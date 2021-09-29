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"Чий Крим? Російський!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерка зі Львова. ВIДЕО

Блогерка зі Львова в прямому ефірі, який вела в соцмережі, заявила, що окупований Крим належить Росії і образила українських воїнів, які б'ються з окупантами. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови блогерки зі своїми підписниками опублікований у соцмережах.

На записі дівчина розповідає, що "її знайомий недавно поїхав у Москву". Після чого заявляє, що "Крим - російський". У другій частині відео блогерка говорить про ветеранів і бійців української армії, які "загордилися".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я, бл#дь, залишаюся в цій й#баній Україні", - блогер-переселенець, що живе в Дніпрі. ВIДЕО

Автор: 

Львів (3070) зневага (51) росія (65191) блогер (181)


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Топ коментарі
+93
Що це за хвойда ? З долбасу ?
Ну львів'яни, мусити накрутити роги цій курві.
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29.09.2021 17:10
+60
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29.09.2021 17:37
+57
задолбали эти шмоньки языкастые...
извиняться ж будет , как пить дать...
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29.09.2021 17:13
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То не коси ти - під дурачка . Теж мені , знайшов приклад , якогось хворого на голову - стендапера. .. І з якого дива ти вирішив що в цьому плані треба наслідувати США ?? Нехай американці що хочуть те й роблять , то їхні проблеми ,, у них так , а в нас буде по іншому . Одне знаю напевно ,та тупа п.зда з ватою в голові , не буде паплюжити країну , і тим більш тих хто її захищає , все крапка А продовжить знову , то дограєтся що хтось не втерпить і виверне їй матку .. Люди з війни поприходили з розхитаними нервами , треба це розуміти . .
І чхати мені на свободу слова , на якісь там дурнуваті права і закони , які те малолітнє лайно , будуть захищати . Зрозумів .? Отож ..!! Все , на цьому розмову закінчено .
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11.10.2021 19:36 Відповісти
ну если тебе начхать на свободу слова то вали в рашку, и мне плевать на то, хочешь ты или нет. Тебе плевать, мне плевать, всем плевать. Чего хочешь того и получишь )
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13.10.2021 16:39 Відповісти
Давай . свої "ценниє совєти" , аля - куди мені їхати , а куди ні ," тримай якось- при собі , ферштейн .? Найменше я їх потребую від тебе .
І втри своє табло ,, заплювався вже увесь . .
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13.10.2021 17:00 Відповісти
прославиться решила, мышь серогорбая...
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30.09.2021 09:26 Відповісти
Ця kyrva i ********* зі Львова, соромно за галичан, що таке сміття там живе і ще варнякає на учасників війни, які захистили цю нечисть, щоб воно змогло бути блогером, спати в теплі під мирним небои і ситно їсти. Яке воно, то з такими і водиться, її droчyn поїхав не в Європу, а на московію. Цікаво, через скільки діб це чмо виїде на московію до своїх?
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30.09.2021 10:15 Відповісти
Ще одна клізма прокинулася. Прийде час і вона буде тримати відповідь перед своїми дітьми та онуками.
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30.09.2021 10:20 Відповісти
Блогерша))))
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30.09.2021 10:55 Відповісти
Украине срочно нужен закон о статусе негражданина, как это сделали балтийские страны, ******** такую херню публично, сдай паспорт,или засунь его Илюше Киве в #опу ,как недействительный, получи паспорт негражданина который наделяет владельца практически всеми правами ,за исключением: голосовать на выборах соответственно быть избранным тоже, занимать любые невыборные государственные должности, и работать на любой работе, где она связана с получением в руки оружия на законных основаниях. Придешь через 5 или лучше 10 лет. В 10 раз меньше ваты было бы и в самом парламенте, который сейчас скорее немецкий фильм для взрослых , чем парламент ,а уж о ватниках в судах и на чиновничьх должностях вообще говорить в приличном обществе нельзя, потому что слова исключительно непечатные будут....
