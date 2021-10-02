"Бракує досвіду", - Зеленський оцінив роботу "слуг народу" на 3+. Собі поставив 7-8 за 12-бальною шкалою. ВIДЕО

Сьогодні в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Бракує досвіду. Я бачу велику кількість людей, які дуже сильно підтягнулися. Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені ", - прокоментував Зеленський.

"Слугам" він поставив 3+ за 5-бальною системою, а свої зусилля оцінив у 7-8 за 12-бальною.

"Я думаю, що не маю права ставити собі високу оцінку. 7-8, так кажуть? За 12-бальною. Я десь у середині", - сказав він.