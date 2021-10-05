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"Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР, - нардеп Поляков. ВIДЕО

Народні депутати "Слуги народу" отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" член депутатської групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков.

"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" - сказав Поляков.

Також читайте: Корнієнко про підкуп депутатів: "Це більше чутки", нехай розбираються антикорупційні органи

Автор: 

НАБУ (5071) підкуп (279) Слуга народу (2813) Поляков Антон (107) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+29
А деньги эти получены от Коломойского.
Вполне вероятно, что какраз те деньги, которые ЗЕ для Коломойского отмывал в офшорах.

Офигительная борьба с олигархами у ЗЕ и СН.
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05.10.2021 10:07
+25
Закон об олигархах - это план Москвы и Коломойского ,чтоб не допустить Порошенко к следующим выборам президента.
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05.10.2021 10:12
+23
так они ж туда и шли "прибарахлиться, чтоб и внукам хватило".
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05.10.2021 10:11
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Деньги на ветер, без одобрения Венецианской комиссии.
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05.10.2021 10:06 Відповісти
Интересен сам факт что в туалете раздавали.
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05.10.2021 10:07 Відповісти
так они ж туда и шли "прибарахлиться, чтоб и внукам хватило".
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05.10.2021 10:11 Відповісти
Спроси у дебила,он в это время в унитазе прятался?Верить обиженному-себя не уважать,но тупой пипл схавает и уже есть плоды.
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05.10.2021 10:14 Відповісти
В унитазах прятаться - это, похоже, больше для тебя! Есть методы и потоньше. Поинтересуйся, на сколько разбогатели родственники "слуг" за последний год! Информация открыта.
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05.10.2021 10:25 Відповісти
У кого поинтересоваться, если информация скрыта?
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05.10.2021 10:43 Відповісти
От кого скрыта?) Может вы просто не хотите слышать?)
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05.10.2021 16:32 Відповісти
А деньги эти получены от Коломойского.
Вполне вероятно, что какраз те деньги, которые ЗЕ для Коломойского отмывал в офшорах.

Офигительная борьба с олигархами у ЗЕ и СН.
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05.10.2021 10:07 Відповісти
Ну если КАКРАЗ,тогда да.Где же вы такие тупенькие беретесь?
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05.10.2021 10:13 Відповісти
борись, Козлов! Борись! или это ты, Подоляк?
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05.10.2021 10:15 Відповісти
Так они (СН) еще и парашники??????
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05.10.2021 10:08 Відповісти
Олигархат на ушах, готовы на всё!!!!
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05.10.2021 10:10 Відповісти
Разве можно представить что-то подобное во времена каденции Петра?
Цинизм и наплевательство "слуг" зашкаливают.
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05.10.2021 10:10 Відповісти
Хороший стеб
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05.10.2021 10:11 Відповісти
и много Серлещ получил бабла от ПП? а чего тогда молчит наш суперантикоррупционер?
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05.10.2021 10:13 Відповісти
Избрание клоуна президентом - это самый "хороший" стеб, над здравым смыслом так точно.
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05.10.2021 10:19 Відповісти
А ведь тупой пипл схавает.
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05.10.2021 10:11 Відповісти
Закон об олигархах - это план Москвы и Коломойского ,чтоб не допустить Порошенко к следующим выборам президента.
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05.10.2021 10:12 Відповісти
Именно!!!

ЗЕ и ***** преследуют одни и те же цели.
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05.10.2021 10:16 Відповісти
Вам план в москве показали? Или у коломойского?
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05.10.2021 10:27 Відповісти
В нач. 2000-х Путин точно так же захватывал власть. Контроль над олигархами и медиаресурсами. Такой же план внедряется здесь. Но могу вас уверить ,как всегда ничего не выйдет. "Украина не Россия" (с)
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05.10.2021 11:05 Відповісти
Порошенко очень легко может сломать эти коварные планы. Ему достаточно лишь выполнить своё предвыборное обещание 2014 года, и продать активы. С той лишь разницей, что и медиа-активы тоже нужно будет продать. И всё! С чистой совестью на выборы.
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05.10.2021 10:34 Відповісти
Які медіаактиви належать особисто Порошенку?
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05.10.2021 10:44 Відповісти
Та да. Мне уже один порохобот объяснял. Вы все здесь юристы.)) «А докажи!», «А формально он не он» и т.д… Только вот в стране живут далеко не все юристы. Простому обывателю «де-факто» гораздо интереснее, чем «де-юре».Поэтому, если Порошенко вышвырнут из политики (ибо активы он никогда не продаст), это будет крайне позитивно воспринято абсолютным большинством украинского общества.
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05.10.2021 12:06 Відповісти
Зе!Бенятко, а що спільного у інваліда розумової праці як ти та абсолютною більшістю українського суспільства?
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05.10.2021 16:28 Відповісти
Уровень недоверия к Порошенко.
71% граждан не доверяет ему, как политику.
46% граждан никогда и ни при каких обстоятельствах за него не проголосует.
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05.10.2021 16:45 Відповісти
це від соціологічної групи Сови та Совін на фанері?
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05.10.2021 16:54 Відповісти
Группа «Рейтинг». Относительно свежие данные.

Не нравятся опросы, открой сайт ЦИК с результатами прошлых выборов.

