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Приблизно 6 тис. шкіл не досягли рекомендованого показника вакцинації співробітників, - Ляшко. ВIДЕО

Приблизно 6 тис. шкіл ще не досягли показника вакцинації своїх співробітників проти COVID-19, який рекомендований урядом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Перебуваючи в "жовтій" зоні епіднебезпеки більш як 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення співробітників вакцинацією хоча б однією дозою вакцини. Відповідно, отримавши повний курс вакцини, вони завершать повний курс вакцинації, і зможуть працювати навіть під час запровадження "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, безпека в школах - це не місце для компромісів.

Читайте: Школи в "червоній" зоні карантину працюватимуть лише у разі 100% вакцинації всього колективу, - Міносвіти. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) школа (2212) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
для чого мені ці щеплення, я двічі перехворів, перший раз з температурою і задишкою, другий раз навіть не відчув, тільки аналіз на антитіла показав що був ковід.
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29.09.2021 14:43
+4
Если учителя *банутые антивакцинаторы, то вы же понимаете чему они учат наших детей? Таким дремучим «педагогам» не место в школе. Такие не должны воспитывать и обучать детей.❗️❗️
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29.09.2021 13:59
+4
слышь,дятел...сколько платят за пропаганду?

или не тот самый Ляшко говорил что вакцинованные являются разносчиками ковида?
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29.09.2021 14:27
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Если учителя *банутые антивакцинаторы, то вы же понимаете чему они учат наших детей? Таким дремучим «педагогам» не место в школе. Такие не должны воспитывать и обучать детей.❗️❗️
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29.09.2021 13:59 Відповісти
Та й взагалі, повинно бути менше вільностей у цьому питанні. Не бажає вакцинуватися працівник - нехай іде в неоплачену відпустку.
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29.09.2021 14:11 Відповісти
слышь,дятел...сколько платят за пропаганду?

или не тот самый Ляшко говорил что вакцинованные являются разносчиками ковида?
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29.09.2021 14:27 Відповісти
Я так розумію, що ви хамовите бидло, якщо так спілкуєтеся з людьми. Та скоріше за все тільки в інтернеті такі різкі, бо в реальному житті можна і зубів не дорахуватися.
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29.09.2021 17:04 Відповісти
ні! Злюдьми я так не спілкуюсь. так я спілкуюсь з мерзотою,яку купили і яка розповсюджує вселяку дурість.

а щодо зубів,так бажаючих було замало в житті,але зуби на місті,та й руками я вмію дуже багато,пику начистити,в тому числі!
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29.09.2021 17:19 Відповісти
Бла, бла, бла... Більше, більше жовчі Рембо диванний з ніком номерним, що розповідає про придбаних !
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29.09.2021 17:58 Відповісти
знакомий лікар після другої дози вакцини (шмурдяку з китаю чи індії) чуть ласти не склеїв, цілий тиждень провалявся в лікарні, на себе не схожий.
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29.09.2021 14:40 Відповісти
таких как ты нужно прививать при зачатии...от тупости!
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29.09.2021 14:25 Відповісти
90% медработников,категорически не поддерживают вакцинацию.
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29.09.2021 14:24 Відповісти
я вообще не понимаю почему они вцепились в учителей...бесправных, пусть лучше депутутов прививают
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29.09.2021 14:32 Відповісти
Да-да, они сильно разнесли ковид еще до начала вакцинации.
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29.09.2021 14:54 Відповісти
для чого мені ці щеплення, я двічі перехворів, перший раз з температурою і задишкою, другий раз навіть не відчув, тільки аналіз на антитіла показав що був ковід.
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29.09.2021 14:43 Відповісти
 
 