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Відео побиття поліцейських в Чернігові. Один правоохоронець убитий, другий поранений. ВIДЕО18+

Беззбройні поліцейські, на яких напали в Чернігові, потрапили в ті ж умови, що і звичайні люди, яких влада позбавила можливості використовувати засоби самозахисту. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заявив голова Всеукраїнської асоціації власників зброї Георгій Учайкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ласкаво просимо в реальність (18+). Про цю подію МВС повідомило так: "У Чернігові загинув поліцейський, ще один був госпіталізований". Потім, далі в тексті промайнуло найголовніше: "в момент інциденту обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі". А тепер розповім все по-людськи: два громадянина, у яких при собі не було зброї самозахисту, виявилися в таких же умовах, в яких перебувають УСІ громадяни України, яких МВС і депутати позбавили права на самозахист в умовах галопуючої вуличної злочинності", - зазначає він.

За його словами, тому МВС треба було повідомити, що напали НЕ на поліцейських, а на двох неозброєних громадян.

"І вбили навіть не битами і ножами, а просто тупо забили ногами. Це вам не той варіант, коли поліцейські, маючи інформацію про злочинців, озброєні, в бронежилетах із засобами зв'язку прибувають на місце події. НІ! Це вони просто виявилися в реальному життя", - додав він.

Далі Учайкін ставить три питання главі МВС Денису Монастирському:

  1. Роззброєні громадяни та озброєні поліцейські зустрічаються з різними злочинцями або з однаковими?
  1. Чому у поліцейських є зброя для самозахисту(!!!), а у громадян зброя самозахисту - спорт?
  1. Де була ваша поліція і чому не захистила?

3.1. Чому постраждалі не подзвонили в поліцію?

Як повідомлялося, в ніч на 2 жовтня в Чернігові в мікрорайоні Масани вбили співробітника поліції. Ще одного правоохоронця тяжко поранили.

зброя (7466) вбивство (3088) Чернігів (787) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+49
Ребят, Вы здесь все в себе???, Да можно ненавидеть мусаров, но добывать лежачих!!!, Это ни понять, не принять, не объяснить не возможно.
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03.10.2021 15:02
+38
Преступности вроде в Чернигове было мало ? Может это раша закидывает своих , чтобы создать напряжённость ?

