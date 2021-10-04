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З університету ім. Драгоманова в Києві евакуювали понад 300 осіб: шукають вибухівку. ВIДЕО

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування столичного вишу. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні вранці в поліцію надійшла інформція про замінування будівлі на вулиці Пирогова в Шевченківському районі столиці. Для перевірки інформації на місце події негайно виїхали правоохоронці і співробітники інших профільних служб.

З приміщення столичного вишу поліцейські евакуювали понад 300 осіб. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, які проводять огляд приміщення і прилеглу територію.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

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Київ (19469) мінування (1218) Нацполіція (15173)


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Хтось не хоче залік здавати?))
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04.10.2021 13:55 Відповісти
 
 