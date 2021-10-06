Біля Олександрівської лікарні в Києві вишикувалася черга зі швидких із хворими на COVID-19: стоять по 5 годин. ВIДЕО
Ситуація з коронавірусом у Києві стає дедалі серйознішою. В інтернеті показали чергу з карет швидкої допомоги на в'їзді в Олександрівську лікарню, в якій, як відомо, лікують хворих на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ.Оперативний" у Telegram.
"На вулиці вже давно глибока ніч, але це не заважає стояти в черзі в Олександрівську лікарню автомобілям швидкої допомоги.
Перша бригада стоїть у черзі майже 5 годин", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в черзі стоять лише хворі із середньою тяжкістю COVID: "Важких пропускають без черги і відразу в реанімацію".
Зазначимо, що схожа ситуація склалася в деяких лікарнях Львова та Харкова.
Нагадаємо, за добу в Києві виявили 792 нові випадки захворювання на коронавірус (всього 237337), зафіксовано 11 летальних випадків.
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