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Катя Осадча спізнювалася на потяг після вечірки "слуг народу" в Трускавці, тому її везли поліцейські з мигалками. ВIДЕО

Щоб телеведуча Катя Осадча не запізнилася на поїзд після виїзного засідання фракції "Слуги народу", її відвезли на поліцейській машині з мигалками.

Про це повідомив у фейсбуці Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.

"Катю Осадчу запросили робити гламур для вечірки "Зе-слуг народу" в Трускавці.

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Після зйомок телезірка спізнювалася на потяг, тому її посадили в автомобіль поліції і відвезли з мигалками на вокзал.

Осадча виявилася настільки багатою на інтелект, не соромлячись виклала це в свої інста-сторіз", - написав він.

Автор: 

Нацполіція (15173) Трускавець (94) шоу-бізнес (112) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+55
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03.10.2021 23:42
+54
Так мы за это содержим мусорню и платим налоги, что-бы каждую гламурную ***** которая вчера еще подтирала задницу лопухом с мамкиного огорода, катали на спецмашинах купленные за народные деньги????????!!!
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03.10.2021 23:06
+53
Вот так зарождался и путинизм в рашке.
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03.10.2021 23:01
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от ***** бохемна
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04.10.2021 08:52 Відповісти
Реформа АВАКОВА В действии....
2 в 1
Полиция + такси
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04.10.2021 09:25 Відповісти
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04.10.2021 10:37 Відповісти
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04.10.2021 10:40 Відповісти
Чё вы гавни тесь на пустом месте?
Это элемент светской хроники.
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04.10.2021 10:42 Відповісти
'В цьому була оперативна необхідність. Осадчу чимшвидче випуляли з вечоринки бо вона занадто висока. Це нервує найвеличнішого.
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04.10.2021 10:56 Відповісти
Чи не звязда, чи й не передача...мне всегда было интересно узнать кто те люди, которые смотрят эту отстойную передачу и каким "высочайшим"уровнем интеллекта надо обладать что бы потреблять такое дермище???
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04.10.2021 11:03 Відповісти
Вот вам и новый министр. Было такое при Авакове? Да всякое говно происходило, но такое… это так отвратительно ..
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04.10.2021 11:05 Відповісти
она делала гламуррр))) интересно она сплёвывает или глотает?
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04.10.2021 11:05 Відповісти
Україна - це десь між Польщею, та Росією... В Росії такої фігні з мігалками повно, в Польщі така ситуація просто дика і неможлива... це зловживання владою, підсудна справа...
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04.10.2021 11:09 Відповісти
А разве у ментов нет официально такой услуги, как сопровождение с мигалками? Раньше вроде было. Любой мог заказать мента с мигалкой за поределённую плату.
Может это и не зрада вовсе?
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04.10.2021 12:27 Відповісти
Для того, чтобы заказать полицейское сопровождение, нужно не ранее, чем за 5 дней до поездки отправить письмо с указанием маршрута, данных о грузе/пассажирах, перевозчике и водителе. Причем если маршрут проложен по одной области, то письмо следует направить руководителю регионального управления полиции, а если в нескольких областях - то начальнику Нацполиции Украины.
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04.10.2021 14:21 Відповісти
Тупа *****.
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04.10.2021 12:49 Відповісти
Рука лицо.
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04.10.2021 12:50 Відповісти
"тому її везли поліцейські з мигалками"

У мене поки два питання:
- За чий рахунок везли?
- Скільки нерозкритих по гарячому злочинів за отримала поліція за час відсутності патрульного екіпажу на чергуванні?
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04.10.2021 16:52 Відповісти
На кого расчитана эта нелепая отмазка? В таких случаях мамаши в бутылочку сцеживаются. За кого эта дикуха держит своих подписчиков в инсаграме?
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04.10.2021 17:31 Відповісти
Богемное быдло .
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04.10.2021 22:05 Відповісти
Теперь у нее будет новая шляпа с мигалками.
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04.10.2021 22:28 Відповісти
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