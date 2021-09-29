Приблизно 6 тис. шкіл не досягли рекомендованого показника вакцинації співробітників, - Ляшко. ВIДЕО
Приблизно 6 тис. шкіл ще не досягли показника вакцинації своїх співробітників проти COVID-19, який рекомендований урядом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Перебуваючи в "жовтій" зоні епіднебезпеки більш як 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення співробітників вакцинацією хоча б однією дозою вакцини. Відповідно, отримавши повний курс вакцини, вони завершать повний курс вакцинації, і зможуть працювати навіть під час запровадження "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, безпека в школах - це не місце для компромісів.
Топ коментарі
+5 krot_lub
показати весь коментар29.09.2021 14:43
+4 Sud Lincha
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+4 юрий П #410481
показати весь коментар29.09.2021 14:27
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или не тот самый Ляшко говорил что вакцинованные являются разносчиками ковида?
а щодо зубів,так бажаючих було замало в житті,але зуби на місті,та й руками я вмію дуже багато,пику начистити,в тому числі!