УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4353 відвідувача онлайн
Новини Відео
7 285 19

Прокуратура прийшла в "Укрексімбанк" для вручення підозри двом співробітникам банку за перешкоджання журналістській діяльності. ВIДЕО

Співробітники Київської міської прокуратури прибули в офіс "Укрексімбанку" для вручення підозри за ч. 1 і 3 ст. 171 КК України "Перешкоджання журналістській діяльності" двом співробітникам банку.

Про це повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Представники поліції і прокуратури (прибули. - Ред.) для здійснення процесуальних дій, а саме вручення підозр особам, які фігурують на відео щодо перешкоджання діяльності журналістів", - розповіла вона, уточнивши, що планується вручення підозр двом особам.

Максимець додала, що якщо цих осіб не знайдуть на робочому місці, то прокуратура буде діяти відповідно до кримінально-процесуального кодексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член наглядової ради "Укрексімбанку" Страхова звинуватила журналістів у розкручуванні скандалу: хайп дорожчий за справедливість

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

журналістика (1760) прокуратура (3677) ЗМІ (1361) Укрексімбанк (478)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Только их было там трое...а подозрений всего два...не сходится...
показати весь коментар
06.10.2021 14:48
+10
А СБУ ГДЕ ?

там был вопрос о финансировании террористов государственным банком из-за чего и начался скандал
показати весь коментар
06.10.2021 15:01
+10
Офшорный своих не бросит !
показати весь коментар
06.10.2021 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага там 5рик светит
показати весь коментар
06.10.2021 14:46 Відповісти
Офшорный своих не бросит !
показати весь коментар
06.10.2021 15:10 Відповісти
Но деньги любят тишину-сейчас многие депозиты начнут с этого банка снимать...
показати весь коментар
06.10.2021 15:44 Відповісти
Только их было там трое...а подозрений всего два...не сходится...
показати весь коментар
06.10.2021 14:48 Відповісти
Ну так, бут отвечать два стрелочника- исполнителя, а лицо, отдавшее приказ отобрать, не при делах, вот такая ЗЕленая справедливость.
показати весь коментар
06.10.2021 14:57 Відповісти
Ну, хоть такая. Уже прогресс.
показати весь коментар
06.10.2021 15:11 Відповісти
Третьего никак опознать не могут. Оно и не удивительно. По Трухину второй месяц ищут видео с камер наблюдения. Как думаешь: Найдут?
показати весь коментар
06.10.2021 14:59 Відповісти
Ну, просто третій був жертвою свавілля виконавців. Людина розгубилась. Це називається - ексцес виконавця.
показати весь коментар
06.10.2021 15:13 Відповісти
че то подхаривает это: ээээ.
Не досмотрел.
б*же, та наймите... Мендель туда
хотя, еси на Стебанова было посмотреть и главное, послушать, то и ээээта нор... эээ мальная.
показати весь коментар
06.10.2021 14:54 Відповісти
Ну що ж, колись (вже скоро) прокурори прийдуть і до офісу президента. Це наочний приклад, кому вручатимуть підозри - не преЗЕденту і навіть не Єрмаку, можливо і не Татарова, а якимось звичайним клерка за те, що ці з дурної голови виконували команди вище перерахованих. Тому сподіваюся, до середньої ланки дійде, що їх чекає за такі дії. До речі, так само прийдуть з підозрами і до багатьох депутатів від СН. Можливо, втекти встигне лише Арахамія. Стефанчук шансів втекти не має. Надто колоритний. Тому думай. Те.
показати весь коментар
06.10.2021 14:56 Відповісти
А СБУ ГДЕ ?

там был вопрос о финансировании террористов государственным банком из-за чего и начался скандал
показати весь коментар
06.10.2021 15:01 Відповісти
Повеселила. Это и есть СБУшная тема. Поэтому Мецгера и накрыло от этого вопроса.
показати весь коментар
06.10.2021 15:31 Відповісти
Ничего им не будет. Осел офшорный отмажет...
показати весь коментар
06.10.2021 15:04 Відповісти
Ничего не будет мецгеру, а этим он(мецгер) кинет косточку в виде н-ой суммы зеленых, чтобы вся вина была на них и что он никаких приказов не отдавал и на том все закончиться.
показати весь коментар
06.10.2021 15:17 Відповісти
Какая оперативность! И Вовочкины офшоры здесь ни при чьом! Как вы могли подумать? Он просто справедливый!!
показати весь коментар
06.10.2021 15:32 Відповісти
А что с айтишниками ? Они живы ?
показати весь коментар
06.10.2021 16:04 Відповісти
якийсь цирк ...а де повинй аудит банку щодо можливого фінансування тероризму? Здається їх в Борисполі було ловити, поки в Ізраїль не чухнули))) бо звідти як і з Ростову видачи не має
показати весь коментар
06.10.2021 16:19 Відповісти
А вазону вручили підозру? Хто хто, а він реально летів на журналюг і мітив в те місце де мали стояти Сирожа Лещара і Найом Пуштун.
показати весь коментар
06.10.2021 16:58 Відповісти
Верные действия.
показати весь коментар
07.10.2021 06:16 Відповісти
 
 