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Корнієнко пояснив відмову "Слуги народу" від зустрічі з Разумковим: Немає сенсу на це витрачати час. ВIДЕО

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція не погодилася на зустріч із головою ВР Дмитром Разумковим, бо що вони вже все, що хотіли, висловили.

Про це Корнієнко заявив у Верховній Раді 4 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми щойно поговорили на погоджувальний. Десь був підвищений тон, десь були сутички. Я другим поставив підпис свій після Арахамії у підписному листі і все, що можна, ми один одному уже сказали і публічно, і не публічно і витрачати сьогодні ввечері кілька годин часу, щоб знов по колу обговорювати, що ми діємо в межах закону, коли треба санкції вводити на "5 колону". Я не вважаю, що треба час на це витрачати", - заявив перший заступник голови фракції "СН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За відкликання Разумкова "слуги народу" зібрали приблизно 190 підписів, - Корнієнко

Голосувати за відставку Разумкова, за словами Корнієнка, можуть навіть 5 жовтня, якщо до вечора перевірять підписи нардепів. Глава партії СН вважає, що до кінця тижня це питання парламент вирішить.

Нагадаємо, "слуги народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це сталося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці.

Головною кандидатурою на пост глави ВР є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Своєю чергою спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що парламентська фракція партії "СН" відмовилася зустрічатися з ним, щоб обговорити питання відкликання з посади.

Автор: 

ВР (14994) відставка (1466) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2813) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+10
Зелена пліснява. Смердюча, огидна і отруйна.
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04.10.2021 15:04
+6
Круговая порука мажет, как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие - для улиц
Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц
И я держу равнение даже целуясь
На скованных одной цепью
Связанных одной целью
Скованных одной цепью
Связанных одной целью
Можно верить и в отсутствие веры
Можно делать и отсутствие дела
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована
Здесь можно играть про себя на трубе
Но как не играй, все играешь отбой
И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придет за тобой
Также скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь женщины ищут, но находят лишь старость
Здесь мерилом работы считают усталость
Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали, быть может
Быть скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью

Авторы: бутусов в.г. / кормильцев и.в.
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04.10.2021 15:02
+6
незачет
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04.10.2021 15:02
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Правила форума Рада форумчан
как и на вас даунов
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04.10.2021 15:01 Відповісти
Молодцы! Нужно заниматься Украиной
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04.10.2021 15:01 Відповісти
незачет
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04.10.2021 15:02 Відповісти
- Сразу видно человека из раньшего времени, Шурочка! Таких людей уже нет. Где?! А скоро совсем не будет. Раз, два - и все! с огорчением вздохнул Паниковский.(с)
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04.10.2021 15:19 Відповісти
Ось старе відео. Як не догледіли?

https://www.youtube.com/watch?v=PeVulCAN0tA
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04.10.2021 15:03 Відповісти
Тисячі дивляться зараз той відос і думають - якби знати наперед то забив би тим ровером ту падлу нахрєн...Тоді ще можна було його зловити,а тепер і не дістанеш...
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04.10.2021 19:08 Відповісти
Все гадишь юродивое?. Не надоело выглядеть полным дебилом?
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04.10.2021 15:06 Відповісти
Петрович вышел полностью не состояние 100 процентного спама- лизания. Можно не читая сразу в спам. В рекламном мусоре в почтовом ящике больше пользы и информации чем у него в постах
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04.10.2021 15:16 Відповісти
Круговая порука мажет, как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие - для улиц
Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц
И я держу равнение даже целуясь
На скованных одной цепью
Связанных одной целью
Скованных одной цепью
Связанных одной целью
Можно верить и в отсутствие веры
Можно делать и отсутствие дела
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована
Здесь можно играть про себя на трубе
Но как не играй, все играешь отбой
И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придет за тобой
Также скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь женщины ищут, но находят лишь старость
Здесь мерилом работы считают усталость
Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали, быть может
Быть скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью

