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"Слуга народу" Гетманцев сів у крісло першого віцеспікера: Нардепи перейшли до розгляду відставки Разумкова. ВIДЕО

Спікер Дмитро Разумков у сесійній залі заявив про конфлікт інтересів під час розгляду питання про його відставку.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков повідомив, що під час розгляду цього питання буде головувати нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Спікер передав йому слово і сказав: "Трибуна буде зайнята. Тому все-таки з місця". Однак Гетманцев заявив, що з місця незручно, тому сів у крісло першого віцеспікера.

Після цього нардепи перейшли до розгляду питання про відставку спікера.

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Автор: 

ВР (14976) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527) Гетманцев Данило (882)


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07.10.2021 10:55 Відповісти
Він знав, куди пхався.
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07.10.2021 11:36 Відповісти
зря разумков нe борeться за крiсло. хоча б з цiллю повозити тупi рила по асфальту - прeцeдeнт такий що суд вiдновить розумкова на раз-два з такою кiлькстю порушeнь
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07.10.2021 10:59 Відповісти
зЕбуїн наказав - лолбо дзЕби виконали. І байдуже на регламент...
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07.10.2021 11:35 Відповісти
У гетьманцева совок головного мізку: "Партия сказала нада, камсамол ответил есть" (с) - це він так прокоментував висування його кандидатури на ведення засідання ВР зі зняття разумкова. Тобто, палач разумкова визначився. Тому не слід дивуватися його податковим ініціативам - воно з останнього три шкірі здере, ****
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07.10.2021 12:25 Відповісти
 
 