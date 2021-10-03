Відео побиття поліцейських в Чернігові. Один правоохоронець убитий, другий поранений. ВIДЕО18+
Беззбройні поліцейські, на яких напали в Чернігові, потрапили в ті ж умови, що і звичайні люди, яких влада позбавила можливості використовувати засоби самозахисту. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!
Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заявив голова Всеукраїнської асоціації власників зброї Георгій Учайкін, передає Цензор.НЕТ.
"Ласкаво просимо в реальність (18+). Про цю подію МВС повідомило так: "У Чернігові загинув поліцейський, ще один був госпіталізований". Потім, далі в тексті промайнуло найголовніше: "в момент інциденту обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі". А тепер розповім все по-людськи: два громадянина, у яких при собі не було зброї самозахисту, виявилися в таких же умовах, в яких перебувають УСІ громадяни України, яких МВС і депутати позбавили права на самозахист в умовах галопуючої вуличної злочинності", - зазначає він.
За його словами, тому МВС треба було повідомити, що напали НЕ на поліцейських, а на двох неозброєних громадян.
"І вбили навіть не битами і ножами, а просто тупо забили ногами. Це вам не той варіант, коли поліцейські, маючи інформацію про злочинців, озброєні, в бронежилетах із засобами зв'язку прибувають на місце події. НІ! Це вони просто виявилися в реальному життя", - додав він.
Далі Учайкін ставить три питання главі МВС Денису Монастирському:
- Роззброєні громадяни та озброєні поліцейські зустрічаються з різними злочинцями або з однаковими?
- Чому у поліцейських є зброя для самозахисту(!!!), а у громадян зброя самозахисту - спорт?
- Де була ваша поліція і чому не захистила?
3.1. Чому постраждалі не подзвонили в поліцію?
Як повідомлялося, в ніч на 2 жовтня в Чернігові в мікрорайоні Масани вбили співробітника поліції. Ще одного правоохоронця тяжко поранили.
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Обстановка на улицах явно не здоровая и полиция не выполняет свои функции - 100% и это взаимосвязано!
Ранее можно было еще в прокуратуру на полицию пожаловаться, но с 2018 года эти функции передали самой полиции...
именно за такой кровавый цирк на улицах голосовали 73 %, чтобы плодились кровожадные животные в обществе, которые не имеют ни работы ни здоровых увлечений и при случае непременно убивают людей за каждое замечание или даже кривое слово или за взгляд ибо всем всё пох , кроме бабла ...
Молодняк обезбашенный творит такое, что фуфайка заворачивается, везде так, вчера в зоопарке гуляли так на площадке девочка лет 6 бегала и любое прикосновение к ней меньших деток кричала СУ***КА и толкала со всей дури с кипишем, я был в шоке, с таким воспитанием потом и вырастает быдлота которую нужно просто усыплять!!!
Раніше Двойнос на своїй сторінці в інстаграмі вказав місцем навчання Академію державної пенітенціарної служби.
Академія безпосередньо підпорядковується Міністерству юстиції та готує кадри для тюремної системи.