"Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР, - нардеп Поляков. ВIДЕО

Народні депутати "Слуги народу" отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" член депутатської групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков.

"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" - сказав Поляков.

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