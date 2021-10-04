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Тимошенко попередила про початок розправи над програмою "Свобода слова Савіка Шустера". ВIДЕО

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко попередила про початок наступу влади на свободу слова, зокрема, на програму "Свобода слова Савіка Шустера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в ефірі цього політичного шоу.

"Я хочу попередити: мрія про розправу над вами - вже реальність. Починається спроба ліквідувати програму і вас особисто прибрати з України", - звернулася Тимошенко до Шустера.

Політик закликала всіх, хто здатний стати на захист журналістів: "Для багатьох в Україні ваша програма - останній ковток правди".

Нагадаємо, що минулої п'ятниці "слуги народу" бойкотували програму "Свобода слова Савіка Шустера": представники чинної влади відмовилися брати участь в ефірі і коментувати актуальну ситуацію в країні з питань відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова, вакцинації та опалювального сезону.

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Автор: 

свобода слова (391) Тимошенко Юлія (4697) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+22
А вам подобається воровита кварталівська молодьож ?
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04.10.2021 16:30
+12
смотрел я это шоу на ютубе
как только шустрик заявил что "слуги решили игнорировать и байкотировать мою программу" вся гидота (юлька, гройсман) как один запели "не дадим порушить свободу слова и лично великого савика. старый еврей стоял и лыбился как идиот. ему было приятно

вообще в пятницу был не день косатой. ее трижды ловили на откровенной брехне
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04.10.2021 16:30
+10
Ты не забыла, кто Свободу Слова закрывал?
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04.10.2021 16:41
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давно пора прикрыть жополиза с итальянским и раисским паспортом - сборище старперов-чиновников для таких же старперов-чиновников
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04.10.2021 16:29 Відповісти
А вам подобається воровита кварталівська молодьож ?
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04.10.2021 16:30 Відповісти
А вам подобається провокувати?
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04.10.2021 16:49 Відповісти
не подобається але й старпери-крадіі теж не до вподоби
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04.10.2021 17:01 Відповісти
так Порох же закрывал Шустрика, правильно делал...?
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04.10.2021 17:16 Відповісти
шустер - флюгер и этим все сказано...
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04.10.2021 17:44 Відповісти
На Раше и в Европе все эти беглые журнализды-политики никому не нужны, зато в Украине нашли замечательное место, где можно ездить по ушам и зарабатывать не кисло. При этом насколько им глубоко на нас наплевать, некоторые даже не особо и скрывают. Разве нет у нас достойных людей, чтобы спонсировать и слушать этот непотриб из-за поребрика?..
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04.10.2021 16:43 Відповісти
Наприклад?
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04.10.2021 18:29 Відповісти
Єдине більше-меньш правдиве шоу про політику. Не буде його - взагалі нічого не дізнаємось. От і думайте. Тимошенко права, таких журналістів як Шустер - треба захищати.
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04.10.2021 18:47 Відповісти
Слава Богу, є ще "прямий" з Ганопольськім...
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04.10.2021 22:51 Відповісти
Хіба зелені довбні можуть конкурувати з іншими ? Та їх просто в лайно втопчуть.
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04.10.2021 16:29 Відповісти
Ты не забыла, кто Свободу Слова закрывал?
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04.10.2021 16:41 Відповісти
Волосся довге- розум короткий. Нажаль.
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04.10.2021 16:47 Відповісти
неужели порох?
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04.10.2021 17:14 Відповісти
Да как вы только могли такое подумать?
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04.10.2021 18:44 Відповісти
закривають, бо бояться, що розкаже те, що не вигідно діючій владі. Так само, як колись було не вигідно Порошенко. Хай моляться на Тимошенко, бо вона їх єдине спасіння.
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04.10.2021 18:54 Відповісти
Брехати меньше треба на замовлення олігархів.
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04.10.2021 20:56 Відповісти
Поэтому я и говорил, что рано радоваться закрытию каналов Медведчука.
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04.10.2021 16:29 Відповісти
Свобода Слова повинна бути. І як завжди її відстоює опозиція в лиці Тимошенко, бо діючій владі не вигідно мати не контрольованих журналістів.
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04.10.2021 18:55 Відповісти
смотрел я это шоу на ютубе
как только шустрик заявил что "слуги решили игнорировать и байкотировать мою программу" вся гидота (юлька, гройсман) как один запели "не дадим порушить свободу слова и лично великого савика. старый еврей стоял и лыбился как идиот. ему было приятно

