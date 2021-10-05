УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4477 відвідувачів онлайн
Новини Відео
39 514 219

Кортеж їде через перекритий Хрещатик: чотири поліцейські машини, швидка і приблизно 10 автомобілів супроводу. ВIДЕО (оновлено)

Для проїзду кортежу поліція перекрила рух на Хрещатику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис проїзду кортежу опубліковано в соцмережах. У кортежі рухалося чотири поліцейські машини, одна швидка і приблизно десять автомобілів супроводу.

Також дивіться: Кортеж "велосипедів" Зеленського в Чернігові. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) кортеж (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+60
А где столь разрекламированный лисапет!!!!!!
показати весь коментар
05.10.2021 13:38
+51
А как обещал ЗеДятлам, как обещал!
Лохи он вам как обещал!
показати весь коментар
05.10.2021 13:42
+49
а в отдельной машине везут пианину, для особо важных случаёв..
показати весь коментар
05.10.2021 13:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Лєщенко вже виліз зі сраки, щоб прокоментувати це?
показати весь коментар
05.10.2021 19:55 Відповісти
разве зебилам до выборов никто не сказал, что
шестёрка может превратиться в туза
только в одном случае ...
когда она-
в руках опытного шулера
показати весь коментар
05.10.2021 20:10 Відповісти
.
показати весь коментар
05.10.2021 20:54 Відповісти
п@расы возвращаются?
показати весь коментар
05.10.2021 21:16 Відповісти
.

Зе-чмо.
показати весь коментар
05.10.2021 21:17 Відповісти
Панове ЗЕбіли! Зараз Україні твориться якась така херня, якийсь дурний хаос, що навіть читати ваші новини нудно й тошно.
PS: Накращі побажання "мудрому наріду", якщо можна так назвати.
показати весь коментар
05.10.2021 21:33 Відповісти
Украинский народ делает всё правильно, а вот украинофобские гниды истирают свои зубы от злобы.
показати весь коментар
09.10.2021 02:28 Відповісти
Так ху-ло по москве возят: улицы без машин и людей....
Вы сделали это разом, зеленые ублюдки
показати весь коментар
06.10.2021 00:00 Відповісти
І в Туркменістані така ж ситуація.
показати весь коментар
06.10.2021 00:04 Відповісти
Доголосовались...
показати весь коментар
06.10.2021 01:55 Відповісти
зе - лох без сомнения, но в кортеже ехал президент Израиля
99% комментаторов по жизни нихрена не смыслит в том, о чем пытается рассуждать

в другой теме эти же самые ихсвперды наперебой кричат о том, что все "вумные" вакцинировались
показати весь коментар
06.10.2021 01:55 Відповісти
ЗЕБИЛ едет на работу. яныкович с вами? А как п...л - кортежей не будет. Тьфу ...
показати весь коментар
06.10.2021 07:25 Відповісти
Яка ганьба...
показати весь коментар
06.10.2021 09:06 Відповісти
Та давай уже пафосную одинокую прогулку по центральным улицам пустого города....пока там барикад еще нет...
показати весь коментар
06.10.2021 12:10 Відповісти
Лохи выбрали себе царя.
показати весь коментар
06.10.2021 14:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 