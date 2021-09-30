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"Корупція в ДНК в Україні просто зашита, починаючи від ОСББ і до самого верху", - "слуга народу" Арахамія, який отримав громадянство в 2015 році. ВIДЕО
"Слуга народу" Давид Арахамія, який отримав українське громадянство у 2015 році, заявив, що корупція "зашита в ДНК" українців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Арахамія заявив під час інтерв'ю на одному з українських телеканалів.
"Корупція в ДНК в Україні просто зашита. І кожна людина хоче мати якогось кума, який за нього хоче щось повирішувати. На жаль, це на кожному рівні можна спостерігати: починаючи від самоорганізації у дворі, ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ) і до самого верху. Ось так воно працює", - сказав Арахамія.
Топ коментарі
+57 violator
показати весь коментар30.09.2021 10:42
+54 Ревизор
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+49 Al Makarski
показати весь коментар30.09.2021 10:34
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Вопрос навязывается сам собой. Откуда у недоноска через год появилась такая дорогая машина. Додидику тоже в ДНК ее подшили
Коррупция, Араукария, порождение ГОСУДАРСТВА, а не ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!
Важный вывод, что нельзя допускать никакого и ничьего хамства по отношению к народу.