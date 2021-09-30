"Корупція в ДНК в Україні просто зашита, починаючи від ОСББ і до самого верху", - "слуга народу" Арахамія, який отримав громадянство в 2015 році. ВIДЕО

"Слуга народу" Давид Арахамія, який отримав українське громадянство у 2015 році, заявив, що корупція "зашита в ДНК" українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Арахамія заявив під час інтерв'ю на одному з українських телеканалів.

"Корупція в ДНК в Україні просто зашита. І кожна людина хоче мати якогось кума, який за нього хоче щось повирішувати. На жаль, це на кожному рівні можна спостерігати: починаючи від самоорганізації у дворі, ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ) і до самого верху. Ось так воно працює", - сказав Арахамія.

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