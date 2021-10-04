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Проєкт "Без цензури": На райських островах: Як президент відмивав гроші Коломойського. ВIДЕО

Безкомпромісний і безжальний до олігархів та МВФ вигаданий президент Василь Голобородько зумів посадити у президентське крісло реальну людину - Володимира Зеленського.

І у свіжому "Без цензури" Богдан Буткевич ще раз детально пояснить, чим саме вони відрізняються.

Актор і бізнесмен Зеленський, ставши президентом, не послав ані МВФ (принаймні так прямо, як в кіно), ані олігархів. Натомість його самого офшорні компанії і брудні гроші з минулого пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Зокрема, журналісти змогли частково підтвердити інформацію про те, що офшорні фірми Володимира Зеленського та його оточення з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Позаторік нардеп Володимир Ар’єв заявив, що 41 мільйон доларів із "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Тоді він не назвав джерела, але виклав у мережі номери контрактів і дати банківських переказів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зе-треш у Трускавці: політичні карикатури, - ювілейне "Легко-шоу". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Коломойський Ігор (3122) Буткевич Богдан (438) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+9
жду реализации в реальности речь Президента № 7 Порошенко на реальной могилкой Зеленского по лекалу Сериала "Служка проституточная нариду бабушки *****.."****(идиома сарказм аллегория игра слов компиляции фигура речи метафора идиома)
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04.10.2021 13:38
+9
А прикиньте, Зеля сам на себя накладывает санкции и ещё заявление в прокуратуру пишет - вот это ход конём будет, а!
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04.10.2021 13:45
+8
По сравнению с 40 млрд., уже украденными зебилами из Украины, прошлые 40 млн.- детские шалости.
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04.10.2021 13:50
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Та то Порох його попутав !!!
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04.10.2021 13:33 Відповісти
Обратка від ЦН за наїзд на Бутусова.
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04.10.2021 13:35 Відповісти
жду реализации в реальности речь Президента № 7 Порошенко на реальной могилкой Зеленского по лекалу Сериала "Служка проституточная нариду бабушки *****.."****(идиома сарказм аллегория игра слов компиляции фигура речи метафора идиома)
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04.10.2021 13:38 Відповісти
А прикиньте, Зеля сам на себя накладывает санкции и ещё заявление в прокуратуру пишет - вот это ход конём будет, а!
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04.10.2021 13:45 Відповісти
Фантааазееер ты меня называала.....
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04.10.2021 13:49 Відповісти
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04.10.2021 13:51 Відповісти
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04.10.2021 13:49 Відповісти
По сравнению с 40 млрд., уже украденными зебилами из Украины, прошлые 40 млн.- детские шалости.
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04.10.2021 13:50 Відповісти
Ви не поважаєте дуподержця.
Бабуся краде тільки тризначними цифрами. За 40 млрд навіть не нахилиться .
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04.10.2021 13:57 Відповісти
Фільм трішечки загорнув кулісу,за якою співаючи і притацьовуючи,зібралась чимала група типа "українців" маланського походження,які десятиріччями жадними руцями гребли - хапали-ділили-переділювали-ховали народні гроші.Не о д и н Зеленський чи Коломойський ,а ціла злочинна організація на чолі з Зефіром і Зе-запроданцем по приховуванню налогів.Всі замазані - тут одним цапом-відбувайлом не обмежимось.
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04.10.2021 13:54 Відповісти
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
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04.10.2021 14:20 Відповісти
Это всё ложь, от начала до конца! Это просто очевидно.
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04.10.2021 13:56 Відповісти
очень просто и не менее очевидно? а велосипед есть?
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04.10.2021 14:42 Відповісти
Пан Богдан або відверто бреше, або не в темі. В 2019 році, під час передвиборчої кампанії, лише були опубліковані дані про 40млн.$. Самі ж транзакції цих мільйонів відбувались влітку 2012(!) року. Це колосальний проміжок часу, за який в Україні перевернувся всесвіт!
У 2012 році до Майдану ще майже два роки. В тому ж році Порошенко ще вірно служить міністром при Януковичі. Зеленський ще весело грає пісюном на роялі. А Приват ще повністю належить Коломойському, і ні про яку націоналізацію ніхто навіть не здогадується.
Диявол в деталях! Не треба їх виносити за дужки, адже дуже схоже на дешеві маніпуляції.
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04.10.2021 13:59 Відповісти
выведение денег из привата беня начал задолго до национализации, она именно по этому и случилась.
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04.10.2021 14:43 Відповісти
Я бы не был так однозначен в суждениях. До тех пор, пока банк соответствует всем нормативам НБУ и выполняет в полном объёме все обязательства перед вкладчиками, куда и сколько выводить это личное дело собственника. В 2014 году зашаталась вся банковская система страны. От греха подальше за два года было закрыто около 100 банков. Половина всей банковской системы. Про прозрачность процедур Гонтаревой до сих пор спорят. С депозитов Привата к концу 2014 года люди забрали 44млрд.грн!
Короче… Если бы не кризис 2014 года, вполне вероятно, что Приват по сей день принадлежал бы Коломойскому, а значит и вопрос о том, куда и сколько денег он выводил из собственного банка, никого бы не интересовало.
Это всё не к тому, что Коломойский кристально чистой души человек.)) А к тому, что на сложные вопросы не бывает простых ответов.
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04.10.2021 15:44 Відповісти
Він, в принципі, не злодій. Це Коломойша вже потім почав красти, а міг би й не красти, якби знав. А Зелі платив, бо було за що. А Зеля податків не заплатив, бо Зефір рулив, а звідки Зеля знав? Та й попробуй заплати з офшору. Всі спасались, як могли. А Пороха валили, бо так було треба. Ну переборщили з бізнесом на крові та з офшорами на $3000, то ж не думали, що хтось взнає за його офшорні 40 млн. баксів. але ж мети досягли, Голобородько президентом став. До Голобородька претензій нема, оправдовуватись треба тому хто грав роль. Ну, а Вагнери/ Чаус/ Шефір/ офшори/ свати/ стипендія батькам/і т.д./ то таке. А нахіба команда, нехай оправдовує шефа за місце біля корита, така селяві, я к кажуть у збірній Франції.
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05.10.2021 11:31 Відповісти
"Приват" Коломойского,но денежки то вкладчиков..Никто не вправе их присваивать и выводить в офшоры..Это сущая уголовщина.. У нас беня в открытую крадет под прикрытием Самого и его"позеленевших"судов..Нам бы таких героев- борцов с нерадивыми банкирами как в польском фильме"Ва-Банк"..
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04.10.2021 15:21 Відповісти
Присваивать или платить за работу? Вы, наверное, называете, что Зеля и вся его контора много лет работали на телеканале Коломойши и получали деньги на производиный им контент от Коломойши...а Коломойша, внезапно, свои деньги тоже частично хранил в Приватбанке и пользовался для рассчетов приватбанковскими счетами.
Так что про воровство эти переводы не свидетельствуют ни разу - нужны еще данные.
А вот про то, что Зеля не платил налогов, уходя от налогообложения через оффшорные фирмы - свидетельствует.
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04.10.2021 15:28 Відповісти
Если помните, то вначале 90-стых сбербанк рассеюшки на правах приемника "союза нерушимого"присвоил вклады украинцев,и не только,результат известен..то же могло стать и с вкладами"Привата",ежели Держава спустила бы все на тормозах... Кто будет возвращать млрды долл в казну..?
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04.10.2021 15:47 Відповісти
Давайте не путать святое с праведным - сам по себе факт оплаты фирме Зеленского со счетов Коломойши в Приватбанке не является воровством вкладов Приватбанка - это оплата по контракту за проделанную работу, пока не будет доказано обратное - ведь факт работы Квартал95 на телеканале Коломойши - как бы очевиден и очевидно, что работали они не за спасибо.

