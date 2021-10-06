Тактичні ракетні комплекси "Точка-У" на адмінмежі з окупованим Кримом відпрацювали точне наведення на цілі, - Наєв. ВIДЕО
Екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойове чергування на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом здійснили марш, зайняли вогневі позиції та відпрацювали точне наведення на цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.
Тренування з нанесення умовних ракетних ударів відбувалося на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, в умовах максимально наближених до бойових.
За словами командувача Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань розрахунки ТРК "Точка-У" продемонстрували вмілі дії з підготовки вихідні даних для ракетної стрільби, переведення комплексів з похідного положення в бойове, а також перевантаження ракети з транспортно-заряджаючої машини на пускову установку.
- Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив’язку перед проведенням поодиноких і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як повідомив командувач, задля виходу з-під можливого удару, військові змінили позиційний район і здійснили умовні пуски по ракетних комплексах, аеродромах, захищених об'єктах і командних пунктах.
Крім того, бойові розрахунки ракетного підрозділу відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.
- Підрозділи, що несуть бойову службу на південному напрямку, системно займаються підвищенням бойових спроможностей та постійно готові до дій за призначенням, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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Ракета Ольха-М с увеличенной до 120 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения. Принята на вооружение в конце 2019 года.
Ракета Ольха с дальностью пуска около 200 км.
Точка имеет ту-же самую дальность что и "Вильха М", меньшую скорость полета и больший вес БЧ, но гораздо меньшую точность наведения. По плану на конец года должны было произвести около 2.5 тыс ракет "Вильха" разных модификаций. Но это при "барыгах".
http://www.facebook.com/watch/?v=474081180572368 www.facebook.com/watch/?v=474081180572368
Доказывать бесполезно.
Просто потому что, народ читает текст, до строчки, которая нравится и делают выводы. А вот до точки, дочитать неспособны.
Такі ракети прецизійного удару (PrSM) будуть запускатися з ракетних систем залпового вогню M270A1 (MLRS) та високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS). Основне призначення ракет PrSM - заміна нинішніх ракет РСЗВ та HIMARS з подвоєнням скорострільності через запуск двох ракет одночасно. https://**********.com.ua/2021/10/kompaniya-lockheed-martin-otrymala-kontrakt-na-novitnyu-systemu-preczyzijnogo-udaru-dlya-armiyi-ssha/ https://**********.com.ua/2021/10/kompaniya-lockheed-martin-otrymala-kontrakt-na-novitnyu-systemu-preczyzijnogo-udaru-dlya-armiyi-ssha/
прикриття на відео немає
і до чого ці показухи стрільби з поля у рядочок - чудова ціль для беспілотника
з лісочка стріляти не пробували ?
где продолжение .
На восточном Фронте их должно быть уже несколько арт. полков.
понятная вещь. денех - н е т ! Так вот же они, Карл.
Гендиректор ликвидируемого "Укроборонпрома"
Гусев поднял себе зарплату до 474 тыс. грнИсточник:
Чем Вы , герои, теперь производить пуски будете ( вопрос , конечно интересный).
Пугать ,
только развертыванием ПУ с учебными ракетами на границе ... Фарисеи.
8к76 , отр -22" Темп С " с ЯБЧ 1.2 килотоны с дальностью 950 км и с разгонным блоком до 2000 км.Вот чего боялись наши противники .
путем отрезания последней задней оси МАЗ 543.
Вот тогда и враги .
токо скопом стоят
Задам "дебильный" вопрос и сам на него отвечу:
- Когда последний раз на учениях стреляли боевой "точкой У"?
- Никогда.
А это проверенная годами техника и в 2014 году отработавшая на 100%.
Все ушло в оффшоры на Виргинские острова.
пошел против Черновила , а после избрания ком. секретаря по идеологии цк кпу
со стажем 25 лет оболванивания масс кравчука -в президенты.
и после избрания комми уехал в Канаду - послом ...
А цитаты у маркса были в " Капитале" - любые .
Он только одних детей наклепал аж 12 челов и
ни одного , Карл, дня не работал.
Все на средства фридриха энельса , тоже той нац.
PS: Так вы не согласны с высказыванием???
Родился в селе Хриповка Городнянского района https://file.liga.net/region/chernigov_i_chernigovskaya_oblast Черниговской области .
В 1958 году окончил Московский госуниверситет им.Ломоносова.
Карьера. В 1944-1953 гг. служил в Советской Армии.
В 1953-м вступил в КПСС.
После университета работал пропагандистом Радеховского райкома КПСС.
этим все объясняется..
Только иметь оружие и иметь смелость его применить - это разные вещи.
Глядя, как бездарно отдают флот и как пользовались точками У, я думаю, что никто разрешения даже не спрашивал тогда.
Какая сетка наухуй сетка
Какая дистанция !!!! **** не туда мои налоги идут!!!
Вас ************* один выстрел1!!!