Или, падлюки, сфальсифицировали?
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05.10.2021 17:14 Відповісти
Зе!Бенятко, а спробуй начепити наліпку Зе! на свій велосипед чи автомобіль без спец страхування від стихійного вандалізму...
Можеш і кептурик та футболочку Зе! відкопати та одягнути, а з мене- смоктунець у лікарню, якщо щелепу покоцають...
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05.10.2021 17:26 Відповісти
Я в 2004 году на боковом зеркале оранжевую ленточку возил. Какой-то долбодятел на парковке под офисом хотел видимо вырвать вместе с зеркалом- не получилось. Так он со злости с ноги в дверь засадил. Повезло, магнитами не дорого отрихтовали. Машине пятый месяц шёл. Камер тогда мало было. Дебил так и остался инкогнито.
Это я к тому, что долбодятлов везде и всегда хватало.))
Да и не фанат я Зеленского. Не голосовал за него в первом туре. Во втором только. Против Петра.
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05.10.2021 17:54 Відповісти
насолоджуєшся вибором чи оправдовуєшся?
Проти Петра, але й не за Зе!біла- це ж мудре рішення, просто викреслити обох чи не прийти на 2-гий тур- совість не дозволила?
Надіюсь, що банкрутством державних компаній ти задоволений, з гордістю й далі, визнаватимеш свій вклад у перерозподіл їхніх прибутків до обрізаних членів?
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05.10.2021 18:06 Відповісти
Ящо тебе, Жора, повісити посеред вулиці на ліхтарі, то я впевнений, що це в край позитивно сприйметься більшістю твоїх сусідів. Може спробуємо?
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05.10.2021 16:29 Відповісти
У меня не плохие отношения с соседями. Многие возможно даже расстроятся.))
Но фантазии у тебя, Шура, не здоровые. Пьёшь сильно?
Пропей лучше барбитуратов. Или обратись к специалисту.
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05.10.2021 16:50 Відповісти
Чому ж фантазії, якщо я це бачив на власні очі, і що характерно, в людини теж були "нєплахіє атнашєнія".
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05.10.2021 17:05 Відповісти
Выходит всё-таки пьёшь
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05.10.2021 17:11 Відповісти
Гриня, ти свої власні проблеми на оточуючих не проецюй. Не знаєш місць, в Україні, де "добрі" сусіди вбивали інших сусідів, під загальне одобрямс? То може ти просто запорєбріковоє чмо?
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05.10.2021 17:16 Відповісти
а хто купить за реальну ціну, ти?
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05.10.2021 11:01 Відповісти
Бубочка это уже сделал?)
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05.10.2021 16:41 Відповісти
Ему достаточно насадить тебя на бутылку, Жора

И ничего продавать не придется
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05.10.2021 22:10 Відповісти
не раздражайте своей чушью! Шулер, брехло, предатель ЖмуРукуОбнимаю маму рóдную продаст, брата рóдного убьёт, Родину предаст, обберет детей-инвалидов и пр..ради лишней копеечки в своих оффшорах и 'слепых трастах'
🤬🤬🤬🤬🤬'
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08.10.2021 08:40 Відповісти
да ваша Заланская и без помощи Пороха косячит . просто дибилам которые за него голосовали стыдно признать что они дибилы
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05.10.2021 11:03 Відповісти
А список олигархів що виють надати можеш? Чи ти брехло і тріпло?
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05.10.2021 16:31 Відповісти
Сказал чел из группы олигарха Коломойского - за Майбах, сидя на канале олигарха Ахметова
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05.10.2021 10:28 Відповісти
а гдеже еще деньги прислугам раздавать как не на параше??
Вдруг кто усрется взять??
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05.10.2021 10:28 Відповісти
Кацапе, з цього фейку уже навіть у вас на Московії не сміються.
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05.10.2021 10:45 Відповісти
Сортир - самое естественное место для ЗЕбыдла!
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05.10.2021 10:29 Відповісти
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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05.10.2021 10:29 Відповісти
А где ещё опущеным раздавать?
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05.10.2021 10:30 Відповісти
Почерк работы шпаны комуняки Зе ничем не лучше попередника, но более циничный, настоящий хуцпа. Ярош - президент Украины!
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05.10.2021 10:40 Відповісти
ламають систему...
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05.10.2021 10:43 Відповісти
ЛЛЛЛюдддддиииии!!!!!!! Ви реально вірите в ці "вкиди"????? Схаменіться і вмикайте мізки (звичайно якщо вони є).
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05.10.2021 10:49 Відповісти
точно . наговаривают на слуг . они не такие . они честные и порядочные . а конверты им порохоботы подбрасывают
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05.10.2021 10:59 Відповісти
Законом не запрещено раздавать деньги в туалете...
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05.10.2021 11:23 Відповісти
туалетные зе офшоры для СН
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05.10.2021 11:25 Відповісти
Фу ,як огидно , аж через интернет пахнет . Забилам привет 💩
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05.10.2021 11:33 Відповісти
видимо только в туалет камер наблюдения за мавпами нет )))
вот и приходится на унитазе отслюнявливать конвертики ))))
***** амёбы туалетные ))))
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05.10.2021 12:54 Відповісти
Главный принцип "Слуг Каннабиса" и Зеленского - это отсутствие всяких принципов. Нет принципов - получается дурно пахнущее болото с квакающими зелеными лягушками.
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05.10.2021 14:24 Відповісти
Ета бездарь даже не смогла найти способ нормально бабло роздать. Чего их так к електорату тянет?
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05.10.2021 16:24 Відповісти
Народные депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах. Источник:
Ну і як після цього їх не називати ПРОСТИТУТКАМИ
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05.10.2021 23:33 Відповісти
Получение и пересчитывание «слугами народа» денег в туалете - это веселая дань традиции.

Подпольный советский миллионер Александр Иванович Корейко любил пересчитывать свои миллионы в туалете. Совпадение? Не думаю.
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08.10.2021 16:51 Відповісти
 
 