РФ спробує визнати Меджліс терористичною організацією: це означатиме новий виток більш масових репресій, - Полозов. ВIДЕО

Адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси кількох українських політв'язнів, допускає, що в РФ спробують визнати Меджліс кримськотатарського народу терористичною організацією.

Про це він заявив в ефірі "Крим.Реалії" 29 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Є досить серйозні побоювання, що російська влада піде далі і замість визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією вони спробують визнати його терористичною організацією, що може означати новий виток більш масових репресій щодо кримських татар", - сказав він.

На думку Полозова, якщо РФ зробить таке рішення, то всі кримські татари, які мали стосунок до органів національного самоврядування, за аналогією зі справами "Хізб ут-Тахрір" будуть "лише за показаннями свідків отримувати величезні терміни".

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Меджліс кримськотатарського народу був заснований у 1991 році після повернення кримських татар з місць депортації. Фактично це виконавчий орган Курултаю - національного з'їзду кримських татар. П'ять років тому, 29 вересня 2016 року, Верховний суд Росії залишив у силі рішення підконтрольного Кремлю "Верховного суду" окупованого Криму про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Крім того, представницький орган кримських татар оголосили екстремістською організацією за нібито "посягання на територіальну цілісність Росії".