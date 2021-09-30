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Уникнути "червоних" і "помаранчевих" зон нам не вдасться, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Україні не вдасться уникнути потрапляння окремих регіонів у "червону" зону епідемічної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначив, що в Україні "антивакцинальна" кампанія дала свої негативні результати. Радуцький повідомив, що, незважаючи на доступність сьогодні вакцин від коронавірусу, а також безкоштовне виконання цих робіт для населення, багато жителів України ігнорують цей профілактичний захід, яка здатна протистояти поширенню коронавірусу в країні.

"Цього року введено поняття адаптивного карантину. Всю країну переводити в червону зону немає сенсу. Це (територія, що потрапила в "червону зону" –ред.) можуть бути область, місто, або район за рішенням місцевої комісії. Якщо будуть перевищені показники, які визначають дані для "помаранчевої" або "червоної" зони — це вже буде на місцях. Тотально в Україні діє жовта зона попередження. На жаль, уникнути червоних зон і помаранчевих зон нам не вдасться", - повідомив Радуцький.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 003 людини, загалом - 7 000 535, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Вначале пандемии они продают маски и другие средства защиты за границу....в разгар пандемии они вместо вакцин покупают куртки....а виноваты во всем те кто не хочет колоть в себя экспериментальную жидкость...
Зеленая логика...
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30.09.2021 09:45
+3
Зелені гниди робили все можливе для того щоб довести діло до карантину, в той час більшість країн Європи вже забули що це таке і відновлюють економіку. Це ж так зручно списати всі провали в економіці на епідемію.
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30.09.2021 09:49
+3
радуцкий-ссученое чьмо.
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30.09.2021 10:12
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Т.е. вы сразу прямо говорите что снова все проблемы переложите на плечи местных бюджетов и самих людей. Что еще от вас уродов ожидать?
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30.09.2021 09:39 Відповісти
И сколько там вагонов масок на сей раз поступило ?
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30.09.2021 09:44 Відповісти
Вначале пандемии они продают маски и другие средства защиты за границу....в разгар пандемии они вместо вакцин покупают куртки....а виноваты во всем те кто не хочет колоть в себя экспериментальную жидкость...
Зеленая логика...
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30.09.2021 09:45 Відповісти
Привет. Скажи. А какую вакцину или вакцины надо было закупать вместо "курток"? Вот именно не "экспериментальную " жидкость, а вакцину от ковида, которой ты доверяешь?
Еще. Виноватым , ты сам себя назначил? Наверное причислил себя к одному из тех, кто занимается анти пропагандой вакцин? Найди мне в словах Радуцкого хоть один факт обвинения людей, которые не хотят колоть вакцину. Его слова направлены на таких агитаторов антивакцинаторов как ты. А ты взял и так легко спалился.
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30.09.2021 10:32 Відповісти
Радуцький не рідкісний ушльопок, проте з вами згоден.
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30.09.2021 20:44 Відповісти
Чи ти б носив ті мапєві ганчірки? То - так, шоб на Радуцького повісити, йому за це все одно нічого не буде. Та і такі ці маски корисні, шо вкладалися не в них, а чомусь одразу в апарати ШВЛ, та й то - не всі.
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30.09.2021 12:17 Відповісти
хто б сумнівався, ф?н
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30.09.2021 09:47 Відповісти
Зелені гниди робили все можливе для того щоб довести діло до карантину, в той час більшість країн Європи вже забули що це таке і відновлюють економіку. Це ж так зручно списати всі провали в економіці на епідемію.
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30.09.2021 09:49 Відповісти
радуцкий-ссученое чьмо.
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30.09.2021 10:12 Відповісти
слушаешь эту ваЗЕлиновскую ПИД,,,сню и слов нет, где мозги тех кто за них голосует, эта Крыса с "величайшим" нарко-Дураком продали в разгар пандемии маски-респираторы 3 класса по 2-3 гр.https://hromadske.ua/ru/posts/ukraina-prodala-bolee-500-tonn-medicinskih-masok-za-granicu-pered-karantinom.
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30.09.2021 10:28 Відповісти
дуже корисно, адже Росія вже отруїла своїми фейками пів України...
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30.09.2021 10:54 Відповісти
какая гнусная жидовская харя
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30.09.2021 13:25 Відповісти
Япония, Португалия,Швеция , по сравнению с Украиной дикие племена вонючие ,
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30.09.2021 14:36 Відповісти
Коротко. існує лівий сайт spravochki org
44167794
статутний фонд - 1000 грн.
Власник Александр...в Ол...г Вікторов...ч
099-738-70-52

ТУПО позвонили та відправили ЛІВИЙ міжнародний сертифікат. ПІДРОБЛЕНИЙ. Ціна 500 грн. Думаєте нова пошта почесалась? Та де там. Їм "все рівно". Їм байдуже, що хворі куплять сертифікати та поїдуть поїздом, автобусем, полетять літаком та заразять людей. Хтось помре. "ВСЕ РІВНО".

Ось так ми живем і помрем, бо "моя хата з краю". А те що ближній помре, ну то таке.
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30.09.2021 19:19 Відповісти
 
 