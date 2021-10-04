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"Слуги народу" пішли з погоджувальної ради під час виступу Порошенка про офшор. ВIДЕО

Представники фракції "Слуга народу" демонстративно залишили зал засідання, в якому відбувалася погоджувальна рада, під час виступу глави "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що в той момент, коли Порошенко почав говорити про можливу причетність президента Володимира Зеленського до міжнародної корупції та відмивання вкрадених в Україні грошей, "слуги народу" почали підводитися та йти із зали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Предмету для скандалу немає, в Україні вже скоро власники ларьків матимуть офшорні компанії", - Сергій Лещенко. ВIДЕО

Автор: 

бойкот (92) Зеленський Володимир (23946) офшор (497) Порошенко Петро (15180)


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Топ коментарі
+93
задав Порох перцю під хвість ЗЕльоним !

як ошпарені кинулись
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04.10.2021 13:59
+66
странно, - борьба с офшорами любимая тема призедента Зеленского.
А тут не зашло.
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04.10.2021 14:01
+59
А чего ему молчать?в кегебе операции не сливал,приват не грабил)
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04.10.2021 14:02
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Кому служат слуги? Это слуги народа или Зеленского?
Разве не в интересах народа знать, кто ворует их деньги? Или у слуг тоже одно место в пуху?
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04.10.2021 14:31 Відповісти
Зелень в офшорах засвітилась

Грошима з банку подавилась…

А як «втирали» всьому світу

Що справедливості є діти…

Реально шахраї й бариги,

Ґвалтівники й вчорашні «риги»,

Не армія, ні віра й мова,

«Какая разница» - будова.
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04.10.2021 14:35 Відповісти
якби Зеленський не вивів ці гроші в офшори, це б зробив Порошенко
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04.10.2021 14:36 Відповісти
Нет, это сделали бы солдаты наты!
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04.10.2021 14:48 Відповісти
То виходить що Косоворотка Термосовис герой, спас гроші, які міг вкрасти Порошенко? Поставити йому пам'ятник і кожного дня водити туди дітей і розповідати про подвиг Косоворотки.
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04.10.2021 15:55 Відповісти
Так не зрозуміло проти кого цей демарш? чого вони встали та пішли?
Протестують проти офшорника Зелінського? Чи проти СNN, WP, Guardian?😁😁😁 Green Idiots
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04.10.2021 14:38 Відповісти
В переносном смысле, нечто подобное и происходит.
Так что все по честному.
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04.10.2021 15:27 Відповісти
Неможливо таке слухати для іхніх ніжних вушок...такий наклеп на Найвеличнішого
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04.10.2021 14:56 Відповісти
Уті-путі, які ж ми ніжні...
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04.10.2021 14:56 Відповісти
Это Петя про оффшоры начал говорить?)))) Ржу не могу))))
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04.10.2021 15:12 Відповісти
Открывай рот.
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04.10.2021 15:30 Відповісти
Порох прийде !
Порядок - наведе !
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04.10.2021 15:15 Відповісти
У Зеленского, конечно "попандос",но "чья бы корова мычала",точнее ,этот бычек Порошенко должен засунуть свой язык подальше,и мычать в тряпочку. Барыга обличает барыгу,феерично. И все от безнаказанности."На параше" уже должен давно быть этот "шоколадный боров",а не в ВР.
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04.10.2021 15:22 Відповісти
Открывай рот.
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04.10.2021 15:31 Відповісти
Ну в общем все ожидаемо.
У зеленых мартышек одна мантра: сам дурак.
То что за несколько лет расследований, никакого движения денег через оффшорную компанию Порошенка не обнаружили, это никого не волнует.
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04.10.2021 15:26 Відповісти
Така погана новина про свого ватажка корупціонера - бандита -ЗЕ сильно налякати зелених виродків. ... Вони як обпалені повскакували і побігли перевіряти свої рахунки в своїх офшорах.
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04.10.2021 15:42 Відповісти
Вся сатана і нечисть боїться світла. Ось Порошенко підсвітив їхню берлогу і вони зірвалися і побігли в темряву, де їм спокійно і надійно. А завтра, чи вже сьогодні запитають у стовідсоткровихчомунепосадилиПорошенко.
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04.10.2021 15:58 Відповісти
Пусть только попробовали бы не встать и не уйти. У них же там партийная дисциплина.

