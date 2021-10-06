Арахамія про офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз - у дружини. ВIДЕО
У глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамія було багато офшорів.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.
За словами Арахамії, навіть зараз в декларації на його дружині є офшор на Сейшелах.
"Це нормальний процес. Є дві сторони офшорів: негативна і позитивна. Позитивна полягає в тому, що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якщо ви зараз подивитеся, наприклад топ-100 мільярдерів світу, то майже у кожного є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно, яке може бути захищене ... А негативна сторона офшорів - це потенційні якісь маніпуляції з податками. Ось із цим треба боротися. І я вам нагадую, що за 30 років (незалежності України. - Ред.) тільки "Слуга народу" прийняла антиофшорний законопроєкт", - пояснив "слуга народу".
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
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Себто голова президентської хракції зізнався що він аферист, який не сплачує податки державі .
Зебіли, як вам хід конем ? Вони вже навіть не соромляться ?
Хоча можливо, з огляду на заяву Потураєва, там прийняли новий порядок денний:
"Ми будемо сцять вам на голову, і це буде ваше вино."
Другими словами разворовывать бюджет, приватизировать активы , делая нищими населения, гробя страну и переводя народные богатства в офшоры- это нормальный процесс.
А вот у украинцев по его словам ;"Зашита в ДНК коррупция", так пусть отчитаются за свои сбережения с рождения и уплатят налоги, которые эти организмы приготовились и дальше разворовывать.
Это не геноцид это нормальный процесс ничего личного - бизнес.
Яке воно дурне і це убоге ще намагається нас переконати,що Зеленський - молодець
Офшорні рахунки у держслужбовця це смертний вирок його кар єрі і скоріш за все карна справа
Такий підхід на Заході.
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Проблема соціалізму в тому, що ти можешь вільно за нього голосувати, а от щоб його позбавитись, тобі доведеться стріляти.
https://ibigdan.livejournal.com/27373364.html
Події в Україні і світі розвиваються по усе більш маразматичним сценаріям, а темпи наростання пофігізму владних структур не дають змоги прослідковувати хоча б яку-небудь послідовність дій і прогнозувати комплекси нових ахіней четвертої світової війни. В Україні, як, власне, у всіх цивілізованих країнах, дійсно правлячих еліт не видко, але таке стрімке набивання підставних владних структур дебілами і одночасне витіснення мислячих, нехай і занадто пафосних та злодійкуватих, фронтменів дещо насторожує партію НЛС. Ми підтримуєм сценарій доведення територій України до коллапсу, коли одна частина народу рознервована до червоного кинеться з вилами на танки, у яких сидітиме друга ************ наніц частина; у цім випадку легко буде перестріляти обарзєвших лідерів а решту загнати в безпробудні ями страху. Але рівень відвертости цинізму і ступінь примітивності брехні як найважливішої зброї еліт не влаштовує партію НЛС, яка, можливо, дещо завищує рівень інтелекту та ерудиції загальної маси українців, але вважає, що недооцінка їх може спустити наші пляни в унітаз. А що як раптом українці почнуть гуртуватися, шукати і формувати все більше платформ для спілкування і взаєморозуміння і, що смертельно небезбечно, самоорганізовуватись? Уже навіть є прецеденти: з приводу "пандемічних" заходів у школах батьки, замість того, щоб нормально розтрощити кабінети відділів міністерства освіти і потрапити на лаву підсудних, згадали про Конституцію і подали колективний позов до суду. Крах величних цілей НЛС наступить тоді, коли лохобидло зорганізувавшись перестане звертати увагу на сформофані уже ЗМІ і упакованих журналістів, а почне створювати свої інформаційні платформи, фінансуючи своїх насправді довірених осіб. Якщо цей номер вісника НЛС потрапив на очі елітам, вашим СБ (тим, що назвалися СБУ), формуйте бюджет для оплати наших (хай і недешевих) послуг надання набагато підступніших, підліших, прихованіших, хитровимаханіших і ганебніших методів та засобів затягування петельок на пересічних шиях.