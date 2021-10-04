"Предмету для скандалу немає, в Україні вже скоро власники ларьків матимуть офшорні компанії", - Сергій Лещенко. ВIДЕО

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", журналіст Сергій Лещенко заявив, що робота підприємців в Україні через офшорні компанії є звичайною справою і не може бути предметом "скандалу або зради".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко заявив, коментуючи опубліковані матеріали про можливе відмивання грошей через офшорні компанії президента Зеленського.

"У моєму розумінні предмета для скандалу і який-небудь зради немає тому, що приватний бізнес. В Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники ларьків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію. Офшорну компанію можна створити, не виходячи зі свого київського офісу", - заявив Лещенко.

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Зазначимо, що раніше Лещенко був одним із затятих викривачів офшорів українських політиків. Під час роботи нардепом Лещенко багато разів виступав ініціатором скандалів, розповідаючи про діяльність офшорних компаній, які пов'язував з політиками. А Олексій Гриценко нагадав, що Сергій Лещенко під час "панамського офшороного скандалу" був одним з ініціаторів створення ТСК щодо діяльності офшорних компаній, які пов'язував з Петром Порошенком.



