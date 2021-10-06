Тактичні ракетні комплекси "Точка-У" на адмінмежі з окупованим Кримом відпрацювали точне наведення на цілі, - Наєв. ВIДЕО

Екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойове чергування на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом здійснили марш, зайняли вогневі позиції та відпрацювали точне наведення на цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

Тренування з нанесення умовних ракетних ударів відбувалося на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, в умовах максимально наближених до бойових.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань розрахунки ТРК "Точка-У" продемонстрували вмілі дії з підготовки вихідні даних для ракетної стрільби, переведення комплексів з похідного положення в бойове, а також перевантаження ракети з транспортно-заряджаючої машини на пускову установку.

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- Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив’язку перед проведенням поодиноких і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, задля виходу з-під можливого удару, військові змінили позиційний район і здійснили умовні пуски по ракетних комплексах, аеродромах, захищених об'єктах і командних пунктах.

Крім того, бойові розрахунки ракетного підрозділу відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

- Підрозділи, що несуть бойову службу на південному напрямку, системно займаються підвищенням бойових спроможностей та постійно готові до дій за призначенням, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.



