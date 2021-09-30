УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11850 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
19 499 72

"Мы за русский мир пострадали! Лишения претерпели! Россия нам компенсировать должна!" - російський телеканал "ТНТ" показав у своєму серіалі "біженців з ДНР". ВIДЕО

Російський телеканал ТНТ у фрагменті одного зі своїх серіалів показав "біженців з ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом серіалу їх звинувачують у крадіжці з сусідського будинку.

"Ми за "русский мир" постраждали! Поневірянь зазнали! Росія нам компенсувати мусить!" - каже "біженець з ДНР" в одному з діалогів.

Дивіться також: "Хочемо зганяти в Європу і навіть потрапити в Америку. Але там не визнають Крим російським, - російська блогерка-пропагандистка Бардовська відмовилася від кримської прописки. ВIДЕО

Автор: 

біженці (1871) окупація (6713) росія (65301) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Пострадали они не за русский мир, а за свою тупость.
показати весь коментар
30.09.2021 11:59
+36
а шо выплату 30 сребренников задерживают ?
показати весь коментар
30.09.2021 12:01
+31
Для пацюка домашнего: сравнил? Или так, для 3,14-здануть? Донецк е з д и т в Украину за 3000 грн в один конец (зачем - непонятно, там же фошызды!). Украина л е т а е т в Турцию (например) за 2000 грн туда-назад. При оформлении субсидии коммуналка за трёху обходится в отопительный период для одинокого получателя минималки в 1000 грн. то есть, в 1/7 месячного дохода. Сколько платят в Донецке "апологеты" узкого мира? Еда в магазинах Украины или съедобная, или вкусная. В магазах маладойриспублики - "умовно-їстівна". Так про какое "разбитое корыто" для украинцев ты пытаешься топить? Сиди ото, соси...
показати весь коментар
30.09.2021 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТНТ - це ж Роднянський з плюсів... Це він типу так тролить?)
показати весь коментар
30.09.2021 11:58 Відповісти
жду сериал когда я же пострадал за русская мира расстреливать начнут в России..а кто вас просил то убогих херово вам было на и ВУ Украине жить..сало самогон борщ сметана вареники медовуха горилка с перцем помидора своя баклажаны картошка погано было мову надо было учить а мы от хромосомно тупого набора дебилы и сие понять не можем...
показати весь коментар
30.09.2021 12:17 Відповісти
Роднянський з плюсів... Це він типу так тролить? ©

Він хитріший. З тексту, який навів Цензор, виглядає що так - тролить. А от наприкінці відео (див. 2:55) є фраза: "Нєт у ніх дєтєй. Іх убілі."

Хто вбив? Зрозуміло, що "праклятая кієвская хунта". Бо іншого розуміння у кацапів просто немає. Та й їхня цензура не пропустить.
показати весь коментар
30.09.2021 13:16 Відповісти
Заключна фраза відео - у них дітей вбили..
Антиукраїнське відео.
показати весь коментар
30.09.2021 15:45 Відповісти
так сепары и убили, при самообстреле для картинки федеральных каналов
показати весь коментар
02.10.2021 15:40 Відповісти
Пострадали они не за русский мир, а за свою тупость.
показати весь коментар
30.09.2021 11:59 Відповісти
та нехай требувають. только на колени нужно встать, чтобы требовать правдушно, как они умеют.
показати весь коментар
30.09.2021 12:01 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2021 12:34 Відповісти
Пострадали они не за русский мир, а за свою тупость. ©
Як у тому анекдоті...

Десь на Разєє. Стукіт у двері.

- Кто там?

- Ета я, пачтальон Пєчкін. Прінєс пасилку с Украіни с вашим мальчіком.

Двері відчиняють. Виходять чоловік і жінка. Оглядають посилку - цинкову труну. Відкривають її, зазирають всередину.

- Ваш?

- Наш. Только... Гдє ево галава?

