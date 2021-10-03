Катя Осадча спізнювалася на потяг після вечірки "слуг народу" в Трускавці, тому її везли поліцейські з мигалками. ВIДЕО
Щоб телеведуча Катя Осадча не запізнилася на поїзд після виїзного засідання фракції "Слуги народу", її відвезли на поліцейській машині з мигалками.
Про це повідомив у фейсбуці Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.
"Катю Осадчу запросили робити гламур для вечірки "Зе-слуг народу" в Трускавці.
Після зйомок телезірка спізнювалася на потяг, тому її посадили в автомобіль поліції і відвезли з мигалками на вокзал.
Осадча виявилася настільки багатою на інтелект, не соромлячись виклала це в свої інста-сторіз", - написав він.
Топ коментарі
+55 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар03.10.2021 23:42
+54 валерий коренев #331462
показати весь коментар03.10.2021 23:06
+53 Иннокентий beer
показати весь коментар03.10.2021 23:01
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2 в 1
Полиция + такси
Это элемент светской хроники.
Может это и не зрада вовсе?
У мене поки два питання:
- За чий рахунок везли?
- Скільки нерозкритих по гарячому злочинів за отримала поліція за час відсутності патрульного екіпажу на чергуванні?