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Системна корупція київської влади може коштувати місцевій громаді 10 млрд гривень щорічно, - ДБР. ВIДЕО

Керівництво та посадові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету Києва, який сьогодні становить приблизно 60 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередніми оцінками системна корупція чиновників КМДА щорічно може завдавати шкоди територіальній громаді Києва на загальну суму приблизно 10 млрд грн.

"Основним механізмом розкрадання коштів громади є їхній неефективний і безконтрольний перерозподіл керівництвом КМДА між 128 комунальними підприємствами", - зазначають у пресслужбі ДБР.

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Зокрема, щорічно понад 20 млрд грн спрямовується до КП. Це у подальшому створює додаткові корупційні ризики.

Працівники Державного бюро розслідувань у межах окремих кримінальних проваджень вже виявили та належним чином перевіряють можливі протиправні дії службових осіб:
• керівництва Комунального підприємства лісопаркового господарства "Конча-Заспа" Комунального об’єднання "Київзеленбуд" (засновник – КМДА) та Національного природного парку "Голосіївський";
• службовців Комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району Києва, що перебуває у віданні КМДА;
• посадовців Комунального підприємства "Спортивний комплекс" виконавчого органу КМР (КМДА);
• депутатів Київської міської ради та посадових осіб КП "Київпастранс";
• керівництва Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА) та ПАТ "АК "Київводоканал";
• службових осіб КП "Житлоінвестбуд-УКБ", КП "Київтеплоенерго", КП "Плесо", КП "Київреклама" та КП "Київкомунсервіс" під час проведення тендерних закупівель;
• службових осіб Департаменту освіти і науки ВО КМР (КМДА) та його структурних підрозділів;
• чиновників КП "Київжитлоспецексплуатація" ВО КМР (КМДА).

Досудові розслідування тривають.

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Триває робота і щодо викриття інших потенційних кримінальних правопорушень посадовців.

Автор: 

