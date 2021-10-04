Направлення до Апарату ВР не того закону, за який голосували, - фальсифікація. Як тільки отримаю коректний текст щодо олігархів, відразу підпишу, - Разумков. ВIДЕО

Профільний комітет відправив до Апарату ВР не той законопроєкт щодо олігархів, за який голосували в залі.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про олігархів. Добре, що я отримую інформацію зі ЗМІ, почали розповідати, що хтось десь щось ховає. Доповідаю вам: ніщо не може сховатися в стінах ВР. Коли комітет направляє до Апарату ВР, розуміючи що він робить, закон не той, який голосувався в стінах ВР, - це вже фальсифікація, але це вже інше законодавство. Якщо вам щось не подобається або ви наробили помилок під час підготовки законопроєкту до розгляду, і пішли в зал з незрозумілою процедурою, це проблеми комітету. Комітет не Рада, рішення ухвалює український парламент. І те, за що голосує парламент, я як спікер маю підписати. Підписується виключно те, що проголосовано в залі. Ті правки, які ставилися на голосування, які були відхилені або в редакції, яка залишилася в комітеті. Їх має бути 3. Коли ви в п'ятницю розповідаєте, що щось лежить в Апараті ВР, підійміть свій комітет, якому в четвер була направлена ​​відповідна довідка про те, що були зауваження профільних управлень ВР. Щойно мені надійде коректний текст закону, за який проголосувала Рада, я підпишу його", - зазначив він.

Також читайте: Ухвалення закону про олігархів без рекомендацій Венеційської комісії закриває Україні шлях до Європи, - Климпуш-Цинцадзе