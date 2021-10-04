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Направлення до Апарату ВР не того закону, за який голосували, - фальсифікація. Як тільки отримаю коректний текст щодо олігархів, відразу підпишу, - Разумков. ВIДЕО

Профільний комітет відправив до Апарату ВР не той законопроєкт щодо олігархів, за який голосували в залі.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про олігархів. Добре, що я отримую інформацію зі ЗМІ, почали розповідати, що хтось десь щось ховає. Доповідаю вам: ніщо не може сховатися в стінах ВР. Коли комітет направляє до Апарату ВР, розуміючи що він робить, закон не той, який голосувався в стінах ВР, - це вже фальсифікація, але це вже інше законодавство. Якщо вам щось не подобається або ви наробили помилок під час підготовки законопроєкту до розгляду, і пішли в зал з незрозумілою процедурою, це проблеми комітету. Комітет не Рада, рішення ухвалює український парламент. І те, за що голосує парламент, я як спікер маю підписати. Підписується виключно те, що проголосовано в залі. Ті правки, які ставилися на голосування, які були відхилені або в редакції, яка залишилася в комітеті. Їх має бути 3. Коли ви в п'ятницю розповідаєте, що щось лежить в Апараті ВР, підійміть свій комітет, якому в четвер була направлена ​​відповідна довідка про те, що були зауваження профільних управлень ВР. Щойно мені надійде коректний текст закону, за який проголосувала Рада, я підпишу його", - зазначив він.

Також читайте: Ухвалення закону про олігархів без рекомендацій Венеційської комісії закриває Україні шлях до Європи, - Климпуш-Цинцадзе

Автор: 

ВР (14975) голосування (485) законопроєкт (3591) Разумков Дмитро (1527) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+12
Хопача, разумков жучит абхазского отброса
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04.10.2021 12:00
+11
ЗЕленое ЖУЛЬЕ!
Ну как вам ЗЕбеники из 73%?
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04.10.2021 12:00
+10
во зеленые охренели
а разумков полез в.... ну вы в курсе.. заруба конкретная
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04.10.2021 12:00
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во зеленые охренели
а разумков полез в.... ну вы в курсе.. заруба конкретная
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04.10.2021 12:00 Відповісти
Модебилизация лохтората
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04.10.2021 12:02 Відповісти
Хопача, разумков жучит абхазского отброса
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04.10.2021 12:00 Відповісти
Ну ще пару днів.. У піде у вічність(політичну) цей спікер... А наступний підпише потрібну редакцію от і весь фокус
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04.10.2021 12:20 Відповісти
ЗЕленое ЖУЛЬЕ!
Ну как вам ЗЕбеники из 73%?
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04.10.2021 12:00 Відповісти
А пальчики вот они вот!)
Ощутили покрашенная с зади?)
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04.10.2021 12:01 Відповісти
Коротка пам"ять в сектантів, як завжди. Голосувати одне, а підписувати зовсім інше - практикувалось ще минулою народною владою.
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04.10.2021 12:46 Відповісти
не треба було прикидатись хворим під час голосування цього закону,тоді б зараз не прийшлось відбріхуватись.
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04.10.2021 12:03 Відповісти
Ща в спикеры видвинут осетинского паука.,или толстого похотливого кабана шо шлюх в ВПУ заказывал)
Будет вам табуН в анал)
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04.10.2021 12:04 Відповісти
И не забывайте курвы...
ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
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04.10.2021 12:05 Відповісти
толстому нужно диван поставить вместо кресла
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04.10.2021 12:26 Відповісти
Хуцпа в чистом виде)
Мы идёт уверенным шагом по стопам БАТИ ОВОЩА)
Сколько из 73% ******* выйдет на очередной Майдан?)
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04.10.2021 12:08 Відповісти
и правильно
и пусть канают к Ермаку со своим подлогом
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04.10.2021 12:08 Відповісти
Як я розумію, подлог це кримінальна відповідальність. Хто буде нести покарання за це?
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04.10.2021 12:09 Відповісти
Вагнеровцы....) И Пудинг)
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04.10.2021 12:12 Відповісти
В минулій владі багато за це покарані?
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04.10.2021 12:47 Відповісти
Ця влада обіцяла (Зеленський) , що не порушуватиме закони. Монобільшисть Зеленського повинна виконувати .
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06.10.2021 21:35 Відповісти
А всі ці зашквари, вся ця зелена гидота від тупих голів 73% дебілів відскакує рикошетом. Вони того всього і не чують, і на бачать. і загалі, то на хліб не намастиш. От якби про то 95 квартал пожартував, або в сватах було, ну тоді...
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04.10.2021 12:22 Відповісти
Двойная лажа - сначала вынесли на голосование не тот вариант, который был согласован комитетом, добавил лишнюю поправку, которая внесла коллизию, а затем отправили на подпись первоначальный вариант законопроекта, а не проголосованный....
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04.10.2021 14:30 Відповісти
 
 