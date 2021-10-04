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"Предмету для скандалу немає, в Україні вже скоро власники ларьків матимуть офшорні компанії", - Сергій Лещенко. ВIДЕО

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", журналіст Сергій Лещенко заявив, що робота підприємців в Україні через офшорні компанії є звичайною справою і не може бути предметом "скандалу або зради".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко заявив, коментуючи опубліковані матеріали про можливе відмивання грошей через офшорні компанії президента Зеленського.

"У моєму розумінні предмета для скандалу і який-небудь зради немає тому, що приватний бізнес. В Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники ларьків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію. Офшорну компанію можна створити, не виходячи зі свого київського офісу", - заявив Лещенко.

Також читайте: Помічник Зеленського Шефір та сценарист "Кварталу 95" Яковлєв через офшори купили дорогу нерухомість у Лондоні на $8,1 млн, - ЗМІ

Зазначимо, що раніше Лещенко був одним із затятих викривачів офшорів українських політиків. Під час роботи нардепом Лещенко багато разів виступав ініціатором скандалів, розповідаючи про діяльність офшорних компаній, які пов'язував з політиками. А Олексій Гриценко нагадав, що Сергій Лещенко під час "панамського офшороного скандалу" був одним з ініціаторів створення ТСК щодо діяльності офшорних компаній, які пов'язував з Петром Порошенком.

Предмету для скандалу немає, в Україні вже скоро власники ларьків матимуть офшорні компанії, - Сергій Лещенко 01
Предмету для скандалу немає, в Україні вже скоро власники ларьків матимуть офшорні компанії, - Сергій Лещенко 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Лещенко Сергій (505) офшор (497) скандал (625)


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Топ коментарі
+71
от гнида як заспівав...це тільки Порошенку не можна було чомусь мати ці апшори і ліпецьку фабріку...
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04.10.2021 10:00
+47
Ну у Лєща якраз навпаки, бо Петю він критикував за офшори, а Зе виправдовує...
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04.10.2021 10:02
+46
Яка ж ница істота...
Чому ж твій нинішній пахан в своєму "квартальні" постійно стібався над офшорами?
А себе представляв прАстьім, чесним парнєм із Кривого Рогу.
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04.10.2021 10:01
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Все должны сидеть в тюрьме.
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04.10.2021 13:03 Відповісти
Недавно вышедший из фракции Блока Петра Порошенко нардеп СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО рассказал в интервью https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/22/79965-tramp-lomaet-v-ssha-horoshuyu-sistemu-a-zelenskiy-budet-lomat-plohuyu Новой газете , почему решил поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского и куда придется бежать Петру Порошенко после того, как он проиграет выборы.

О бизнесе Зеленского в России

НУ А КАКОЙ ТАМ БИЗНЕС?
ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТО, ЧТО ОН ГОВОРИЛ, ЧТО У НЕГО НЕТ БИЗНЕСА В РОССИИ. А ТУТ НАШЕЛСЯ ТАКОЙ ОФШОР, ПОЛУЧАВШИЙ РОЯЛТИ ЗА ПРОДУКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.

ГРУБО ГОВОРЯ, СТУДИЯ СНИМАЛА ФИЛЬМЫ, ЭТИ ФИЛЬМЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РОССИИ, А АВТОРСКИЕ ПРАВА ПРИ ЭТОМ ШЛИ ЗЕЛЕНСКОМУ.

НУ И ЧТО? ДАЖЕ ХОРОШО.

https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-bezhit-v-marbelyu-a-zelenskiy-budet-lomat--sistemu-samoe-interesnoe-iz-intervyu-leshchenko-50012390.html
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04.10.2021 13:05 Відповісти
З того ж таки https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/22/79965-tramp-lomaet-v-ssha-horoshuyu-sistemu-a-zelenskiy-budet-lomat-plohuyu інтерв'ю (22.03.2019):

- То есть ты на 100% уверен, что в случае проигрыша Порошенко ждет уголовное дело?

- Не уверен, но к тому идет. Это справедливо, если бы он ответил перед законом. Обществу необходимо показывать примеры правосудия. Думаю, что и Тимошенко, и Зеленский в случае избрания эту идею поддержат.

