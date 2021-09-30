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Львівські тіктокери "викрали" дівчину заради відео. Тепер їм загрожує штраф або громадські роботи. ВIДЕО

Поліція оголосила план "Перехоплення", але виявилося, що те, що трапилося - постановка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

"Викрадення" відбулося поруч з Оперним театром. Двоє чоловіків у чорному підбігли до дівчини і силою заштовхали її в чорний Mercedes. Дівчина кричала і пручалася. "Викрадення людини в центрі Львова", - свідчив підпис до ролика.

Перехожі дівчині не допомогли, але один з них зателефонував у поліцію.

"Надійшло повідомлення, що невідомі особи на проспекті Свободи силою заштовхали в автомобіль дівчину і зникли в невідомому напрямку. Звичайно, поліцейські ввели спецоперацію, почався розшук. Патрульні поліцейські виявили водія і зупинили його", - розповіла прессекретар поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Автомобіль виявили через пів години. Люди, які сиділи у ньому, люди пояснили, що вони - блогери і знімають відео для соцмереж. І на дівчину, і на трьох "викрали" її хлопців склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Тепер їм загрожує покарання від штрафу в 119 грн до адмінарешту на 15 діб.

"Наші очікування були такі, що ми не доведемо зйомки до кінця - небайдужі люди включаться в процес і, відповідно, ми відразу пояснимо, що відбувається. Відбувалося все не так, як хотілося, і ми зрозуміли, що перейшли певну межу", - пояснив один з тіктокерів Остап Оскар.

Автор: 

Львів (3075) викрадення (821) TikTok (91)