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30.09.2021 11:03 Відповісти
толерасти програли, й завжди програють! Ніякої пощади ворогу! Як би попередніх знайшли у вигліді тіл то іньші так відкрито б не виступали.
Уявіть таку заяву у 43 на теріторії СРСР на користь гітлірівської Німеччини..... ніхто б й могилку не знайшов.
толерасти програли й завжди будуть програвати.
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30.09.2021 11:23 Відповісти
Львов уже не тот, превратился в город ватников.
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30.09.2021 11:53 Відповісти
За совка відставних військових на пенсію відправляли у Львів, Крим і Прибалтику. Так що тут таких багато. Деякі навіть щиру українську вивчили.
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30.09.2021 12:22 Відповісти
Та вона зараз у Миколаєві мешкає і тут все стає зрозуміло. Вона, до речі же записала новий відео ролик де просить вибачення, виправдовується і каже що її не правильно зрозуміли. Все правильно ми зрозуміли, вона ватна ху@соска!
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30.09.2021 15:48 Відповісти
Якщо ти типова ТП, мордою та жопою не вийшла, ноги криві, а в пазусі у тебе якось ні про що, при цьому хочеться слави і піару, то треба написати якусь Українохейтську чухню написати, тебе на цензорі розпіарять.
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30.09.2021 12:20 Відповісти
5 минут до извинений. Человеку сосущему писю лишний раз извиниться совсем не проблема. Хайп и в африке хайп.
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30.09.2021 12:38 Відповісти
Эта самка всю оставшуюся жизнь должна работать на стоматологов...
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30.09.2021 13:30 Відповісти
Всем кто тут все карьі ей обещает не мешало бьі в етой ветке - https://censor.net/ru/news/3291220/ukrainskiyi_voin_smertelno_ranen_pod_obstrelom_rossiyiskih_voyisk_shtab_oos#comments врагу отомстить поклястся.
Нефиг воевать с овцой малолетней.
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30.09.2021 13:53 Відповісти
чергова тупа курка...
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30.09.2021 14:21 Відповісти
Тій курві потрібно вирвати язик щоб більше не говорила дурниць
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30.09.2021 14:43 Відповісти
Це з метою залучити більше підписчиків, покаже сраку- це нахєр нікому не потрібно, а тут ще якось реагують, і підписуються на ії сторінку, щоб подивитись, що за дурепа, ото і палять прапори, принижують Україну, потім вибачаються з однією метою- якнайбільше привернути увагу, люди квартири продають, щоб блогерами стати і мати з того дохід, а тут безкоштовний і відносно безпечний спосіб підняти собі рейтинг...
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30.09.2021 16:49 Відповісти
Подводя итог гневу "праведному" от десятков возмущающихся.
Вчера в зоне ООС погиб наш военнослужащий. Обстрел кацапами.
Почему у вас нет подобньіх возмущений. На бутьілку там, на кольімиу, в тюрьму, отселить и прочие клятвьі отомстить лично, как один из недоумков заявил что с удовольствием зарядил бьі той овце битой?
Почему вьі еще не в очереди с желанием отомстить, овцьі?
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01.10.2021 10:55 Відповісти
Обычная безмозглая курица , таких вДыРке навалом было , а теперь они верещат , что они не знали что так будет. В ее пустой голове просто не укладывается тот факт , что с войны здоровым не возвращается не кто , даже если нет осколочных и пулевых ранений , то психика человека меняется навсегда и не каким лечением его невозможно сделать таким как до войны. Если даже в США при их уровне медицины , было 22 самоубийства в день среди ветеранов , от туда и челенж пошел, то у нас эти подсчеты даже не кто не пытается проводить. Но как только сюда попрут кацапы.....
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04.01.2022 16:01 Відповісти
Цензоренята - ви ОХwїЛИ !?
Ця шлbондPа зі Львова !?
Перевіряйте дегGнерати інформацію !!!
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04.01.2022 21:05 Відповісти
Со Львова? Не может быть, она должна была быть из "ватного Харківа"😂😂😂
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25.01.2022 21:02 Відповісти
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