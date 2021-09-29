ОПЗЖ набирає в масовку на мітинг під ВР іноземців, які не знають ні російської, ні української мов: "На що тільки не йдуть гроші російських платників податків". ВIДЕО

Серед учасників мітингу ОПЗЖ під Верховною Радою опинилися іноземці, які не знають ні російської, ні української мов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Денис Казанський і публікує відео з акції ОПЗЖ.

На перших кадрах один з учасників із символікою проросійської партії просить автора запису говорити з ним англійською мовою.

"Партія ОПЗЖ встановила новий рекорд. У куплену масовку на черговий мітинг під Верховну Раду набрали людей, які навіть не володіли ні українською, ні російською мовою, і взагалі не розуміли виступаючих. На моїй пам'яті, до такого ще не доходило. Наймали гопників, бомжів , провокаторів, божевільних, але гастарбайтерів з далекого зарубіжжя ще не було. На що тільки не йдуть гроші російських платників податків", - пише Казанський у коментарі до запису.

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