Скандальний суддя Вовк провів вечір в елітному ресторані з фігурантами "плівок Вовка". ВIДЕО

Глава скандального Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк провів вечір в елітному ресторані Конча-Заспи в компанії фігурантів "плівок Вовка".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, серед гостей були скандальні судді ОАСК Володимир Келеберда (відомий великою кількістю нерухомості, що належить його родині, попри те, що даних про доходи, які могли б підтвердити, що його сім'я колись могла придбати це майно, немає), Віктор Шулежко (він у колегії з іншими суддями ухвалював рішення на користь підприємств олігарха Дмитра Фірташа) і Віталій Амельохін (входив до трійки, яка розглядала справу стосовно "Приватбанку" і скасувала націоналізацію).

Також на святкуванні разом з керівником ОАСК Павлом Вовком помітили суддю Євгена Аблова, який фактично зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан у грудні 2013 року, і суддю Ігоря Погрібніченка - ключового суддю, який ухвалював потрібні Вовку рішення з метою блокування ВККС.

Крім колег по АОСК у компанії з Вовком були колишній прокурор, а нині заступник глави адміністрації порту "Південний" Максим Мельниченко, ексзаступник голови служби Головного управління юстиції Києва Олександр Липовий, колишній нардеп Василь Яницький, ексзаступник голови Одеського адміністративного Окружного суду Олексій Колесніченко.

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Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

29 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення. Його оштрафували на 4540 гривень.