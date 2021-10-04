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Група п'яних чоловіків побила ветерана на Волині. Потім вони просили вибачення на колінах. ВIДЕО

Чоловіки напали на ветерана, який очікував автобуса на зупинці в Торчині. Його побратими розшукали нападників і змусили вибачатися.

Відео побиття опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як декілька осіб б'ють лежачого на землі чоловіка у військовій формі.

"Чоловік чекав на зупинці на маршрутку і розмовляв по телефону. Ці "сміливці" в сильному алкогольному сп'янінні почали до нього чіплятися. Чоловік попросив їх просто відійти, а у відповідь отримав важкі тілесні ушкодження. На зупинці і біля супермаркету "Сім23" було багато людей, які є свідками цього жаху і які, звичайно, стали на захист бідної людини, але "місцевих бійців" миттєво стало багато", - розповіла Іванка Улітовська, яка стала очевидицею подій.

За її словами, коли на місце прибули поліцейські і медики, нападники відразу ж утекли.

"Обурення просто не має меж ... Уявіть собі, що на місці цього військовослужбовця, який не один рік був у зоні АТО і захищав наші сім'ї, може бути ваш тато, чи син, або дочка ... З чоловіком за цей короткий і жахливий період не встигли звичайно познайомитися, але ця мужня людина, вистояла", - додала жінка.

Наступного дня чоловіків, які побили ветерана, розшукали його побратими. Ті стали на коліна і вибачилися. Вони попросили вибачення у військовослужбовця, якого побили, а також у жителів Торчина за свою поведінку в місті.

Автор: 