"Ждуни" - Зе, Юля і "борода".
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04.10.2021 13:45 Відповісти






Oleg Helgiv


@Helg40498291

·
https://twitter.com/Helg40498291/status/1444934549612515332 2 ч



Нардеп СН Радуцький озвучив журналістам темник ОПи по скандалу з офшорами Зеленського. І шо. У всіх президентів були офшори, і у всіх бізнесменів в світі теж. Але Вова їх позбувся. Але крім Зелі ніхто з президентів разом з Коломийським не виводив в офшори гроші Привата банку.
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04.10.2021 13:06 Відповісти
Лещ начинал как газетная проститутка,
из вокзальной проститутки его выбросили,
теперь отдается "за так"
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04.10.2021 13:11 Відповісти
кстати, баба Дуся, у которой я покупаю картошку, ведет свой бизнес исключительно через панамский офшор - говорит так меньше налогов милиционэру надо платить
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04.10.2021 13:12 Відповісти
Зеленскому может грозить импичмент.
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04.10.2021 13:13 Відповісти
аж ніяк,рейтинг бачили,ось коли нарід порозумнішає тоді так,олігархічні ЗМІ виховують в населені толерантне ставлення до корупції..
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04.10.2021 13:36 Відповісти
Глупость.
Кто его инициирует?
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04.10.2021 14:02 Відповісти
Попытка перебить информационный повод , вытащив на свет божий поюзанного всеми, кто хотел, серлеща, это конечно фейл...
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04.10.2021 13:22 Відповісти
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04.10.2021 13:24 Відповісти
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04.10.2021 13:38 Відповісти
Купил квартирку в историческрм, парковром месте примерно за 300 тыс. $ по 1, 5 тыс. $ , что было ниже рыночнрй цены , а сейчас она подорожала до 500 тыс. $. Неплохое влодение во время Иловайска. Как говорится , кто на что учился - бо воны не простолюдини не качественное, а образованная элита.
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04.10.2021 13:51 Відповісти
Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч. Мы отвлекли от его квартиры
17 сентября, 2016 00.1

Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом Сергеем Лещенко. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский.
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.

gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
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04.10.2021 18:32 Відповісти
На следующий день после скандала с квартирой ЛЕЩЕНКО уехал в ГРУЗИЮ. Его коллега по Верховной раде депутат от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народного фронта » Павел Пинзеник расценил этот отъезд и непоявление Лещенко на заседании парламента как «БЕГСТВО»

Судебный процесс начался в конце декабря 2016 года. 15 февраля 2017 года Печерский суд закрыл административное дело, не найдя в действиях Лещенко состава преступления. Лещенко поблагодарил судью Владимира Карабаня «за то, что разобрался в этом абсурде»

Владимир Карабань (основатель одной из крупнейших судейских династий на Украине) и члены его семьи ранее неоднократно попадали в скандальные ситуации с недекларированной собственностью на жильё, участками земли и дорогими подарками
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04.10.2021 18:51 Відповісти
Дошка, я сподіваюсь, посмертна?!!!!!!!
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04.10.2021 18:37 Відповісти
Практично.
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05.10.2021 00:04 Відповісти
Обозреватель американского издания https://wiki2.org/ru/The_Hill The Hill Джон Соломон указал, что квартиру Лещенко приобрёл после публикации компромата на главу избирательного штаба Дональда Трампа https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB Пола Манафорта .

Соломон также сослался на слова главы https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Специализированной антикоррупционной прокуратуры https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Назара Холодницкого , указавшего, что Лещенко, не имевший до того материальных ресурсов для покупки такой квартиры, в августе и сентябре 2016 года начал попытки приобретения жильця
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04.10.2021 18:38 Відповісти
Аминь!
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04.10.2021 18:55 Відповісти
туда бы еще табличку с таким текстом "Тут жил и умер как порядочный журналист Сережа Лещенко, ныне почетная журнашлюха, пригретая у корыта зелеными монобольшевиками"
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04.10.2021 19:19 Відповісти
Гарно ЛЄщ получаю 22000$ Із бюджета України!
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04.10.2021 13:24 Відповісти
Лещенко за два дня до принятия диктаторских законов и за пять дней до начала столкновений на Майдане выехал в США, где и пробыл до победы Революции достоинства. Уже после Майдана голосовал в Верховной Раде за пожизненное избрание судей Юхно и Рудюка, которые преследовали протестующих против режима Януковича.

