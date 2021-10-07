"Роботу, гідну зарплату" і "Деофшоризація, а не дерегуляція": у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 жовтня, в Києві з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю профспілкові організації проводять акцію протесту під девізом: "Захистимо свої трудові права і свободи на об'єднання в профспілки. Отримаємо краще життя!".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Профспілкові активісти йдуть маршем з вул. Хрещатик по вул. Грушевського до Кабінету Міністрів. Рух транспорту по цьому маршруту перекрито. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами.
Організатори акції озвучили свої вимоги до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та роботодавців:
- Ні законопроєктам від влади №5371, №5388, №2681.
- Організаційно і фінансово забезпечувати реалізацію конституційного права громадян на повну та продуктивну зайнятість, гідну оплату та безпеку праці.
- Ціни на український газ, тарифи на електроенергію і комунальні послуги повинні стати доступними для населення.
- Закласти в Держбюджеті України на 2022 мінімальну заробітну плату в розмірі 6900 грн, мінімальну пенсію - 3600 грн, посадовий оклад першого тарифного розряду в бюджетній сфері 6 500.
- До кінця цього року погасити заборгованість із зарплати 140 тисячам працівників розміром майже 4 млрд грн, в т.ч. працівникам державних шахт.
- Припинити одержавлення самоврядних фондів загальнообов'язкового соціального страхування, ліквідувати дефіцит їх бюджетів і Пенсійного фонду України.
- Забезпечити всім громадянам України конституційне право на якісну доступну освіту і медичні послуги і право молоді на перше робоче місце і молодої сім'ї - на житло.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+10 Фродо Странник
показати весь коментар07.10.2021 11:48
+7 Наталия П
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+6 A San
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вадінтур теж голосувала більшість з них, і де те лайно тепер? пнеться з шкури, щоб на тюряжку не присісти. ОТОЖ.
що він є що його немає...
гроші з профсоюзу не дадуть на поїздки до Києва, але за щось люди приїхали!
звідси логічне запитання : хто заплатив за це все і навіщо ?
спробуй в знаєш , як "скидаються"
Але я вас запевняю,олігархат який створив всю цю порочну систему не піде на це ,бо дешева раб- сила це їх основний актив в Україні,відстале виробництво минулого століття я навіть неберу до уваги.
Тому що, коли заходить питання в збуті, скажімо вугілля то, виявляється що, держава має у власності тільки будівлю контори, а весь прибуток ділиться між приватним сектором.
Непотрібно лукавити ви ж знаєте що окрім шахт є купа держмонополістів з топ 10 бізнесу.Це частина корупційної схеми по виводу бюджетних коштів ,саме тому потрібно,що б держава припинила учать в будь якому бізнесі бо це першоджерело для зловживань тих хто має доступ до грошей платників податків!Коли це розуміння прийде буде інша політика і справжні інвестиції для розвитку з за кордону а не спекулятивний капітал.
Я, в свою чергу, можу вам сказати що, з 2010 року Держстат не має навіть графи, яка стосується форм власності. То ж, і ви не можете довести наскільки "державними" є ті підприємства.
Дуже часто держава покриває з бюджету збитки та витрати підприємства, в якому приватний доля є більшою від 51%.
Наверное 73%)))
Хуженебудет))))
Кстати, в новости одни номера а у рядовых демонстрантов на плакатах другие номера Законов
Это подсказывает, что протест спущен сверху я даже знаю кем, но вникать лень. Есть журналисты которым платят зп за это пусть вникают.