Чуть что сделаешь не так, как тебе говорят - тут же останешься без толстого конверта...
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04.10.2021 15:50 Відповісти
до разумкова побоялись іти, тут повтікали ,,,,, просто жах, раби
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04.10.2021 15:50 Відповісти
Йой, матінко! А чого ж одразу тікати виходити? Та стіною стали би поперед "бариги", закрити йому рота вимкнути мікрофон, захлопати, закричати і т.д... Невже таки сором верх взяв?
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04.10.2021 16:04 Відповісти
По большому счету уж не пороху выступать с такими заявлениями. Сам по самые "помидоры" замазан дальше некуда.
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04.10.2021 16:06 Відповісти
а доказательства? рашаговноСМИ сказали или Г+Г....
Порошенко чем там только не мазали - спросите у убитого в АТО брата дерьмака )))
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04.10.2021 18:04 Відповісти
СерОжа , закрий пельку, або доведи в чому ,, замазан" Порошенко !

Ви всі роки обріхували Президента Порошенка і поливали лайном ,
але ситуація докорінно змінилась і сьогодні його черга довести , хто є
дійсним злодієм в країні і зрадником !
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04.10.2021 20:38 Відповісти
слушал седня Лещенко - вроде норм. объяснил за офшоры, но в коментах его толсто обмазали материалом якутского этого самого.
в принципе немного жалко выглядит - как и тогда когда жена ездила на москву - на стриме сперва тупо игнорил оскорбления и вроде банил, а потом где-то на эфире высрал, ну, его ведущая спросила - шо типо жена ездила.... защищать "лгбт"
вот лучше бы молчал, так и тут - нелепо облизал Зелю и получил толстый панцырь из говна)))
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04.10.2021 21:49 Відповісти
циничная мразь
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04.10.2021 21:25 Відповісти
Думают, удастся скрыть - так вся мировая пресса с фото преступника "величайшего политика современности"

