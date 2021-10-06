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Тактичні ракетні комплекси "Точка-У" на адмінмежі з окупованим Кримом відпрацювали точне наведення на цілі, - Наєв. ВIДЕО

Екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойове чергування на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом здійснили марш, зайняли вогневі позиції та відпрацювали точне наведення на цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

Тренування з нанесення умовних ракетних ударів відбувалося на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, в умовах максимально наближених до бойових.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань розрахунки ТРК "Точка-У" продемонстрували вмілі дії з підготовки вихідні даних для ракетної стрільби, переведення комплексів з похідного положення в бойове, а також перевантаження ракети з транспортно-заряджаючої машини на пускову установку.

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- Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив’язку перед проведенням поодиноких і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, задля виходу з-під можливого удару, військові змінили позиційний район і здійснили умовні пуски по ракетних комплексах, аеродромах, захищених об'єктах і командних пунктах.

Крім того, бойові розрахунки ракетного підрозділу відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

- Підрозділи, що несуть бойову службу на південному напрямку, системно займаються підвищенням бойових спроможностей та постійно готові до дій за призначенням, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Тактичні ракетні комплекси Точка-У на адмінмежі з окупованим Кримом відпрацювали точне наведення на цілі, - Наєв 01
Тактичні ракетні комплекси Точка-У на адмінмежі з окупованим Кримом відпрацювали точне наведення на цілі, - Наєв 02

Автор: 

Крим (14161) ракети (4026) учені (180) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+14
старий, але досить ефективний (дуже схожий на американську систему Ланс)...до того ж нічого більш ********* нема
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06.10.2021 13:05
+8
про пошесть згоден, але Вільха то більше заміна реактивній артилерії типу Град/Ураган...
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06.10.2021 13:11
+8
етим хламом кадировцев накрили и отбили желание приезжать снова
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06.10.2021 13:15
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Старый советский хлам с дальностью до 120 км.
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06.10.2021 13:04 Відповісти
старий, але досить ефективний (дуже схожий на американську систему Ланс)...до того ж нічого більш ********* нема
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06.10.2021 13:05 Відповісти
Есть и новее и на порядок точнее - комплекс "Вильха". Он и создавался на замену устаревшим "Точкам". Только вот зеленая пошесть не дала средств на производство.
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06.10.2021 13:09 Відповісти
про пошесть згоден, але Вільха то більше заміна реактивній артилерії типу Град/Ураган...
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06.10.2021 13:11 Відповісти
Старе допотопне совковське гівно... Але, на жаль, кращого немає...
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06.10.2021 13:12 Відповісти
"Вильха Р" да. "Вильха" и "Вильха М" для замены "Точки У".
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06.10.2021 13:33 Відповісти
За своїми ТТХ Вільха - М це заміна Точки-У, та ще й в рази точніше промах (3-5) м. А Гради і т.д. та й Точка- У призначені для враження ПЛОЩАДНИХ ЦІЛей
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24.11.2021 18:40 Відповісти
Это модернизация Урагана и не не является ТРК.
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06.10.2021 13:14 Відповісти
Ракета Ольха-Р c дальностью пуска 70 км и осколочно-фугасной боевой частью весом 250 кг. Первая версия ракеты. Принята на вооружение 25 апреля 2018 года.
Ракета Ольха-М с увеличенной до 120 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения. Принята на вооружение в конце 2019 года.
Ракета Ольха с дальностью пуска около 200 км.

Точка имеет ту-же самую дальность что и "Вильха М", меньшую скорость полета и больший вес БЧ, но гораздо меньшую точность наведения. По плану на конец года должны было произвести около 2.5 тыс ракет "Вильха" разных модификаций. Но это при "барыгах".
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06.10.2021 13:32 Відповісти
Калибр Ольхи 300 мм а калибр Точки 650 мм.
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06.10.2021 15:14 Відповісти
Это не снаряд, это не о чем. Точка накрывает площадь, Ольха - средство прецизионного поражения. Ольху с одной установки можно пускать залпом по разным или одной целям. Смотреть в конце видео.

http://www.facebook.com/watch/?v=474081180572368 www.facebook.com/watch/?v=474081180572368
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06.10.2021 15:20 Відповісти
Граждане путают РСЗО и ОТР.
Доказывать бесполезно.
Просто потому что, народ читает текст, до строчки, которая нравится и делают выводы. А вот до точки, дочитать неспособны.
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07.10.2021 08:08 Відповісти
Если очень точно, то это модификация "Смерча".
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07.10.2021 08:06 Відповісти
Космический пират Весельчак У стырил заготовленные для "Вильхи" бабки и купил у Алисы мелафон.
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06.10.2021 13:19 Відповісти
Вильха это пипец все знают, но никто не видел.
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06.10.2021 14:07 Відповісти
Ага, почти не видели. Уже на єкспорт поставляют

