Кортеж їде через перекритий Хрещатик: чотири поліцейські машини, швидка і приблизно 10 автомобілів супроводу. ВIДЕО (оновлено)

Для проїзду кортежу поліція перекрила рух на Хрещатику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис проїзду кортежу опубліковано в соцмережах. У кортежі рухалося чотири поліцейські машини, одна швидка і приблизно десять автомобілів супроводу.

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