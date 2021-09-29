Вертоліт Нацполіції за день здійснив три рейси евакуації важких пацієнтів до Києва, - Шевченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 вересня поліцейським вертольотом Н-145 Airbus Helicopters було проведено 3 аеромедичні евакуації важких пацієнтів із Київської області до Києва.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Перший рейс було здійснено о 9:07 з Березані Броварського району. Пацієнт: чоловік 56 років, мотоцикліст, з діагнозом черепно-мозкова травма, внаслідок ДТП, непритомний, у важкому стані. Був доставлений на стадіон "Старт" у Києві з подальшим транспортуванням каретою швидкої допомоги в Київську обласну лікарню.





Другий рейс було проведено об 11:31 з Білої Церкви. Пацієнт: жінка 67 років з діагнозом розширена аневризма аорти. Посадка здійснена в аеропорту "Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport" з подальшим транспортуванням пацієнтки каретою швидкої допомоги в Інститут Амосова.

Третя евакуація була проведена о 13:25 з Баришівки Броварського району. Пацієнт: чоловік 60 років з діагнозом перелом основи черепа внаслідок ДТП, у комі. Доставлений на стадіон "Старт" з подальшим транспортуванням пацієнта каретою швидкої допомоги в Київську обласну лікарню.

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