Громади отримають понад 11 млрд грн у межах реформи децентралізації, - Зеленський. ВIДЕО
Громади України отримають понад 11 млрд грн у межах реформи децентралізації завдяки збільшенню частини податку на доходи фізосіб (ПДФО) на 4%.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завдяки збільшенню частини ПДФО на 4% усі громади отримають ресурс десь 11, хоча мені здається, що більше 11 мільярдів грн (у межах реформи децентралізації. - Ред.). Це правильна робота місцевої влади, бо вони захищають громадян України", - заявив Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.
Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з місцевою владою буде підписано меморандум для стабільності тарифів, одним із пунктів якого є ця домовленість.
"Меморандумом чітко визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і направить місцевим бюджетам ПДФО у розмірі 4%, це щонайменше 11 млрд грн", - сказав глава уряду.
Він також зазначив, що уряд також погодився залишити місцевим бюджетам у 2022 році 13,44% паливного акцизу, щоб вони могли підтримати комунальних виробників тепла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Только вот формулировка странная. Я не вижу, чтобы кто-то там кому-то там перечислял деньги из "общего корыта", тут с барского плеча разрешают пользоваться увеличенными налогами с физлиц.
Бо реальных денег ЗЕшобле взять тупо негде.
Аттракцион невиданной щедрости. Поднять налоги которые идут в напрямую в бюджет а потом немного оттуда на места. Главное цифры побольше озвучивать. А вот придут на счета или нет второй вопрос. Все как у Овоща было.
При шоколадном барИге территориальные общества ОСТАВЛЯЛИ СЕБЕ деньги и остатками наполняли бюджет, а при "простом" парне и совсем не воре они будут ПОЛУЧАТЬ из бюджета.