Лещенко раскритиковал обвинения в распространении русской пропаганды в адрес издание "Страна.ua", которое принадлежит беглецу-министру доходов и сборов в правительстве Януковича Клименко: "Я точно не согласен, что Страна - главный агент российской пропаганды

Лещенко не проголосовал за постановление Верховной Рады об обращении в СНБОУ о введении санкций против компаний, которым принадлежат телеканалы Медведчука.

Вместе с Опоблоком выступал против Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Не голосовал за этот закон.
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04.10.2021 13:35 Відповісти
какже это всё мерзко, двуликая бородатая пе*да!
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04.10.2021 13:39 Відповісти
Лещенко и Григоришин заключили Договор о партнерстве и политическом лобби /Документ/

Экс-журналист "Украинской правды", действующий народный депутат Сергей Лещенко заключил Соглашение о широком медиа-партнерстве и политическом лобби с олигархом Константином Григоришиным.

В смете пятилетнего контракта речь идет о партнерстве в медиа-пространстве и в представительных органах власти.

Проект предполагает использование уже доступных Сергею Лещенко ресурсов и предоставленных заказчиком на условиях аутсорсинга. Связь двух сторон обеспечивает указанный в документе А.Нитце.

Годовой гонорар, предложенный Константином Григоришиным, составляет 1 200 000 долларов, а на обеспечение задействованных ресурсов олигарх выделил 1 500 000 гривен ежемесячно. Также Константин Григоришин предлагает Лещенко ежеквартальный бонус в объеме 100 000 долларов в зависимости от успеха интеграции необходимых решений, а также политико-публичного эффекта их интеграции.

Ежегодный бонус, который зависит от реализации стратегических проектов, составляет 2400 000 долларов США.

Также контрактом предусмотрена "опционная схема мотивации" - от 100 000 до 1 000 000 долларов "в зависимости от тактических целей и задействованных в проектах ресурсов".
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04.10.2021 13:41 Відповісти
какая же сируня все таки мерзкая тварь. такие мрази хуже *****, самое дно среди людей. хотя и людьми их назвать нельзя. человекообразное.
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04.10.2021 13:41 Відповісти
ЛЕЩЕНКО:

- Кто, на твой взгляд, является ключевыми фигурами в команде?

- Существует несколько центров влияния. Один центр - это группа Квартал. Это не комики или артисты, а те кто создавал студию. Например, братья Сергей и Борис Шефиры. Многие о них даже не знают. Но это взрослые и достаточно зрелые люди, которые создали бизнес вместе с Зеленским.

- В чем их роль?

- ОНИ БЛИЖАЙШИЕ СОРАТНИКИ (?!)

https://www.liga.net/politics/interview/leschenko-eto-pravda---andrey-bogdan-pretendent-1-na-glavu-ap
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04.10.2021 13:51 Відповісти
У ОДЕССЫ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ «СМОТРЯЩИЙ» ОТ ШЕФИРА И СИНАГОГИ - ВАДИМ МОРОХОВСКИЙ

За Мороховского перед Зеленским ходатайствовали с одной стороны

представители «Юры Енакиевского», с другой - представители «синагоги» в лице ШЕФИРА

Мороховский весьма религиозен и имеет серьезные рекомендации не только от одесских и

Нью-йоркских ХАБАДНИКОВ,

но и от Леви Леваева. Весьма неоднозначного еврейского бизнесмена, имеющего бизнес в РФ и территории СНГ.

Однако Леваев известен как крупный контрабандист алмазов. В 2018 году в Израиле были арестованы сын и брат Леви Леваева за масштабную контрабанду алмазов

Интересно, что ЛЕВАЕВ СЧИТАЕТСЯ ДРУГОМ ПУТИНА и был замешан в опрерациях российских спецслужб по влиянию на выборы в США.

