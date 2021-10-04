Поки я голова ВР - тут буде працювати закон і Конституція. Потім може бути, як позаминулого четверга, - Разумков. ВIДЕО

"Слуга народу" відправила спікеру Дмитру Разумкову офіційний лист, в якому йдеться про те, що фракція не бачить сенсу в запропонованій Разумковим зустрічі з обговорення питань відкликання спікера.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо відкликання голови ВР, підписні листи на прохання фракції "Слуга народу", потім Давида Арахамія були видані в двох пакетах в той же день, думаю всім вистачило. Це щоб напевно", - заявив він.

"Я бачив у ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок-середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо за регламентом і процедури, в тому числі і відкликання спікера відбуваються відповідно до регламенту 75 і 76 статті. По-іншому не буде, поки я глава ВР, тут буде працювати закон, потім може бути таке, як було позаминулого четверга (порушення регламенту при розгляді законопроєкту щодо олігархів. - Ред.), але поки що регламент і Конституція працюватимуть і в стінах ВР, і за її стінами, - заявив він.

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"Я бачив заяву про холодну регламентну війну ... У нас дійсно війна на сході, завдяки українській армії ми тут, але для багатьох говорити і декларувати це одне, а робити - інше. Щодо зустрічі фракції, було запропоновано зустрітися сьогодні на 18.00, щоб обговорити відкликання спікера. Я отримав офіційний лист, що сенсу в цій зустрічі немає. Я правильно розумію, Олександре Сергійовичу?", - звернувся він до Корнієнка, на що отримав ствердну відповідь.

"Зрозумів. Позиція відпрацьована, під іншим кутом зору не потрібно", - зазначив спікер.

Після цього він звернувся до представників інших фракцій і зазначив про готовність провести зустрічі для обговорення діяльності голови ВР.

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