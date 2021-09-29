"Без цензури" у прямому ефірі: Погрози Путіна і Лукашенка. Розбір Усика. Вибори в Німеччині – що з того нам?. ВIДЕО

О 20:45 на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирають головні події цих днів.

🔥 Погрози Путіна і Лукашенка

27 вересня Олександр Лукашенко і Володимир Путін об'єдналися проти України. Білоруський диктатор обговорив із президентом РФ ситуацію на кордоні з Україною. Мовляв, вони домовилися "робити якісь дії". Все - через співпрацю України з НАТО і присутність тут військових Північноатлантичного Альянсу.

Варто зауважити, що, попри завершення російських навчань "Захід-2021", українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.





🥊 Розбір Усика

Після перемоги в боксерському бою над Джошуа українець Олександр Усик підняв позиції в рейтингах авторитетного видання The Ring. Тепер попереду нього - лише Тайсон Ф'юрі.

Здавалося б, можна спокійно пишатися. Однак чому варто бути з цим обережними і як Росія використовує блискучі перемоги Усика в інформаційній війні проти України?

⚡️Вибори в Німеччині. Що з того нам?

За результатами екзитполів, Соціал-демократична партія (СДП) з невеликим відривом перемагає на виборах до німецького парламенту.

Зміна влади в Німеччині впливає не тільки на саму Європу, а й на Україну в її протидії Росії. Якими будуть ці зміни? І чого варто очікувати Києву?

🔥Трускавець 2.0

І про місцеве - смішне і не дуже. Глава держави Володимир Зеленський збирає фракцію "Слуга народу" на нову зустріч у Трускавці. Що ховається за пафосною програмою? Чи означає цей зліт кризу у владі? І що може змінитися після Трускавця 2.0?

Буде гаряче, включайтеся!