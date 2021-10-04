Корнієнко пояснив відмову "Слуги народу" від зустрічі з Разумковим: Немає сенсу на це витрачати час. ВIДЕО

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція не погодилася на зустріч із головою ВР Дмитром Разумковим, бо що вони вже все, що хотіли, висловили.

Про це Корнієнко заявив у Верховній Раді 4 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми щойно поговорили на погоджувальний. Десь був підвищений тон, десь були сутички. Я другим поставив підпис свій після Арахамії у підписному листі і все, що можна, ми один одному уже сказали і публічно, і не публічно і витрачати сьогодні ввечері кілька годин часу, щоб знов по колу обговорювати, що ми діємо в межах закону, коли треба санкції вводити на "5 колону". Я не вважаю, що треба час на це витрачати", - заявив перший заступник голови фракції "СН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За відкликання Разумкова "слуги народу" зібрали приблизно 190 підписів, - Корнієнко

Голосувати за відставку Разумкова, за словами Корнієнка, можуть навіть 5 жовтня, якщо до вечора перевірять підписи нардепів. Глава партії СН вважає, що до кінця тижня це питання парламент вирішить.

Нагадаємо, "слуги народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це сталося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці.

Головною кандидатурою на пост глави ВР є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Своєю чергою спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що парламентська фракція партії "СН" відмовилася зустрічатися з ним, щоб обговорити питання відкликання з посади.