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Топ коментарі
+17
тік токер - це вже діагноз
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30.09.2021 16:56
+10
Тіктокери..що з них взяти...розуму ніц нема.
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30.09.2021 16:54
+8
На приеме на работу:
- Какое у Вас образование?
- 6 лет Ютуба, 2 Года Инстаграмма
- Эммм... ну а профессии вы кто?
- Тик-токарь восьмого разряда
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30.09.2021 17:11
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Тіктокери..що з них взяти...розуму ніц нема.
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30.09.2021 16:54 Відповісти
а тeпeр факультeт поплавського iм щe диплом видаватим
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01.10.2021 12:05 Відповісти
Какой позор, какой позор, на весь район...(с)
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30.09.2021 16:55 Відповісти
тік токер - це вже діагноз
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30.09.2021 16:56 Відповісти
Это ту????
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30.09.2021 16:57 Відповісти
"Львовские тик-токеры" - звучит, как будто это какая-то организация с региональным типа штабом. Щас загордятся, мол, за нами Львов, равнодушных львовян хотели разбудить!
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30.09.2021 16:59 Відповісти
Да уж, и штраф смешной и админарест маленький. Лечить надо "соцсети головного мозга" более серьёзными методами и прежде всего отлучением от Интернета на несколько месяцев и бешенными штрафами. Иначе увидим реальные тяжкие преступления в онлайне ради прикола, доиграемся
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30.09.2021 17:00 Відповісти
А найкраще - по сраці батогами.
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30.09.2021 17:03 Відповісти
Кого именно лечить? Тех кто проводил социальный эксперимент? Или тех кто сделал вид, что ничего не произошло???
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30.09.2021 17:04 Відповісти
Я могу еще добавить дров в костер этого морального спора.
Давайте представим, что у нас есть нормальный закон об оружии и в толпе был человек с короткостволом. Ребята по причинам связанным с профессией не смогли адекватно отреагировать и получили по пару пуль в не жизненно важные органы. Кого лечить?
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01.10.2021 12:28 Відповісти
Ну был бы у нас нормальный закон об оружии, эти парни точно бы не рискнули на такой эксперимент) Иначе лечение за их счет) Или отпевание) Там где все норм насчет подобного закона, тоже проводят эксперименты на эту тему(неравнодушие людей), но до таких крайностей("наглое похищение") не доходят)))
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01.10.2021 12:37 Відповісти
Ну с тик токерами понятно... Никто не попытался вмешаться, и из всей толпы только один позвонил в полицию...
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30.09.2021 17:02 Відповісти
А вдруг это ЗеСБУ?
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30.09.2021 17:17 Відповісти
Без опознавательных знаков изначально бандиты... Хотя, и с опознавательными тоже они)))
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30.09.2021 17:30 Відповісти
Ага, надо было вмешаться, дать им в репу, чтоб они ласты склеили и сесть на десять лет?
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01.10.2021 10:28 Відповісти
За кого заступился? Тупо убил пьяницу, который пальцем никого не трогал.
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30.09.2021 17:19 Відповісти
Только это же самое хотел написать...
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30.09.2021 17:24 Відповісти
Убийство - это трагедия там. Убивать он не хотел.
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01.10.2021 10:08 Відповісти
козел безрогий этот твой чувак , который на пьяного меньше себя напал и убил просто так ,что бы показать какой он фрифайтер не вротпепенный , видали таких тут на районе , с отбитой в зале головой разборки постоянно и драки по ночам возле клуба, куда они специально и ходят , что бы драку затеять
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01.10.2021 12:52 Відповісти
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30.09.2021 17:03 Відповісти
На приеме на работу:
- Какое у Вас образование?
- 6 лет Ютуба, 2 Года Инстаграмма
- Эммм... ну а профессии вы кто?
- Тик-токарь восьмого разряда
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30.09.2021 17:11 Відповісти
капец.... животные сопляки наделали шуму и срессу прохожим .менты транспортные расходы на поиск .а штраф за удовольствие всего навсего ЛИТРОВАЯ БУТЫЛКА МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО! И СНИМАЙСЯ ЗА ТАКИЕ ШТРАФЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, .ЛЮБОМУ ПО КАРМАНУ ТАКИЕ ШТРАФЫ...кто же их испугается....((другие дрейфуют по городам и гонки ночные .портят дороги и разметки и газоны . и ничего....
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30.09.2021 17:31 Відповісти
Вся "стометрівка" в камерах...Значить,хотіли щоб їх зловили,покарали і роздзвонили про це на весь світ,інакше б вибрали інше місце...От хоча б пару сот метрів далі по Хмельницького в сторону Підзамче...Там хоч скакай,хоч грай хоч срай - ніхто не побачить,не почує і не згадає...Блогери,мать їх...
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30.09.2021 17:32 Відповісти
Киднеппинг - одно из самых тяжелых преступлений против личности. Равное по тяжести умышленному убийству. Вроде как, в некоторых штатах США за него дают ПОЖИЗНЕННОЕ.
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30.09.2021 17:43 Відповісти
Доблестной киберполиции достаточно разослать подобное сообщение/предупреждение всем топовым "блохирам" (с большим числом подписчиков), и данный вирусняк сойдёт "на нет"".
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30.09.2021 17:46 Відповісти
А остальным прохожим - ПО ХЕР !!
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30.09.2021 17:48 Відповісти
Мне понятна их цель, но непонятно - почему они считают, что посторонние прохожие будут заступаться? Лично у меня сразу возникнут вопросы - раз это преступники, то они как минимум вооружены и физически подготовлены, они связаны с криминалитетом и тебя могут спокойно прикончить. Эти малолетки настолько тугие, что не осознают этого?
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30.09.2021 18:10 Відповісти
На каждый приём может найтись лом. Эти идиоты не соображают, что в толпе может найтись какой-нить "робин гуд", который вытащит ствол и пристрелит, искренне думая, что помогает предотвратить преступление.
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01.10.2021 10:48 Відповісти
Ага, а потом выяснится, когда на полу воляются три туловища орт на всю "ивановскую" ДУРАК МЫ ПОШУТИЛИ!!! А три пули в жопах торчат!!!! Смешно будет всем!!! А на месте ментов я бы их забрал в отделение, продержал бы суток трое в обезьяннике, чтобы "шутить" желание отпало!!! Пусть в следующий раз пожарных вызовут, там штраф не 100 гривен припаяют!!! ЮМОРЫСТЫ **...Е!!
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01.10.2021 12:38 Відповісти
І всім похрін і це у Львові.Подібне і в москалів знімали.Так що в нас майже те саме.

І що це взагалі таке тік-токер? Це що професія?Нахапалися усілякої дурості.На мою думку,тік-токер це ознака дегенерата.
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30.09.2021 18:14 Відповісти
Как говорится, ни убавить, ни прибавить

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30.09.2021 18:20 Відповісти
КЄтайці вигадали ций тік-ток для дебілізації людства. Таки у них це вийшло
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30.09.2021 23:43 Відповісти
Им всем прямая дорога на вокзал - снимать селфи на крыше вагона.
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01.10.2021 00:17 Відповісти
Як зворушливо крайній кіднапер закрив задні двері за жертвою а потім сів наперед, нє?
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01.10.2021 12:32 Відповісти
тут мне одна громадянка писала шо мол не тик ток гавно , а я - потому шо именно такие ролики он мне присылает , хотя там шо не ролик то 7Б
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01.10.2021 12:55 Відповісти
 
 