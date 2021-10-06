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Арахамія про офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз - у дружини. ВIДЕО

У глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамія було багато офшорів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами Арахамії, навіть зараз в декларації на його дружині є офшор на Сейшелах.

"Це нормальний процес. Є дві сторони офшорів: негативна і позитивна. Позитивна полягає в тому, що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якщо ви зараз подивитеся, наприклад топ-100 мільярдерів світу, то майже у кожного є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно, яке може бути захищене ... А негативна сторона офшорів - це потенційні якісь маніпуляції з податками. Ось із цим треба боротися. І я вам нагадую, що за 30 років (незалежності України. - Ред.) тільки "Слуга народу" прийняла антиофшорний законопроєкт", - пояснив "слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати розслідування Pandora Papers не змінять діалогу між Києвом і Вашингтоном, - Білий дім

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) офшор (497) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+93
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06.10.2021 11:37
+72
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06.10.2021 11:36
+65
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06.10.2021 11:34
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пішов офшор відкривати
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06.10.2021 19:07 Відповісти
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06.10.2021 19:00 Відповісти
І не задекларовані офшори ?
Себто голова президентської хракції зізнався що він аферист, який не сплачує податки державі .
Зебіли, як вам хід конем ? Вони вже навіть не соромляться ?
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06.10.2021 19:06 Відповісти
Жах! Зізнаються в ухиленні від сплати податків, і ще пишаються цим ... Тепер зрозуміло, що об'єднує це зелене кодло
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06.10.2021 19:14 Відповісти
Здається, цей відбився від стаї. Бо головним гаслом зелених було - брехня понад усе.
Хоча можливо, з огляду на заяву Потураєва, там прийняли новий порядок денний:
"Ми будемо сцять вам на голову, і це буде ваше вино."
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06.10.2021 20:12 Відповісти
Слушать и верить Дурахамию - себя не уважать.
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06.10.2021 19:13 Відповісти
какой честный давидик, и рожа такая честная, як у разумкова после ночки в борделе
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06.10.2021 19:37 Відповісти
а главное - умная-умная! аж страшно!...
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06.10.2021 22:32 Відповісти
умных не страшиться надо, а доверять им и доверьться
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06.10.2021 22:33 Відповісти
ух ты! еще один умный!
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08.10.2021 22:41 Відповісти
У обизьянки тоже было?
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06.10.2021 19:47 Відповісти
Да не только было, но есть и ещё будет.
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06.10.2021 20:04 Відповісти
Мразь, лижет пятую точку клоуну, все вы воры, коррупционеры, грабите и так бедную Украину. Ну ничего, закон бумеранга ещё никто не отменял, за всё будете отвечать, кара будет неизбежна.
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06.10.2021 20:03 Відповісти
они конченные
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06.10.2021 20:27 Відповісти
Ні,це не країна це суцільний квартал95)))
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06.10.2021 20:40 Відповісти
О це бабуїн дічь несе! Зачьот! Зебілам вже не тільки сцуть в очі, зебілів вже сношають в хвіст і в гриву
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06.10.2021 20:43 Відповісти
Это харчек в (литцо) краинцам ))) Жрите 73
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06.10.2021 20:50 Відповісти
Украинцам
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06.10.2021 20:51 Відповісти
Заберіть вже цого Зебіла... Поверніть нам Голоборотька.
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06.10.2021 20:52 Відповісти
Макака згадала Сухумський зоопарк...
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06.10.2021 20:56 Відповісти
По словам Арахамии, даже сейчас в декларации на его жене есть офшор на Сейшелах "Это нормальный процесс"Источник:

