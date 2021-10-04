Системна корупція київської влади може коштувати місцевій громаді 10 млрд гривень щорічно, - ДБР. ВIДЕО

Керівництво та посадові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету Києва, який сьогодні становить приблизно 60 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередніми оцінками системна корупція чиновників КМДА щорічно може завдавати шкоди територіальній громаді Києва на загальну суму приблизно 10 млрд грн.

"Основним механізмом розкрадання коштів громади є їхній неефективний і безконтрольний перерозподіл керівництвом КМДА між 128 комунальними підприємствами", - зазначають у пресслужбі ДБР.

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Зокрема, щорічно понад 20 млрд грн спрямовується до КП. Це у подальшому створює додаткові корупційні ризики.

Працівники Державного бюро розслідувань у межах окремих кримінальних проваджень вже виявили та належним чином перевіряють можливі протиправні дії службових осіб:

• керівництва Комунального підприємства лісопаркового господарства "Конча-Заспа" Комунального об’єднання "Київзеленбуд" (засновник – КМДА) та Національного природного парку "Голосіївський";

• службовців Комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району Києва, що перебуває у віданні КМДА;

• посадовців Комунального підприємства "Спортивний комплекс" виконавчого органу КМР (КМДА);

• депутатів Київської міської ради та посадових осіб КП "Київпастранс";

• керівництва Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА) та ПАТ "АК "Київводоканал";

• службових осіб КП "Житлоінвестбуд-УКБ", КП "Київтеплоенерго", КП "Плесо", КП "Київреклама" та КП "Київкомунсервіс" під час проведення тендерних закупівель;

• службових осіб Департаменту освіти і науки ВО КМР (КМДА) та його структурних підрозділів;

• чиновників КП "Київжитлоспецексплуатація" ВО КМР (КМДА).

Досудові розслідування тривають.

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Триває робота і щодо викриття інших потенційних кримінальних правопорушень посадовців.