- А ана била у нєво, кагда он на Украіну єхал?
показати весь коментар
30.09.2021 13:27 Відповісти
а шо выплату 30 сребренников задерживают ?
показати весь коментар
30.09.2021 12:01 Відповісти
Готовьте воротники,ублюдки. Расцея вам кое-что выложит на них.))
показати весь коментар
30.09.2021 12:01 Відповісти
И что теперь, понять и простить.
показати весь коментар
30.09.2021 12:02 Відповісти
сериал "Контакт"
очередная блевотина от кацапов. не умеют они нормальные сериалы снимать. говно все время получается

Девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы и в школе, и дома. Её отец - бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН - его персональный ад, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него - самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет, наглухо закрыв от отца свою страничку! Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться во «ВКонтакте» с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети, чтобы он смог хоть как-то присматривать за дочкой.
показати весь коментар
30.09.2021 12:04 Відповісти
кацапье в отзывах возмущается "как вы так могли про беженцев? кто вам заказал это? вы не русские?" цирк. они оказываются еще переживают за лугандон
показати весь коментар
30.09.2021 12:05 Відповісти
Ну лох не мамонт он не вымрет , одни в Донецке за *русский мир* топили, другие в Киеве за *европейский* но у разбитого корыта остались и те и те.
показати весь коментар
30.09.2021 12:05 Відповісти
Для пацюка домашнего: сравнил? Или так, для 3,14-здануть? Донецк е з д и т в Украину за 3000 грн в один конец (зачем - непонятно, там же фошызды!). Украина л е т а е т в Турцию (например) за 2000 грн туда-назад. При оформлении субсидии коммуналка за трёху обходится в отопительный период для одинокого получателя минималки в 1000 грн. то есть, в 1/7 месячного дохода. Сколько платят в Донецке "апологеты" узкого мира? Еда в магазинах Украины или съедобная, или вкусная. В магазах маладойриспублики - "умовно-їстівна". Так про какое "разбитое корыто" для украинцев ты пытаешься топить? Сиди ото, соси...
показати весь коментар
30.09.2021 12:19 Відповісти
Да это кацапская тролятина,просто спамте.
показати весь коментар
30.09.2021 12:25 Відповісти
пффф.. Крым утерян, Донбасс утерян, в НАТО и ЕС не берут и не собираются и еще и газовые потоки в обход Украины с РФ строят, по уровню жизни уступили даже Молдове https://tsn.ua/ru/********/otchet-mvf-ukraina-samaya-bednaya-strana-evropy-1232496.html и коммуналка про которую ты банально врешь возросла в 10-15 раз а рождаемость упала на 34 % https://zn.ua/UKRAINE/rozhdaemost-v-ukraine-pochti-za-6-let-upala-na-34.html https://zn.ua/UKRAINE/rozhdaemost-v-ukraine-pochti-za-6-let-upala-na-34.html эти твои сказки для кого?
показати весь коментар
30.09.2021 13:10 Відповісти
Всем срочно на кацапию. Рождаемость повышать. Без кацапии Украина вымерзнет и вымрет. Только накацапы способны развивать Украину. Я все перечислил, или еще какие бонусы есть?
показати весь коментар
30.09.2021 13:44 Відповісти
Я никого не зову в Кацапию.. я наоборот говорю что обгадились и майдановцы и антимайдановцы потому что нужно было думать своей головой а не надеяться на чужого дядю которому пох на тебя.
показати весь коментар
30.09.2021 13:52 Відповісти
т.е. дядя, которому не пох и который всех спасет - это ты?
показати весь коментар
30.09.2021 14:15 Відповісти
Нет, это здравый смысл.
показати весь коментар
30.09.2021 14:17 Відповісти
Ну, вы может на дядю рассчитывали, большинство на свои силы.
показати весь коментар
30.09.2021 17:54 Відповісти
Здравый смысл кацапы, надеюсь?
показати весь коментар
30.09.2021 17:55 Відповісти
У розбитого корита залишилися ті, що топили за сруцкій мір, бо то все на брехні і криміналі. Київ йде повільними кроками в Європу і дфйде. Тільки їм заважає ця гіря даунбасят і Криму, але і це подолаємо.
показати весь коментар
30.09.2021 12:31 Відповісти
Когда Киев прийдет в Европу, то обнаружит там негров, индусов, арабов и ********** вместо Европы. Хотя и сам к тому времени станет таким. Ибо Сатана ироничен.
показати весь коментар
30.09.2021 14:10 Відповісти
по всему видно, что ты в своем куске дерьма знатно пригрелся.
показати весь коментар
30.09.2021 14:16 Відповісти
По всему видно, что у тебя кроме дерьма в голове ничего нет.
показати весь коментар
30.09.2021 19:34 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2021 12:05 Відповісти
В 2010 году смотрел польский документальный фильм о моцковской Орде, как там по-скотски прозябают совковые недолюдки:

