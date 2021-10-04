"Предмету для скандалу немає, в Україні вже скоро власники ларьків матимуть офшорні компанії", - Сергій Лещенко. ВIДЕО
Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", журналіст Сергій Лещенко заявив, що робота підприємців в Україні через офшорні компанії є звичайною справою і не може бути предметом "скандалу або зради".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко заявив, коментуючи опубліковані матеріали про можливе відмивання грошей через офшорні компанії президента Зеленського.
"У моєму розумінні предмета для скандалу і який-небудь зради немає тому, що приватний бізнес. В Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники ларьків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію. Офшорну компанію можна створити, не виходячи зі свого київського офісу", - заявив Лещенко.
Зазначимо, що раніше Лещенко був одним із затятих викривачів офшорів українських політиків. Під час роботи нардепом Лещенко багато разів виступав ініціатором скандалів, розповідаючи про діяльність офшорних компаній, які пов'язував з політиками. А Олексій Гриценко нагадав, що Сергій Лещенко під час "панамського офшороного скандалу" був одним з ініціаторів створення ТСК щодо діяльності офшорних компаній, які пов'язував з Петром Порошенком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
О бизнесе Зеленского в России
НУ А КАКОЙ ТАМ БИЗНЕС?
ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТО, ЧТО ОН ГОВОРИЛ, ЧТО У НЕГО НЕТ БИЗНЕСА В РОССИИ. А ТУТ НАШЕЛСЯ ТАКОЙ ОФШОР, ПОЛУЧАВШИЙ РОЯЛТИ ЗА ПРОДУКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
ГРУБО ГОВОРЯ, СТУДИЯ СНИМАЛА ФИЛЬМЫ, ЭТИ ФИЛЬМЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РОССИИ, А АВТОРСКИЕ ПРАВА ПРИ ЭТОМ ШЛИ ЗЕЛЕНСКОМУ.
НУ И ЧТО? ДАЖЕ ХОРОШО.
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-bezhit-v-marbelyu-a-zelenskiy-budet-lomat-
- То есть ты на 100% уверен, что в случае проигрыша Порошенко ждет уголовное дело?
- Не уверен, но к тому идет. Это справедливо, если бы он ответил перед законом. Обществу необходимо показывать примеры правосудия. Думаю, что и Тимошенко, и Зеленский в случае избрания эту идею поддержат.
"Ждуни" - Зе, Юля і "борода".
Oleg Helgiv
@Helg40498291
·
https://twitter.com/Helg40498291/status/1444934549612515332 2 ч
Нардеп СН Радуцький озвучив журналістам темник ОПи по скандалу з офшорами Зеленського. І шо. У всіх президентів були офшори, і у всіх бізнесменів в світі теж. Але Вова їх позбувся. Але крім Зелі ніхто з президентів разом з Коломийським не виводив в офшори гроші Привата банку.
из вокзальной проститутки его выбросили,
теперь отдается "за так"
Кто его инициирует?
17 сентября, 2016 00.1
Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом Сергеем Лещенко. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский.
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.
gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
Судебный процесс начался в конце декабря 2016 года. 15 февраля 2017 года Печерский суд закрыл административное дело, не найдя в действиях Лещенко состава преступления. Лещенко поблагодарил судью Владимира Карабаня «за то, что разобрался в этом абсурде»
Владимир Карабань (основатель одной из крупнейших судейских династий на Украине) и члены его семьи ранее неоднократно попадали в скандальные ситуации с недекларированной собственностью на жильё, участками земли и дорогими подарками
Соломон также сослался на слова главы https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Специализированной антикоррупционной прокуратуры https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Назара Холодницкого , указавшего, что Лещенко, не имевший до того материальных ресурсов для покупки такой квартиры, в августе и сентябре 2016 года начал попытки приобретения жильця
Лещенко раскритиковал обвинения в распространении русской пропаганды в адрес издание "Страна.ua", которое принадлежит беглецу-министру доходов и сборов в правительстве Януковича Клименко: "Я точно не согласен, что Страна - главный агент российской пропаганды
Лещенко не проголосовал за постановление Верховной Рады об обращении в СНБОУ о введении санкций против компаний, которым принадлежат телеканалы Медведчука.
Вместе с Опоблоком выступал против Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Не голосовал за этот закон.
Экс-журналист "Украинской правды", действующий народный депутат Сергей Лещенко заключил Соглашение о широком медиа-партнерстве и политическом лобби с олигархом Константином Григоришиным.
