На засідання "Слуги народу" в Трускавці не запрошений, просто так туди не поїду, - Разумков. ВIДЕО
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не поїде на засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться в Трускавці цими вихідними, бо його не запросили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
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"Якщо ми говоримо з вами про Трускавець, я туди дійсно не запрошений. Подивимося ... Просто так я без запрошення не їжджу", - сказав спікер Ради журналістам.
У той же час він підтвердив, що планував їхати до Трускавця, "але ситуація трохи змінилася, буде Львівська область трохи пізніше".
Нагадаємо, 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив спікеру Дмитру Разумкову запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку Разумкова з поста спікера.
Спікерка Разумкова заявила, що Арахамія направив лист про відкликання голови парламенту не від свого імені, а від фракції "СН".
Пізніше Разумков розпорядився видати підписні листи за відкликання спікера.
У той же час головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ОП планує замінити Венедіктову на посаді генпрокурора слідом за звільненням Разумкова.
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- Оголошення Надзвичайного стану через заплановане припинення транзиту газу з росії (Це аналог Воєнного стану, який давно мав ввести Президент).
- Створення при ВРУ Надзвичайної комісії (аналог Ставки Верховного Головнокомандувача, кабміну та РНБОУ, що давно мав створити Президент) з надзвичайними повноваженнями для оперативного управління всіма державними, комунальними та приватними силами та засобами для ліквідації можливих надзвичайних наслідків при аваріях на тепломережах та газогонах!
- Створення Надзвичайних комісій в кожній області (що давно мав зробити Президент) які мають ліквідовувати наслідки припинення газо-теплопостачання.
- Внесення змін в бюджет на 2021-22 роки для надання Надзвичайній комісії в Києві та регіонах фінансування на підготовку ліквідації аварій та газо-тепломережах.
- Розробка та прийняття державної програми біопалива з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переведення котельних з газу на біопаливо, що має дати додаткові замовлення машинобудівним заводам в Україні які виробляють таке обладнання!
- Розробка та прийняття державної програми модернізації ГТС з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переобладнання ГТС на ******* газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів виробництва Заря-Машпроект (Миколаїв) та високооборотисті електродвигуни з локалізацією їх виробництва в Україні, для забезпечення роботи ГТС в реверсі на мінімальних обсягах прокачки газу в умовах відключення російського транзиту газу.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Если кушать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может, падла, вспомнишь, за кого голосовал?!
Забирают безвизы,
И горят пердаки,
Педагоги лютуют,
Повелись мудаки.
Бизнес снова крышуют,
А в глаза лепят кал,
Мусора вновь лютуют,
Ну а Ссаныч пропал.
Что уже подгораеееет?
Беня всех най...........а-а-а-ал!
Зелебобикам читать на ночь три раза, держа свечку из свернутого портрета зеледента. Может попустит хоть немного?
как изменилась жизнь - афуиваю!
я твой слуга - навеки, мой народ,
ведь ты живёшь, как твой слуга живёт !
- очевидно же что агент ФСБ Ермак значительно умнее нашего Оманского ослика
Думаю, що у Разумкова був свій розрахунок.