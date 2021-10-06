"Слуга народу" Гетманцев проведе засідання Ради щодо відставки Разумкова: "за" проголосували 239 нардепів. ВIДЕО

Засідання, на якому розглядатиметься відставка спікера Дмитра Разумкова, вестиме нардеп СН Данило Гетманцев.

Таке рішення, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, ВР ухвалила на засіданні в середу.

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

Раніше стало відомо, що керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, вестиме глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Сам Гетманцев повідомив, що був змушений погодиться.

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Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно майже 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу у Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.