КМДА (2371) Київ (19469) корупція (4683) мерія (51) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+11
А корупція ОПи скільки коштує Україні?
ДБР це не цікавить.
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04.10.2021 11:17
+8
Так,на послов нагнали,теперь на киевские власти за показ фильма -зекретины в полной истерике))))
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04.10.2021 11:21
+8
С фигали ему напрягаться?не госизменник и приват с беней не обворовывал ,как зекрыса)
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04.10.2021 11:23
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А корупція ОПи скільки коштує Україні?
ДБР це не цікавить.
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04.10.2021 11:17 Відповісти
не - то свои...
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04.10.2021 11:18 Відповісти
А этому цена - свобода.
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04.10.2021 11:19 Відповісти
Повинно цікавити і нехай хапають злодіїв! Корупцію КМДА видно неозброєним оком! Ріжуть парки, сквери, парковки, гаражні кооперативи, старовинні будівлі, забудовують озера (Вирлиця, Тельбін, Совські і т.д.), порізали Пущаводицькі сади та на Теремках, та втицькують багатоповерхові монстри чи ТРЦ!!! Йде дика урбанізація, яку Київ вже не витримує!!! Київ - суцільний затор!!!
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04.10.2021 11:55 Відповісти
Кличко напрягся ...
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04.10.2021 11:19 Відповісти
С фигали ему напрягаться?не госизменник и приват с беней не обворовывал ,как зекрыса)
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04.10.2021 11:23 Відповісти
И во сколько всем гражданам Украины обходится системная коррупция в офисе осла.. в раде...в кабмине... ГБР не желает нам рассказать???
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04.10.2021 11:19 Відповісти
А во сколько нам это самое ГБР обходится (в 2020 году $31,4 млн )? Максимальная штатная численность сотрудников ГБР - 1600 чел. То есть мы плати без малого 20 штук зелени в год на каждого
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04.10.2021 11:40 Відповісти
Так,на послов нагнали,теперь на киевские власти за показ фильма -зекретины в полной истерике))))
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04.10.2021 11:21 Відповісти
А В ДРУГИХ ГОРОДАХ, РАЙЦЕНТРАХ ПО ДРУГОМУ? ИЛИ КИЕВ НЕ ПЛАТИТ?
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04.10.2021 11:23 Відповісти
Не так. Карманная д'ерьмаково-татаровская конторка на передовой по переделу фин.потоков Киева. Такие деньги и мимо ОП? Непорядок.
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04.10.2021 11:26 Відповісти
некорупційні люди у владу не потрапляють...тим більше в українську...тчк
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04.10.2021 11:29 Відповісти
Ну что, на старт, внимание, процесс запущен. Зеленое дерьмо активизировалось по всем направлениям, понимают, что вчерашнее кино так просто не сойдет им с рук.
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04.10.2021 11:30 Відповісти
Сойдет....
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04.10.2021 12:06 Відповісти
В общем-то мы вовсю хлебаем коррупционный передел коммунальной собственности начавшийся с Киевэнерго, продолжившийся Киевгазом и вот теперь захват многомиллиллиардных сетей преобразованного в частную контору с целью получения теневой выгоды Киевводоканала и ГИОЦ.
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04.10.2021 11:33 Відповісти
Кодлану Коломойского на дерибане бюджета Киева нужен свой человечек. Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров.
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04.10.2021 11:34 Відповісти
От ГБР смешно слышать заявления что кто то что то украл.
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04.10.2021 11:39 Відповісти
Один политолог высказал мнение о том, что Зеленский планирует досрочные перевыборы президента и перед этим идет "зачистка" конкурентов: законом про олигархов "зачистят" Порошенко, постоянными атаками на Кличко "уберут" Кличко. Если Зеленский перед перевыборами сложит полномочия, его обязанности будет выполнять глава Верховной Рады - поэтому убирают Разумкова и поставят лояльного Стефанчука.
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04.10.2021 11:40 Відповісти
Зря они так на Виталю наезжают, он может передумать и в президенты пойдет младший брат. Его народ еще больше поддержит, т.к. популярность такая же, а в коррупционных и политических скандалах не замазан, да и говорит поскладнее.
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04.10.2021 12:09 Відповісти
почему только КГГА?
Утверждаю власть любого города Украины коррумпирована от пяток до кончиков волос на голове, у кого они еще есть.
Крадут много, крадут безбожно, крадут у всех на виду-и первый коррупционер у нас рыбья голова с задатками игрока на рояле
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04.10.2021 11:41 Відповісти
во как порохоботы встрепенулись и стали в стойку - "наших бьют"! какнешна, канешна в Киеве и его окрестностях не может быть никакой коррупции пока им(городом) "рулит" недоразвитый боксер, с петиными выдвиженцами-жуликами, на которых клейма негде ставить!
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04.10.2021 11:41 Відповісти
"канешна"))) Палишся эрзя)
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04.10.2021 12:06 Відповісти
Сколько тебе Нелох отстегнул с оффшоров, шо ты так жопку рвёшь?
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04.10.2021 12:23 Відповісти
От хто б назвав в Україні і в Києві, зокрема, прізвища НЕ злодіїв і при цьому НЕ дурнів і НЕ зрадників. Злодіями і зрадниками у нас нікого не здивуєш. При цьому кожен вважає себе чесним і порядним. І кожен хоче, щоб всі жили по закону, а я, коханий, "по понятіям". Чи не так?
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04.10.2021 11:44 Відповісти
В любом случае Кличко легко побьет клоуна на следующих выборах,будем надеяться,что он уже посадит папередников.
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04.10.2021 11:50 Відповісти
"Кличко легко побьет клоуна" - неоднозначные слова.
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04.10.2021 12:08 Відповісти
Все однозначно,побьет количеством голосов,физнасилие будет применено при процедуре заталкивания за решетку,и только в случае сопротивления.
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04.10.2021 12:18 Відповісти
Легко вряд ли. Сейчас все медиа прижмут, благодаря антиолигархическому закону, введут электронное голосование и на "серверах Кивалова" посчитают как захотят. В крайнем случае признают его олигархом.
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04.10.2021 12:17 Відповісти
Ви щирість ригівського дбр вірю "зразу і миттєво".
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04.10.2021 12:10 Відповісти
Коррупция режима зеленского 40млрд баксов в год - доклад американской разведки. зебилы вам еще нужно знать почему вы не в нато?
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04.10.2021 12:22 Відповісти
Кличко для зеленых мартышек, как бельмо на глазу.
Во первых, это конкурент на будущих выборах, во вторых это показатель того, как Киев относится к этим самым зеленым макакам.
Именно результаты местных выборов в Киеве показывает всем как сейчас относятся к зебуинам, а не их лживые рейтинги которые они публикуют!
Поэтому, гадят и будут гадить.
И что характерно, как только появляются подобные новости, тут же вылезают десятки нулевых тролей, которых до этого никто не видел и начинают рассказывать о том, какой Кличко подонок.
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04.10.2021 12:24 Відповісти
А ГБР проверить Нелоха и его кошелёк, недостреленного Штафирку, не хочет?
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04.10.2021 12:24 Відповісти
Всего одну шестую крадут. Ещё по-божески, скромно.
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04.10.2021 12:54 Відповісти
Те про що каже ДБР потрібно розуміти навпаки. Виходить що в Києві все добре, просто зелені лапи туди не можуть долізти, ось і використовують кишенькову структуру для розповсюдження бруду.
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04.10.2021 13:08 Відповісти
 
 