Іноземець, правоохоронець і кримінальник: у поліції розповіли про банду, яка викрала і вбила професора Запорізького університету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі 28 вересня в суд направили обвинувальний акт у справі про вбивство доктора наук, професора кафедри Запорізького національного університету 49-річного Луай Муца, який зник в листопаді 2020 року, а в березні цього року його тіло знайшли недалеко від облцентру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

В ході оперативно-слідчих дій, здійснених в рамках досудового розслідування кримінального провадження, поліцейські зібрали доказові матеріали, на підставі яких чотирьом учасникам групи оголошено про підозру у вчинені тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Повідомлення про зникнення 42-річного доктора наук, професора кафедри Запорізького національного університету надійшло до поліції 11 листопада 2020 року. Під час відпрацювання заяви його дружини, працівники управління карного розшуку встановили, що вдень 10 листопада він вийшов з будівлі університету та сів у автомобіль "Тойота".

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

Як розповів заступник начальника ГУНП в Запорізькій області – начальник кримінальної поліції Руслан Невожай: "На початку березня працівники карного розшуку отримали інформацію щодо причетності 27-річного місцевого мешканця, який користувався автомобілем "Тойота", до викрадення потерпілого. В подальшому було встановлено, що він мав у власному користуванні ряд транспортних номерних знаків для прикриття своєї злочинної діяльності. Чоловік зізнався у причетності до зникнення розшукуваного викладача, його подальшого умисного вбивства та вказав місце, де заховане тіло потерпілого".

Відтак слідчими поліції були відкриті ще два кримінальні провадження за ознаками ч.2 та ч.3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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В ході подальших слідчих дій, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання та перебування 27-річного фігуранта. В результаті, в двох гаражах, які йому належать, було вилучено велику кількість боєприпасів. Серед них - дві реактивні протитанкові гранати, близько 60 боєприпасів для підствольних гранатометів, а також металеві різнокаліберні гільзи та 3 гранати, які маркуються як навчальні.

Виявлено також "набір" номерних знаків до автомобіля.

За місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили більше 300 різнокаліберних набоїв, шість рушниць різного типу та інші речі, які відносять до зброї і боєприпасів.

Разом з цим, працівники карного розшуку викрили ще трьох осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення: 1975, 1991 та 1993 років народження. Один з них - іноземець, другий – працівник правоохоронних органів, третій - раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором злочину, вихідцем з Тунісу, 1975 року народження, був детально розроблений план викрадення потерпілого, а між учасниками групи розподілені ролі щодо вбивства професора та подальшого приховання тіла загиблого.

Під час підготовки та безпосередньо вчинення злочину зловмисники дотримувались суворої конспірації.



Фото: поліція

На теперішній час, фігурантам, які за попередньою змовою скоїли розбійний напад з подальшим умисним вбивством з корисливих мотивів викладача університету, за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у складі організованої злочинної групи. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Двом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим двом у вигляді цілодобового домашнього арешту.

28 вересня 2021 року слідчим слідчого управління, за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою, обвинувальний акт по кримінальному провадженню за ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України скерований до районного суду міста Запоріжжя.

Відео коментує: начальник відділу управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області Сергій Мороз, начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.