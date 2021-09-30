"Мы за русский мир пострадали! Лишения претерпели! Россия нам компенсировать должна!" - російський телеканал "ТНТ" показав у своєму серіалі "біженців з ДНР". ВIДЕО
Російський телеканал ТНТ у фрагменті одного зі своїх серіалів показав "біженців з ДНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом серіалу їх звинувачують у крадіжці з сусідського будинку.
"Ми за "русский мир" постраждали! Поневірянь зазнали! Росія нам компенсувати мусить!" - каже "біженець з ДНР" в одному з діалогів.
Топ коментарі
+49 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар30.09.2021 11:59
+36 violator
показати весь коментар30.09.2021 12:01
+31 Виктор Николаенко #52149
показати весь коментар30.09.2021 12:19
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Він хитріший. З тексту, який навів Цензор, виглядає що так - тролить. А от наприкінці відео (див. 2:55) є фраза: "Нєт у ніх дєтєй. Іх убілі."
Хто вбив? Зрозуміло, що "праклятая кієвская хунта". Бо іншого розуміння у кацапів просто немає. Та й їхня цензура не пропустить.
Антиукраїнське відео.
Як у тому анекдоті...
Десь на Разєє. Стукіт у двері.
- Кто там?
- Ета я, пачтальон Пєчкін. Прінєс пасилку с Украіни с вашим мальчіком.
Двері відчиняють. Виходять чоловік і жінка. Оглядають посилку - цинкову труну. Відкривають її, зазирають всередину.
- Ваш?
- Наш. Только... Гдє ево галава?
- А ана била у нєво, кагда он на Украіну єхал?
очередная блевотина от кацапов. не умеют они нормальные сериалы снимать. говно все время получается
Девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы и в школе, и дома. Её отец - бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН - его персональный ад, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него - самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет, наглухо закрыв от отца свою страничку! Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться во «ВКонтакте» с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети, чтобы он смог хоть как-то присматривать за дочкой.
название у фильма очень говорящее:
"Нелюдска зжемля"
У тех кто зовёт к себе домой русский мир, убивают детей) а они сами становятся беженцами!
Вывод: Не зовите себе домой русский мир, иначе с вами будет тоже самое!
По бескрайним снегам Забайкалья, изгои с Донбасса бредут,
Денег нет и с работой проблема,
Может даже пайка не дадут.
Так зачем вы орали -Раися, рвали волосы в пьяном бреду,
Захотели пожить на Раисе, так живите - служите ху...лу.
Через год, ну а может и меньше, заливаясь водярой в тоске,
Так захочется спеть про дивчину, на бандеровском том языке.
Только нет у предателей счастья, как в Иуды предавшем Христа,
Не нужны вы такие Донбассу, за грехи расплатились сполна.
вплетается в кино, и влазит сквозь напевы ...
«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!
Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
И ненавижу путать артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!
Ведь все они, кто «деду за победу»
Кто за «спасибо», убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали Донбасс…
Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни путина с "лайфньюз"
Ни черствой булки с хлебною котлетой. …
Я не хочу - «Не знали», «Обманули»,
«Попутал бес» или похожий бред…
Пусть те, кто нам накликал ПУЛИ,
Возьмут котомку и ОДИН билет!
Я не хочу, не верю в эти сопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.
Я не хочу, чтоб "старая с косою"
Плащом своим накрыла Украину....
А вдруг и завтра их поманят колбасою?
Я не люблю, когда стреляют в спину!!!!…
Татьяна Малахова
Beyoncé в Донецке https://youtu.be/KfF4gpJJV4E https://youtu.be/KfF4gpJJV4E
Доки Росія жити буде,
Донбас про волю хай забуде.
Там буде дім для всіх бандитів,
Звісно своїх та московитів.
Й про розвиток Донбас забуде,
Там де ху@ло, не буде чуда.
Їм далі із Москви втирають,
Що від «бандер» їх захищають.
Не можна по-російські говорити,
В Дніпрі за це можуть убити…
Тепер їм воля може снитись,
Від того бруду не відмитись.
Ви для Москви предмет у світі,
В переговорній їх орбіті.
Тепер вони вас не відпустять,
Ще більше вас й дітей опустять.
Хай самі вчать китайську мову,
Бо будуть мати владу нову,
Що йде по-тихому з Китаю,
Займуть земельку до Алтаю,
Контроль їх буде й над Байкалом.
Всі по Урал будуть васалом.
Японці заберуть Куріли,
Щоб прапори їх майоріли.
Ви, донбасята, в них є слуги,
За всі продажні ті заслуги,
Коли своїх солдат здавали
І москалів до себе звали.
Не вибратись вам з тої ями,
Вам краще бути холуями.
Це ваша карма і ваш шлях,
Зробили дітям оцей жах.
22.01.2019
Анатолій Березенський
Щось ви здулися «кормільці»,
Де ж ваші мільярди?
Живете як «погорільці»,
Куску хліба раді.
Щось тихенько кричите ви,
Що не чуєм мови.
А то гиркали мов леви,
З ворогом у змові.
Де ж зарплати величезні,
Що колись їх мали?
Вечоринки найпомпезні
Вогнями палали.
Де бюджетних грошей ріки
Й розвиток Донбасу?
Шахтарям задаром ліки,
Всім будинків маса?
Чом помчалися заводи
Ваші до Росії ?
Шахти затопили води,
Підземні течії.
Зброд народу із Донбасу ,
Рідкісна культура.
Поєднав всю біомасу,
Бо то є халтура.
26.03.2018
Анатолій Березенський
Такий "лейтмотив" сюжету.
Тупа худоба.
'Распьялі' було б правдоподібніше))