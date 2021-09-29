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Окупанти в ОРДЛО "намалювали" підтримку "Єдиній Росії" на "виборах" у Держдуму РФ, - СБУ. ВIДЕО

Жителі ОРДЛО фактично проігнорували голосування на "виборах" у Держдуму РФ, але російські куратори "намалювали" на окупованому Донбасі високу явку і підтримку правлячій партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що автобуси, які возили так званих "виборців" з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожніми. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалася проросійськими пропагандистами, які створювали "потрібну" картину в ЗМІ.

За наявною інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані в систему без особистої участі "виборців".

Попри маніпуляції окупаційної влади їм вдалося забезпечити "явку" лише в приблизно 200 тис. жителів тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів.

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За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація жителів ОРДЛО була згорнута російськими кураторами.

Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій, додали в СБУ.

Зазначається, що в "поспіхом" виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тому видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.

Автор: 

вибори (6689) Держдума (734) окупація (6695) росія (65191) СБУ (12821) махінації (416) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+4
Это и без СБУ ясно.
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29.09.2021 17:50
+2
Надо обрыдаться? Думаю что если власть решит провести референдум о том,чтобы ,,отрезать,, этих от Уураины- поддержка народа будет на уровне 80 процентов
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29.09.2021 17:59
+1
Чумное место !
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29.09.2021 17:54
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Это и без СБУ ясно.
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29.09.2021 17:50 Відповісти
Чумное место !
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29.09.2021 17:54 Відповісти
Надо обрыдаться? Думаю что если власть решит провести референдум о том,чтобы ,,отрезать,, этих от Уураины- поддержка народа будет на уровне 80 процентов
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29.09.2021 17:59 Відповісти
Почему до сих пор не провели референдум? Потому что территория ОРДЛО, это всё таки де юре Украина и без разрешения Киева они там нихера не могут провести...
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29.09.2021 19:55 Відповісти





Вал Мишель


Тернистый путь в Госдуму
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29.09.2021 18:00 Відповісти
Чем больше насилуют жертву , тем больше она сопротивляется .
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29.09.2021 18:03 Відповісти
147%
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29.09.2021 18:05 Відповісти
Зато куратор культурно общается с агитаторами... А послушайте записи такого рода разговоров
(а у нас точно так же происходят "выборы") наших помощников депутатов - это же феня зэковская, мат и угрозы.
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29.09.2021 18:23 Відповісти
Так само і наше СБУ 2014 р. "намалювало" скількість відсотків аби Петя Рошен (він же - барига) переміг вже в першому турі.
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29.09.2021 19:50 Відповісти
Рабов из ордлы Кремль пользует как хочет в своих корыстных целях, а они этого не понимают или не хотят понять. Российский зомбоящик отбил у них способность думать головой
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29.09.2021 19:51 Відповісти
а що, хтось очікував іншого?
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29.09.2021 20:02 Відповісти
 
 