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06.10.2021 14:54 Відповісти
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06.10.2021 14:55 Відповісти
какой экспорт. Вы сало и то завозите.
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06.10.2021 15:02 Відповісти
Ага, только в ваших больных мозгах.
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06.10.2021 15:04 Відповісти
грубость и хамство ваше национальная черта?
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06.10.2021 16:35 Відповісти
Как аукнулось, точно также и откликнулось. Абсолютно. Чем теперь недоволен?
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06.10.2021 17:07 Відповісти
www.facebook.com/watch/?v=474081180572368
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06.10.2021 15:00 Відповісти
Новина зі США...
Такі ракети прецизійного удару (PrSM) будуть запускатися з ракетних систем залпового вогню M270A1 (MLRS) та високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS). Основне призначення ракет PrSM - заміна нинішніх ракет РСЗВ та HIMARS з подвоєнням скорострільності через запуск двох ракет одночасно. https://**********.com.ua/2021/10/kompaniya-lockheed-martin-otrymala-kontrakt-na-novitnyu-systemu-preczyzijnogo-udaru-dlya-armiyi-ssha/ https://**********.com.ua/2021/10/kompaniya-lockheed-martin-otrymala-kontrakt-na-novitnyu-systemu-preczyzijnogo-udaru-dlya-armiyi-ssha/

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06.10.2021 13:24 Відповісти
етим хламом кадировцев накрили и отбили желание приезжать снова
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06.10.2021 13:15 Відповісти
а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

прикриття на відео немає
і до чого ці показухи стрільби з поля у рядочок - чудова ціль для беспілотника
з лісочка стріляти не пробували ?

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06.10.2021 13:30 Відповісти
не тупи. какие лесочки на юге херсонщины?
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06.10.2021 15:38 Відповісти
херсонские лесочки - "посадки" (лесополосы)
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06.10.2021 15:41 Відповісти
Они все прошли модернизацию наведения, попадают точно в цель + - 20-25м
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06.10.2021 13:33 Відповісти
прилетить мало не буде
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06.10.2021 14:00 Відповісти
В 2018 году создали этого монстра и
где продолжение .
На восточном Фронте их должно быть уже несколько арт. полков.
понятная вещь. денех - н е т ! Так вот же они, Карл.

Гендиректор ликвидируемого "Укроборонпрома" Гусев поднял себе зарплату до 474 тыс. грн Источник:

