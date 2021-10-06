"Без цензури" в прямому ефірі: від Тітушка до Мецгера. Зе-узурпація. Кортеж для Осадчої. Чи замерзнемо взимку? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Розлючені криворізькі банкіри, кортеж для Осадчої, відверта узурпація влади Зеленським та перспективи опалювального сезону - в стрімі "Без цензури".

О 20:45 Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва говоритимуть на Цензор.НЕТ ось про що.

👉 Чи замерзнемо взимку?

Газ на головному європейському хабі підскочив на 40% і наближається до ціни 2000 доларів. Енергетична криза в Європі посилюється: заводи на межі закриття через високі ціни на енергоносії. Ціни на електроенергію і газ майже щодня б'ють рекорди. Хто замерзне взимку і наскільки ймовірно, що це будемо ми?

👉 Від Тітушка до Мецгера

Голова "Укрексімбанку" Євген Мецгер подивився на свою поведінку з боку і тепер щиро кається і сам шокований своїми діями. Чи вірите в каяття цього товариша президента Зеленського? Якщо ви пропустили, то 4 жовтня голова правління "Укрексімбанку" не оцінив гідно запитання журналістів програми "Схеми" і наказав своїм підлеглим фактично напасти на знімальну групу.





👉 Зе-узурпація і підтирання регламентом

Що відбувається навколо відставки Дмитра Разумкова? Яким чином колишній перший номер у списку партії "Слуга народу" потрапив у немилість до президента? Де помилився Разумков й чи могло все бути інакше?

👉 Кортеж для Каті Осадчої

Телеведуча Катя Осадча, яка знімала в Трускавці вечірку "Слуг народу" після виїзного засідання фракції, повідомила в Instagram, що ледь не запізнилася зі знімальною групою на поїзд. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її до Львова.

Чому це ненормально? І чому безкарність породжує ще більше трешу?

Буде гаряче, включайтеся!