Львівські тіктокери "викрали" дівчину заради відео. Тепер їм загрожує штраф або громадські роботи. ВIДЕО

Поліція оголосила план "Перехоплення", але виявилося, що те, що трапилося - постановка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

"Викрадення" відбулося поруч з Оперним театром. Двоє чоловіків у чорному підбігли до дівчини і силою заштовхали її в чорний Mercedes. Дівчина кричала і пручалася. "Викрадення людини в центрі Львова", - свідчив підпис до ролика.

Перехожі дівчині не допомогли, але один з них зателефонував у поліцію.

"Надійшло повідомлення, що невідомі особи на проспекті Свободи силою заштовхали в автомобіль дівчину і зникли в невідомому напрямку. Звичайно, поліцейські ввели спецоперацію, почався розшук. Патрульні поліцейські виявили водія і зупинили його", - розповіла прессекретар поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Автомобіль виявили через пів години. Люди, які сиділи у ньому, люди пояснили, що вони - блогери і знімають відео для соцмереж. І на дівчину, і на трьох "викрали" її хлопців склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Тепер їм загрожує покарання від штрафу в 119 грн до адмінарешту на 15 діб.

"Наші очікування були такі, що ми не доведемо зйомки до кінця - небайдужі люди включаться в процес і, відповідно, ми відразу пояснимо, що відбувається. Відбувалося все не так, як хотілося, і ми зрозуміли, що перейшли певну межу", - пояснив один з тіктокерів Остап Оскар.