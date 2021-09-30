Львівські тіктокери "викрали" дівчину заради відео. Тепер їм загрожує штраф або громадські роботи. ВIДЕО
Поліція оголосила план "Перехоплення", але виявилося, що те, що трапилося - постановка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
"Викрадення" відбулося поруч з Оперним театром. Двоє чоловіків у чорному підбігли до дівчини і силою заштовхали її в чорний Mercedes. Дівчина кричала і пручалася. "Викрадення людини в центрі Львова", - свідчив підпис до ролика.
Перехожі дівчині не допомогли, але один з них зателефонував у поліцію.
"Надійшло повідомлення, що невідомі особи на проспекті Свободи силою заштовхали в автомобіль дівчину і зникли в невідомому напрямку. Звичайно, поліцейські ввели спецоперацію, почався розшук. Патрульні поліцейські виявили водія і зупинили його", - розповіла прессекретар поліції Львівщини Світлана Добровольська.
Автомобіль виявили через пів години. Люди, які сиділи у ньому, люди пояснили, що вони - блогери і знімають відео для соцмереж. І на дівчину, і на трьох "викрали" її хлопців склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Тепер їм загрожує покарання від штрафу в 119 грн до адмінарешту на 15 діб.
"Наші очікування були такі, що ми не доведемо зйомки до кінця - небайдужі люди включаться в процес і, відповідно, ми відразу пояснимо, що відбувається. Відбувалося все не так, як хотілося, і ми зрозуміли, що перейшли певну межу", - пояснив один з тіктокерів Остап Оскар.
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Давайте представим, что у нас есть нормальный закон об оружии и в толпе был человек с короткостволом. Ребята по причинам связанным с профессией не смогли адекватно отреагировать и получили по пару пуль в не жизненно важные органы. Кого лечить?
- Какое у Вас образование?
- 6 лет Ютуба, 2 Года Инстаграмма
- Эммм... ну а профессии вы кто?
- Тик-токарь восьмого разряда
І що це взагалі таке тік-токер? Це що професія?Нахапалися усілякої дурості.На мою думку,тік-токер це ознака дегенерата.