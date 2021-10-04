Тимошенко попередила про початок розправи над програмою "Свобода слова Савіка Шустера". ВIДЕО

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко попередила про початок наступу влади на свободу слова, зокрема, на програму "Свобода слова Савіка Шустера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в ефірі цього політичного шоу.

"Я хочу попередити: мрія про розправу над вами - вже реальність. Починається спроба ліквідувати програму і вас особисто прибрати з України", - звернулася Тимошенко до Шустера.

Політик закликала всіх, хто здатний стати на захист журналістів: "Для багатьох в Україні ваша програма - останній ковток правди".

Нагадаємо, що минулої п'ятниці "слуги народу" бойкотували програму "Свобода слова Савіка Шустера": представники чинної влади відмовилися брати участь в ефірі і коментувати актуальну ситуацію в країні з питань відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова, вакцинації та опалювального сезону.

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