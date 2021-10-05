Грузинські телеканали оприлюднили кадри затримання Саакашвілі в квартирі, де він перебував після перетину кордону. ВIДЕО
Грузинські телеканали оприлюднили кадри затримання Міхеіла Саакашвілі в квартирі, де він перебував після перетину кордону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відеозаписі на Саакашвілі надягають наручники, після цього він п'є зі склянки воду.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в
Топ коментарі
+18 18c49ed2
показати весь коментар05.10.2021 14:23
+13 Старый зольдат
показати весь коментар05.10.2021 14:21
+13 Scorpman Y
показати весь коментар05.10.2021 14:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Алло, Алень, пардон Олег Петрович 5628764888 или как там вас, расскажите нам за мужество на лице этого подонка скушавшего свой галстук, отдавшего Параше четверть территории своей страны, а потом отказавшегося от гражданства своей Родины и жировавшего здесь у нас, на наши налоги.
И получается, шо он не патриот своей Родины?
или пишут с одного компа)
кстати, что-то давненько этого шибздика игорька не было (но есть алень петрович в ЭТО же время))..
интересно, после наезда гриценки на осла офшорного - как оно продолжит прославлять зеЛоха?))
неужто начнет гриценко поливать
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZXC8c3wsJz8SW3nXVFxHX3UfbnUFVzgrhMD_HrT8JcpTTeVFdTAjCc5rHmG7a7P-rpelmb0p6SMfHUAAbQffoSLBG2QMFknTW_vvK-bMiYj_pdbeA0dAMyVzMKIUg3mDtGHwsa8L2r3b-xHeBxtC4n7&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/411767680307782?__cft__[0]=AZXC8c3wsJz8SW3nXVFxHX3UfbnUFVzgrhMD_HrT8JcpTTeVFdTAjCc5rHmG7a7P-rpelmb0p6SMfHUAAbQffoSLBG2QMFknTW_vvK-bMiYj_pdbeA0dAMyVzMKIUg3mDtGHwsa8L2r3b-xHeBxtC4n7&__tn__=%2CO%2CP-R 2 жовтня о 12:30 ·
Рідкісний випадок, коли вчинок людини задовольнив всіх.
Повернення Саакашвілі в Грузію стало благом для України, підсилило грузинську опозицію на виборах, дало можливість грузинській владі помститися і повернуло сенс буття й суспільну увагу самому Саакашвілі.
Источник:
Воду? В какой из бутылок на столе вода?
Я поставила ПИТАННЯ.
Не флуди.
бухал
это только михуил всем рассказывает какой он враг *****.
Умышленно заражали Мишку ковидом?
а этот и в бегах бутылку нашол и в наручниках от бокала не смог оторваться