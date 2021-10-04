Поки я голова ВР - тут буде працювати закон і Конституція. Потім може бути, як позаминулого четверга, - Разумков. ВIДЕО
"Слуга народу" відправила спікеру Дмитру Разумкову офіційний лист, в якому йдеться про те, що фракція не бачить сенсу в запропонованій Разумковим зустрічі з обговорення питань відкликання спікера.
Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо відкликання голови ВР, підписні листи на прохання фракції "Слуга народу", потім Давида Арахамія були видані в двох пакетах в той же день, думаю всім вистачило. Це щоб напевно", - заявив він.
"Я бачив у ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок-середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо за регламентом і процедури, в тому числі і відкликання спікера відбуваються відповідно до регламенту 75 і 76 статті. По-іншому не буде, поки я глава ВР, тут буде працювати закон, потім може бути таке, як було позаминулого четверга (порушення регламенту при розгляді законопроєкту щодо олігархів. - Ред.), але поки що регламент і Конституція працюватимуть і в стінах ВР, і за її стінами, - заявив він.
"Я бачив заяву про холодну регламентну війну ... У нас дійсно війна на сході, завдяки українській армії ми тут, але для багатьох говорити і декларувати це одне, а робити - інше. Щодо зустрічі фракції, було запропоновано зустрітися сьогодні на 18.00, щоб обговорити відкликання спікера. Я отримав офіційний лист, що сенсу в цій зустрічі немає. Я правильно розумію, Олександре Сергійовичу?", - звернувся він до Корнієнка, на що отримав ствердну відповідь.
"Зрозумів. Позиція відпрацьована, під іншим кутом зору не потрібно", - зазначив спікер.
Після цього він звернувся до представників інших фракцій і зазначив про готовність провести зустрічі для обговорення діяльності голови ВР.
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Вам би спочатку не завадило трішки попрацювати над підвищенням своєї юридичної грамотності.
Доречі у цю хвилину лікують вони по МІХО... А чекають колотнечі мабуть в Україні...
Якщо Разумков навіть надія Москви, нехай ламає ЦЕЙ БУРАТІНСКЬКИЙ проект, побачимо, чи окрім розуму у нього там ще десь щось тілінькає...
Якби вова пішов по задуманому еа перевибори разумкова, то презом став би тімачово Разумков... От вони й заварили ка=шу на його заміну...
когда враги ссорятся и ругаются я болею за сильнейшего из них. по простой причине - он наверняка победит а врагов станет меньше в два раза минимум
и, думаю, Рада должна была показывать
голос официально раскололся и сейчас будет заява.
зеленые обиделись и вышли с заседания.
порох мочит шмарклю без цензуры
язык таки доведет вовасика до цугундера
Якщо не подобається "ЦЕНЗОР.Шоу", можно назвати "планета Зє!-...мля"...
у нас поцЗедент с выдающимся юрист
Если такой риторики от Разумкова будет больше, я поверю в его патриотизм, и что он не перемкнет к рыгам.
тупой, самовлюбленный, мелкий, мстительный зевыскочка ---оскорбляет страну, сидя на Банковой!