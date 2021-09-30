Уникнути "червоних" і "помаранчевих" зон нам не вдасться, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Україні не вдасться уникнути потрапляння окремих регіонів у "червону" зону епідемічної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначив, що в Україні "антивакцинальна" кампанія дала свої негативні результати. Радуцький повідомив, що, незважаючи на доступність сьогодні вакцин від коронавірусу, а також безкоштовне виконання цих робіт для населення, багато жителів України ігнорують цей профілактичний захід, яка здатна протистояти поширенню коронавірусу в країні.

"Цього року введено поняття адаптивного карантину. Всю країну переводити в червону зону немає сенсу. Це (територія, що потрапила в "червону зону" –ред.) можуть бути область, місто, або район за рішенням місцевої комісії. Якщо будуть перевищені показники, які визначають дані для "помаранчевої" або "червоної" зони — це вже буде на місцях. Тотально в Україні діє жовта зона попередження. На жаль, уникнути червоних зон і помаранчевих зон нам не вдасться", - повідомив Радуцький.

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