"Чий Крим? Російський!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерка зі Львова. ВIДЕО
Блогерка зі Львова в прямому ефірі, який вела в соцмережі, заявила, що окупований Крим належить Росії і образила українських воїнів, які б'ються з окупантами. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови блогерки зі своїми підписниками опублікований у соцмережах.
На записі дівчина розповідає, що "її знайомий недавно поїхав у Москву". Після чого заявляє, що "Крим - російський". У другій частині відео блогерка говорить про ветеранів і бійців української армії, які "загордилися".
Топ коментарі
+93 Ksenia VB
показати весь коментар29.09.2021 17:10
+60 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.09.2021 17:37
+57 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.09.2021 17:13
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І чхати мені на свободу слова , на якісь там дурнуваті права і закони , які те малолітнє лайно , будуть захищати . Зрозумів .? Отож ..!! Все , на цьому розмову закінчено .
І втри своє табло ,, заплювався вже увесь . .
Уявіть таку заяву у 43 на теріторії СРСР на користь гітлірівської Німеччини..... ніхто б й могилку не знайшов.
толерасти програли й завжди будуть програвати.
Нефиг воевать с овцой малолетней.
Вчера в зоне ООС погиб наш военнослужащий. Обстрел кацапами.
Почему у вас нет подобньіх возмущений. На бутьілку там, на кольімиу, в тюрьму, отселить и прочие клятвьі отомстить лично, как один из недоумков заявил что с удовольствием зарядил бьі той овце битой?
Почему вьі еще не в очереди с желанием отомстить, овцьі?
Ця шлbондPа зі Львова !?
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