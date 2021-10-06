Арахамія про офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз - у дружини. ВIДЕО

У глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамія було багато офшорів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами Арахамії, навіть зараз в декларації на його дружині є офшор на Сейшелах.

"Це нормальний процес. Є дві сторони офшорів: негативна і позитивна. Позитивна полягає в тому, що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якщо ви зараз подивитеся, наприклад топ-100 мільярдерів світу, то майже у кожного є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно, яке може бути захищене ... А негативна сторона офшорів - це потенційні якісь маніпуляції з податками. Ось із цим треба боротися. І я вам нагадую, що за 30 років (незалежності України. - Ред.) тільки "Слуга народу" прийняла антиофшорний законопроєкт", - пояснив "слуга народу".

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Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.