Секретний відеоархів на 40 Гб: правозахисники оприлюднили шокуючі кадри катувань і зґвалтувань у російських в'язницях. ВIДЕО 18+

Правозахисники порталу Gulagu.net вивезли з Росії 40 Гб відео з катуваннями ув'язнених у російських колоніях. Вони оприлюднили частину з них і стверджують, що це відбувається систематично. Увага! Відео не рекомендоване особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель, про це вони пишуть у своєму Telegram-каналі.

У понеділок, 4 жовтня, засновник порталу Володимир Осєчкін повідомив, що їм передав архів відеозаписів програміст, який протягом 5 років мав доступ до комп’ютерів Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

"Координаторам і експертам Gulagu.net дійсно вдалося вивезти секретний відеоархів в 40 Гб, який знімався в цілій низці установ ФСВП під контролем оперативників з управління М ФСБ Росії. У цьому архіві понад 1000 відеофайлів і документів, які підтверджують системний характер тортур в російських вʼязницях", — розповів він.

За його словами, над ув’язненими знущались та ґвалтували їх співробітники ФСВП та ФСБ Росії. Всі ці тортури знімалися на службові відеореєстратори. Тепер щодня правозахисники поступово оприлюднюють нові і нові відео знущань.

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У самій ФСВП повідомили, що розпочинають службову перевірку фактів, які були оприлюднені. Також підключилася і Генеральна прокуратура Росії. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб.

Змі повідомляють, що у в'язниці "Владимирский централ" в Росії арештанти скаржаться на побиття та катування музикою. Увʼязнені звернулися до Ради з прав людини за допомогою і з проханням розібратися в ситуації.

У 2019 році десятеро вʼязнів колонії суворого режиму № 5 у Мордовії, що в Росії, пробили свої животи цвяхами на знак протесту проти катувань.