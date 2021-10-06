Прокуратура прийшла в "Укрексімбанк" для вручення підозри двом співробітникам банку за перешкоджання журналістській діяльності. ВIДЕО

Співробітники Київської міської прокуратури прибули в офіс "Укрексімбанку" для вручення підозри за ч. 1 і 3 ст. 171 КК України "Перешкоджання журналістській діяльності" двом співробітникам банку.

Про це повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Представники поліції і прокуратури (прибули. - Ред.) для здійснення процесуальних дій, а саме вручення підозр особам, які фігурують на відео щодо перешкоджання діяльності журналістів", - розповіла вона, уточнивши, що планується вручення підозр двом особам.

Максимець додала, що якщо цих осіб не знайдуть на робочому місці, то прокуратура буде діяти відповідно до кримінально-процесуального кодексу.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.