"Без цензури" в прямому ефірі: від Тітушка до Мецгера. Зе-узурпація. Кортеж для Осадчої. Чи замерзнемо взимку? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Розлючені криворізькі банкіри, кортеж для Осадчої, відверта узурпація влади Зеленським та перспективи опалювального сезону - в стрімі "Без цензури".
О 20:45 Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва говоритимуть на Цензор.НЕТ ось про що.
👉 Чи замерзнемо взимку?
Газ на головному європейському хабі підскочив на 40% і наближається до ціни 2000 доларів. Енергетична криза в Європі посилюється: заводи на межі закриття через високі ціни на енергоносії. Ціни на електроенергію і газ майже щодня б'ють рекорди. Хто замерзне взимку і наскільки ймовірно, що це будемо ми?
👉 Від Тітушка до Мецгера
Голова "Укрексімбанку" Євген Мецгер подивився на свою поведінку з боку і тепер щиро кається і сам шокований своїми діями. Чи вірите в каяття цього товариша президента Зеленського? Якщо ви пропустили, то 4 жовтня голова правління "Укрексімбанку" не оцінив гідно запитання журналістів програми "Схеми" і наказав своїм підлеглим фактично напасти на знімальну групу.
👉 Зе-узурпація і підтирання регламентом
Що відбувається навколо відставки Дмитра Разумкова? Яким чином колишній перший номер у списку партії "Слуга народу" потрапив у немилість до президента? Де помилився Разумков й чи могло все бути інакше?
👉 Кортеж для Каті Осадчої
Телеведуча Катя Осадча, яка знімала в Трускавці вечірку "Слуг народу" після виїзного засідання фракції, повідомила в Instagram, що ледь не запізнилася зі знімальною групою на поїзд. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її до Львова.
Чому це ненормально? І чому безкарність породжує ще більше трешу?
Буде гаряче, включайтеся!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А песця шось таке є?
Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма
https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm
Монобольшинство старалось работать без спикера в Раде, вставляя палки себе в колёса. Примерно так же вели себя и сотрудники «Укрексімбанку», которые сначала применили насилие к журналистам, потом обвинили тех в попытке завладеть банковской тайной, а в итоге стали героями восстановленного видео. В энергетике всё не так весело - цены на газ бьют рекорды, а запасы угля на украинских ТЭС падают и уже в 3,55 раза меньше плана
https://petrimazepa.com/pm-daily061021
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 ч ·
Философское