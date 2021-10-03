"Слуги народу" в Трускавці вручили своїм депутатам премії за видатні заслуги. ВIДЕО
Увечері 2 жовтня після розширеного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці відбулася церемонія нагородження щорічної премії "Слугам по заслугах".
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"На премії працює програма "Світське життя" з Катею Осадчою. Програму починає Давид Арахамія", - зазначила вона.
Палійчук також опублікувала відео з цього заходу.
Топ коментарі
+23 Алекс Мышкевич
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Анал табу
Сосна корабельная
Наркоман за рулём
Алкоголик, тоже, за рулём...
Почетные грамоты уродов
Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...
Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...
PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який вміє чудово грати по нотах, написаних Путіним...
пс. Коли ми вже позбудемось цього шапіто
а вот будет ли СОВОК ЖИТЬ - зависит от настоящих украинцев
интресный факт - в Словакии тоже есть такой музыкальный народный инструмент . Словаки почему то считают , что такой инструмент есть и в раше ( хотя у кацапов одни балалайки😀)
но то , что словаки не в курсе , что это украинский инструмент , вина наверно МИД Украины - плохо ведут ознакомительную работу со странами про Украину
они на своем пати хоть словом вспомнили про то что в стране война, что есть погибшие и раненые пока они на сходку свою собирались? было такое? или похеру все кроме коземанды?
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- Бюжет с постоянно растущей дырой.
- Ни одного толкового закона не принято.
- Бесправие и налоговый беспредел.
- Анал табу.
- Корабельные сосны.
- Выплаты от олигархов в конвертах.
- Коррупция.
- Рейдерство.
- Айкозы в зале ВР.
- Узурпация власти.
- Нарушение Конституции.
- Нарушение регламента ВР.
- Наркомания.
- Гомосексуальное домогательство к полицейским.
- Вождение авто в нетрезвом виде и под наркотой.
Вы прослушали краткий и неполный перечень выдающихся достижений депутатов СН.
Никаких других достижений у СН нет.