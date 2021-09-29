Окупанти в ОРДЛО "намалювали" підтримку "Єдиній Росії" на "виборах" у Держдуму РФ, - СБУ. ВIДЕО
Жителі ОРДЛО фактично проігнорували голосування на "виборах" у Держдуму РФ, але російські куратори "намалювали" на окупованому Донбасі високу явку і підтримку правлячій партії "Єдина Росія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що автобуси, які возили так званих "виборців" з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожніми. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалася проросійськими пропагандистами, які створювали "потрібну" картину в ЗМІ.
За наявною інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані в систему без особистої участі "виборців".
Попри маніпуляції окупаційної влади їм вдалося забезпечити "явку" лише в приблизно 200 тис. жителів тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів.
За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація жителів ОРДЛО була згорнута російськими кураторами.
Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій, додали в СБУ.
Зазначається, що в "поспіхом" виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тому видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.
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Вал Мишель
Тернистый путь в Госдуму
(а у нас точно так же происходят "выборы") наших помощников депутатов - это же феня зэковская, мат и угрозы.