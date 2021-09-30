"Мы за русский мир пострадали! Лишения претерпели! Россия нам компенсировать должна!" - російський телеканал "ТНТ" показав у своєму серіалі "біженців з ДНР". ВIДЕО

Російський телеканал ТНТ у фрагменті одного зі своїх серіалів показав "біженців з ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом серіалу їх звинувачують у крадіжці з сусідського будинку.

"Ми за "русский мир" постраждали! Поневірянь зазнали! Росія нам компенсувати мусить!" - каже "біженець з ДНР" в одному з діалогів.

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