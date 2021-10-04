"Слуги народу" пішли з погоджувальної ради під час виступу Порошенка про офшор. ВIДЕО

Представники фракції "Слуга народу" демонстративно залишили зал засідання, в якому відбувалася погоджувальна рада, під час виступу глави "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що в той момент, коли Порошенко почав говорити про можливу причетність президента Володимира Зеленського до міжнародної корупції та відмивання вкрадених в Україні грошей, "слуги народу" почали підводитися та йти із зали.

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