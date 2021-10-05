Кортеж їде через перекритий Хрещатик: чотири поліцейські машини, швидка і приблизно 10 автомобілів супроводу. ВIДЕО (оновлено)
Для проїзду кортежу поліція перекрила рух на Хрещатику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис проїзду кортежу опубліковано в соцмережах. У кортежі рухалося чотири поліцейські машини, одна швидка і приблизно десять автомобілів супроводу.
Топ коментарі
+60 валерий коренев #331462
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+51 Старый зольдат
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+49 Шрек Баблокат
показати весь коментар05.10.2021 13:40
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шестёрка может превратиться в туза
только в одном случае ...
когда она-
в руках опытного шулера
Зе-чмо.
PS: Накращі побажання "мудрому наріду", якщо можна так назвати.
Вы сделали это разом, зеленые ублюдки
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в другой теме эти же самые ихсвперды наперебой кричат о том, что все "вумные" вакцинировались