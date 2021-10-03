"Слуги народу" в Трускавці вручили своїм депутатам премії за видатні заслуги. ВIДЕО

Увечері 2 жовтня після розширеного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці відбулася церемонія нагородження щорічної премії "Слугам по заслугах".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"На премії працює програма "Світське життя" з Катею Осадчою. Програму починає Давид Арахамія", - зазначила вона.

Палійчук також опублікувала відео з цього заходу.

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