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РФ спробує визнати Меджліс терористичною організацією: це означатиме новий виток більш масових репресій, - Полозов. ВIДЕО

Адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси кількох українських політв'язнів, допускає, що в РФ спробують визнати Меджліс кримськотатарського народу терористичною організацією.

Про це він заявив в ефірі "Крим.Реалії"  29 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Є досить серйозні побоювання, що російська влада піде далі і замість визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією вони спробують визнати його терористичною організацією, що може означати новий виток більш масових репресій щодо кримських татар", - сказав він.

На думку Полозова, якщо РФ зробить таке рішення, то всі кримські татари, які мали стосунок до органів національного самоврядування, за аналогією зі справами "Хізб ут-Тахрір" будуть "лише за показаннями свідків отримувати величезні терміни".

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Меджліс кримськотатарського народу був заснований у 1991 році після повернення кримських татар з місць депортації. Фактично це виконавчий орган Курултаю - національного з'їзду кримських татар. П'ять років тому, 29 вересня 2016 року, Верховний суд Росії залишив у силі рішення підконтрольного Кремлю "Верховного суду" окупованого Криму про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Крім того, представницький орган кримських татар оголосили екстремістською організацією за нібито "посягання на територіальну цілісність Росії".

Автор: 

Крим (14168) Меджліс (330) репресії (1622) росія (65301) кримські татари (2005) Полозов Микола (366)


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Тоді вже татарам втрачати нічого.
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30.09.2021 10:14 Відповісти
А как и в какой способ признать что пРашка это чуждое явление на планете Земля??!!
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30.09.2021 10:25 Відповісти
Тюрьма заточенных народов
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30.09.2021 10:29 Відповісти
хубло в сталина заигрался
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30.09.2021 10:49 Відповісти
конечно признают... ведь меджлис организовал такое мощное партизанское движение и движение народного сопротивления, что на расии не могут устоять, чтобы не признать их террористами... каждый день то в буксы песок засыпают, то газопроводы подрывают, то военных козлорогих кацапских похищают, то секретные планы выведывают... а руководит всем этим делом мудрейший чубчиков под знаменем зеленсЪкага...
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30.09.2021 11:48 Відповісти
Нужно смотреть правде в глаза, Меджлис союзник Украины до тех пор пока идет борьба за Крым. Не уверен что украинцам будет в Крыму вольготно, если власть и землю там захватят татары и прежде всего турки. Вспомните про фэйковые батальоны типа смертников, походы на Крым и прочие начинания, которым не суждено было сбыться. Они тупо хотят загребать жар чужими руками. Подумайте об этом
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01.10.2021 05:01 Відповісти
 
 