А вот то, что Зеля уходил от налогообложения через оффшоры, показывая убыточность своего Квартал95 - это да. Вопрос в том, можно ли его за это прижать?
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04.10.2021 16:43 Відповісти
Ну что вы уцепились за эти 41 миллионов. Мелочевка, о которой и говорить не стоит. То ли дело сейчас. Ребята дорвались до самой большой кассы - бюджета Украины. Вот здесь есть реально шо урвать. На всю зеленую шоблу хватит. Главное, шоб никто под ногами не путался и не мешал дерибанить. А сейчас избавляются от слишком осторожных и правильных. Типа Разумкова.
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04.10.2021 14:05 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27355922.html Если в кране нет воды... (с)
https://www.facebook.com/100009505232319/posts/3028537994139679/ Остап Біндер: Зеленский https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/3/7309226/ признал , что говорил с Лукашенко до задержания "вагнеровцев", но считает, что допросить нужно не его, а Порошенко
¯\_(ツ)_/¯



https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3038763643059099 Юрий Бирюков: Я вот только одного не понимаю...

Офшорами Зеленского нас отвлекают от государственной измены Зеленского?
или
государственной изменой Зеленского нас отвлекают от офшоров Зеленского?
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04.10.2021 14:06 Відповісти
Офшорний осел... а як гарно на стадіоні співав...
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04.10.2021 14:08 Відповісти
"журналисты смогли частично подтвердить информацию о том, что офшорные фирмы Владимира Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. "

По сути претензия тут только в том, что фирмы офшорные - т.е. - Зеля уходил от налогов и показывал убытки, имея на самом деле прибыли.

Но то, что 40 плн получил с 2012 года - это отнюдь не значит, что он отмывал деньги Коломойши - ведь Квартал95 создавал контент для телеканала Коломойши, за который Коломойша платил. $40 млн за несколько лет - при туевой куче разнообразных сериалов, фильмов и шоу, которые делал Квартал95 - не так уж и много.
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04.10.2021 14:27 Відповісти
как работается? у вас с сослуживцами текст одинаковый, дуня
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04.10.2021 14:44 Відповісти
Работается норм - отлаживаю проект для англичан, спасибо.
А текст из головы - а потому одинаковым с кем-то он быть не может в принципе - и ты просто лжешь, как типичный рошенкофил.
И главно что по сути тебе возразить на то, что я написал - НЕЧЕГО. Потому остается лгать и спаммить.
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04.10.2021 15:25 Відповісти
думаю поэтому и Саакашвили уехал и не поставил зеленского в известность. он устал быть свадебным генералом. в общем вывод один: Украина обречена. и новая власть это таже старая власть. кучма, ющ, янык, порох..зеленский... это продолжение одной цепи.
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04.10.2021 15:48 Відповісти
Пока 73% будут выбирать во время войны клоунов то да.
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04.10.2021 21:26 Відповісти
правильно , выбрали бы прошлую власть- офшоров ни у кого бы не было
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05.10.2021 07:15 Відповісти
во туфта.
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04.10.2021 16:13 Відповісти
Оман вже не "прокате", бо звідти теж почали видавати злочинців! Все, тільки Ростов, та й в мордорі зеблан не в пошані.
А кіпа майбутніх томів судових справ Зє VS Ukraine росте швидше ніж гриби після дощу.
Мабуть правий був, ше в 2019 р. американський експерт по післясовковим країнам, що у Зеленського все по фільму...
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04.10.2021 21:47 Відповісти
 
 