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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Біля Олександрівської лікарні в Києві вишикувалася черга зі швидких із хворими на COVID-19: стоять по 5 годин. ВIДЕО

Ситуація з коронавірусом у Києві стає дедалі серйознішою. В інтернеті показали чергу з карет швидкої допомоги на в'їзді в Олександрівську лікарню, в якій, як відомо, лікують хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ.Оперативний" у Telegram.

"На вулиці вже давно глибока ніч, але це не заважає стояти в черзі в Олександрівську лікарню автомобілям швидкої допомоги.

Перша бригада стоїть у черзі майже 5 годин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в черзі стоять лише хворі із середньою тяжкістю COVID: "Важких пропускають без черги і відразу в реанімацію".

Зазначимо, що схожа ситуація склалася в деяких лікарнях Львова та Харкова.

Також дивіться: Черга швидких із хворими на СOVID-19 вишикувалася біля госпіталю ветеранів у Харкові. ФОТО

Нагадаємо, за добу в Києві виявили 792 нові випадки захворювання на коронавірус (всього 237337), зафіксовано 11 летальних випадків.

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) Київ (19490) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+35
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров.
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06.10.2021 13:34
+16
В тролейбусах 2-3 в масках, а інші безсмертні.
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06.10.2021 13:37
+15
Вы и...тые??? Мне под медсанчастью 10 скорых ждущих вызов тоже снять и написать что это очередь??? Пилять цензор, научитесь фильтровать , или хоть думать, 5 часов ковидный в машине лежит и ждет очередь в больницу??? Или 5 часов транспорт одного ковидного ждет?
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06.10.2021 13:38
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А что скажут "Мастера Спорта по борьбе с Ковидом"?
Пора нового Министра МОЗ назначать или пусть этот еще "поучится"?
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06.10.2021 14:04 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27369706.html Поражены твоей неудачей

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06.10.2021 14:20 Відповісти
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06.10.2021 15:43 Відповісти
Пораджу маячню всяку не писати, бо якщо він перехворів,то мінімум пів року йому не можна і не потрібно вакцинуватись. Але адепти вакцинації вже такі байки розказують...
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06.10.2021 17:01 Відповісти
ну якщо воно купувало довідку - то воно дурнувате і навіть цього не розуміє
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07.10.2021 07:12 Відповісти
Ох и бред🤦🏼‍♀️
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06.10.2021 21:16 Відповісти
73% Зеля Чемпион-Найвэлычнише уже не соберёт, даже 10% не будет.. беги, дурочка..
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06.10.2021 14:30 Відповісти
почему в запорожье нет ковида два года....а..
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06.10.2021 16:25 Відповісти
Были бы в Запорожье выборы,как в Харькове,где победу одержит не слуга народа,и Запорожье сразу бы оказалось в красной зоне, и скорые бы мотались по всему городу.
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06.10.2021 21:05 Відповісти
Прогуляйся к 5 больнице, попросись на экскурсию в реанимацию
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06.10.2021 22:38 Відповісти
Мабуть тесты закончились.Пришла разнарядка всех на госпитализацию с любыми признаками ОРВИ,а там разберёмся.У медиков стартовал свой сезон по койко месту.Ведь с бюджета за каждого больного прилетает копеечка
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06.10.2021 17:09 Відповісти
ТОПЛИВО ЭКОНОМЯТ !!!
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07.10.2021 11:30 Відповісти
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