В смете пятилетнего контракта речь идет о партнерстве в медиа-пространстве и в представительных органах власти.
Проект предполагает использование уже доступных Сергею Лещенко ресурсов и предоставленных заказчиком на условиях аутсорсинга. Связь двух сторон обеспечивает указанный в документе А.Нитце.
Годовой гонорар, предложенный Константином Григоришиным, составляет 1 200 000 долларов, а на обеспечение задействованных ресурсов олигарх выделил 1 500 000 гривен ежемесячно. Также Константин Григоришин предлагает Лещенко ежеквартальный бонус в объеме 100 000 долларов в зависимости от успеха интеграции необходимых решений, а также политико-публичного эффекта их интеграции.
Ежегодный бонус, который зависит от реализации стратегических проектов, составляет 2400 000 долларов США.
Также контрактом предусмотрена "опционная схема мотивации" - от 100 000 до 1 000 000 долларов "в зависимости от тактических целей и задействованных в проектах ресурсов".
- Кто, на твой взгляд, является ключевыми фигурами в команде?
- Существует несколько центров влияния. Один центр - это группа Квартал. Это не комики или артисты, а те кто создавал студию. Например, братья Сергей и Борис Шефиры. Многие о них даже не знают. Но это взрослые и достаточно зрелые люди, которые создали бизнес вместе с Зеленским.
- В чем их роль?
- ОНИ БЛИЖАЙШИЕ СОРАТНИКИ (?!)
https://www.liga.net/politics/interview/leschenko-eto-pravda---andrey-bogdan-pretendent-1-na-glavu-ap
За Мороховского перед Зеленским ходатайствовали с одной стороны
представители «Юры Енакиевского», с другой - представители «синагоги» в лице ШЕФИРА
Мороховский весьма религиозен и имеет серьезные рекомендации не только от одесских и
Нью-йоркских ХАБАДНИКОВ,
но и от Леви Леваева. Весьма неоднозначного еврейского бизнесмена, имеющего бизнес в РФ и территории СНГ.
Однако Леваев известен как крупный контрабандист алмазов. В 2018 году в Израиле были арестованы сын и брат Леви Леваева за масштабную контрабанду алмазов
Интересно, что ЛЕВАЕВ СЧИТАЕТСЯ ДРУГОМ ПУТИНА и был замешан в опрерациях российских спецслужб по влиянию на выборы в США.
В общем, украинское еврейство плотно легло под движение «Хабад», которое занимается в Украине не только духовной деятельностью.
Членами «Хабада» являются самые известные олигархи: Коломойский и https://skelet.info/gennadij-**********-o-chem-pomalkivaet-vtoraya-polovinka-privata/ Боголюбов ,https://skelet.info/viktor-pinchuk-samyj-bogatyj-zyat-ukrainy/ Виктор Пинчук , Александр Фельдман, https://skelet.info/evgenij-chervonenko-gonshhik-po-zhizni-chast-1/ Евгений Червоненко и https://skelet.info/vadim-rabinovich-sekrety-podpolnogo-milliardera/ Вадим Рабинович
https://ord-ua.com/2021/10/04/u-odessy-pojavilsja-novyj-smotrjashhij-ot-shefira-i-sinagogi-vadim-morohovskij/
Янусаануса.
Мені просто цікаво, а власники ларьків теж крадуть десятки, людських, міліонів доларів з "Привату"?
Фу. Мразота пліснява.
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Сергей Лещенко не видит проблем в офшорах Зеленского
Октябрь, 04 2021 408
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
Источник Документы Pandora Papers
Кунал Найяр
@trubogonov
·
https://twitter.com/trubogonov/status/1444996668756267008 4 ч
забавно наблюдать споры недоразвитых - чей барин меньше накрал и вывез за бугор)) такой себе нехилый, широкий шаг к кацаплыжной "троекуровщине", те гордятся - чей БОЛЬШЕ спи////л))
Сколько же сЫрожа получил в зализнице?
Лайно на відміну від Лещенка не прикидається пахучим шоколадом)
Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.
Лещ,за скільки тебе наш ти"антирокупціонер"коломой купив?
А это уже совсем другое дело, учитывая, что на Коломоя уголовка в США, ВБ, Израиле и на Кипре.
Т.е. по сути ЗЕ теперь является не только государственным изменником, но еще и соучастником Коломойского в хищении и финансовых махинациях в особо крупных размерах.
Прогнать через офшор 40 миллиардов украденых Коломойским денег - это нихрена не операция ларечника.