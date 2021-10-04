Корнієнко пояснив відмову "Слуги народу" від зустрічі з Разумковим: Немає сенсу на це витрачати час. ВIДЕО
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція не погодилася на зустріч із головою ВР Дмитром Разумковим, бо що вони вже все, що хотіли, висловили.
Про це Корнієнко заявив у Верховній Раді 4 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Ми щойно поговорили на погоджувальний. Десь був підвищений тон, десь були сутички. Я другим поставив підпис свій після Арахамії у підписному листі і все, що можна, ми один одному уже сказали і публічно, і не публічно і витрачати сьогодні ввечері кілька годин часу, щоб знов по колу обговорювати, що ми діємо в межах закону, коли треба санкції вводити на "5 колону". Я не вважаю, що треба час на це витрачати", - заявив перший заступник голови фракції "СН".
Голосувати за відставку Разумкова, за словами Корнієнка, можуть навіть 5 жовтня, якщо до вечора перевірять підписи нардепів. Глава партії СН вважає, що до кінця тижня це питання парламент вирішить.
Нагадаємо, "слуги народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це сталося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці.
Головною кандидатурою на пост глави ВР є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
Своєю чергою спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що парламентська фракція партії "СН" відмовилася зустрічатися з ним, щоб обговорити питання відкликання з посади.
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Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие - для улиц
Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц
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Связанных одной целью
Скованных одной цепью
Связанных одной целью
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Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Авторы: бутусов в.г. / кормильцев и.в.
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте,
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
получили в конвертах.)
"В период президентства Виктора Януковича (2010-2014), партийного лидера с 2003 года, являлась правящей партией, к 2012 году имеющая крупную (205/450) фракцию в Верховной Раде Украины и представительство почти во всех местных советах. В 27 региональных отделениях партии было зарегистрировано и работало свыше 11 600 партийных организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляла несколько более 1 млн человек. Председатель «Партии регионов» Николай Азаров в 2010-2014 годах занимал пост премьер-министра.
В ходе политического кризиса 2013-2014 годов, кульминацией которого стало отстранение Виктора Януковича от должности президента, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, к концу 2014 года фактически прекратив своё существование." - W