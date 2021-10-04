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Поки я голова ВР - тут буде працювати закон і Конституція. Потім може бути, як позаминулого четверга, - Разумков. ВIДЕО

"Слуга народу" відправила спікеру Дмитру Разумкову офіційний лист, в якому йдеться про те, що фракція не бачить сенсу в запропонованій Разумковим зустрічі з обговорення питань відкликання спікера.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо відкликання голови ВР, підписні листи на прохання фракції "Слуга народу", потім Давида Арахамія були видані в двох пакетах в той же день, думаю всім вистачило. Це щоб напевно", - заявив він.

"Я бачив у ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок-середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо за регламентом і процедури, в тому числі і відкликання спікера відбуваються відповідно до регламенту 75 і 76 статті. По-іншому не буде, поки я глава ВР, тут буде працювати закон, потім може бути таке, як було позаминулого четверга (порушення регламенту при розгляді законопроєкту щодо олігархів. - Ред.), але поки що регламент і Конституція працюватимуть і в стінах ВР, і за її стінами, - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустрічі з фракцією "Слуги народу", яку анонсував Разумков, не буде, - нардеп Кравчук

"Я бачив заяву про холодну регламентну війну ... У нас дійсно війна на сході, завдяки українській армії ми тут, але для багатьох говорити і декларувати це одне, а робити - інше. Щодо зустрічі фракції, було запропоновано зустрітися сьогодні на 18.00, щоб обговорити відкликання спікера. Я отримав офіційний лист, що сенсу в цій зустрічі немає. Я правильно розумію, Олександре Сергійовичу?", - звернувся він до Корнієнка, на що отримав ствердну відповідь.

"Зрозумів. Позиція відпрацьована, під іншим кутом зору не потрібно", - зазначив спікер.

Після цього він звернувся до представників інших фракцій і зазначив про готовність провести зустрічі для обговорення діяльності голови ВР.

