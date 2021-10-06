Секретний відеоархів на 40 Гб: правозахисники оприлюднили шокуючі кадри катувань і зґвалтувань у російських в'язницях. ВIДЕО 18+
Правозахисники порталу Gulagu.net вивезли з Росії 40 Гб відео з катуваннями ув'язнених у російських колоніях. Вони оприлюднили частину з них і стверджують, що це відбувається систематично. Увага! Відео не рекомендоване особам з нестійкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель, про це вони пишуть у своєму Telegram-каналі.
У понеділок, 4 жовтня, засновник порталу Володимир Осєчкін повідомив, що їм передав архів відеозаписів програміст, який протягом 5 років мав доступ до комп’ютерів Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).
"Координаторам і експертам Gulagu.net дійсно вдалося вивезти секретний відеоархів в 40 Гб, який знімався в цілій низці установ ФСВП під контролем оперативників з управління М ФСБ Росії. У цьому архіві понад 1000 відеофайлів і документів, які підтверджують системний характер тортур в російських вʼязницях", — розповів він.
За його словами, над ув’язненими знущались та ґвалтували їх співробітники ФСВП та ФСБ Росії. Всі ці тортури знімалися на службові відеореєстратори. Тепер щодня правозахисники поступово оприлюднюють нові і нові відео знущань.
У самій ФСВП повідомили, що розпочинають службову перевірку фактів, які були оприлюднені. Також підключилася і Генеральна прокуратура Росії. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб.
Змі повідомляють, що у в'язниці "Владимирский централ" в Росії арештанти скаржаться на побиття та катування музикою. Увʼязнені звернулися до Ради з прав людини за допомогою і з проханням розібратися в ситуації.
У 2019 році десятеро вʼязнів колонії суворого режиму № 5 у Мордовії, що в Росії, пробили свої животи цвяхами на знак протесту проти катувань.
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https://spadok.org.ua/skify/khto-taki-androfagy Нащадки андрофагів - канібалів іншими бути не можуть.
Московини навпаки, позитивно відносяться до гвалтівників, і з презирством до згвалтованих.
В противном случае элементарная манипуляция...
До чого середньовічні тортури до нашого часу. Як що тебе на кол посадять за відмову співпрацювати з адміністрацієй тюрми, то як ти на це подивишься, а тюрма це таке
місце де кожний може опинитись.
Нехай мене хоч якесь зебільне чучало в очі порівняє з тими опущеними, з тою перхотю, до блювотини гнилою чіпухою. Відразу зебіла запишу в мученники секти "Великого Дебільництва"
З точки зору москвина: Той хто гвалтує - нормальна людина, поважний москвинський начальник. А згвалтований - недолюдина.
що такого в Ауэ (Саксония) - Википедия ?
Це неможливо пояснити людині зі здоровим глуздом і психікой, чому ФЕОДАЛЬНА по суті країна така як Расія існує у 21 сторіччі. Засмучує реакція Заходу - вони частково знають що там в Мордорі коїться, але закривають на то очі, бо дуже ВИГІДНО торгувати з Мацквою, далі ОБЄСПОКОЄНОСТЄЙ не заходить. За це теж прийдеться відповісти і Заходу у свою чергу.
Молитва до Бога щоб ця країна (РФ) була зруйновано вщент як імперія і на ії місце з явились нові держави - республіки які не орієнтуються на царя в Мацкві