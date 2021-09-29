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Вертоліт Нацполіції за день здійснив три рейси евакуації важких пацієнтів до Києва, - Шевченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 вересня поліцейським вертольотом Н-145 Airbus Helicopters було проведено 3 аеромедичні евакуації важких пацієнтів із Київської області до Києва.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Перший рейс було здійснено о 9:07 з Березані Броварського району. Пацієнт: чоловік 56 років, мотоцикліст, з діагнозом черепно-мозкова травма, внаслідок ДТП, непритомний, у важкому стані. Був доставлений на стадіон "Старт" у Києві з подальшим транспортуванням каретою швидкої допомоги в Київську обласну лікарню.

Вертоліт Нацполіції за день здійснив три рейси евакуації важких пацієнтів до Києва, - Шевченко 01
Вертоліт Нацполіції за день здійснив три рейси евакуації важких пацієнтів до Києва, - Шевченко 02

Другий рейс було проведено об 11:31 з Білої Церкви. Пацієнт: жінка 67 років з діагнозом розширена аневризма аорти. Посадка здійснена в аеропорту "Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport" з подальшим транспортуванням пацієнтки каретою швидкої допомоги в Інститут Амосова.

Вертоліт Нацполіції за день здійснив три рейси евакуації важких пацієнтів до Києва, - Шевченко 03

Вертоліт Нацполіції за день здійснив три рейси евакуації важких пацієнтів до Києва, - Шевченко 04

Третя евакуація була проведена о 13:25 з Баришівки Броварського району. Пацієнт: чоловік 60 років з діагнозом перелом основи черепа внаслідок ДТП, у комі. Доставлений на стадіон "Старт" з подальшим транспортуванням пацієнта каретою швидкої допомоги в Київську обласну лікарню.

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Автор: 

МВС (3501) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) евакуація (2312) Шевченко Артем (222) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+6
Создали бы нормальную санавиацию. Зачем ментам вообще вертолеты.
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29.09.2021 20:43
+4
У таких новинах треба оприлюднювати марку автомобіля водія, що потрапив у ДТП та ким працює (працювала) евакуйована людина, бо складається враження, що гелікоптери МВС працюють, як шкидка допомога лихачів та можновладців.
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29.09.2021 20:44
+4
А при чем тут полиция??? Это функция полиции развозить больных по больницам? Может им еще и закупку автомобилей скорой помощи передать? Они купят, хорошие, храцузские, по максимальной цене. Все через спину. Эти вертолеты должны исплльзоватся не в полиции а в санавиации. Так во всем мире, во всяком случае. А милиционерам следует занятся прямыми обязанностями-коррупуией в высшых органах власти, где безвозмездно пнинимают решение продать олигархам газ втрое ниже цены на рынке и на весь сезон.
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29.09.2021 20:53
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Молодцы.При сегодняшней власти мы начинаем видеть достижения Украины и позитивные новости
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29.09.2021 20:42 Відповісти
При нынешней власти всё что было раньше нормой, сейчас как достижение.
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29.09.2021 21:37 Відповісти
Создали бы нормальную санавиацию. Зачем ментам вообще вертолеты.
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29.09.2021 20:43 Відповісти
У таких новинах треба оприлюднювати марку автомобіля водія, що потрапив у ДТП та ким працює (працювала) евакуйована людина, бо складається враження, що гелікоптери МВС працюють, як шкидка допомога лихачів та можновладців.
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29.09.2021 20:44 Відповісти
Это конечно хорошо. Но лучше бы было если это были вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это бы было логично и понятно
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29.09.2021 20:47 Відповісти
А при чем тут полиция??? Это функция полиции развозить больных по больницам? Может им еще и закупку автомобилей скорой помощи передать? Они купят, хорошие, храцузские, по максимальной цене. Все через спину. Эти вертолеты должны исплльзоватся не в полиции а в санавиации. Так во всем мире, во всяком случае. А милиционерам следует занятся прямыми обязанностями-коррупуией в высшых органах власти, где безвозмездно пнинимают решение продать олигархам газ втрое ниже цены на рынке и на весь сезон.
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29.09.2021 20:53 Відповісти
Я так понимаю, своими обязанностями полицейские не занимаются. То они всем кодлом леса кончи прочесывают, то больных возят. А потом пьные по дорогам рассекают.
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29.09.2021 21:00 Відповісти
якого хера на ньому написано поліція а не червоний хрест
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29.09.2021 21:13 Відповісти
Хоть бы кто подумал коментируя по части чей вертолёт---а тому, которого доставили максимально быстро к операционному столу и в столицу---нахрен надо чей вертоль? Та и его родственникам в том числе нахрен.
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29.09.2021 21:20 Відповісти
А де ж наша хвальона аеромобільна служба МНС? Про "створення бригад" відрапортували, а про те, що гелікоптерів їм не дали - мовчать...
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29.09.2021 22:37 Відповісти
А ЧЕГО 1 !!!??? ИХ ЖЕ 55 ДОЛЖНО БЫТЬ !!!
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29.09.2021 23:05 Відповісти
Что за заросли на стадионе?Мяч не застряет в траве?
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29.09.2021 23:58 Відповісти
На разборку органов?
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30.09.2021 09:44 Відповісти
Нннадо же! XXI век и в Украину постучался...
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30.09.2021 10:25 Відповісти
 
 