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Двох буковинських пенсіонерів звинувачують у майже 90 злочинах, що стосуються статевої свободи дітей. ВIДЕО

Двох пенсіонерів із Чернівецької області звинувачують у майже 90 злочинах, що стосуються статевої свободи дітей. За даними слідства, затримані чоловіки розбещували неповнолітніх з 2006 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області

Поліція отримала заяву про поширення дитячої порнографії і розбещення неповнолітньої дівчини від чернівчанки на початку березня цього року.

Для перевірки інформації поліцейські провели низку негласних слідчо-розшукових дій та встановили особу кривдника – 74-річного жителя Чернівців. Під час стеження за квартирою зловмисника правоохоронці помітили, що туди зайшла неповнолітня дівчина, яку бачили на порнографічному відео, наданому заявницею.

За допомогою силовиків поліцейські потрапили до помешкання. Окрім дівчинки та власника квартири, там ще перебував його 66-річний знайомий. Як вказують у поліції, він причетний до розбещення дітей і їх зйомок на фото й відео. У квартирі провели обшук, а пенсіонерів затримали.

Протягом 7 місяців поліцейські збирали докази, опрацьовували матеріали, встановлювали ролі кожного з підозрюваних та особи потерпілих. Як з’ясувалося, зловмисники розбещували неповнолітніх з 2006 року. До 2021 року правоохоронці отримали 9 звернень, що стосувалися квартири, де розбещували дітей, але всі вони були від сусідів щодо порушення громадського спокою.

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У поліції зазначили, що з усіх дівчат, яких розбещували обвинувачені, свідчення дати погодились лише троє. А потерпілими від дій педофілів наразі визнали себе тільки двоє.

Самі чоловіки себе винними не визнають. У поліції кажуть, що зібрали достатньо доказів провини обох затриманих. Зокрема, власник квартири ретельно записував дати, імена дівчат і суму винагороди за сексуальні послуги. На його комп'ютері поліція знайшла приблизно 2 терабайти інформації, з яких 54 гігабайти займали порнографічні фото і відео.

Зараз 74-річного буковинця звинувачують у зґвалтуванні малолітніх, сутенерстві, створенні та утриманні місць розпусти, торгівлі малолітніми та їх вербування для сексуальної експлуатації, виготовленні, зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії і таке інше.

Його 66-річного товариша звинувачують у зґвалтуванні малолітніх та інших діях сексуального характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також з'єднаних з наданням грошової винагороди третій особі.

Обоє чоловіків перебувають у слідчому ізоляторі. Поліцейські скерували матеріали досудового розслідування з обвинувальними актами до Шевченківського районного суду міста Чернівці для розгляду. Так, одному з чоловіків загрожує до 15 років позбавлення волі, іншому - довічне ув'язнення.

Автор: 

Буковина (851) педофіл (158) пенсіонери (888) Нацполіція (15202)


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Топ коментарі
+8
Да что там происходило все давно знали - и соседи и полиция, один из этих хероев работал преподом до недавнего времени,есть куча фоток его седого с малолетками на коленях...почему только теперь спохватились - даже не знаю.
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05.10.2021 23:58
+8
Дивно, з такими даними могли пройти в ВР.
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06.10.2021 06:56
+2
Да уж, всё-таки придётся от повсеместной гуманизации и бесконечных прав человека переходить к пересмотру взглядов на весёлую жизнь, ужесточению уголовного законодательства и его ИСПОЛНЕНИЮ, а также соответствию пенитенциарной системы сидельцам с тяжкими статьями. В обществе твориться дичь, надо останавливать
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05.10.2021 23:38
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Да уж, всё-таки придётся от повсеместной гуманизации и бесконечных прав человека переходить к пересмотру взглядов на весёлую жизнь, ужесточению уголовного законодательства и его ИСПОЛНЕНИЮ, а также соответствию пенитенциарной системы сидельцам с тяжкими статьями. В обществе твориться дичь, надо останавливать
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05.10.2021 23:38 Відповісти
Вы полагаете, что ужесточение наказания приведет к ликвидации подобных действий?
Включайте логику, если способны. Указано, что немалые масштабы были более чем 17 лет! И местные менты не знали... Ужесточение наказания не изменит Ничего! Его заменят другие пенсионеры. Местные полисмены и их убедят в надёжности своей крыши. Ибо столько времени - и никто не в курсе - Вздор.
Если хотите чего-то поменять - Увольнение без права работы всех ментов, кто в течение этого срока курировали район по вертикали, до начальника областного управления. Если, разумеется, найдутся те, кто захочет их заменить...
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06.10.2021 08:05 Відповісти
"Включайте логику, если способны", "не изменит Ничего!", "Вздор", "уволить всех!"... Сколько экспрессии и категоричности Может вместо "включения-выключения" логики на опыт других стран посмотреть и на статистику в конце-концов, а не выдумывать отсебятину? Чтобы спрашивать со всех полицейских за 17! лет, им придётся давать права и полномочия как на Рашке, кому это надо? Если сроки и штрафы минимальные, так твори, что хочешь, а потом снова твори тоже самое. И самое главное, надо не вечно рассказывать о наказании или вообще сопли жевать ни о чём, а применять его
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06.10.2021 16:03 Відповісти
Вы исследовали опыт других стран? Каких? США, Китай, Швеция?
Поясните мне, как 70-ти летний педофил продолжит свою деятельность после выхода на свободу, если еще выйдет...
"Если сроки и штрафы минимальные, так твори, что хочешь, а потом снова твори тоже самое." Про какие штрафы за подобное вы рассказываете?
Вы знакомы со сроками за педофилию? У меня сложилось мнение, что вам, в вашей жизни, так и не удалось испытать разнообразие форм подавления личности. Если вам повезло, не значит, что так будет всегда... Но я вам этого не желаю. Прошу только, быть более логичным и оценивать глубину ситуации...
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08.10.2021 09:52 Відповісти
Да что там происходило все давно знали - и соседи и полиция, один из этих хероев работал преподом до недавнего времени,есть куча фоток его седого с малолетками на коленях...почему только теперь спохватились - даже не знаю.
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05.10.2021 23:58 Відповісти
Правильно нужно было написать так : В начале марта этого года полиция получила от черновчанки заявление о распространении детской порнографии и растлении несовершеннолетней девушки ...
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06.10.2021 00:47 Відповісти
Дивно, з такими даними могли пройти в ВР.
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06.10.2021 06:56 Відповісти
як мінімум в слугу урода,до опзжопу може й не дотягують
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06.10.2021 08:21 Відповісти
Потвори.
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06.10.2021 07:16 Відповісти
Сообщили, что это было в течение десятка лет... По-идее, участковый не мог про это не знать. А если не знал - служебное несоответствие. Любопытно, будет ли служебное расследование или он заносил куда надо и сколько надо..?
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06.10.2021 07:53 Відповісти
Черновцы -родина Яценюка. Там таких много извращенцев.
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06.10.2021 09:08 Відповісти
Ну и ну ,просто Старики-Разбойники куда Мир катится ..
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06.10.2021 09:17 Відповісти
"За допомогою силовиків поліцейські потрапили до помешкання". Джерело:
Це як? Може краще написати "з використанням спецзасобів"? І може вже потрібно припинити використання отого новомодного московського слівця - силовики?
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06.10.2021 09:26 Відповісти
74 года, изнасилование? Не, я верю что мог снимать порно как оператор и продавать, но вот остальное как-то с трудом.
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06.10.2021 09:55 Відповісти
А це точно не слуги наріду?
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06.10.2021 11:25 Відповісти
 
 