПЗЖ.
На перших кадрах один з учасників із символікою проросійської партії просить автора запису говорити з ним англійською мовою.
"Партія ОПЗЖ встановила новий рекорд. У куплену масовку на черговий мітинг під Верховну Раду набрали людей, які навіть не володіли ні українською, ні російською мовою, і взагалі не розуміли виступаючих. На моїй пам'яті, до такого ще не доходило. Наймали гопників, бомжів , провокаторів, божевільних, але гастарбайтерів з далекого зарубіжжя ще не було. На що тільки не йдуть гроші російських платників податків", - пише Казанський у коментарі до запису.
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Марк Твен ,,Как я баллотировался в губернаторы"
Приехал в Тернополь.
Рядом с автовокзалом был офигенный колхозный рынок.
Нужны были цветы.
Два квартала рынка превратили в торговлю вонючим барахлом.
Ни один тоговец не знает ни слова цветы, ни квиты.
Можно смело всех грузить и везти на митинг.
ответил на в теме
Починалась як громадянська при підтримці інтервентів.
ответил на в теме
Інтервенція відбулась в ніч з 23 на 24 вересня 2014 року. ***** ******** такі дати. А з ким воювали до цього? Я в той час моніторив сепарські сайти і дещо знаю.
просто нема слів...
Новина, власне, в чому?
а сейчас там война, а они ...в Киеве
и хде наши многочисленные спецорганы?
Все политические партии контролируются иудоглобализаторами.