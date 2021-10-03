Катя Осадча спізнювалася на потяг після вечірки "слуг народу" в Трускавці, тому її везли поліцейські з мигалками. ВIДЕО

Щоб телеведуча Катя Осадча не запізнилася на поїзд після виїзного засідання фракції "Слуги народу", її відвезли на поліцейській машині з мигалками.

Про це повідомив у фейсбуці Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.

"Катю Осадчу запросили робити гламур для вечірки "Зе-слуг народу" в Трускавці.

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Після зйомок телезірка спізнювалася на потяг, тому її посадили в автомобіль поліції і відвезли з мигалками на вокзал.

Осадча виявилася настільки багатою на інтелект, не соромлячись виклала це в свої інста-сторіз", - написав він.