вообще в пятницу был не день косатой. ее трижды ловили на откровенной брехне
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04.10.2021 16:30 Відповісти
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04.10.2021 16:31 Відповісти
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04.10.2021 16:46 Відповісти
Тимашенко - Где твой лазаренко ? ))
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04.10.2021 16:31 Відповісти
досить їй його приписувати. Якби вони була з ним заодно - вона б не сиділа у ВР. Не фантазуйте, перевіряйте факти і довіряйте фактам реальності.
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04.10.2021 19:10 Відповісти
Щось Юлія нагнітає, саме при цій владі Савік повернувся в Україну
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04.10.2021 16:31 Відповісти
а по сутті ти, 73/43%зебіл, брешеш!
Бо шустрик повернувся лише через те, що рінах надав йому ефірний час, тобто, місце роботи. Все інше - не має жодного значення.
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04.10.2021 16:52 Відповісти
точно. Когда его власть не кормила - он на карточках пытался побираться, прогорел и поднял вой, что ему работать запрещают, хотя к тому моменту все вопросы со стороны Минсцполитики к нему были сняты. Теперь опять Ахметка его к кормушке допустил - вот он и поет типа и нашим, и вашим.
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04.10.2021 17:00 Відповісти
при цій, але не завдяки.. Ну а тепер став некомфортним, тому і хочуть прибрати. Свобода Слова повинна бути згідно Конституції. Чи Конституція нікого не цікавить, коли діло йде про правду для простих українців. Тимошенко не дайте їм вбити єдине чесне шоу.
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04.10.2021 19:15 Відповісти
слушать шапокляк бабЮЛЬКУ,это неуважать себя ибо еще недавно она бегала к ПРИЗИДЕНТУ и зеленскому с просьбой взять себя или сподвижников на работу,ГДЕ КРУТЯТЬСЯ ДЕНЬГИ!!!! и ее послали -----и вот ВАНА скрыпит ибо друга медведчука посадили и нефакт,что и она загремит,тем более.что ее сподвижников ловят на грабеже страны-руководитель зернокомпании пойман и другие-
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04.10.2021 16:32 Відповісти
Ого! Зависть - большая сила! У тебя гамно уже изо рта и через уши пошло, а ты все завидуешь! Ты просто вонючая мокрощелка, даже клопом тебя назвать нельзя!
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04.10.2021 18:35 Відповісти
жодних підтверджених фактів проти Юлі немає. Відповідайте за те, що пишите. Інакше ваше слово нічого не вартує.
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04.10.2021 19:22 Відповісти
из вышедщих в тираж бывших зебилов типа разумкова, лероса, данылюка вместе с медиа-шлюхами типа сявика пытаются слабать "конструктивную оппозицию" зеленым гнидам. Вижу так я.
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04.10.2021 16:35 Відповісти
лицемерка заявляет пиплу о "последнем глотке правды" на шоу где сама брехнёй зарабатывает
давно уже всем противно видеть и слушать эту бесконечную ложь !
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04.10.2021 16:35 Відповісти
не слухайте, якщо вважаєте брехнею. Слухайте свого хазяїна і робіть що вам кажуть. А я за свободу слова , за Савіка і за Тимошенко. Бо окрім них правду вам ніхто не розкаже.
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04.10.2021 19:23 Відповісти
Хреновая примета наезжать на Савика ...
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04.10.2021 16:36 Відповісти
где появляется Савик на запах денег - в той стране ожидаются скорые катаклизмы, распри, майданы, оккупации и прочие не скучности..
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04.10.2021 16:44 Відповісти
до чого тут Савік? Не меліть. Ви ще скажіть Тимошенко винна у майдані чи катаклізмах. Брєд друзі, брєд.
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04.10.2021 19:38 Відповісти
Юля без сенсации-не Юля,жаль только,что все они высосаны из пальца
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04.10.2021 16:36 Відповісти
І не тільки...
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04.10.2021 16:45 Відповісти
ну якщо ви не розбираєтесь у політиці або геополітиці - це не значит, що проблем не існує. ВИ просто їх не бачите, або не хочете бачити.
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04.10.2021 19:39 Відповісти
юличка, беня коломойский твой лучший друг, все это знают
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04.10.2021 16:40 Відповісти
ви Тимошенко з Зеленським сплутали?)))) Беня до Тимошено не має відношення. Залишайтесь в системі рабів. Вам це до смаку - я бачу
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04.10.2021 19:40 Відповісти
Уже давно существуют десятки аналогичных программ помимо Сявика-заробитчанина.
И их давно закрывают, если Тимошенница не заметила.
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04.10.2021 16:40 Відповісти
Давно бабу Юлю слышно не было))
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04.10.2021 16:42 Відповісти
Зате "молоде" личико усюди майорить.
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04.10.2021 16:44 Відповісти
Савику не привыкать.))
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04.10.2021 16:42 Відповісти
Швидше б обидві ці політичні повії щезли з горизонту України!
Для них святе- виключно ГРОШІ!!!
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04.10.2021 16:43 Відповісти
Украина единственная страна,которая платит баблосы этому якобы Ыксперду Шустеру,во времена НТВ на Мацковии тоже чудил,типа крутой футбольный камминтатор.... Лучше слушать интеллдектуалов Тараса Березовца и Виталия Портникова...,ну на крайняк для поржать блогершу из Львова Гальку....
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04.10.2021 16:45 Відповісти
Ну, розправитися з цією програмою може лише рижа мразь Рінах (як свого часу це зробив беня в 2015-му); а деля - може лише руками своїх силовиків посадити шустрика на кічу... чи щонайменше, заборонити йому роботу в Україні та видворити... але цього зеля не зробить.

