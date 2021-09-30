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"Корупція в ДНК в Україні просто зашита, починаючи від ОСББ і до самого верху", - "слуга народу" Арахамія, який отримав громадянство в 2015 році. ВIДЕО

"Слуга народу" Давид Арахамія, який отримав українське громадянство у 2015 році, заявив, що корупція "зашита в ДНК" українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Арахамія заявив під час інтерв'ю на одному з українських телеканалів.

"Корупція в ДНК в Україні просто зашита. І кожна людина хоче мати якогось кума, який за нього хоче щось повирішувати. На жаль, це на кожному рівні можна спостерігати: починаючи від самоорганізації у дворі, ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ) і до самого верху. Ось так воно працює", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі 58 "слуг народу" за два роки придбали майна більш ніж на 60 млн грн, - КВУ

Автор: 

громадянство (1074) корупція (4684) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+57
у меня один маленький вопрос . имеет ли право человек получивший гражданство в 2015-ом году уже в 2019-ом решать важные государственные вопросы ?
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30.09.2021 10:42
+54
Хламидия пусть едет на родину свою и там наводит порядок на овощных рынках. Стратег *** нашелся.
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30.09.2021 10:40
+49
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30.09.2021 10:34
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Может кто помнит, как обезьянка припарковалась на пешеходном переходе!
Вопрос навязывается сам собой. Откуда у недоноска через год появилась такая дорогая машина. Додидику тоже в ДНК ее подшили
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30.09.2021 16:26 Відповісти
Блат, як тільки бачу цю мавп'ячу пику, рука мимоволі шукає цеглину...
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30.09.2021 17:05 Відповісти
Блат, як тільки бачу цю мавп'ячу пику, рука мимоволі шукає цеглину...
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30.09.2021 17:06 Відповісти
Арахамия непрозрачно намекает на то, шо он самый-самый честный политик и просто хороший человек? Это он типа готовится на должность вместо Разумкова или, может, в будущие президенты?
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30.09.2021 17:12 Відповісти
какой-то потомственный ишак из Абхазии , устроивший при зеленом клоуне себе гешефты на торговле электронными сигаретами и, благодаря политической ЗЕкоррупции, имеющий доляху с азартных игр (ставки на спорт, примачи и прочая подобная хрень) теперь рассказывает украинцам, что у нас коррупция зашита в ДНК... нужно побыстрее вычистить Украину от всего этого зеленого мусора, которому место на свалке, а не в политике...
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30.09.2021 17:27 Відповісти
Можно подумать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО у украинцев....

Коррупция, Араукария, порождение ГОСУДАРСТВА, а не ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!
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30.09.2021 17:41 Відповісти
Зебили морально-интелекиуальние уроди. Хламилия настолько привик сидеть на взятках, что думает, что єто генетика. Лет 7 тюрьми исправили б єму генетику.
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30.09.2021 17:47 Відповісти
Побороть коррупцию не удалось, пришлось возглавить. Тяжела ноша сия...
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30.09.2021 19:22 Відповісти
Рыба гниет из синагоги.
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30.09.2021 19:51 Відповісти
навіть не варто писати окремий пост,просто добавлю: обміняли "шило на мило" в 90-х ,червоних на пейсатих.На жаль,обміняти "кипи" на "оселедці" тепер важко.Розпач.Я,наприклад,не бачу альтернативи...
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30.09.2021 21:01 Відповісти
Я согласен с Арахамией.Это называется бытовая корупция.
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30.09.2021 21:19 Відповісти
это называется отсутствие правоохранительной системы
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30.09.2021 21:31 Відповісти
Не.... ну и так знали, что долбодятел.... но шоб плюнуть в целый народ....
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30.09.2021 21:24 Відповісти
А серед найбільших корупціонерів, у владі, не має етнічних українців !!! Негайно гнати цю владу і на нари всіх !
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30.09.2021 21:44 Відповісти
Это он, чё щас всех украинцев ворами назвал
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30.09.2021 21:44 Відповісти
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30.09.2021 21:47 Відповісти
Написать список мразей полицейских, судьей?
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30.09.2021 21:51 Відповісти
Что есть то есть, прав Арахамия на 1000%
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30.09.2021 23:05 Відповісти
Скоро арахамофобия начнётся от этой заразы.
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01.10.2021 00:01 Відповісти
тю, аллергия и не более
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01.10.2021 00:56 Відповісти
Интерсно, ар-хы-мы-я в абхазскую войну тоже был уклонистом?
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01.10.2021 00:55 Відповісти
После того как в течение продолжительного времени в интернете утверждают, что 73% украинцев идиоты, потому что проголосовали не за тех, легко утверждать еще и то, что в украинцев в ДНК коррупция.
Важный вывод, что нельзя допускать никакого и ничьего хамства по отношению к народу.
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02.10.2021 09:17 Відповісти
У каждого президента должен быть свой показной имбецил
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02.10.2021 10:49 Відповісти
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