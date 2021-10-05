Грузинські телеканали оприлюднили кадри затримання Саакашвілі в квартирі, де він перебував після перетину кордону. ВIДЕО

Грузинські телеканали оприлюднили кадри затримання Міхеіла Саакашвілі в квартирі, де він перебував після перетину кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відеозаписі на Саакашвілі надягають наручники, після цього він п'є зі склянки воду.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в