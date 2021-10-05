"Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР, - нардеп Поляков. ВIДЕО
Народні депутати "Слуги народу" отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" член депутатської групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков.
"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" - сказав Поляков.
Топ коментарі
+29 Герхард
показати весь коментар05.10.2021 10:07
+25 A San
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+23 Сергей Ф.
показати весь коментар05.10.2021 10:11
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Вполне вероятно, что какраз те деньги, которые ЗЕ для Коломойского отмывал в офшорах.
Офигительная борьба с олигархами у ЗЕ и СН.
Цинизм и наплевательство "слуг" зашкаливают.
ЗЕ и ***** преследуют одни и те же цели.
71% граждан не доверяет ему, как политику.
46% граждан никогда и ни при каких обстоятельствах за него не проголосует.
Не нравятся опросы, открой сайт ЦИК с результатами прошлых выборов.
Или, падлюки, сфальсифицировали?
Можеш і кептурик та футболочку Зе! відкопати та одягнути, а з мене- смоктунець у лікарню, якщо щелепу покоцають...
Это я к тому, что долбодятлов везде и всегда хватало.))
Да и не фанат я Зеленского. Не голосовал за него в первом туре. Во втором только. Против Петра.
Проти Петра, але й не за Зе!біла- це ж мудре рішення, просто викреслити обох чи не прийти на 2-гий тур- совість не дозволила?
Надіюсь, що банкрутством державних компаній ти задоволений, з гордістю й далі, визнаватимеш свій вклад у перерозподіл їхніх прибутків до обрізаних членів?
Но фантазии у тебя, Шура, не здоровые. Пьёшь сильно?
Пропей лучше барбитуратов. Или обратись к специалисту.
И ничего продавать не придется
🤬🤬🤬🤬🤬'
Вдруг кто усрется взять??
вот и приходится на унитазе отслюнявливать конвертики ))))
***** амёбы туалетные ))))
Ну і як після цього їх не називати ПРОСТИТУТКАМИ
Подпольный советский миллионер Александр Иванович Корейко любил пересчитывать свои миллионы в туалете. Совпадение? Не думаю.