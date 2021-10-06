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"Без цензури" в прямому ефірі: від Тітушка до Мецгера. Зе-узурпація. Кортеж для Осадчої. Чи замерзнемо взимку? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Розлючені криворізькі банкіри, кортеж для Осадчої, відверта узурпація влади Зеленським та перспективи опалювального сезону - в стрімі "Без цензури".

О 20:45 Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва говоритимуть на Цензор.НЕТ ось про що.

👉 Чи замерзнемо взимку?

Газ на головному європейському хабі підскочив на 40% і наближається до ціни 2000 доларів. Енергетична криза в Європі посилюється: заводи на межі закриття через високі ціни на енергоносії. Ціни на електроенергію і газ майже щодня б'ють рекорди. Хто замерзне взимку і наскільки ймовірно, що це будемо ми?

👉 Від Тітушка до Мецгера

Голова "Укрексімбанку" Євген Мецгер подивився на свою поведінку з боку і тепер щиро кається і сам шокований своїми діями. Чи вірите в каяття цього товариша президента Зеленського? Якщо ви пропустили, то 4 жовтня голова правління "Укрексімбанку" не оцінив гідно запитання журналістів програми "Схеми" і наказав своїм підлеглим фактично напасти на знімальну групу.


👉 Зе-узурпація і підтирання регламентом

Що відбувається навколо відставки Дмитра Разумкова? Яким чином колишній перший номер у списку партії "Слуга народу" потрапив у немилість до президента? Де помилився Разумков й чи могло все бути інакше?

👉 Кортеж для Каті Осадчої

Телеведуча Катя Осадча, яка знімала в Трускавці вечірку "Слуг народу" після виїзного засідання фракції, повідомила в Instagram, що ледь не запізнилася зі знімальною групою на поїзд. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її до Львова.

Чому це ненормально? І чому безкарність породжує ще більше трешу?

Буде гаряче, включайтеся!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+11
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06.10.2021 20:50
+8
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06.10.2021 20:51
+8
Тобто Арахамія признався, що він з дружиною ухиляються від податків теж.
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06.10.2021 20:52
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Потужна вiдповiдь Офшора Ссанича..тобто плювак Чи то ссанина в очi украiнцям..
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06.10.2021 20:50 Відповісти
Можу сказати за нього:ні, не збираюсь і ваші дописи мав десь.
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07.10.2021 09:24 Відповісти
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06.10.2021 20:50 Відповісти
Тобто Арахамія признався, що він з дружиною ухиляються від податків теж.
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06.10.2021 20:52 Відповісти
Він зізнався, що є аферистом.
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06.10.2021 21:03 Відповісти
є така поговірка , що біда ходить не одна, а з дітками...
А песця шось таке є?

Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма

https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm
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06.10.2021 21:08 Відповісти
Блин, ещё и Осадчая.. ****, самка жирафа.. А почему ишак ей вертолёт не подогнал, чтобы она не опоздала детёныша своего кормить?
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06.10.2021 20:51 Відповісти
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06.10.2021 20:51 Відповісти
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06.10.2021 20:51 Відповісти
Глава «Укрэксимбанка» и журналисты «Схем», «слуги народа» заблокировали работу ВР, ОПЕК+ немного увеличит добычу нефти. Дайджест 5 октября

Монобольшинство старалось работать без спикера в Раде, вставляя палки себе в колёса. Примерно так же вели себя и сотрудники «Укрексімбанку», которые сначала применили насилие к журналистам, потом обвинили тех в попытке завладеть банковской тайной, а в итоге стали героями восстановленного видео. В энергетике всё не так весело - цены на газ бьют рекорды, а запасы угля на украинских ТЭС падают и уже в 3,55 раза меньше плана

https://petrimazepa.com/pm-daily061021
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06.10.2021 21:12 Відповісти
Узурпація, опитування ТВ канал Україна 24

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06.10.2021 22:21 Відповісти
она была узурпирована ещё при ракетчике и даже помэранчови либерасты не смогли отказать себе попользоваться системой ни в 2004 ни в 2014...... и да- пропорция радует писсимизьмом
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07.10.2021 05:16 Відповісти
Відбір

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06.10.2021 22:24 Відповісти
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06.10.2021 22:40 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWbI4eOsu2D_5tda_I-M0m7l7z_XcGXvrC3I_I9PTo0TtPMUk47Qvs1czUHDsIWlLywBuRwmF_4MiEEtIg2430-dC-l19t0pFVuOHlYI-71WF9bgfUGpWwpfgO1rbXm3NM&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWbI4eOsu2D_5tda_I-M0m7l7z_XcGXvrC3I_I9PTo0TtPMUk47Qvs1czUHDsIWlLywBuRwmF_4MiEEtIg2430-dC-l19t0pFVuOHlYI-71WF9bgfUGpWwpfgO1rbXm3NM&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 ч ·



Философское
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06.10.2021 23:24 Відповісти
 
 