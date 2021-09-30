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Громади отримають понад 11 млрд грн у межах реформи децентралізації, - Зеленський. ВIДЕО

Громади України отримають понад 11 млрд грн у межах реформи децентралізації завдяки збільшенню частини податку на доходи фізосіб (ПДФО) на 4%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завдяки збільшенню частини ПДФО на 4% усі громади отримають ресурс десь 11, хоча мені здається, що більше 11 мільярдів грн (у межах реформи децентралізації. - Ред.). Це правильна робота місцевої влади, бо вони захищають громадян України", - заявив Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з місцевою владою буде підписано меморандум для стабільності тарифів, одним із пунктів якого є ця домовленість.

"Меморандумом чітко визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і направить місцевим бюджетам ПДФО у розмірі 4%, це щонайменше 11 млрд грн", - сказав глава уряду.

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Він також зазначив, що уряд також погодився залишити місцевим бюджетам у 2022 році 13,44% паливного акцизу, щоб вони могли підтримати комунальних виробників тепла.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) місцеве самоврядування (321) податки (3850) децентралізація (453) місцеві бюджети (289) Конгрес місцевих і регіональних влад (9)


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Топ коментарі
+4
Яка солодка брехня від президента України))))
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30.09.2021 13:53
+4
"Благодаря увеличению части ПДФО на 4% все громады получат ресурс где-то 11, хотя мне кажется, что больше 11 миллиардов грн
Аттракцион невиданной щедрости. Поднять налоги которые идут в напрямую в бюджет а потом немного оттуда на места. Главное цифры побольше озвучивать. А вот придут на счета или нет второй вопрос. Все как у Овоща было.
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30.09.2021 14:02
+3
Закон о децентрализации был принят задолго до зелебобиков, и Зеленский так просто отменить его не может, даже с ручными кнопкодавами в парламенте. Остается только примазаться к тому, что сделали "папередныки", и по возможности присвоить себе их заслуги.

Только вот формулировка странная. Я не вижу, чтобы кто-то там кому-то там перечислял деньги из "общего корыта", тут с барского плеча разрешают пользоваться увеличенными налогами с физлиц.
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30.09.2021 13:59
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Яка солодка брехня від президента України))))
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30.09.2021 13:53 Відповісти
Але ж солодка. І головне пообіцяти, а на наступний день забути.
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30.09.2021 14:28 Відповісти
Просто напено більше надрукувати невстигнуть.
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30.09.2021 13:55 Відповісти
Все будет как с ковидным фондом. Выделили, торжественно объявили об этом и тут же **********.
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30.09.2021 13:56 Відповісти
- Остап Ибрагимыч, когда мы будем делить наши деньги?(с)
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30.09.2021 13:57 Відповісти
Закон о децентрализации был принят задолго до зелебобиков, и Зеленский так просто отменить его не может, даже с ручными кнопкодавами в парламенте. Остается только примазаться к тому, что сделали "папередныки", и по возможности присвоить себе их заслуги.

Только вот формулировка странная. Я не вижу, чтобы кто-то там кому-то там перечислял деньги из "общего корыта", тут с барского плеча разрешают пользоваться увеличенными налогами с физлиц.
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30.09.2021 13:59 Відповісти
Ничо, зима уже скоро, вот-вот
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30.09.2021 13:59 Відповісти
благодаря реформе децентрализации Пороха
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30.09.2021 13:59 Відповісти
Благодаря тому, шо ручной глава НБУ печатает гривны.

Бо реальных денег ЗЕшобле взять тупо негде.
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30.09.2021 15:00 Відповісти
"Благодаря увеличению части ПДФО на 4% все громады получат ресурс где-то 11, хотя мне кажется, что больше 11 миллиардов грн
Аттракцион невиданной щедрости. Поднять налоги которые идут в напрямую в бюджет а потом немного оттуда на места. Главное цифры побольше озвучивать. А вот придут на счета или нет второй вопрос. Все как у Овоща было.
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30.09.2021 14:02 Відповісти
Одразу після висадження одного мільярду дерев, відмови від кортежів, громади отримають 11 лярдів..... чекати залишилось не довго
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30.09.2021 14:06 Відповісти
О, цікаво. А звідки отримають? Яке відношення Косоворотка має до децентралізації? Навіщо рахувати чужі гроші? Це податки самої громади, які залишилися у самій громаді, чи не вистачає на "велике крадівництво"? Чи кинув око на грошики, щоб платили за газ, а різницю поділити з олігархами?
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30.09.2021 14:12 Відповісти
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.
При шоколадном барИге территориальные общества ОСТАВЛЯЛИ СЕБЕ деньги и остатками наполняли бюджет, а при "простом" парне и совсем не воре они будут ПОЛУЧАТЬ из бюджета.
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30.09.2021 14:33 Відповісти
Не протягуй Влова свої ручки до грошенят громад, бо казнокради погано закінчували навіть в стародавні часи. Навіть зеки не ******* тих, хто лізе в "общак".
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30.09.2021 14:50 Відповісти
Ога. НБУ еще нарисует. Не жалко.
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30.09.2021 14:59 Відповісти
 
 