Авторы: бутусов в.г. / кормильцев и.в.
показати весь коментар
04.10.2021 15:02 Відповісти
Зелена пліснява. Смердюча, огидна і отруйна.
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04.10.2021 15:04 Відповісти
А шо они ему могут сказать,Разумков умнее всех этих зеленых офисных планктонов.
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04.10.2021 15:05 Відповісти
Очевидно, що "правильні" олігархи вже давно заплатили за боротьбу з "не правильними" олігархами, та от Разумков про це нічого не знав (йому не досталось з потоку). тому й педалюють зараз "слуги народу" черговий турборежим. Тепер по заміні спікера ВР.
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04.10.2021 15:05 Відповісти
Зачем тратить время на встречу с Разумковым, лучше потратить это время на общение с сос нами
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04.10.2021 15:05 Відповісти
У нас к нему миллион вопросов но встречаться смысла нет.))
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04.10.2021 15:10 Відповісти
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,

Как будто дрожжи бросили в дерьмо

Нежданно и негаданно к успеху

Дорвалось это клоунское чмо.

И в тот же час из общего болота

Попёрли скинув лапти "господа" -

Теперь они в порядке и в почёте,

Гребут лаве из мутного пруда.

Я не ищу наследственные связи,

Но хочется спросить в кругу друзей:

Понятно что из грязи лезут в князи,

Но где взять столько грязи на князей"
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04.10.2021 15:13 Відповісти
После обильных шашлыков, устроенных Слугами народа число баранов в Львовской области сократилось на половину. Но количество баранов, собравшихся на трускавецкий съезд осталось неизменным
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04.10.2021 15:16 Відповісти
ермак не дозволив...
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04.10.2021 15:16 Відповісти
Корниенко заявил, что фракция не согласилась на встречу с председателем ВР Дмитрием Разумковым, потому что они уже все, что хотели, ......

получили в конвертах.)
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04.10.2021 15:17 Відповісти
Они боятся, что Разумков переубедит несколько дегенератов из фракции, это не сложно, учитывая уровень развития "слуг"
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04.10.2021 15:19 Відповісти
РАЗУМКОВ з молодих вовків Партії регіонів. "Комсомолець" Партії регіонів». Політичну кар'єру розпочав у «Партії регіонів»: у 2006 тоді ще 22-річний Дмитро Разумков входив до молодіжного крила партії («Молоді Регіони»), був одним з обличь організації та навіть давав коментарі українським ЗМІ як один з її представників.

"В период президентства Виктора Януковича (2010-2014), партийного лидера с 2003 года, являлась правящей партией, к 2012 году имеющая крупную (205/450) фракцию в Верховной Раде Украины и представительство почти во всех местных советах. В 27 региональных отделениях партии было зарегистрировано и работало свыше 11 600 партийных организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляла несколько более 1 млн человек. Председатель «Партии регионов» Николай Азаров в 2010-2014 годах занимал пост премьер-министра.

В ходе политического кризиса 2013-2014 годов, кульминацией которого стало отстранение Виктора Януковича от должности президента, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, к концу 2014 года фактически прекратив своё существование." - W
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04.10.2021 15:31 Відповісти
Разумков это украинский Додон.Которого пытаются раскрутить и выставить Зеле на выборах,как оппонента.
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04.10.2021 15:34 Відповісти
Конечно, не надо тратить время - надо быстренько выполнять поручение ЗеБени !
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04.10.2021 15:35 Відповісти
Действительно зачем тратить время, если "величайший" топнул ножкой и все решил.
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04.10.2021 15:37 Відповісти
Сборище ЗЕ-дебилов.
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04.10.2021 15:43 Відповісти
правильно,Розумкову незачем встречатся с кучкой Едиотов!
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04.10.2021 18:59 Відповісти
На вас підарів країна третій рік тратить
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04.10.2021 23:14 Відповісти
 
 