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"Слуга народу" Гетманцев сів у крісло першого віцеспікера: Нардепи перейшли до розгляду відставки Разумкова. ВIДЕО
Спікер Дмитро Разумков у сесійній залі заявив про конфлікт інтересів під час розгляду питання про його відставку.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Разумков повідомив, що під час розгляду цього питання буде головувати нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Спікер передав йому слово і сказав: "Трибуна буде зайнята. Тому все-таки з місця". Однак Гетманцев заявив, що з місця незручно, тому сів у крісло першого віцеспікера.
Після цього нардепи перейшли до розгляду питання про відставку спікера.
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belge
показати весь коментар07.10.2021 10:55 Відповісти Мені подобається 2
Said_
показати весь коментар07.10.2021 11:36 Відповісти Мені подобається 0
Веретено
показати весь коментар07.10.2021 10:59 Відповісти Мені подобається 2
Said_
показати весь коментар07.10.2021 11:35 Відповісти Мені подобається 0
растуди
показати весь коментар07.10.2021 12:25 Відповісти Мені подобається 0
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