Проєкт "Без цензури": На райських островах: Як президент відмивав гроші Коломойського. ВIДЕО
Безкомпромісний і безжальний до олігархів та МВФ вигаданий президент Василь Голобородько зумів посадити у президентське крісло реальну людину - Володимира Зеленського.
І у свіжому "Без цензури" Богдан Буткевич ще раз детально пояснить, чим саме вони відрізняються.
Актор і бізнесмен Зеленський, ставши президентом, не послав ані МВФ (принаймні так прямо, як в кіно), ані олігархів. Натомість його самого офшорні компанії і брудні гроші з минулого пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.
Зокрема, журналісти змогли частково підтвердити інформацію про те, що офшорні фірми Володимира Зеленського та його оточення з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Позаторік нардеп Володимир Ар’єв заявив, що 41 мільйон доларів із "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Тоді він не назвав джерела, але виклав у мережі номери контрактів і дати банківських переказів.
Будь ласка, зачекайте...
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Бабуся краде тільки тризначними цифрами. За 40 млрд навіть не нахилиться .
ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...
Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?
А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?
Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
У 2012 році до Майдану ще майже два роки. В тому ж році Порошенко ще вірно служить міністром при Януковичі. Зеленський ще весело грає пісюном на роялі. А Приват ще повністю належить Коломойському, і ні про яку націоналізацію ніхто навіть не здогадується.
Диявол в деталях! Не треба їх виносити за дужки, адже дуже схоже на дешеві маніпуляції.
Короче… Если бы не кризис 2014 года, вполне вероятно, что Приват по сей день принадлежал бы Коломойскому, а значит и вопрос о том, куда и сколько денег он выводил из собственного банка, никого бы не интересовало.
Это всё не к тому, что Коломойский кристально чистой души человек.)) А к тому, что на сложные вопросы не бывает простых ответов.
Так что про воровство эти переводы не свидетельствуют ни разу - нужны еще данные.
А вот про то, что Зеля не платил налогов, уходя от налогообложения через оффшорные фирмы - свидетельствует.
А вот то, что Зеля уходил от налогообложения через оффшоры, показывая убыточность своего Квартал95 - это да. Вопрос в том, можно ли его за это прижать?
https://www.facebook.com/100009505232319/posts/3028537994139679/ Остап Біндер: Зеленский https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/3/7309226/ признал , что говорил с Лукашенко до задержания "вагнеровцев", но считает, что допросить нужно не его, а Порошенко
¯\_(ツ)_/¯
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3038763643059099 Юрий Бирюков: Я вот только одного не понимаю...
Офшорами Зеленского нас отвлекают от государственной измены Зеленского?
или
государственной изменой Зеленского нас отвлекают от офшоров Зеленского?
По сути претензия тут только в том, что фирмы офшорные - т.е. - Зеля уходил от налогов и показывал убытки, имея на самом деле прибыли.
Но то, что 40 плн получил с 2012 года - это отнюдь не значит, что он отмывал деньги Коломойши - ведь Квартал95 создавал контент для телеканала Коломойши, за который Коломойша платил. $40 млн за несколько лет - при туевой куче разнообразных сериалов, фильмов и шоу, которые делал Квартал95 - не так уж и много.
А текст из головы - а потому одинаковым с кем-то он быть не может в принципе - и ты просто лжешь, как типичный рошенкофил.
И главно что по сути тебе возразить на то, что я написал - НЕЧЕГО. Потому остается лгать и спаммить.
А кіпа майбутніх томів судових справ Зє VS Ukraine росте швидше ніж гриби після дощу.
Мабуть правий був, ше в 2019 р. американський експерт по післясовковим країнам, що у Зеленського все по фільму...