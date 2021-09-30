Уникнути "червоних" і "помаранчевих" зон нам не вдасться, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО
Україні не вдасться уникнути потрапляння окремих регіонів у "червону" зону епідемічної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.
Нардеп зазначив, що в Україні "антивакцинальна" кампанія дала свої негативні результати. Радуцький повідомив, що, незважаючи на доступність сьогодні вакцин від коронавірусу, а також безкоштовне виконання цих робіт для населення, багато жителів України ігнорують цей профілактичний захід, яка здатна протистояти поширенню коронавірусу в країні.
"Цього року введено поняття адаптивного карантину. Всю країну переводити в червону зону немає сенсу. Це (територія, що потрапила в "червону зону" –ред.) можуть бути область, місто, або район за рішенням місцевої комісії. Якщо будуть перевищені показники, які визначають дані для "помаранчевої" або "червоної" зони — це вже буде на місцях. Тотально в Україні діє жовта зона попередження. На жаль, уникнути червоних зон і помаранчевих зон нам не вдасться", - повідомив Радуцький.
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Еще. Виноватым , ты сам себя назначил? Наверное причислил себя к одному из тех, кто занимается анти пропагандой вакцин? Найди мне в словах Радуцкого хоть один факт обвинения людей, которые не хотят колоть вакцину. Его слова направлены на таких агитаторов антивакцинаторов как ты. А ты взял и так легко спалился.
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ТУПО позвонили та відправили ЛІВИЙ міжнародний сертифікат. ПІДРОБЛЕНИЙ. Ціна 500 грн. Думаєте нова пошта почесалась? Та де там. Їм "все рівно". Їм байдуже, що хворі куплять сертифікати та поїдуть поїздом, автобусем, полетять літаком та заразять людей. Хтось помре. "ВСЕ РІВНО".
Ось так ми живем і помрем, бо "моя хата з краю". А те що ближній помре, ну то таке.