название у фильма очень говорящее:

"Нелюдска зжемля"
показати весь коментар
01.10.2021 10:28 Відповісти
Пусть выйдут попротестуют.. Им руццкий ОМОН отвесит все, что им должны ))))
показати весь коментар
30.09.2021 12:06 Відповісти
Варкута- Магадан- острова Франца Иосифа - заполярный круг ждут вас дорогие "переселенцы"
показати весь коментар
30.09.2021 12:10 Відповісти
Мораль сей басни такова:

У тех кто зовёт к себе домой русский мир, убивают детей) а они сами становятся беженцами!

Вывод: Не зовите себе домой русский мир, иначе с вами будет тоже самое!
показати весь коментар
30.09.2021 12:10 Відповісти
Казали що донбас на колєні нє встаніт.... А донбас мордоютв своє ж гімно втикнувся.... Да, скоро лугандон почне кацабів вішати по туалетах за те що росіяни з ним зробили....
показати весь коментар
30.09.2021 12:10 Відповісти
Тепер пошкодуйте їх, через цю мразоту у нас кожен день гинуть військові, у нас діти, батьки осиротіли. Та нема прощення цим сепарам і колаборантам, хай "процвітають" у любимій раші.
показати весь коментар
30.09.2021 12:11 Відповісти
Врагов можно жалеть, но только после того, как бросаешь горсть земли на крышку их гроба.
показати весь коментар
30.09.2021 12:12 Відповісти
Багато честі для бомжоти.
показати весь коментар
30.09.2021 12:16 Відповісти
Еще в 2014 году, предвидя такую ситуацию написал стих.

По бескрайним снегам Забайкалья, изгои с Донбасса бредут,
Денег нет и с работой проблема,
Может даже пайка не дадут.

Так зачем вы орали -Раися, рвали волосы в пьяном бреду,
Захотели пожить на Раисе, так живите - служите ху...лу.

Через год, ну а может и меньше, заливаясь водярой в тоске,
Так захочется спеть про дивчину, на бандеровском том языке.

Только нет у предателей счастья, как в Иуды предавшем Христа,
Не нужны вы такие Донбассу, за грехи расплатились сполна.
показати весь коментар
30.09.2021 12:15 Відповісти
Не Єсенін, але по суті- вірно.
показати весь коментар
01.10.2021 11:17 Відповісти
Скрепоносцам уже начинают внедрять мысль о том, что платить по счетам все равно придется? Зачот.
показати весь коментар
30.09.2021 12:15 Відповісти
... как хитро ложь растит свои посевы ,
вплетается в кино, и влазит сквозь напевы ...
показати весь коментар
30.09.2021 12:17 Відповісти
Если раскрыть истинные причины этих страдальцев - то любой нормальный плеваться начнет )) - Это желание не выплачивать взятые у Украины кредиты,халявные две пенсии и лохотрон с обещанием московской зарплаты. - Если разобраться - то это только мрази могли за это продать Родину....
показати весь коментар
30.09.2021 12:23 Відповісти
Самое смешное, что это в Украине они "русские", а в эрефии они даже не "хохлы", а просто "использованные презервативы"...
показати весь коментар
30.09.2021 14:47 Відповісти
кацапские таможенники их прямо дебилами называют ))
показати весь коментар
30.09.2021 14:49 Відповісти
детей небось биндеровцы убили, страдальцы рускава мира, зарабатывали 2000 баксов, теперь 2000 рублей на собранных бутылках и ради чего??? ради байки масковской зарплаты и расейской пенсии, хоть шото правильно сказал, предателей нужно унижать, дебилы.
показати весь коментар
30.09.2021 12:23 Відповісти
Там все на 100% как вы сказали)
показати весь коментар
30.09.2021 12:39 Відповісти
компенсируют. в засибирье много бесхозного имущества осталось со времен гулага.
показати весь коментар
30.09.2021 12:29 Відповісти
не понял. так что это получается, дамбас никто на калени не ставил это брехня?
показати весь коментар
30.09.2021 12:31 Відповісти
Постраждали бо хижий руський мир позвали в свою хату, що ви ще від вбивць і мародерів очікували отримать?
показати весь коментар
30.09.2021 12:37 Відповісти
))))посмотрела -там напарница потом пчелу укорила -типа ,что наехал ,их детей убили -кого она имела в виду сами понимаете -свинособаки брехливые шакалы
показати весь коментар
30.09.2021 12:37 Відповісти
да пусть бы они там все до единого передохли... нафига эта новость, чтобы мозги очередным дерьмом о дерьмовых людях загадить?
показати весь коментар
30.09.2021 12:42 Відповісти
Бендерівці дітей вбили, а цю бидлоту чому в живих залишили? Щось не допрацьовано!!
показати весь коментар
30.09.2021 12:44 Відповісти
***
«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!

Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
И ненавижу путать артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!

Ведь все они, кто «деду за победу»
Кто за «спасибо», убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали Донбасс…

Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни путина с "лайфньюз"
Ни черствой булки с хлебною котлетой. …

Я не хочу - «Не знали», «Обманули»,
«Попутал бес» или похожий бред…
Пусть те, кто нам накликал ПУЛИ,
Возьмут котомку и ОДИН билет!

Я не хочу, не верю в эти сопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.

Я не хочу, чтоб "старая с косою"
Плащом своим накрыла Украину....
А вдруг и завтра их поманят колбасою?
Я не люблю, когда стреляют в спину!!!!…

Татьяна Малахова
показати весь коментар
30.09.2021 12:50 Відповісти
Загадачнэ рюзьге душа... Вот, посмотрел очередной отрывок из кина из-за паребрика. У них правда лишняя хромосома. Прикисденые на всю голову.
показати весь коментар
30.09.2021 13:03 Відповісти
Типичные мазохисты.Нет в той душе удивительного.Вечные терпилы и страдальцы,ждущие от барина хозяина порки.Порка ГУЛАГОМ-это для них экстрим и удовольствие,переходящая в генетический наркотик.Как вариант
показати весь коментар
30.09.2021 13:57 Відповісти
Хочуть надавити на співчуття до сепарні??? У мене співчуття і повага до скалічених та загиблих за Україну і їх сімей. Сепаратистам тільки тюрма та депортація.
показати весь коментар
30.09.2021 13:09 Відповісти
Майков чётко прошёлся по предателям и их менталитету "От кого бежим?" Психология этих вот защитнегов русского мира - ограбить сделавшего им добро и им все что то должны. Телевизор со Скабеевой, оказывается, это одно, а горькая протрезвляющая реальность - другое. Я скажу, рос ТВ правильные интонации в фильмах набирает. И прежде всего - что эти защитнеги - люди и даже не второго сорта.
показати весь коментар
30.09.2021 13:10 Відповісти
Чудний той " пчьола " ,, ну якщо вже взяв сокиру то -рубай , чи шо ... І взагалі, тим - пастрадальцам за срюзкій мір " не пальці треба рубати , а голови . Вони запроданці , а таких не жаль . .
показати весь коментар
30.09.2021 13:11 Відповісти
Хороший сериал. Указали место возле параши кормильцам
показати весь коментар
30.09.2021 13:21 Відповісти
За пять лет до начала,наступления русского мира и событий в сериале
Beyoncé в Донецке https://youtu.be/KfF4gpJJV4E https://youtu.be/KfF4gpJJV4E
показати весь коментар
30.09.2021 13:47 Відповісти
ЗНОВУ ПРО ДОНБАС

Доки Росія жити буде,

Донбас про волю хай забуде.

Там буде дім для всіх бандитів,

Звісно своїх та московитів.

Й про розвиток Донбас забуде,

Там де ху@ло, не буде чуда.

Їм далі із Москви втирають,

Що від «бандер» їх захищають.

Не можна по-російські говорити,

В Дніпрі за це можуть убити…

Тепер їм воля може снитись,

Від того бруду не відмитись.