Також читайте: Стефанчук - основний кандидат на пост спікера ВР, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (14975) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+32
Разумков-давай инициируй разбирательство о офшорах президента после вчерашнего фильма, созданием депутатской комиссии и по её результатам начать импичмент молодому барыге
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04.10.2021 11:29
+21
ворог мого ворога мій друг
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04.10.2021 11:28
+18
смотрю трансляцию - ух как он опустил корниенко красиво. по всем статьям размазал
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04.10.2021 11:30
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ворог мого ворога мій друг
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04.10.2021 11:28 Відповісти
Так Конституція і не працює коли Разумков спікер. Йде війна, йде епідемія коронавірусу, вводяться обмеження прав та свобод громадян, а особливий правовий режим досі не введено і всі ці обмеження неконституційні, а Разумков робить вигляд що не існує правової колізії.
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04.10.2021 11:31 Відповісти
"вводяться обмеження прав та свобод громадян"___________например?
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04.10.2021 11:34 Відповісти
Например бесплатная медицина гарантированная Конституцией.
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04.10.2021 11:40 Відповісти
ну это к пете и его протеже супрун доктору-смерть!
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04.10.2021 11:51 Відповісти
Это к Нелоху и его гешефтам "медицину - в асфальт"
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04.10.2021 12:26 Відповісти
Зайди на сайт міністерства охорони здоров'я, там є чіткий перелік безкоштовних послуг, гарантованих конституцією.
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04.10.2021 12:08 Відповісти
Тут головне, чи є цей перелік у Конституції. Щось я не бачів.
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04.10.2021 13:57 Відповісти
А в конституції його і не повинно бути. В конституції записано загальне право на безплатну медичну допомогу, а обсяг допомоги визначається законом, який приймає Верховна рада згідно Конституції України.
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04.10.2021 17:27 Відповісти
Вы противоречите сами себе, узурпируя право на толкования Конституции в которой в отношении медицинской помощи даже возможности такой не предусмотрено, т.е. хотите легализовать неоказание медицинской помощи, т.е. вы попросту уголовник.
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05.10.2021 00:45 Відповісти
Дуже цікаво . А в чому полягає моя узурпація?. Ви хоч значення слова "узурпація" розумієте?
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05.10.2021 11:49 Відповісти
Вы присвоили себе право менять Конституцию редактируя ее текст а своих интересах.
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05.10.2021 12:06 Відповісти
І яким же чином я присвоїв собі право міняти конституцію? Конституцію мають право міняти депутати Верховної Ради України, зібравши дві третини голосів від складу парламенту, а це не менше 300 голосів.
Вам би спочатку не завадило трішки попрацювати над підвищенням своєї юридичної грамотності.
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05.10.2021 12:13 Відповісти
Извините, но с дураками предпочитаю не связывться. За сим позволю себе раскланяться.
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05.10.2021 12:27 Відповісти
Ви такий самокритичний.
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05.10.2021 12:31 Відповісти
Где это записано в конституции ?
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05.10.2021 12:11 Відповісти
Є використання на фронті засобів ураження невибіркової дії - авіації, мін, снарядів, ракет, танків, бронетехніки, є внутрішні кордони між ОРДЛО, Кримом та Україною, що заборонено Конституцією України, є обмеження в свободі відвідування громадських місць, є обмеження в частині носіння засобів захисту в транспорті, магазинах, офісах, є вимоги по примусовій вакцинації працівників певних галузей і подорожуючих. Всі ці обмеження без Надзвичайного або Воєнного стану є неконституційними та протизаконними.
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04.10.2021 11:40 Відповісти
эк вы "капнули"! если на то пошло - государство Украина ни единого дня не жило по Закону и Конституции! много у нас исполняют Конституцию, которая является ЗАКОНОМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ?
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04.10.2021 11:54 Відповісти
В більшості Конституція України діє і формує правове поле України і завдання всіх гілок влади в Україні підтримувати законність та правове поле. І Верховна Рада України як Верховний орган влади, має в першу чергу займатись підтриманням і формуванням правового поля в Україні і слідкувати щоб всі процеси які відбуваються в державі були в межах правового поля! Разумков не справляється з цією найважливішою функцією ВРУ і тому толку від нього ніякого немає!
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04.10.2021 12:10 Відповісти
А ты думаешь, что когда спикером будет бегемот Стефанчук, введут особый военный режим???
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04.10.2021 11:35 Відповісти