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04.10.2021 16:11 Відповісти
прочел я то гардиан.
вроде коломойский переводил деньги на офшор в котором вроде есть доля Зе между 2012 и 2016.
Все? Не из бюджета же.
Преступление века. Снова пшик.
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04.10.2021 16:30 Відповісти
як не з бюджета, коли йдеться про гроші, які держава давала на капіталізацію Привата?
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04.10.2021 16:35 Відповісти
а этих денег он не трогал вообще.
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04.10.2021 16:40 Відповісти
Це Коломойський сказав, чи Зеленський?
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04.10.2021 18:55 Відповісти
это я сказал.
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04.10.2021 19:55 Відповісти
Идиото, а 230 или более лярдов долга приват банка, который гос-во покрыло привату после национализации порох сделал? Или коломойша?
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04.10.2021 19:15 Відповісти
кто там делал долг нехай следствие отвечает.
те 230000 млрд гривен не имеют никакого отношения, к 41 млн долл, которые один офшор заплатил другому за телепродукт.
и не я, а ты идиото.
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04.10.2021 19:57 Відповісти
Неуплата налогов с прибыли. Вот для чего сделаны офшоры. Зеленский грабил украинский народ не уплачивая налоги в бюджет Украины. Так понятно?
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04.10.2021 21:55 Відповісти
Во-первых с офшоров не платятся налоги, во вторых чтобы спрятать свои личные деньги перед выборами зеледент перевел их своему подельнику, который обещал хранить их у себя, а дивиденды с них отдавать зеледенту. Что еще надо объяснять?
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04.10.2021 22:11 Відповісти
тебе не свечка нужна, тебе мозг в коробку надо положить. Только не перепутай, Склифосовский, в черепную, а не в обувную. Ну а если не поможет то я, если что, подскажу куда тебе свечку вставить надо.
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04.10.2021 22:25 Відповісти
Таки мозг ты так никуда и не положил. Что же вы как на подбор тупые? Тупее тебя только твой работодатель, который платит за такое говно...
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04.10.2021 22:59 Відповісти
Плюс моральная сторона на фоне закона о налогах и декларациями о доходах всех граждан. ЗЕ! президент страны, и по идее, должен честно платить налоги, а не прятать свои доходы по офшорах.
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04.10.2021 22:13 Відповісти
Укр бизнесмен? Ты палишься не по детски))) Да, у нас так всегда и пишут, рашотролль
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04.10.2021 23:01 Відповісти
А кому приятно слушать лицемера, брэхуна, коррупционера.
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04.10.2021 17:53 Відповісти
А суки! Занепокоїлись падли... От як свята правда діє на реальних зрадників!
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04.10.2021 17:58 Відповісти
та то оно про преЗЕнеЛоха ))) сказанул...)))
а Вs не поняли ))))))
(свирестелок-побрехаловок действительно тяжело понять....))))
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04.10.2021 18:06 Відповісти
имешь ввиду слушать там разных 600 человек -журналистов со всего мира с какой то Пандоры ,у которой есть на "зе" "офшорный -паперс да плюс к ним американская юстиция,которая имеет вопросы все по тому же делу-отмывание денег в Украине ???
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04.10.2021 19:37 Відповісти
Брехун , лицемер и кокаинщик - это ваше зебильное чмо , который сядет
так как есть за что 😏
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04.10.2021 21:00 Відповісти
...як чорти од ладана
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04.10.2021 18:15 Відповісти
как единороги от чеснока, или лука. или арбалета
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04.10.2021 21:51 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/try-misiatsi-ihnoruvannia-anna-babinets-pro-reaktsiiu-zelenskoho-na-zapytannia-zhurnalistiv-shchodo-ofshoriv-kvartalu-95-256630.html "Три місяці ігнорування": Анна Бабінець про реакцію Зеленського на запитання журналістів щодо офшорів "Кварталу 95"
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
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04.10.2021 19:18 Відповісти
Ну, фсьо, - тепер Зєля теж почне гнати пургу про офшори, потрібні для "сліпого трасту".

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04.10.2021 19:27 Відповісти
перекличку Зе!Беняток зараховано, 7 дебілів і ахуху- лягли і просють.
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06.10.2021 11:37 Відповісти
Зелені ублюдки.
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04.10.2021 19:33 Відповісти
тикають як тарганы
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04.10.2021 20:03 Відповісти
ЗЕ-депутатам нечего ответить, тупо сбежали.
ЗЕ это офшорный дрочер на корабельные сосны без табу. От президента у него только значок
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04.10.2021 20:14 Відповісти
Якщо б про це хтось інший казав . А так - чия б корова мовчала . Панама офроши чи Пандора офшори - какая разніца ?
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04.10.2021 21:15 Відповісти
Разницы нет, но вскрывать подобное надо.
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05.10.2021 12:11 Відповісти
100% з вами погоджуюсь . Але те що про це зараз волає саме таке ж саме і через тих журналістів які на його каналах під час Панамського скандалу роз'яснювали нам що це взагалі то - норм , як на мене найвищий пілотаж цинізму та Гіппократіі
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05.10.2021 15:43 Відповісти
Як криси
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04.10.2021 23:09 Відповісти
Собака лает караван идет. Посмотрим что он скажет через 2 года когда будут дороги, самолеты, корветы. Петя одного не может никак понять что его личный рейтинг не зависит от рейтинга Зеленского.
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05.10.2021 07:41 Відповісти
... у учителей будет зарплата 4000 долл. а пенсионеры будут объедаться чёрной икрой!
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05.10.2021 10:27 Відповісти
террариум единомышленников...
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05.10.2021 08:38 Відповісти
Потураев-беспринципная проститутка, дальше некуда.
Даже не думал, что такое возможно.
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05.10.2021 12:10 Відповісти
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