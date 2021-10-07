"Слуга народу" Гетманцев сів у крісло першого віцеспікера: Нардепи перейшли до розгляду відставки Разумкова. ВIДЕО

Спікер Дмитро Разумков у сесійній залі заявив про конфлікт інтересів під час розгляду питання про його відставку.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков повідомив, що під час розгляду цього питання буде головувати нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Спікер передав йому слово і сказав: "Трибуна буде зайнята. Тому все-таки з місця". Однак Гетманцев заявив, що з місця незручно, тому сів у крісло першого віцеспікера.

Після цього нардепи перейшли до розгляду питання про відставку спікера.

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