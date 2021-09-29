"Чий Крим? Російський!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерка зі Львова. ВIДЕО

Блогерка зі Львова в прямому ефірі, який вела в соцмережі, заявила, що окупований Крим належить Росії і образила українських воїнів, які б'ються з окупантами. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови блогерки зі своїми підписниками опублікований у соцмережах.

На записі дівчина розповідає, що "її знайомий недавно поїхав у Москву". Після чого заявляє, що "Крим - російський". У другій частині відео блогерка говорить про ветеранів і бійців української армії, які "загордилися".

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