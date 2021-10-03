Відео побиття поліцейських в Чернігові. Один правоохоронець убитий, другий поранений. ВIДЕО18+

Беззбройні поліцейські, на яких напали в Чернігові, потрапили в ті ж умови, що і звичайні люди, яких влада позбавила можливості використовувати засоби самозахисту. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заявив голова Всеукраїнської асоціації власників зброї Георгій Учайкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ласкаво просимо в реальність (18+). Про цю подію МВС повідомило так: "У Чернігові загинув поліцейський, ще один був госпіталізований". Потім, далі в тексті промайнуло найголовніше: "в момент інциденту обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі". А тепер розповім все по-людськи: два громадянина, у яких при собі не було зброї самозахисту, виявилися в таких же умовах, в яких перебувають УСІ громадяни України, яких МВС і депутати позбавили права на самозахист в умовах галопуючої вуличної злочинності", - зазначає він.

За його словами, тому МВС треба було повідомити, що напали НЕ на поліцейських, а на двох неозброєних громадян.

"І вбили навіть не битами і ножами, а просто тупо забили ногами. Це вам не той варіант, коли поліцейські, маючи інформацію про злочинців, озброєні, в бронежилетах із засобами зв'язку прибувають на місце події. НІ! Це вони просто виявилися в реальному життя", - додав він.

Далі Учайкін ставить три питання главі МВС Денису Монастирському:

Роззброєні громадяни та озброєні поліцейські зустрічаються з різними злочинцями або з однаковими?

Чому у поліцейських є зброя для самозахисту(!!!), а у громадян зброя самозахисту - спорт?

Де була ваша поліція і чому не захистила?

3.1. Чому постраждалі не подзвонили в поліцію?

Як повідомлялося, в ніч на 2 жовтня в Чернігові в мікрорайоні Масани вбили співробітника поліції. Ще одного правоохоронця тяжко поранили.