На засідання "Слуги народу" в Трускавці не запрошений, просто так туди не поїду, - Разумков. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не поїде на засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться в Трускавці цими вихідними, бо його не запросили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"Якщо ми говоримо з вами про Трускавець, я туди дійсно не запрошений. Подивимося ... Просто так я без запрошення не їжджу", - сказав спікер Ради журналістам.

У той же час він підтвердив, що планував їхати до Трускавця, "але ситуація трохи змінилася, буде Львівська область трохи пізніше".

Нагадаємо, 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив спікеру Дмитру Разумкову запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку Разумкова з поста спікера.

Спікерка Разумкова заявила, що Арахамія направив лист про відкликання голови парламенту не від свого імені, а від фракції "СН".

Пізніше Разумков розпорядився видати підписні листи за відкликання спікера.

У той же час головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ОП планує замінити Венедіктову на посаді генпрокурора слідом за звільненням Разумкова.