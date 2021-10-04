Група п'яних чоловіків побила ветерана на Волині. Потім вони просили вибачення на колінах. ВIДЕО

Чоловіки напали на ветерана, який очікував автобуса на зупинці в Торчині. Його побратими розшукали нападників і змусили вибачатися.

Відео побиття опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як декілька осіб б'ють лежачого на землі чоловіка у військовій формі.

"Чоловік чекав на зупинці на маршрутку і розмовляв по телефону. Ці "сміливці" в сильному алкогольному сп'янінні почали до нього чіплятися. Чоловік попросив їх просто відійти, а у відповідь отримав важкі тілесні ушкодження. На зупинці і біля супермаркету "Сім23" було багато людей, які є свідками цього жаху і які, звичайно, стали на захист бідної людини, але "місцевих бійців" миттєво стало багато", - розповіла Іванка Улітовська, яка стала очевидицею подій.

За її словами, коли на місце прибули поліцейські і медики, нападники відразу ж утекли.

"Обурення просто не має меж ... Уявіть собі, що на місці цього військовослужбовця, який не один рік був у зоні АТО і захищав наші сім'ї, може бути ваш тато, чи син, або дочка ... З чоловіком за цей короткий і жахливий період не встигли звичайно познайомитися, але ця мужня людина, вистояла", - додала жінка.

Наступного дня чоловіків, які побили ветерана, розшукали його побратими. Ті стали на коліна і вибачилися. Вони попросили вибачення у військовослужбовця, якого побили, а також у жителів Торчина за свою поведінку в місті.