Приблизно 6 тис. шкіл не досягли рекомендованого показника вакцинації співробітників, - Ляшко. ВIДЕО

Приблизно 6 тис. шкіл ще не досягли показника вакцинації своїх співробітників проти COVID-19, який рекомендований урядом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Перебуваючи в "жовтій" зоні епіднебезпеки більш як 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення співробітників вакцинацією хоча б однією дозою вакцини. Відповідно, отримавши повний курс вакцини, вони завершать повний курс вакцинації, і зможуть працювати навіть під час запровадження "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, безпека в школах - це не місце для компромісів.

Читайте: Школи в "червоній" зоні карантину працюватимуть лише у разі 100% вакцинації всього колективу, - Міносвіти. ВIДЕО