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06.10.2021 14:12 Відповісти
этот старый совковый хлам превращает на крыме любого удмурта или мордвина в небольшую вонючую кучку.
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06.10.2021 15:37 Відповісти
цікаво, скільки у нас цих Точок? І непогано було б мати щось більш ******* на кшталт ударного ракетного комплексу, Сапсан, здається, який зараз успішно поховали зелені...
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06.10.2021 13:04 Відповісти
Так 2 арсенала с запасом изделий для " Точки " У были уничтожены в Балаклее и Виннице .
Чем Вы , герои, теперь производить пуски будете ( вопрос , конечно интересный).
Пугать ,
только развертыванием ПУ с учебными ракетами на границе ... Фарисеи.
8к76 , отр -22" Темп С " с ЯБЧ 1.2 килотоны с дальностью 950 км и с разгонным блоком до 2000 км.Вот чего боялись наши противники .
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06.10.2021 13:16 Відповісти
наши протівнікі це хто?
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06.10.2021 13:17 Відповісти
А когда в Барановичах , Беларусь была уничтожена последняя из 170 ПУ 9П120
путем отрезания последней задней оси МАЗ 543.
Вот тогда и враги .
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06.10.2021 13:26 Відповісти
зрозуміло...ваші вороги на Заході
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06.10.2021 13:38 Відповісти
Что спамите . Правды боитесь ?8к76 , отр -22" Темп С " с ЯБЧ 1.2 килотоны с дальностью 950 км и с разгонным блоком до 2000 км.
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06.10.2021 13:48 Відповісти
"Гром 2" с увеличенной дальностью скоростью и маневренностью вполне способна доставать до масквабада. Украине вполне хватит чтобы рашенские тела боялись. Они уже активно обсуждают что их хваленые С400 неспособны перехватить эти ракеты в полете.
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06.10.2021 13:39 Відповісти
А российские ракеты до Киева достанут или " а нас за шо"
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06.10.2021 14:10 Відповісти
Спроси на своих форумах. Они не вписываются в кривизну земли и любят падать.
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06.10.2021 14:47 Відповісти
тож бачите на фото кількість ракет: 4
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06.10.2021 13:21 Відповісти
нормально, джанкойские ватники от них уже в афуе...
токо скопом стоят
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06.10.2021 13:07 Відповісти
Покатушки дело нужное, но я стесняюсь спросить: "А оно, вообще, стреляет? Ракета боеспособна? ТТХ прежние?"
Задам "дебильный" вопрос и сам на него отвечу:
- Когда последний раз на учениях стреляли боевой "точкой У"?
- Никогда.
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06.10.2021 13:07 Відповісти
В Домбабве ими хорошо постреляли, поищи на ютубе. Лишнехромосомный генетический мусор оценил
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06.10.2021 16:32 Відповісти
Мне не надо ничего искать. Пост я не просто так написал. Сосед в 14 на них служил. Рассказывал что из 5-и запущенных, только одна попала в намеченную цель, 3 улетели *** знает куда, а одна вообще не запустилась.
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06.10.2021 16:47 Відповісти
Тренироваться точками У? Проще 10 джавелинов пульнуть в небо.
А это проверенная годами техника и в 2014 году отработавшая на 100%.
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06.10.2021 16:38 Відповісти
Про Гром уже года 2-3 ничего не слышно, похоже похоронили проект.
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06.10.2021 13:07 Відповісти
так, зелені його поховали...але система дуже непогана. Майже аналог Іскандера
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06.10.2021 13:12 Відповісти
Денех - нет даже для з/п специалистам ЮжМаша и Павлоградского НХЗ.
Все ушло в оффшоры на Виргинские острова.
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06.10.2021 13:20 Відповісти
Похоже "украинский зонтик" немного потрёпан. Но ничего, для парадов сгодится.
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06.10.2021 13:21 Відповісти
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06.10.2021 13:29 Відповісти
Так почему же тогда Лукъяненко на выборах 1990 года
пошел против Черновила , а после избрания ком. секретаря по идеологии цк кпу

со стажем 25 лет оболванивания масс кравчука -в президенты.
и после избрания комми уехал в Канаду - послом ...

А цитаты у маркса были в " Капитале" - любые .

Он только одних детей наклепал аж 12 челов и
ни одного , Карл, дня не работал.
Все на средства фридриха энельса , тоже той нац.
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06.10.2021 13:42 Відповісти
Кстати бандеровца Фридриха Энгельса, следует писать с большой буквы! Фридрих Энгельс, как и Карл Маркс, был жутким кацапофобом: «И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
PS: Так вы не согласны с высказыванием???
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06.10.2021 14:18 Відповісти
Левко Лукъяненко - из биографии ..

Родился в селе Хриповка Городнянского района https://file.liga.net/region/chernigov_i_chernigovskaya_oblast Черниговской области .
В 1958 году окончил Московский госуниверситет им.Ломоносова.
Карьера. В 1944-1953 гг. служил в Советской Армии.
В 1953-м вступил в КПСС.
После университета работал пропагандистом Радеховского райкома КПСС.
этим все объясняется..
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06.10.2021 14:27 Відповісти
Давно пора запускать в производство новый ОТРК ,Гром или Сапсан , не важно как его окончательно назовут , важно что бы по больше выпустили и побыстрее , а то эти 4 Точки , особой погоды не сделают !
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06.10.2021 14:06 Відповісти
ну их не 4, а около 90шт. в Украине...
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06.10.2021 14:56 Відповісти
Развернулись свернулись это можно и на территории части делать.Без пусков ракет рассчет не получает опыта эффективности таких учений...
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06.10.2021 14:55 Відповісти
та хто ж ******* зброю тут буде рекламувати )))) діти
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06.10.2021 15:16 Відповісти
Точки У - это именно то оружие, что остановило орков в 2014 году.
Только иметь оружие и иметь смелость его применить - это разные вещи.
Глядя, как бездарно отдают флот и как пользовались точками У, я думаю, что никто разрешения даже не спрашивал тогда.
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06.10.2021 16:35 Відповісти
БЛатьь вы ***********!!!
Какая сетка наухуй сетка
Какая дистанция !!!! **** не туда мои налоги идут!!!
Вас ************* один выстрел1!!!
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06.10.2021 17:20 Відповісти
Кацапулі зціпились не з тими. ми не ті які лише зуби скалять, МИ ГРИЗЕМО і не відпускаємо...
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06.10.2021 17:42 Відповісти
 
 