ветерани (1071) побиття (939) роми (25) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+50
Чому в новині ні слова про те, що це цигани?
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04.10.2021 20:00
+47
Чортова циганва вошива! А українці все і всім прощають! Ну і хто тепер заперечить що Шікельгрубер був абсолютно правий у відношенні до цих гнид?
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04.10.2021 19:58
+45
Цыганам поверить - остаться в дураках.
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04.10.2021 19:57
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Во Франци с ними по другому поступили.За неделю собрали всех цыган ,посадили в самолеты и вывезли на историческую родину в румынию и плевали они на правозащитников.Никто даже не пикнул.
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04.10.2021 21:43 Відповісти
ХвашиЗты!
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05.10.2021 13:35 Відповісти
це шо, цигани ?
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04.10.2021 21:44 Відповісти
Это не цыгане. Черти обыкновенные. Таких только ломать.
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04.10.2021 21:46 Відповісти
...знайшли метод виховання.... аби вони засвоїли навчання треба їх було у ліс вивезти та наказати копати...
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04.10.2021 21:52 Відповісти
У нас випадок був.Циганва якогось парубка підрізала.Не знаю,що за що.Бомжували вони табором на звалищі.Місцеві не довго думаючи спалили весь табір,куди ділись роми холєра їх знає.Як кажуть ненавиджу дві речі,расизм і циган.
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04.10.2021 21:54 Відповісти
Это Российский след,точно.
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04.10.2021 22:11 Відповісти
ні,циганський.Це не так гидко,як кацапський слід в твоїх порожніх мізках.
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04.10.2021 22:49 Відповісти
дуня, твой след, как у ко-кошария, ни с чем не спутать
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04.10.2021 23:42 Відповісти
******* ...ну ты понял! Надеюсь...
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05.10.2021 00:14 Відповісти
Щось сильно вони цілі,як для тих хто побив ветерана.
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04.10.2021 22:19 Відповісти
Слава Українським Воїнам.....Тричі!!!
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04.10.2021 22:22 Відповісти
зламати цим лосям носики, ручку праву та ніжку ліву..... І Все буде добре. Більше можна не приїзджати туди....
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04.10.2021 22:30 Відповісти
нация- паразит, жаль немцы не доработали.
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04.10.2021 22:32 Відповісти
А нам хто заважає? Вдарив рукою - ламати руку цигану в трьох місцях. Вдарив ногою - ламати в двох + колінна чашечка і пробита ломом наскрізь ступня. Запевняю, декілька таких акцій і про "агресивних" циган забудемо.
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04.10.2021 22:47 Відповісти
"пробита ломом наскрізь ступня." - ну, це вже занадто, та й не по людськи така жорстокість, а ось яйця підсмажити газом- саме те!
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05.10.2021 11:52 Відповісти
Можна але ж ... довго, марудно.
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06.10.2021 03:23 Відповісти
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04.10.2021 22:53 Відповісти
Два правых гоблина точно братья. Одинаково дегенеративное выражение физиономий.
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04.10.2021 22:54 Відповісти
Поки таких мразей не будуть знаходить десь у канавах толку не буде,а краще щоб і не знаходили.
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04.10.2021 22:59 Відповісти
Йо.ані цигани не люди.
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04.10.2021 23:02 Відповісти
цыганва в край окуела, а всё потому шо эту падаль крышует другая -мусорская..
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04.10.2021 23:36 Відповісти
Вірити циганам - себе не поважати. Вибачаючись, вони також брешуть.
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04.10.2021 23:55 Відповісти
То не цигани. Араби.
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05.10.2021 00:21 Відповісти
от терпилы эти волынякы ....да на утро ни одного цыгана там быть не должно, как и в любом другом городке обл......совсем чмыри охренели, на военного в форме нападать!... ..на расею скотовозками всех, ближе к ист. родине отвезти, там демографический кризис...пусть там и размножаются, коммунизм в Сибиреи строят...
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05.10.2021 00:25 Відповісти
Подяка УНСО Волинь за виховання ромів.
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05.10.2021 00:54 Відповісти
На колінах герої
Мізки там по ходу і немає.
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05.10.2021 01:10 Відповісти
Почему ни слова об уголовном производстве? Вот так просто, извинились и все? Трындец
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05.10.2021 04:43 Відповісти
В ООС ИХ ПО ОБЯЗАЛОВКЕ !!!
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05.10.2021 07:26 Відповісти
Какай от них там толк? Перейдут к врагу с оружием, или своим в спину стрелять будут...
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05.10.2021 11:04 Відповісти
А еще больше - будут наркоту толкать военным...Не-е-е. Увольте.
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05.10.2021 13:37 Відповісти
ИХ ТОЛЬКО МОГИЛА ИСПРАВИТ !!! КАК И КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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05.10.2021 07:27 Відповісти
Непонятно зачем публичность такого видео. Проще было этим "мамам-гадалкам" отдать остаточный биоматериал после терминирования их потомства.
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05.10.2021 09:07 Відповісти
Їм шо на колінах, що на ногах - все однаково
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05.10.2021 09:15 Відповісти
А буде кримінальна справа, чи ментам немає коли займатися циганами?
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05.10.2021 09:18 Відповісти
Як побачили, що все просто, непрофесійні з розшуку злочинців ветерани професійно і оперативно встановили ізатримали злочинців і не знаючи азів закону просто, по-людські примусила їх вибачитися за свої злочинні дії перед потерпілим. Поліцейсьеі бездіяли, АЛЕ, після цього вони-поліцейські, точно порушать справу проти військових, "які привисили свої повноваження і "глумилися" над бандитами". Тут операвтивності поліцейських не буде меж.
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05.10.2021 09:37 Відповісти
Это вряд ли. ЗАССУТ.
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05.10.2021 13:38 Відповісти
тут должна быть картинка с Томми)
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05.10.2021 10:14 Відповісти
у нас тут этого дерьма как дерьма в Раде, приставучие суки, особенно бабы, гадать уже на просят, а зазывают на интим, но я столько бояры за 5 жизней не осилю)
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05.10.2021 10:17 Відповісти
"Група п'яних чоловіків побили ветерана на Волині. Потім вони просили вибачення на колінах." Це все хрень собача повинно було написати так; "Група п'яних чоловіків побили ветерана на Волині. Після вибачення вони кудись зникли, напевно від сорому вирішили ЗНИКНУТИ БЕЗВІСТІ..."
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05.10.2021 10:46 Відповісти
Це сміття треба було ставити на коліна десь у лісі перед ямою і спитали про останне бажання
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05.10.2021 10:52 Відповісти
циганье поганое
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05.10.2021 10:57 Відповісти
Мало !!!
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05.10.2021 11:21 Відповісти
молотком пальцы поперебивать ....
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05.10.2021 12:21 Відповісти
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