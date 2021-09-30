Громади отримають понад 11 млрд грн у межах реформи децентралізації, - Зеленський. ВIДЕО

Громади України отримають понад 11 млрд грн у межах реформи децентралізації завдяки збільшенню частини податку на доходи фізосіб (ПДФО) на 4%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завдяки збільшенню частини ПДФО на 4% усі громади отримають ресурс десь 11, хоча мені здається, що більше 11 мільярдів грн (у межах реформи децентралізації. - Ред.). Це правильна робота місцевої влади, бо вони захищають громадян України", - заявив Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з місцевою владою буде підписано меморандум для стабільності тарифів, одним із пунктів якого є ця домовленість.

"Меморандумом чітко визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і направить місцевим бюджетам ПДФО у розмірі 4%, це щонайменше 11 млрд грн", - сказав глава уряду.

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Він також зазначив, що уряд також погодився залишити місцевим бюджетам у 2022 році 13,44% паливного акцизу, щоб вони могли підтримати комунальних виробників тепла.