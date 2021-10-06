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Секретний відеоархів на 40 Гб: правозахисники оприлюднили шокуючі кадри катувань і зґвалтувань у російських в'язницях. ВIДЕО 18+

Правозахисники порталу Gulagu.net вивезли з Росії 40 Гб відео з катуваннями ув'язнених у російських колоніях. Вони оприлюднили частину з них і стверджують, що це відбувається систематично. Увага! Відео не рекомендоване особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель, про це вони пишуть у своєму Telegram-каналі.

У понеділок, 4 жовтня, засновник порталу Володимир Осєчкін повідомив, що їм передав архів відеозаписів програміст, який протягом 5 років мав доступ до комп’ютерів Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

"Координаторам і експертам Gulagu.net дійсно вдалося вивезти секретний відеоархів в 40 Гб, який знімався в цілій низці установ ФСВП під контролем оперативників з управління М ФСБ Росії. У цьому архіві понад 1000 відеофайлів і документів, які підтверджують системний характер тортур в російських вʼязницях", — розповів він.

За його словами, над ув’язненими знущались та ґвалтували їх співробітники ФСВП та ФСБ Росії. Всі ці тортури знімалися на службові відеореєстратори. Тепер щодня правозахисники поступово оприлюднюють нові і нові відео знущань.

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У самій ФСВП повідомили, що розпочинають службову перевірку фактів, які були оприлюднені. Також підключилася і Генеральна прокуратура Росії. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб.

Змі повідомляють, що у в'язниці "Владимирский централ" в Росії арештанти скаржаться на побиття та катування музикою. Увʼязнені звернулися до Ради з прав людини за допомогою і з проханням розібратися в ситуації.

У 2019 році десятеро вʼязнів колонії суворого режиму № 5 у Мордовії, що в Росії, пробили свої животи цвяхами на знак протесту проти катувань.

Автор: 

зґвалтування (385) правозахисники (377) катування (599) росія (65223) в’язниця (440)


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Топ коментарі
+70
Оце такими катівнями закінчується любофф до росіскої поезії, монгерштерна і прочої лобуди.
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06.10.2021 14:46
+59
Я не хочу жити в рашці.
За те і воюємо !
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06.10.2021 14:45
+38
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06.10.2021 14:46
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И эти гниды еще Украинцев фашистами называют...
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06.10.2021 17:35 Відповісти
Никто и так не сомневался в том, кто и какие ФСБ, ГРУ РФ, ВС РФ - одни извращенцы.
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06.10.2021 17:40 Відповісти
Московити - расцєянє у глибині своїй збочинці, не всі, але більщість.
https://spadok.org.ua/skify/khto-taki-androfagy Нащадки андрофагів - канібалів іншими бути не можуть.
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06.10.2021 20:37 Відповісти
Нахер мне кацапы? Расскажите что твориться в украинских тюрьмах! Ах да, забыл, все сидят в новых платных камерах, общаются с друг с другом исключительно на "Вы" и "Пане", персонал с ними ведёт себя таким же образом!
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06.10.2021 17:40 Відповісти
Українці мають негативне відношення до гвалтівників.

Московини навпаки, позитивно відносяться до гвалтівників, і з презирством до згвалтованих.
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06.10.2021 17:42 Відповісти
В Хабаровске две девушки живодёрки, называющие себя нацистками - рисовали свастику, убивали животных и пытали бомжей. В итоге, их посадили аж на полтора года. Русьге мир, во всех проявлениях... И поражает, что некоторые наши граждане, хотят жить в этом говне!!!
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06.10.2021 17:45 Відповісти
Це москвини. Вони виникли в цьому лайні, жили в ньому сотні років і інакше жити просто не здатні. І світ їх не "Рузьге" а московський. Феофан Прокопович сподівався і намагався їх русифікувати та європеїзувати, однак не вийшло.
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09.10.2021 12:10 Відповісти
Надо показывать и то, что сделал и за что чалится "пострадавший"....тогда картинка будет менее "наваристой", а некоторым экземплярам даже захочется добавить
В противном случае элементарная манипуляция...
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06.10.2021 18:03 Відповісти
Ти хфантазер чи як?
До чого середньовічні тортури до нашого часу. Як що тебе на кол посадять за відмову співпрацювати з адміністрацієй тюрми, то як ти на це подивишься, а тюрма це таке
місце де кожний може опинитись.
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06.10.2021 20:26 Відповісти
ИЧЕМ ТОГДА ОДНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ?
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19.10.2021 13:45 Відповісти
В рашці тільки на даний рік пів міліона сидить. Мусорів і всяких інших вертухаїв теж біля міліона. В армії все чим займаються у вільний час, так це попускають один одного. Помножте це все хоча б на тридцять років і будете знати прихотип косорилих. Це в одновному молоді алєні, менше свиноматок і старіків, діти не враховуються.

Нехай мене хоч якесь зебільне чучало в очі порівняє з тими опущеними, з тою перхотю, до блювотини гнилою чіпухою. Відразу зебіла запишу в мученники секти "Великого Дебільництва"
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06.10.2021 18:10 Відповісти
Так, фундамент культури москвинів побудований на згвалтуванні як ритуалі прояву москвином своєї влади. Від снохацтва до поліцейських, тюремних та армійських згвалтувань.

З точки зору москвина: Той хто гвалтує - нормальна людина, поважний москвинський начальник. А згвалтований - недолюдина.
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09.10.2021 12:15 Відповісти
Субкультура АУЭ претендует на первенство на Порнохабе
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06.10.2021 18:15 Відповісти
до чого тут німці?
що такого в Ауэ (Саксония) - Википедия ?
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06.10.2021 21:15 Відповісти
Чомусь мені такі новини з підораші просто ***** !... Одне другого варте. Пройде трохи часу і вони поміняються місцями.
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06.10.2021 19:07 Відповісти
Мордор, что тут скажешь. Православненько. Вылазит боком всему человечеству американский ленд-лиз
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06.10.2021 19:12 Відповісти
Дивна країна ця паРаша - РАЦЄЯНІ САМИ ПИШАЮТЬСЯ БЄСПРЄДЄЛАМИ ЯКІ КОЯТЬСЯ В ЇХ КРАЇНІ, згадати зоча б їх документальний серіал "Кримінальна расія"
Це неможливо пояснити людині зі здоровим глуздом і психікой, чому ФЕОДАЛЬНА по суті країна така як Расія існує у 21 сторіччі. Засмучує реакція Заходу - вони частково знають що там в Мордорі коїться, але закривають на то очі, бо дуже ВИГІДНО торгувати з Мацквою, далі ОБЄСПОКОЄНОСТЄЙ не заходить. За це теж прийдеться відповісти і Заходу у свою чергу.
Молитва до Бога щоб ця країна (РФ) була зруйновано вщент як імперія і на ії місце з явились нові держави - республіки які не орієнтуються на царя в Мацкві
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06.10.2021 20:22 Відповісти
рабсия страна зверей
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07.10.2021 00:14 Відповісти
Був такий єпізод: " затримані мітингарі самі штовхають заглохший автозак до найближчого Гуантанамо".
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07.10.2021 08:35 Відповісти
Смотрю на видео, вроде как жалко... А потом вспоминаю, как четверо таких подонков мою 17-летнюю бывшую девушку затащили в машину, отвезли в сауну и всю ночь насиловали. И вся жалость уходит.
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02.11.2021 12:24 Відповісти
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