Голосування за нового спікера, швидше за все, буде в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Верховна Рада розгляне питання обрання нового спікера Верховної Ради, в разі відставки Дмитра Разумкова, вже на засіданні в п'ятницю.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

За його словами, завтра після відставки спікера збереться фракція "Слуги народу" і обговорить кандидатів на посади голови парламенту і першого заступника.

Президента Володимира Зеленського на цьому засіданні фракції не буде.

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Відповідаючи на запитання, чи йдеться про призначення Олександра Корнієнка першим віцеспікером Арахамія зазначив: "Я не знаю. Є ж ще кандидати, які хочуть, щоб їх розглянули. Це, звичайно, представники "Слуги народу".