Воєнний стан введуть однозначно, бо все що 8 років відбувається на фронті випадає з правового поля України.
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04.10.2021 11:37 Відповісти
Заскріню цей прогноз))
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04.10.2021 11:54 Відповісти
Воєнний стан введуть обов'язково, питання коли. Думаю що до кінця року. Високі ціні на енергоносії провокують путіна на активізацію військових дій на фронті, а цього року ще путін відключить газ і піде у наступ, тому воєнний стан буде введено гарантовано!
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04.10.2021 12:12 Відповісти
Стефанчук ?! Однозначно введёт военное положение ? А если нет - распечатаешь и съешь этот свой пост ?
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04.10.2021 11:55 Відповісти
Воєнний стан введе Президент України.
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04.10.2021 12:13 Відповісти
Та вводив вже Порошенко в кінці 1918 року, гвалту було на всю іванівську, мовляв щоб президентських виборів не було. ЗЕ можете повторити наприкінці своєї каденції, Пуйло може підсобити якоюсь провокацією.
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04.10.2021 13:38 Відповісти
В 1918 році ще батько Порошенко не народився
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04.10.2021 16:39 Відповісти
Спасибі, треба було 2018 рік, гаву піймав.
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04.10.2021 17:56 Відповісти
Уточняю- в 2018 р.
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04.10.2021 20:54 Відповісти
це ЗЕлене лайно,сперечатись зась...це не виліковне.
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04.10.2021 11:56 Відповісти
он говорит исключительно об регламенте ВР и то когда ему удобно, а там где слуги топтались по конституции вместе с ним это не в счет.... Сейчас ему надо уйти красиво, обиженным героем, я так понимаю это основной бубочкин конкурент на президентских выборах, коррупционных ляпов вроде больших нет, вагнергейт мимо него пробежал , неплохие шансы как на мой взгляд. Ближе к выборам видимо произойдет раскол в самих слугах, когда самые отчаянные крысы поймут , что для того чтобы остаться в политике надо валить с тонущего зеленого кораблика, для некоторых вопрос будет стоять жестче, остаться надо для того чтобы не сесть..... Впрочем как и всегда в украинской политике.....
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04.10.2021 13:25 Відповісти
Поки Зеленський набирає оберти і перемоги одна за одною Разумкову нічого не світить як кандидату в Президенти. Він буде навіть не другий і не третій, а п'ятнадцятий. Хіба він піде в команду якогось більш сильного кандидата в Президенти як кандидат на Голову ВРУ. Але це також дуже сумнівний сценарій. Разумкову потрібно миритись з Зеленським, це його єдиний шанс продовжувати набирати популярність як політика. Без Зеленського Разумков просто ніхто, як і більшість депутатів від Слуг народу.
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04.10.2021 13:31 Відповісти
Где Вы, простите, победы то видите? Как внешний политик Зе полное ничтожество, и просрал уже по-моему все, что можно было и что нельзя ни в коем случае тоже.... Внутренние победы? Тоже сомнительно, про внутренние победы весной поговорим, по окончании отопительного сезона....
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04.10.2021 14:14 Відповісти
зедебіл іди в сраку
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05.10.2021 03:43 Відповісти
Разумков-давай инициируй разбирательство о офшорах президента после вчерашнего фильма, созданием депутатской комиссии и по её результатам начать импичмент молодому барыге
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04.10.2021 11:29 Відповісти
Сначала нужно развалить моносброд и переформатировать ВР. А сейчас для этого есть все предпосылки.
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04.10.2021 11:30 Відповісти
Хтось помітив Єрмака? Навішав з Портновим вові успокоілок ,заліз до нього в теплу ванну УБЄДІЛ його там, шо все ок і ПРАЙДЬОТ... Доречі вкотре пишу - Єрмака ********** його теж немає на язиці НІКОЛИ!!!
Доречі у цю хвилину лікують вони по МІХО... А чекають колотнечі мабуть в Україні...
Якщо Разумков навіть надія Москви, нехай ламає ЦЕЙ БУРАТІНСКЬКИЙ проект, побачимо, чи окрім розуму у нього там ще десь щось тілінькає...
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04.10.2021 12:48 Відповісти
Я його слуги опустили на ахметівському каналі його ломбардбізнесом - хочеться мати надію, що він їм це не забуде, особливо після цього фільму. Там на шоуГоворить Великий Львів Данилюк окрисився , почав розкривати усі задумки ОПУщених по перевиборах під 24 серпня та реакцію Разумкова.
Якби вова пішов по задуманому еа перевибори разумкова, то презом став би тімачово Разумков... От вони й заварили ка=шу на його заміну...
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04.10.2021 12:56 Відповісти
смотрю трансляцию - ух как он опустил корниенко красиво. по всем статьям размазал
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04.10.2021 11:30 Відповісти
Не очаровуйтесь і не розчарованими будете(С). Його готують в президенти.
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04.10.2021 11:34 Відповісти
да при чем тут очарование? или меня можно заподозрить в таком?