Так що баба **** - пердить.
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04.10.2021 16:46 Відповісти
Ща вброшу ссылку Гальки зі Львова....чекайте...https://youtu.be/***********
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04.10.2021 16:47 Відповісти
кого цікавить той словесний понос, який ллється із отвору баби юлі? Мене не цікавить
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04.10.2021 16:47 Відповісти
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04.10.2021 16:56 Відповісти
Лично я смотрю в Ютьюбе 4 блогеров Украины...,Портников,Березовец,Микола Рушниця и "Одесская Хунта" Игорь Вадимыча...,остальные стали не интересны... и убрал подписку...
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04.10.2021 17:02 Відповісти
юля.юля.юля.юля.юля.юля.
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04.10.2021 17:03 Відповісти
Если Ахметову Шустер перешел дорогу, то зеленский здесь ничего не сделает. Если дорогу не перешел, опять-таки зеленский здесь ничего не сделает. Выбирайте сами, что вам ближе.
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04.10.2021 17:05 Відповісти
Куда-то Ваня Сулима пропал. Давно его не видать.
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04.10.2021 18:47 Відповісти
Коли вже ця відьма з косою піде з політичної арени??
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04.10.2021 19:24 Відповісти
Баба -руїна! Куди б ти вже ділась…
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04.10.2021 20:14 Відповісти
сявик шустрый как Неуловимый Джо: никто не может поймать. притом не может поймать потому, что он н**уй никому не нужен, чтобы его ловить.
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04.10.2021 20:37 Відповісти
А хіба цей "рупор правди" не вернувся після обрання тлі ?

І шо не так ?
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05.10.2021 01:28 Відповісти
 
 