Другими словами разворовывать бюджет, приватизировать активы , делая нищими населения, гробя страну и переводя народные богатства в офшоры- это нормальный процесс.
А вот у украинцев по его словам ;"Зашита в ДНК коррупция", так пусть отчитаются за свои сбережения с рождения и уплатят налоги, которые эти организмы приготовились и дальше разворовывать.
Это не геноцид это нормальный процесс ничего личного - бизнес.
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06.10.2021 21:08 Відповісти
Просто фейсспалм🤦🤦🤦
Яке воно дурне і це убоге ще намагається нас переконати,що Зеленський - молодець
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06.10.2021 21:51 Відповісти
Я правильно понимаю, мартышка советует перестать платить налоги в Украине а делать это в других странах, Это поможет сберечь их капитал.
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06.10.2021 23:11 Відповісти
Боже, які кристально чисті придурки ні це україці недалекі бо вибрали це лайно
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06.10.2021 23:42 Відповісти
АРАХАМІЯ головного мозку вона така
Офшорні рахунки у держслужбовця це смертний вирок його кар єрі і скоріш за все карна справа
Такий підхід на Заході.
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06.10.2021 23:57 Відповісти
А цей Арахамія в курсі, що до грудня 2011 року у нас існувала кримінальна відповідальність за відкриття рахунків за кордоном та за неповернення валютної виручки?
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07.10.2021 00:28 Відповісти
Нельзя ни в коем случае голосовать за подобных зеленскому. Ни за молодых ни старых ни за мужчин ни женщин. Даже если в "опросах" нарисуют, что они по рейтингам занимают первые 4 или даже 6 или 8 мест. И что все остальные совсем непроходные. Нельзя выбирать из них. Надо даже голосовать за вроде как совсем непроходных, но только не за них.
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07.10.2021 00:55 Відповісти
Як мило! Любо слухати Арахамію. Розкаже краще як батюшка в храмі. Це ж так добре, навчити і діток , щоб вміли гроші ховати. Щоб удома татко не стирили, не процвиндрили А пенсії ? нехай дядя--польський платить. І побільші. І 13 нехай дасть. А лікуватися? будемо уриною , п"явками, червами і екстрасенсами.
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07.10.2021 01:32 Відповісти
так Вольдемар патриёт, токо немного болеет - провалы в памяти, нуно пигулки попить и опа, опять Срок будет отматывать по рецедиву, то есть вторая ходка, в чём его губы шевелятся
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07.10.2021 05:05 Відповісти
верно сказал.
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07.10.2021 05:39 Відповісти
Нужно мочить этих *********, пока не сбежали
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07.10.2021 07:16 Відповісти
Арахамия не знает о чем он говорит(даже если у него и было много офшоров). По сути он публично сделал сам на себя донос. Финансовые разведки многих стран примут это к сведению и эта инфа попадет в личное досье этого "слуги народа" во многих странах...
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07.10.2021 07:55 Відповісти
Какой это круг ада?
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07.10.2021 08:37 Відповісти
Самое начало. Продолжение следует.
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07.10.2021 09:19 Відповісти
Жена ары тоже пудрит нос, это нормальный процесс, здорово поднимает настроение. 73% офтальмологических уринотерпилоидов таким не проймёшь. Им нужно только индивидуальное физическое воздействие на черепную коробку полицейской дубинкой. И то, там можно применить «бъёт-значит любит».
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07.10.2021 08:44 Відповісти
Вірно сказав Ляшко хламідії на одному шоу що його місце біля параші в буцигарні а не в Раді України.
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07.10.2021 09:01 Відповісти
Мінцифри анонсувало можливість відкриття офшору через додаток Дія.
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07.10.2021 09:16 Відповісти
В університеті Поплавського відкрили факультет стирання відео.
***
Проблема соціалізму в тому, що ти можешь вільно за нього голосувати, а от щоб його позбавитись, тобі доведеться стріляти.

https://ibigdan.livejournal.com/27373364.html
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07.10.2021 09:18 Відповісти
Вісник партії НЛС N3

Події в Україні і світі розвиваються по усе більш маразматичним сценаріям, а темпи наростання пофігізму владних структур не дають змоги прослідковувати хоча б яку-небудь послідовність дій і прогнозувати комплекси нових ахіней четвертої світової війни. В Україні, як, власне, у всіх цивілізованих країнах, дійсно правлячих еліт не видко, але таке стрімке набивання підставних владних структур дебілами і одночасне витіснення мислячих, нехай і занадто пафосних та злодійкуватих, фронтменів дещо насторожує партію НЛС. Ми підтримуєм сценарій доведення територій України до коллапсу, коли одна частина народу рознервована до червоного кинеться з вилами на танки, у яких сидітиме друга ************ наніц частина; у цім випадку легко буде перестріляти обарзєвших лідерів а решту загнати в безпробудні ями страху. Але рівень відвертости цинізму і ступінь примітивності брехні як найважливішої зброї еліт не влаштовує партію НЛС, яка, можливо, дещо завищує рівень інтелекту та ерудиції загальної маси українців, але вважає, що недооцінка їх може спустити наші пляни в унітаз. А що як раптом українці почнуть гуртуватися, шукати і формувати все більше платформ для спілкування і взаєморозуміння і, що смертельно небезбечно, самоорганізовуватись? Уже навіть є прецеденти: з приводу "пандемічних" заходів у школах батьки, замість того, щоб нормально розтрощити кабінети відділів міністерства освіти і потрапити на лаву підсудних, згадали про Конституцію і подали колективний позов до суду. Крах величних цілей НЛС наступить тоді, коли лохобидло зорганізувавшись перестане звертати увагу на сформофані уже ЗМІ і упакованих журналістів, а почне створювати свої інформаційні платформи, фінансуючи своїх насправді довірених осіб. Якщо цей номер вісника НЛС потрапив на очі елітам, вашим СБ (тим, що назвалися СБУ), формуйте бюджет для оплати наших (хай і недешевих) послуг надання набагато підступніших, підліших, прихованіших, хитровимаханіших і ганебніших методів та засобів затягування петельок на пересічних шиях.




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07.10.2021 09:58 Відповісти
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