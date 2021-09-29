Окупанти в ОРДЛО "намалювали" підтримку "Єдиній Росії" на "виборах" у Держдуму РФ, - СБУ. ВIДЕО

Жителі ОРДЛО фактично проігнорували голосування на "виборах" у Держдуму РФ, але російські куратори "намалювали" на окупованому Донбасі високу явку і підтримку правлячій партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що автобуси, які возили так званих "виборців" з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожніми. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалася проросійськими пропагандистами, які створювали "потрібну" картину в ЗМІ.

За наявною інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані в систему без особистої участі "виборців".

Попри маніпуляції окупаційної влади їм вдалося забезпечити "явку" лише в приблизно 200 тис. жителів тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів.

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За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація жителів ОРДЛО була згорнута російськими кураторами.

Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій, додали в СБУ.

Зазначається, що в "поспіхом" виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тому видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.