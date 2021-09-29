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Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі 28 вересня в суд направили обвинувальний акт у справі про вбивство доктора наук, професора кафедри Запорізького національного університету 49-річного Луай Муца, який зник в листопаді 2020 року, а в березні цього року його тіло знайшли недалеко від облцентру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

В ході оперативно-слідчих дій, здійснених в рамках досудового розслідування кримінального провадження, поліцейські зібрали доказові матеріали, на підставі яких чотирьом учасникам групи оголошено про підозру у вчинені тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Повідомлення про зникнення 42-річного доктора наук, професора кафедри Запорізького національного університету надійшло до поліції 11 листопада 2020 року. Під час відпрацювання заяви його дружини, працівники управління карного розшуку встановили, що вдень 10 листопада він вийшов з будівлі університету та сів у автомобіль "Тойота".

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету 01

Як розповів заступник начальника ГУНП в Запорізькій області – начальник кримінальної поліції Руслан Невожай: "На початку березня працівники карного розшуку отримали інформацію щодо причетності 27-річного місцевого мешканця, який користувався автомобілем "Тойота", до викрадення потерпілого. В подальшому було встановлено, що він мав у власному користуванні ряд транспортних номерних знаків для прикриття своєї злочинної діяльності. Чоловік зізнався у причетності до зникнення розшукуваного викладача, його подальшого умисного вбивства та вказав місце, де заховане тіло потерпілого".

Відтак слідчими поліції були відкриті ще два кримінальні провадження за ознаками ч.2 та ч.3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету 02

В ході подальших слідчих дій, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання та перебування 27-річного фігуранта. В результаті, в двох гаражах, які йому належать, було вилучено велику кількість боєприпасів. Серед них - дві реактивні протитанкові гранати, близько 60 боєприпасів для підствольних гранатометів, а також металеві різнокаліберні гільзи та 3 гранати, які маркуються як навчальні.

Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету 03

Виявлено також "набір" номерних знаків до автомобіля.

Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету 04

За місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили більше 300 різнокаліберних набоїв, шість рушниць різного типу та інші речі, які відносять до зброї і боєприпасів.

Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету 05

Разом з цим, працівники карного розшуку викрили ще трьох осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення: 1975, 1991 та 1993 років народження. Один з них - іноземець, другий – працівник правоохоронних органів, третій - раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець.

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Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету 06

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором злочину, вихідцем з Тунісу, 1975 року народження, був детально розроблений план викрадення потерпілого, а між учасниками групи розподілені ролі щодо вбивства професора та подальшого приховання тіла загиблого.

Під час підготовки та безпосередньо вчинення злочину зловмисники дотримувались суворої конспірації.

Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету 07
Фото: поліція

На теперішній час, фігурантам, які за попередньою змовою скоїли розбійний напад з подальшим умисним вбивством з корисливих мотивів викладача університету, за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у складі організованої злочинної групи. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Двом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим двом у вигляді цілодобового домашнього арешту.

28 вересня 2021 року слідчим слідчого управління, за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою, обвинувальний акт по кримінальному провадженню за ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України скерований до районного суду міста Запоріжжя.

Відео коментує: начальник відділу управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області Сергій Мороз, начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

Автор: 

затримання (4339) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3088) вчитель (395)


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Топ коментарі
+16
Как можно давать домашний арест подозреваемым в убийстве?
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29.09.2021 15:37
+8
Милиционера в банде видеть неудивительно, но зачем этим разбойникам РПГ и 60 гранат к подствольнику, так нужных на фронте и похищенных скорее всего от туда же, вопрос
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29.09.2021 15:25
+7
Я хренею, за бандитизм с убийством у нас значит вышки (типа пожизненного) уже нет. И половине банды дали домашний арест, чтобы они марафет и папиросы передавали на кичу остальным двум, а заодно прессовали свидетелей и искушали следака...
И это государство?
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29.09.2021 15:53
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Милиционера в банде видеть неудивительно, но зачем этим разбойникам РПГ и 60 гранат к подствольнику, так нужных на фронте и похищенных скорее всего от туда же, вопрос
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29.09.2021 15:25 Відповісти
міліція ліквідована одним чортом 01.01.2016 року
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29.09.2021 15:49 Відповісти
На бумаге - так, по факту - нет
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29.09.2021 16:56 Відповісти
Ти дійсно віришь, що десь, тільки не в нашому районі, причаїлись полчища кровожерливих міліціонерів?
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29.09.2021 16:59 Відповісти
интересно другое - домашний арест за убийство:

Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Двум из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим двум в виде круглосуточного домашнего ареста. Источник: https://censor.net/ru/v3291059
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29.09.2021 15:55 Відповісти
покидьки...
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29.09.2021 15:30 Відповісти
Как можно давать домашний арест подозреваемым в убийстве?
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29.09.2021 15:37 Відповісти
А как же дело Шеремета? Тут или один закон для всех, или альтернатива - беззаконие.
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29.09.2021 15:51 Відповісти
больше года держали в сизо БЕЗ каких-либо доказательств..
а теперь - что? доказательств нет, дело сливают.. сначала "домашний арест" а потом и "сняті все обвинения"..
а здесь ВСЕ доказательтства - по факту есть, включая тело убитого и авто.
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29.09.2021 15:57 Відповісти
Вбивцям можна , Балашову за несплату податків при продажі нерухомості турма.
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29.09.2021 17:17 Відповісти
Украина превращается в проходной арабский двор.
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29.09.2021 15:40 Відповісти
Плохо, что в ЗНУ преподавал профессор - иностранец?
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29.09.2021 15:52 Відповісти
Он как раз украинец, по крайней мере лет 30.
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29.09.2021 17:29 Відповісти
Любопытно, что три отморозка имеют доступ к нелегальному оружию.
А вот нанятый олигархами киллер для шифера, использовал гражданский карабин…
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29.09.2021 15:52 Відповісти
Я хренею, за бандитизм с убийством у нас значит вышки (типа пожизненного) уже нет. И половине банды дали домашний арест, чтобы они марафет и папиросы передавали на кичу остальным двум, а заодно прессовали свидетелей и искушали следака...
И это государство?
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29.09.2021 15:53 Відповісти
Малюська все тюрьмы распродал, сажать некуда.
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29.09.2021 19:27 Відповісти
А чому так довго чухались, бо з самого початку було відео машини в яку сідав потерпілий і державні номери цієї автівки?
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29.09.2021 15:57 Відповісти
номери були ліві.
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29.09.2021 17:18 Відповісти
Це кандидати на обстріл автомобіля Кефіра? По прикметам підходять, є вже свідок, який їх бачив біля лісу?
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29.09.2021 16:00 Відповісти
с возрастом профессора как-то непонятно
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29.09.2021 16:06 Відповісти
Отакі, дерьмократичні, Закони приймають нардепи у ВРУ впродовж 30 років для заробітку суддівських бариг…
щось за вагнервську зраду …, мабуть, усе на безумну повісять, вона ж там мутить то икає, то акає…
Усе під патронатом, як завжди…
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29.09.2021 16:07 Відповісти
без правоохоронця нічого б в них не вийшло
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29.09.2021 16:25 Відповісти
 
 