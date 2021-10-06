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Новини Відео Відставка Разумкова
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"Слуга народу" Гетманцев проведе засідання Ради щодо відставки Разумкова: "за" проголосували 239 нардепів. ВIДЕО

Засідання, на якому розглядатиметься відставка спікера Дмитра Разумкова, вестиме нардеп СН Данило Гетманцев.

Таке рішення, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, ВР ухвалила на засіданні в середу.

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

Раніше стало відомо, що керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, вестиме глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Сам Гетманцев повідомив, що був змушений погодиться.

Також читайте: Арахамія про відставку Разумкова: 240 "За" очікую на табло. "Довіра" і "За майбутнє" за голосування нічого не отримають

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно майже 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу у Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Автор: 

ВР (14976) Разумков Дмитро (1527) Гетманцев Данило (882)


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Топ коментарі
+12
Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1445674006292713472 20 мин



Показують як слуги в Раді натискають на потрібні зелені кнопки. Як же це жалюгідно. Дорослі 40-річні мужики, сидять, пітніють, тремтять за свою нікчемну шкуру, намагаються догодити, сподобатись актору російських серіалів і квнів. 80-років негативної селекції не пройшли дарма.
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06.10.2021 12:16
+11
Можно порадоваться за маму Гетманцева - попёрло так попёрло !

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.

В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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06.10.2021 12:14
+7
Народ і армія.
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06.10.2021 12:16
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А кто будет вести заседание по отставке гетманцева? Кличко, или сразу Аваков?
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06.10.2021 12:10 Відповісти
Народ і армія.
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06.10.2021 12:16 Відповісти
Это да, так даже надежнее.
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06.10.2021 12:31 Відповісти
Прибиральниця ВР
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06.10.2021 14:56 Відповісти
Тоже вариант. Мокрой тряпкой по хлебалу этот поц вполне заработал.
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06.10.2021 14:58 Відповісти
Про Гетьманцева
На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Гетманцева Данила Олександровича (далі - Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок).
В основу Висновку був покладений факт взаємозв'язків Кандидата з ТОВ "М.С.Л.", учасником якого є Кандидат. Частка у статутному капіталі складає 0,02%.
Підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної стали такі обставини:
1. Щодо ТОВ "М.С.Л." рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".
2. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "М.С.Л.".
3. Незважаючи на застосування обмежувальних заходів, ТОВ "М.С.Л." продовжує здійснювати господарську діяльність в Україні, а Кандидат, коментуючи цю ситуацію в ЗМІ, не надав інформацію про те, яким чином це можливо.
4. У ТОВ "М.С.Л." наявний податковий борг у розмірі 28 915 936,39 грн.
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06.10.2021 12:10 Відповісти
Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих.
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06.10.2021 12:10 Відповісти
Зелёная хунта.
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06.10.2021 12:12 Відповісти
це ще іопаний цирк чи вже конституційний заколот?
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06.10.2021 12:13 Відповісти
Можно порадоваться за маму Гетманцева - попёрло так попёрло !

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.

В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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06.10.2021 12:14 Відповісти
характер нордический стойкий
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06.10.2021 12:16 Відповісти
Богатые слуги у нашего народа. Что-то здесь не так.
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06.10.2021 12:33 Відповісти
да и пох на пауков как-то
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06.10.2021 12:15 Відповісти
Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1445674006292713472 20 мин



Показують як слуги в Раді натискають на потрібні зелені кнопки. Як же це жалюгідно. Дорослі 40-річні мужики, сидять, пітніють, тремтять за свою нікчемну шкуру, намагаються догодити, сподобатись актору російських серіалів і квнів. 80-років негативної селекції не пройшли дарма.
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06.10.2021 12:16 Відповісти
Цій мразоті, Гатьманцеву, треба буде приділити "особливу" увагу.
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06.10.2021 12:19 Відповісти
Хений экономики. врак народа Украины! Просто падло зеленое.
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06.10.2021 12:21 Відповісти
Меня не интересуют разборки среди СН. Разумков кроме того, что он вумный на фоне многих СН, не имеет никаких преимуществ в главном. Он голосовал так же как и они за все антинародные законы.

Кроме того это наверняка имитация, для проталкивания их кукловодом Разумкова в следующие президенты. Технология одуривания избирателей.

Надоело "выбирать" между ставленниками олигархата. А так "выбираем" по причине дикой системы выборов.
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06.10.2021 12:22 Відповісти
Зеленый говорит, что еще не решил - будет ли он идти на следщий срок. А он вообще ничего не решает. Все решает кукловод, который решил еще при подготовке выборов 2019, что в следщие президенты будет идти Разумков. Об этом давно знают и Зеленский и Разумков.
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06.10.2021 12:26 Відповісти
Вот сейчас они начали Разумкова раскручивать.
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06.10.2021 12:28 Відповісти
Вата захватила парламент!
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06.10.2021 12:22 Відповісти
всегда найдется Иудушка, который не сможет отказаться
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06.10.2021 12:34 Відповісти
УСЬО ПО ПЛАНУ, ШЕФ!!! НАМ ГОЛОСОВАНИЕ - А ТЕБЕ ТЮРЬМА !СМАТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ , ИДИОТ !
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06.10.2021 12:48 Відповісти
Не розумію,чому тут так переймаються за долю Разумкова і олігархат
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06.10.2021 13:36 Відповісти
Всем пох на Разумкова, просто все в шоке как зеленые сопли насилуют регламент и конституцию
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06.10.2021 14:10 Відповісти
Ви справді нерозумієте що то питання від ЗЕбота по темнику?
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06.10.2021 14:37 Відповісти
,,А дурачок Копченый взял и выиграл ворованный браслетик,.(из кина). Нашли Фукса, который потом будет сидеть....
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06.10.2021 14:54 Відповісти
"Зицпредседатель" Гетманцев - один з другорядних персонажів роману «СН - Зелена шобла».
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06.10.2021 15:01 Відповісти
Разумкову потрібно буде цю "земишину возню" оскаржити в суді. Якщо він має честь і гонор.
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06.10.2021 14:58 Відповісти
Вже перестали сцяти в очі своїм виборцям.
Тепер вже серуть нам всім на голови...
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06.10.2021 17:39 Відповісти
 
 