когда враги ссорятся и ругаются я болею за сильнейшего из них. по простой причине - он наверняка победит а врагов станет меньше в два раза минимум
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04.10.2021 11:35 Відповісти
Как там говориться "закон суров, но он закон" и кем бы ни бл Разумков, регламент нужно выполнять. Демократия и есть соблюдение регламентов и законов.
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04.10.2021 11:38 Відповісти
Какой канал показывал прямую трансляцию?
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04.10.2021 13:11 Відповісти
Прямой
и, думаю, Рада должна была показывать
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04.10.2021 13:13 Відповісти
Спасибо, перегляну в записи.
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04.10.2021 14:15 Відповісти
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04.10.2021 11:31 Відповісти
Понеслась?
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04.10.2021 11:32 Відповісти
да там заруба конкретная идет
голос официально раскололся и сейчас будет заява.
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04.10.2021 11:33 Відповісти
Що "прошу підтримати і проголосувати " більше не буде ???
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04.10.2021 11:33 Відповісти
порох заявил о расследовании "пандора гейт"
зеленые обиделись и вышли с заседания.
порох мочит шмарклю без цензуры
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04.10.2021 11:34 Відповісти
они не обиделись, они испугались....
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04.10.2021 15:58 Відповісти
даешь хлеба и зрелищ народу !
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04.10.2021 11:35 Відповісти
а вот и обвинение вазелина в сдаче вагнеровцев на основе его же слов на брифинге