Ви для Москви предмет у світі,

В переговорній їх орбіті.

Тепер вони вас не відпустять,

Ще більше вас й дітей опустять.

Хай самі вчать китайську мову,

Бо будуть мати владу нову,

Що йде по-тихому з Китаю,

Займуть земельку до Алтаю,

Контроль їх буде й над Байкалом.

Всі по Урал будуть васалом.

Японці заберуть Куріли,

Щоб прапори їх майоріли.

Ви, донбасята, в них є слуги,

За всі продажні ті заслуги,

Коли своїх солдат здавали

І москалів до себе звали.

Не вибратись вам з тої ями,

Вам краще бути холуями.

Це ваша карма і ваш шлях,

Зробили дітям оцей жах.

22.01.2019
Анатолій Березенський
показати весь коментар
30.09.2021 13:58 Відповісти
Що це за треш?🤦🤦🤦
показати весь коментар
30.09.2021 13:59 Відповісти
К О Р М І Л Ь Ц І

Щось ви здулися «кормільці»,

Де ж ваші мільярди?

Живете як «погорільці»,

Куску хліба раді.

Щось тихенько кричите ви,

Що не чуєм мови.

А то гиркали мов леви,

З ворогом у змові.

Де ж зарплати величезні,

Що колись їх мали?

Вечоринки найпомпезні

Вогнями палали.

Де бюджетних грошей ріки

Й розвиток Донбасу?

Шахтарям задаром ліки,

Всім будинків маса?

Чом помчалися заводи

Ваші до Росії ?

Шахти затопили води,

Підземні течії.

Зброд народу із Донбасу ,

Рідкісна культура.

Поєднав всю біомасу,

Бо то є халтура.

26.03.2018
Анатолій Березенський
показати весь коментар
30.09.2021 14:07 Відповісти
Коли у кацапа "бєжєнєц" обікрав хату, то винні "бєндєри", а не х..ло, яке всю цю бодягу заварило.
Такий "лейтмотив" сюжету.
Тупа худоба.
показати весь коментар
30.09.2021 14:43 Відповісти
От чого козломордяцькі пропагандони наблатикались-так ото "розпрямлять" останню мозокову звивину у ватної біомаси. У даному "шедевральному" висері улуських фільмошльопів звучить фраза":-Нет у них детей, убили... Явний натяк на "розіп"ятого "бандерлогами" маленького хлопчика". У пересічного московіта тут же стискуються кулаки і він переповнюється бажанням відомстити "нелюдям-бандерам". Давня казка ще радянських КДБістів 30-50 років? Так,але вона спрацьовує і у наш час. І лайномети- парашисти, на догоду *****,розкручують її по повній програмі все більше і більше "бетонуючи башні " отих москово-сибірських мас пітекантропів і вельми не скоро ота вся шелешень вивітриться із їхніх дурних голів. Отже,друзі,готуймося,готуймося і готуймося до зустрічі із отим бидлом,яке окрім мови батога більше не розуміє ніякої.
показати весь коментар
30.09.2021 15:09 Відповісти
Потрібно НАШ закрити нахер, а на його місце ТНТ.
показати весь коментар
30.09.2021 15:13 Відповісти
Дєтєй убілі))
'Распьялі' було б правдоподібніше))
показати весь коментар
30.09.2021 16:32 Відповісти
плохо вам жилось ? вас каждый день заставляли на мове балакать ? или еды в магазинах не было и воды ? ***** донбасянские , теперь и не хрюкайте
показати весь коментар
01.10.2021 10:46 Відповісти
Взагалі, цей "Пчьола"-Майков і Дюжев , досить, притомні хлопці, на відміну від саші бєлага. І що до Криму, і що до Донбасу у них адекватна , я б, навіть, сказав проукраїнська позиція була. Схожа на позицію Лії Ахеджакової, Олега Басілашвілі. То ж треба подивитись фільм.
показати весь коментар
01.10.2021 11:26 Відповісти
По моему не доработала пропаганда кремлевская
показати весь коментар
01.10.2021 11:27 Відповісти
Россия всем теперь должна, вот только у россии нихера нет. У путина есть, а у россии - нет
показати весь коментар
01.10.2021 11:43 Відповісти
 
 