ВВЕДИТЕ наконец визовый режим с Беларусью и рашей
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03.10.2021 14:43
+36
Да при чем тут зеленые, голубые... Вот у нас был случай лет 20 назад: ублюдки забили просто мужика , стал инвалидом . Городок маленький , все всех знают, но **** били безбожно. Ну и что? Отсидели, вышли и убили учителя физкультуры, зделал ублюдкам замечание, трубой по голове. Пожил пару дней и умер бедолага. Посидели и опять вышли. НА КУЯ??? На куя оно по свету ходит?На куя за наши налоги живет? При задержании ломать тварям кости, отбивать внутренности и отдавать родителям, пусть пеняют пеленки и с ложки кормят.
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03.10.2021 15:27
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такое и в Киеве происходит на районах, пока только не с копами а с простыми людьми, НОВАЯ ПОЛИЦИЯ БОИТСЯ ПРИЕЗЖАТЬ НА ДРАКИ)))) а раньше если Беркут проезжал все стояли смирно, не говоря уже если вышли))))
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04.10.2021 08:44 Відповісти
Думаю что ты мокша сидящая на чеченской бутылке. Едь в ростов к кумиру, кто мешает?
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04.10.2021 10:09 Відповісти
Ок. Согласен... тупо убивать тех кто уже не в состоянии оборонятся дико. Да, те кто это сделал должны получить реальные сроки. Но, с...ка, от куда столько морализма именно к палицаям???! Помнится мне что в феврале 2014 года они без особого угрызения совести не просто добивали лежачих и безоружных, а делали это с особой жестокостью и маниакальным желанием. А сей час большая часть из этих выродков и дальше "служат". Спокойно себе по пьяне убивают детей, насилуют в отделениях женщин. Продолжают старую добрую совково-мусорскую практику с выполнение планов по раскрываемости методом пыток и т.д. и т.п. Я не исключаю, что эти двое были вполне себе нормальными и честными людьми. Но увы, простите господа полицаи, вы друзья сами дискредитировали свою службу по самые гланды. В данной ситуации, как уже кто то выражался ранее, полицейские просто оказались на нашем месте, месте простых граждан. Не в форме. Без дубинки и огнестрела. Без возможности вызвать подмогу. Лицом к лицу с реальностью. А шакалята действовали по своему принципу. Думаю что они скорей всего и не догадывались что это мусорня. Да, реальность она такая, и мы, простые люди каждый день в ней проживаем.
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04.10.2021 10:06 Відповісти
Зная наши полицию и дворовую гопоту, я бы не торопился с выводами, т.к. они стоят друг друга. Деталей, что там произошло на самом деле мы не знаем. Факты таковы, что куча отморозков в этот раз оказалась больше. Бывало и наоборот, что отморозки в погонах теряли человеческое лицо.
Обстановка на улицах явно не здоровая и полиция не выполняет свои функции - 100% и это взаимосвязано!
Ранее можно было еще в прокуратуру на полицию пожаловаться, но с 2018 года эти функции передали самой полиции...
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04.10.2021 10:49 Відповісти
А какими интересно деталями ты можешь оправдать зверское убийство человека снятое на видео?
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04.10.2021 13:15 Відповісти
Это просто бот.
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04.10.2021 13:30 Відповісти
коп и на работе и вне неё должен ходить с пушкой,точнее на работе обязательно, а не на работе на его усмотрение, его безопасность на работе требование закона, его безопасность на выходных его личное дело, но если он хочет ,он по закону должен иметь на это право, и за государственный счет, с их зарплатой не особо то накупишься стволов.... Он мог будучи при исполнении , выписать штраф одному из этих или папе его, и тот по пьяни мог узнать его в супермаркете, с тем же результатом, не обязательно делать замечания, на копа могут напасть и из-за его работы...... Закон про оружие для гражданских давно просится, закон же о правах копа находящегося на улице без формы должен был быть принят не вчера ,а позавчера...
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04.10.2021 10:50 Відповісти
Украинцы постепенно превращаются в зверей. Или воспитали поколение бесчувственных, наглых и беспардонных животных. Я прилетаю раз в год в Украину и вижу прогрессирующую деградацию: всем на всё и на всех наплевать, каждый сам себе хозяин и никому закон не писан!!! А что дальше??? Вы думаете, что это норма жизни в социуме и так живут в цивилизованных странах? Позорище!!!
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04.10.2021 11:01 Відповісти
Не прилетай раз не нравиться, а раз сунешься, то помалкивай. Без тебя разберемся. Ты свой выбор сделала - предала свою страну, так какого х..ра тут вякаешь?
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04.10.2021 13:28 Відповісти
Кацапские боты всякий повод используют чтобы рассказать что Украина неполноценная страна, а украинцы не народ, а стадо деградантов.
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04.10.2021 13:32 Відповісти
Речь не об Украине, а о деградирующих украинцах и это факт. За последние 20-25 лет воспитали дегенератов. Теперь они будут "править" и даст Бог и ты попадёшь под раздачу. Гарантирую попадёшь.
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04.10.2021 14:13 Відповісти
Я же говорю - ты бот кацапский.
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04.10.2021 14:15 Відповісти
Спочатку вивчи граматику. Не соромно виставляти свою безграмотність?
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04.10.2021 14:08 Відповісти
Кацапура меня учить будет? Сдрисни, чучело лаптеногогое.
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05.10.2021 09:59 Відповісти
когда мусора убивают - то это ничего , причем прикрываясь своими вонючими погонами, а тут убили мразей которые даже без формы стоят ВЫШЕ всех остальных граждан Украины , так скулят все на форуме, да шоб ваших детей ваши мусора так в райотделе забили, а потом им за это ничего бы не было бы и вы каждый день видели бы их в городе где живете , потому как никто их не посадил
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04.10.2021 11:27 Відповісти
Да ну, чувак, ты перегибаешь палку. Может это и не мрази совсем были. Откуда ты знаешь? И в любом случае вшестером убивать двоих просто за замечание в супермаркете - какое тому может быть оправдание. Менты то не по форме были. Завтра ты такому уроду замечание сделаешь, а он с дружками из тебя фарш сделает. Куда это годится?
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04.10.2021 12:19 Відповісти
Так это зечара писал. Он именно так и делает.
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04.10.2021 13:29 Відповісти
you never know ? you never know
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04.10.2021 16:11 Відповісти
кто нибудь за последние два с половиной года видел вооруженные наряды полиции или нацгвардии , дежурящие в людных местах, особенно в вечернее время?
именно за такой кровавый цирк на улицах голосовали 73 %, чтобы плодились кровожадные животные в обществе, которые не имеют ни работы ни здоровых увлечений и при случае непременно убивают людей за каждое замечание или даже кривое слово или за взгляд ибо всем всё пох , кроме бабла ...
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04.10.2021 13:08 Відповісти
писец, двое деток теперь никогда не увидят своего отца и будут страдать всю жизнь, а всё из-за малолетнего быдла, которое не понесет должного наказания...

Молодняк обезбашенный творит такое, что фуфайка заворачивается, везде так, вчера в зоопарке гуляли так на площадке девочка лет 6 бегала и любое прикосновение к ней меньших деток кричала СУ***КА и толкала со всей дури с кипишем, я был в шоке, с таким воспитанием потом и вырастает быдлота которую нужно просто усыплять!!!
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04.10.2021 13:58 Відповісти
нужно было вызывать полицию
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04.10.2021 14:15 Відповісти
https://twitter.com/Odessa8436/status/1445024900822016000?s=20
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04.10.2021 19:51 Відповісти
поліція приїзджала і поїхала нічого не зробивши.постраждалі були бухі чому про це мовчим?
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06.10.2021 08:20 Відповісти
https://24tv.ua/odin-iz-napadnikiv-chernigivskih-politseyskih-novini-chernigova-sogodni_n1759283 Один із нападників на чернігівських поліцейських виявився майбутнім правоохоронцем

Раніше Двойнос на своїй сторінці в інстаграмі вказав місцем навчання Академію державної пенітенціарної служби.

Академія безпосередньо підпорядковується Міністерству юстиції та готує кадри для тюремної системи.
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06.10.2021 21:05 Відповісти
Они должны зделать так, что бы их уважали, а пока их презирают. Поэтому полиция это в большей части враг. А врагов надо уничтожать.
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17.10.2021 11:59 Відповісти
Пресечена противоправная деятельность сотрудника ВП№1 РУП г. Николаева. Полицейский предъявлял незаконные требования : "Не ходите тут со своими заявлениями" и "идите на ху.." После этого начал биться ягодицами об правый кроссовок заявителя. Так что аж кроссовок порвался и телесные повреждения образовались на ноге (от ягодиц полицейского). Но не прекращал выдвигать незаконные требования и обзываться, даже после физических замечаний. https://www.youtube.com/watch?v=V1xh7KsSwck&ab_channel=IvanMazarin
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06.11.2021 15:18 Відповісти
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