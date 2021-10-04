Проєкт "Без цензури": На райських островах: Як президент відмивав гроші Коломойського. ВIДЕО

Безкомпромісний і безжальний до олігархів та МВФ вигаданий президент Василь Голобородько зумів посадити у президентське крісло реальну людину - Володимира Зеленського.

І у свіжому "Без цензури" Богдан Буткевич ще раз детально пояснить, чим саме вони відрізняються.

Актор і бізнесмен Зеленський, ставши президентом, не послав ані МВФ (принаймні так прямо, як в кіно), ані олігархів. Натомість його самого офшорні компанії і брудні гроші з минулого пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Зокрема, журналісти змогли частково підтвердити інформацію про те, що офшорні фірми Володимира Зеленського та його оточення з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Позаторік нардеп Володимир Ар’єв заявив, що 41 мільйон доларів із "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Тоді він не назвав джерела, але виклав у мережі номери контрактів і дати банківських переказів.

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