язык таки доведет вовасика до цугундера
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04.10.2021 11:36 Відповісти
Устанет цугундер ждать....
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04.10.2021 11:43 Відповісти
Эт да, ведь без него тебе не заплатят
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04.10.2021 12:29 Відповісти
Тебе, как видно, платят исправно, не вылазишь ни на день....
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04.10.2021 13:10 Відповісти
Тебе видней, опыт лизать у зебилов в крови
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04.10.2021 13:37 Відповісти
Сегодня слугам не к государству, отходняк. Понимаю их по человечески, ой, как х.............. бывает. Может и не правильно, что превратили кое что в кабак, но если есть возможность, почему бы и нет. Всех не обогреешь, так хоть себе в радость.
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04.10.2021 11:37 Відповісти
Очередной сбитый летчик, который после того как его вышвырнули, резко стал "првдолюбом". "Закон и конституция будут работать"? Это в смысле, те несколько дней, пока слуги не проголосуют за его отставку? Ню, ню ...
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04.10.2021 11:39 Відповісти
Умников продался олигархату.....
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04.10.2021 11:41 Відповісти
У Разумкова мозги не только для "соображать", но и "думать". Не только Арахамия и Корниенко но даже "его величество само совершенство" выглядят как школяры перед завучем. Я не фанат Разумкова, но мое уважение за твердую позицию, понимание ситуации и неучастие в своре блатных и приближенных.
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04.10.2021 11:42 Відповісти
Я пропоную ввести на Цензор.НЕТ ще одну рубрику. Назвати її "ЦЕНЗОР.Шоу" й розміщати у ній усе, що стосується зє-банаріума.
Якщо не подобається "ЦЕНЗОР.Шоу", можно назвати "планета Зє!-...мля"...
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04.10.2021 11:43 Відповісти
А ты с Бутусовым согласовал, может метишь на его место?
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04.10.2021 11:49 Відповісти
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04.10.2021 11:56 Відповісти
Уже есть. «Го́лос Украї́ни» - офіційний друкований орган Верховної Ради України.
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04.10.2021 12:30 Відповісти
Після повернення до влади патріотів, я думаю, Разумкову можливо замінити вищу міру національного захисту на, скажімо, 25 років таборів.
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04.10.2021 11:46 Відповісти
ничего
у нас поцЗедент с выдающимся юрист
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04.10.2021 11:55 Відповісти
Молодец! Очень правильно. Когда-то же надо поставить Закон над договорняками. Ну хоть так!
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04.10.2021 11:56 Відповісти
Разумков ответственный политик, а не шушара 95-квартальная... вот и всё.
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04.10.2021 11:56 Відповісти
Ага))) Именно так)
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04.10.2021 11:59 Відповісти
Хочет соскочить) Не дружище, сам подписался на этот гадюшник. Так что срок мотать в любом случае придётся. Думаю что чисто сердечное и слив всех схем зеленых суд учтет как смягчающие.
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04.10.2021 11:59 Відповісти
Піздно пити Боржомі, як печінка розвалилася! Зембовані депутати і рідну маму посадять у в'язницю за гроші Коломойского, шо вже панькатися з Разумковим...
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04.10.2021 12:00 Відповісти
Вот мы и дождались того момента, когда негодяи с партии регионов схлестнулись с подонками партии слуг народа !
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04.10.2021 12:05 Відповісти
Разумков конечно еще тот фрукт, но на фоне последних событий и офшора коротышки, у него нехилые шансы заставить слугурода, бородатого черта и карлика жидко обгадиться, и от этого зависит многое, как и его взлет , так и падение уродов.
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04.10.2021 12:08 Відповісти
Вот как все повернулось,как давить на малый бизнес идиотскими законами,так у него регламент,предвыборные обещания и здравый смысл были не при делах,а теперь,как выгоняют из теплого кресла, запел про конституцию,закон и даже про армию вспомнил.
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04.10.2021 12:15 Відповісти
О-о, який прогрес! То може повернете взад попередній склад ВРУ? Який у 2019-му беспардонно розігнали, порушивши Конституцію. Цікава закономірність, як тільки команда офшорних клоунів викидає "на свіже повітря" чергових соратників, так зразу ж всі вони всі стають палкими прихильниками закону, Конституції та справедливості.
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04.10.2021 12:16 Відповісти
Попередній склад ВР треба було розігнати, як тільки пропала конституційна більшість. А саме в 2016 році. Парубій ні на одне звернення не відповів, щоб надати перелік депутатів, що входили в "новосформовану більшість" після 2016 року. Чому не відповів? Тому що більшості деюре і дефакто не існувало. Отже правильно, що той цирк під куполом розігнали. А у Петра яєць на це не було. Бо послідовний та миролюбний...
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04.10.2021 12:38 Відповісти
Ну якщо порівнювати сьогоднішній склад ВРУ (я про монобільшість), то попередній склад був майже ідеальний. Для України вони зробили набагато більше корисного ніж ці болванчики Коломойського.
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04.10.2021 13:06 Відповісти
Можна порівнювати і оцінювати роботу ВР. Але суть в тому, що вся робота ВР після 2016 та її рішення нелігитимні. Бо більшості не існувало.
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04.10.2021 13:15 Відповісти
Тоді і Порошенка вважати нелігитимним по логіці кацапів, талдичащих що в Україні в 2014 році був державний переворот.
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04.10.2021 13:42 Відповісти
Не можна. Порошенка обрав народ, а не він себе призначив Президентом.
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04.10.2021 14:02 Відповісти
Якщо ВР на протязі місяця не сформувала більшість (одразу після виборів або розпаду попередньої більшості), то Президент (як гарант Конституціі) має право іі розпустити. Проблема в тому, що саме так і прописано "має право", а не "зобов'язаний". Тому я і написав, що Петрові слід було мати яйця.
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04.10.2021 14:06 Відповісти
Щось літом КС не дуже чітко визначився була більшість чи ні і по суті "прогнувся" перед новим президентом.
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04.10.2021 14:25 Відповісти
А як визначити, коли Парубій не в стані дати відповідь на неодноразові звернення.? Прийти до ВР і робити перекличку баранів? БПП+ФЗ було менше ніж 226, усе інше від Лукавого....
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05.10.2021 11:05 Відповісти
Взагалі, зараз вже саме час Данилюку, Разумкову, Рябошапці, Богдану зібратись та створити таку собі Лігу Відновлення Справедливості, Конституції та Законів України для ображених "зеʼреформаторів". А головне посадити всіх офшорних мафіозі на заслужені місця у вʼязниці.
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04.10.2021 12:27 Відповісти
Забули Лєроса туди долучити.
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04.10.2021 12:54 Відповісти
Молодец, Димо. Выжимает максимум политических дивидендов из не очень выгодной для себя ситуации. Интересно, с кем пойдет в альянс, после окончательного завершения «бракоразводного процесса» с СН. Как самостоятельная политическая единица пока откровенно слабоват.
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04.10.2021 12:27 Відповісти
Не забывайте этот ватный Разумков был в партии "Регионов".
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04.10.2021 13:02 Відповісти
И что? В партии ЕС тоже есть регионалы.
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04.10.2021 13:11 Відповісти
Та як ви таке можете казати? Там зібрався цвіт нації, одні патріоти...
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04.10.2021 13:16 Відповісти
І вони готові грудьми стати за спиною товариша!
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04.10.2021 13:43 Відповісти
У зе-команді він такий не один, між іншим...
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04.10.2021 13:13 Відповісти
"У нас действительно война на востоке, благодаря украинской армии мы здесь"

Если такой риторики от Разумкова будет больше, я поверю в его патриотизм, и что он не перемкнет к рыгам.
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04.10.2021 14:15 Відповісти
разумков, ти не глава. ти головка.
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04.10.2021 18:02 Відповісти
Завтра проснемся в концлагере, с парламентом в котором, "не место для дискуссий"!
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04.10.2021 20:26 Відповісти
С 10 марта 2020 года в стране конституционный переворот. Кабмин, МОЗ возомнили себя законодательными органами.
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04.10.2021 20:28 Відповісти
У нас нема президента, нема Прем'єра, тепер не буде Голови Верховної Ради? Тих зелепнів, котрі сидять на цих посадах, всерйоз сприймати не можна. Це дрібні жуліки, які випадково отримали можливість красти по великому...
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04.10.2021 22:56 Відповісти
Разумков безусловно враг, но хотя бы умный, не то, что зеленый лох...
тупой, самовлюбленный, мелкий, мстительный зевыскочка ---оскорбляет страну, сидя на Банковой!
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05.10.2021 00:56 Відповісти
 
 