В общем, украинское еврейство плотно легло под движение «Хабад», которое занимается в Украине не только духовной деятельностью.

Членами «Хабада» являются самые известные олигархи: Коломойский и https://skelet.info/gennadij-**********-o-chem-pomalkivaet-vtoraya-polovinka-privata/ Боголюбов ,https://skelet.info/viktor-pinchuk-samyj-bogatyj-zyat-ukrainy/ Виктор Пинчук , Александр Фельдман, https://skelet.info/evgenij-chervonenko-gonshhik-po-zhizni-chast-1/ Евгений Червоненко и https://skelet.info/vadim-rabinovich-sekrety-podpolnogo-milliardera/ Вадим Рабинович

https://ord-ua.com/2021/10/04/u-odessy-pojavilsja-novyj-smotrjashhij-ot-shefira-i-sinagogi-vadim-morohovskij/
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04.10.2021 13:52 Відповісти
"Разве человек с таким носом может иметь собственное мнение?" © М. Жванецкий

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04.10.2021 13:56 Відповісти
интересно. а Сирожа глотает или сплевывает?
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04.10.2021 14:02 Відповісти
он глотает это точно, и на него сплевывают - бригада.
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04.10.2021 14:07 Відповісти
Главный "наблюдун" остался без кормушки, перебивается левыми заработками и клянчит у ЗЕ хорошую должность.
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04.10.2021 14:18 Відповісти
Лещенко просто бродячая привокзальная шлюха. Чего от него хотеть?
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04.10.2021 14:28 Відповісти
Не привокзальна, а придіджейейска з ватним драйвом Дружина зажигає на мацкве, а сторожа дивиться і досмокчує
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04.10.2021 20:32 Відповісти
Пардон: не сторожа, а сирожа!
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04.10.2021 20:33 Відповісти
какая ж феерическая мразь
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04.10.2021 14:38 Відповісти
Просто Лещенко из журналиста, которому тогда доверяли люди, оброс деньгами, роскошной квартирой, женой-любительницей России, и превратился в обычную журналистскую проститутку - кто больше заплатит, тот и прав.
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04.10.2021 14:50 Відповісти
Яке велике зелене Падло! Відсасує свою зарплатню))))
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04.10.2021 15:13 Відповісти
Влада двуликого Януса ануса.

Мені просто цікаво, а власники ларьків теж крадуть десятки, людських, міліонів доларів з "Привату"?

Фу. Мразота пліснява.
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04.10.2021 15:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Як на око визначити, який офшор правильний, а який - зовсім неправильний? Чому глядачам "Сватів" і це, і все інше - фіолетово? Чим «вагнергейт» і «пандорагейт» будуть перебивати інформаційно? Про усе це й не тільки Роман Чайка говоритиме з народним депутатом VIII скликання, громадським діячем Андрієм Левусем, офіцером резерву ЗСУ, волонтером Мирославом Гаєм, головною редакторкою агенції "Слідство.Інфо" Анною Бабінець, міністром інфраструктури України (2016-2019) Володимиром Омеляном, народним депутатом від "Європейської солідарності" Володимиром Ар'євим, а також журналістом, засновником проєкту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим. Дивіться «ЧАС Ч» одразу після випуску "Часу новин" о 15:30.
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04.10.2021 15:34 Відповісти
я це лайно давно вже не дивлюся тому що зневажаю у мене від цієї істоти стабільний рефлекс на блювоту
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04.10.2021 15:43 Відповісти
Он не стал политической проституткой. Он бы нею всегда.
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04.10.2021 16:01 Відповісти
Лещенко - це Шарій, який ще не втік.
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04.10.2021 16:40 Відповісти
Серуня Лещ - давно в чужих руках не обсирался. Ведет себя нагло только перед обьективом а так маскируется и ныкается. Этот кадр тоже говорит что защищает Украину - как Саакашвили.
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04.10.2021 17:02 Відповісти
сирьожа забуває додавати, що бізнесмени та "ларьочники" не являються гарантами Конституції України.
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04.10.2021 17:07 Відповісти
Справа не стільки в офшорах,як то крадені гроші у Привата, а в ПП було 3тис.доларів всього в офшорах знайшли- Лєщенко воняє до сіх пір
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04.10.2021 17:25 Відповісти
Лещ по старой привычке хавальник открыл, вроде ему понравилось быть в набсовете Укрзализныци
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04.10.2021 17:10 Відповісти
Только диву даёшься, какое быдло дорвалось до власти....
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04.10.2021 17:19 Відповісти
Закончится все, Сырожа. И укрзализниця, и вовазе, и топольская, и останешься ты, как старая бабка - один у разбитого корыта. И, презирать тебя будут нетолько недруои, но и бывшие друзья. Падаль - всегда заканчивает именно так.
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04.10.2021 17:27 Відповісти
андон... адназначно !!!
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04.10.2021 17:48 Відповісти
"Дрыщь" за "бабло" лизнет любую зад..цу, лишь бы платили...
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04.10.2021 17:53 Відповісти
Бородата хвойда.
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04.10.2021 18:14 Відповісти
Кончита
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04.10.2021 19:16 Відповісти
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО

- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ

https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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04.10.2021 18:22 Відповісти
https://ua24ua.net/ofshori-est-u-vseh-samaya-dorogaya-mediynaya-prostitutka-ukraini-otrabativaet-gonorar-ot-bankovoy/ Офшоры есть у каждого проводника: Самая дорогая медийная проститутка Банковой отрабатывает гонорар!

Сергей Лещенко не видит проблем в офшорах Зеленского
Октябрь, 04 2021 408
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04.10.2021 18:38 Відповісти
от йовбак
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04.10.2021 18:57 Відповісти
бородатая шмара
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04.10.2021 19:14 Відповісти
Бубочка звісно всеодно сяде але не по цій справі, а за державну зраду - там і строк більше, і строку давності нема...
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04.10.2021 19:14 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/try-misiatsi-ihnoruvannia-anna-babinets-pro-reaktsiiu-zelenskoho-na-zapytannia-zhurnalistiv-shchodo-ofshoriv-kvartalu-95-256630.html "Три місяці ігнорування": Анна Бабінець про реакцію Зеленського на запитання журналістів щодо офшорів "Кварталу 95"
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
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04.10.2021 19:19 Відповісти
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04.10.2021 19:36 Відповісти
два гiменця))
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04.10.2021 21:23 Відповісти
Помощник Зеленского Шефир и сценарист "Квартала 95" Яковлев через офшоры купили дорогую недвижимость в Британии

Источник Документы Pandora Papers
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04.10.2021 19:49 Відповісти
Интересно, как после сюжета об офшорах и вала статей в зарубежных СМИ Зеленский будет реализовывать «антиолигархический» закон?
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04.10.2021 19:59 Відповісти
Так олигархами теперь будут ларечники, если уж у них будут офшоры.
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04.10.2021 20:08 Відповісти


Кунал Найяр


@trubogonov

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https://twitter.com/trubogonov/status/1444996668756267008 4 ч



забавно наблюдать споры недоразвитых - чей барин меньше накрал и вывез за бугор)) такой себе нехилый, широкий шаг к кацаплыжной "троекуровщине", те гордятся - чей БОЛЬШЕ спи////л))
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04.10.2021 20:00 Відповісти
Твой пропагандонский приемчик не сработает. Мы не в кацапии
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04.10.2021 20:28 Відповісти
кацапсiна сiрОжа, срань лапотная, номєрная, простА iдi в жопу.
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04.10.2021 21:22 Відповісти
Сер ЛЕЩ, СЕР, СЕР, СЕР.
Сколько же сЫрожа получил в зализнице?
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04.10.2021 20:01 Відповісти
Лещенко - говноед натуральный. И сам кусок говна.
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04.10.2021 20:22 Відповісти
Яка різниця між Лещенком і лайном?
Лайно на відміну від Лещенка не прикидається пахучим шоколадом)
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04.10.2021 21:09 Відповісти
З "пахучим шоколадом" невдалий приклад. Такий собі натяк на попереднього президента.
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04.10.2021 21:54 Відповісти
Лещенко -бородата кривоока хвойда...
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04.10.2021 21:12 Відповісти
Боже, что бабки с людьми делают(( Вся гниль полезла наружу.
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04.10.2021 21:28 Відповісти
Лещенко выпендрился и профессионально вылизал ЗЕ! очко
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04.10.2021 21:57 Відповісти
защекотал усами, а че ж тогда про апшоры пороха так усирался
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04.10.2021 22:17 Відповісти
патамушта тагда єщьо нєльзя било, сєйчас - другоє дєло.
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04.10.2021 23:54 Відповісти
вот что квартира животворящая делает
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04.10.2021 22:18 Відповісти
Общая сумма НЕ уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен.

Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.
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04.10.2021 22:42 Відповісти
сирожа это дешевая потаскуха в борделе "слуг народа"
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04.10.2021 23:37 Відповісти
Дивно,а ще недавно воно визжало на кожному тб каналі,що афшори в Порошенка то погано!?А зараз розповідає що в Зелі,офшори,то харашо..Сер гей,коли ти брехав?Чи за бабло можна і перевзутися на льоту?Та ще й ті,що відмивають крадені в українців гроші.
Лещ,за скільки тебе наш ти"антирокупціонер"коломой купив?
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04.10.2021 23:52 Відповісти
Бороатий і мудрий мастєр анілінгуса.
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04.10.2021 23:53 Відповісти
Побачиш Лєша - дай йому ляща.
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04.10.2021 23:54 Відповісти
У него и женушка ******* на роSSеях, и он такое же существо!
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05.10.2021 01:35 Відповісти
Вобще-то цимес не в сами офшорах ЗЕ, а в том, что через них отмывалось бабло, стыреное Коломолем из Привата.

А это уже совсем другое дело, учитывая, что на Коломоя уголовка в США, ВБ, Израиле и на Кипре.

Т.е. по сути ЗЕ теперь является не только государственным изменником, но еще и соучастником Коломойского в хищении и финансовых махинациях в особо крупных размерах.

Прогнать через офшор 40 миллиардов украденых Коломойским денег - это нихрена не операция ларечника.
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05.10.2021 01:59 Відповісти
этот железнодорожный олигофен задолбал...
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05.10.2021 05:41 Відповісти
...он прав на все 100%. Нет поводов для беспокойства. Нет состава преступления. Украину еще не начали строить. Её еще нет. Есть территория на которой появяться скоро настоящие государственники и поднимут Страну из пыли...а, сейчас на этих землях гуляет тлен зависти и недоброжелательства к ближнему. Здесь и сейчас не чтут ни Ветхий Завет ни Новый... царствие золотого тельца и греха. Господь сбросит ихих зверей в генну огненную и воцариться здесь Право и Порядок, а лицедеев и скоморохов перестанут хоронить на христианских кладбищах, не то что позволять себе воцарения их как идолов.
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05.10.2021 06:00 Відповісти
вылезла ********** сирожа лещенко . большой ..специалист.. в жд украины . а также ..спец.. в офшорах --- иди поскакай на дискотеках в рф со своей прошмантовкой . а потом проведи жур. расследование как беня украденным боблом в привате расчитывался с зелей за собачий вальс на пианино --- ты же ..специалист.. зеленую блевотину отмазывать
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05.10.2021 06:15 Відповісти
А ще можна як Петро - оголосити журналістів агентами Кремля
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05.10.2021 08:02 Відповісти
Сколько лет эта шлюха на говно исходила по поводу офшоров Тимошенко и Порошенко.
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05.10.2021 08:10 Відповісти
лещенко грязный СКОТ
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05.10.2021 08:14 Відповісти
Журнашлюшка з цінником на лобі провела сеанс сраколизання.
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05.10.2021 10:51 Відповісти
Когда в политике начинаются двойные стандарты то это конец полит карьеры самих политиков.
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05.10.2021 11:08 Відповісти
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