УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7823 відвідувача онлайн
Новини Відео
4 873 42

"Роботу, гідну зарплату" і "Деофшоризація, а не дерегуляція": у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 жовтня, в Києві з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю профспілкові організації проводять акцію протесту під девізом: "Захистимо свої трудові права і свободи на об'єднання в профспілки. Отримаємо краще життя!".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Профспілкові активісти йдуть маршем з вул. Хрещатик по вул. Грушевського до Кабінету Міністрів. Рух транспорту по цьому маршруту перекрито. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами.

Організатори акції озвучили свої вимоги до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та роботодавців:

  1. Ні законопроєктам від влади №5371, №5388, №2681.
  2. Організаційно і фінансово забезпечувати реалізацію конституційного права громадян на повну та продуктивну зайнятість, гідну оплату та безпеку праці.
  3. Ціни на український газ, тарифи на електроенергію і комунальні послуги повинні стати доступними для населення.
  4. Закласти в Держбюджеті України на 2022 мінімальну заробітну плату в розмірі 6900 грн, мінімальну пенсію - 3600 грн, посадовий оклад першого тарифного розряду в бюджетній сфері 6 500.
  5. До кінця цього року погасити заборгованість із зарплати 140 тисячам працівників розміром майже 4 млрд грн, в т.ч. працівникам державних шахт.
  6. Припинити одержавлення самоврядних фондів загальнообов'язкового соціального страхування, ліквідувати дефіцит їх бюджетів і Пенсійного фонду України.
  7. Забезпечити всім громадянам України конституційне право на якісну доступну освіту і медичні послуги і право молоді на перше робоче місце і молодої сім'ї - на житло.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля стін посольства Польщі в Києві протестували проти монополізації ринку працевлаштування. ФОТОрепортаж

Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 01
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 02
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 03
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 04
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 05
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 06
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 07
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 08
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 09
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 10
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 11
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 12
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 13
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 14
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 15
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 16
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 17
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 18
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 19
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 20
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 21
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 22
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 23
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 24
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 25

Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 26
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 27
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 28
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 29
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 30
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 31
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 32
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 33
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 34
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 35
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 36
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 37
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 38
Роботу, гідну зарплату і Деофшоризація, а не дерегуляція: у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито 39

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14976) Кабмін (14090) Київ (19490) мітинг (753) протест (2398) профспілка (86) робота (1204) праця (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
ДеОфшоризация это значит ДеЗеленизация Украины!!!
показати весь коментар
07.10.2021 11:48
+7
Очень надеюсь, что это начало
показати весь коментар
07.10.2021 11:47
+6
Починається. Тремтіть ,зелені гниди!!!
показати весь коментар
07.10.2021 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Починається. Тремтіть ,зелені гниди!!!
показати весь коментар
07.10.2021 11:47 Відповісти
Можна на тремтіти, більшість цих людей голосувала за цю владу, ба більше, вони досі підтримують її згідно опитань.
показати весь коментар
07.10.2021 11:54 Відповісти
НЕ має значення, за кого вони колись голосували, важливо, що РОБЛЯТЬ ЗАРАЗ

вадінтур теж голосувала більшість з них, і де те лайно тепер? пнеться з шкури, щоб на тюряжку не присісти. ОТОЖ.
показати весь коментар
07.10.2021 13:12 Відповісти
Я не маю ілюзій на рахунок цих виборців, що з того що начальство вишикувало їх з файними прапорцями, вони як не мали у 2019 році, так і не мають зараз жодних політичних поглядів, не мають бачення власного майбутнього і коли клоунада дійде логічного фіналу, знову проголосують за чергового солодкоголосого негідника, якого їм підсунуть з телевізора олігархи.
показати весь коментар
07.10.2021 14:28 Відповісти
Перспективна позиція. Молодець.
показати весь коментар
07.10.2021 15:13 Відповісти
Україна не матиме перспективи ще років 25-30, наразі нагальне питання зберегти державу до тих часів.
показати весь коментар
07.10.2021 15:42 Відповісти
Повелитель перспектив?
показати весь коментар
07.10.2021 15:47 Відповісти
а "зберегти державу"- це перспектива?
показати весь коментар
07.10.2021 15:56 Відповісти
Очень надеюсь, что это начало
показати весь коментар
07.10.2021 11:47 Відповісти
Осень, как обычно!
показати весь коментар
07.10.2021 11:48 Відповісти
ДеОфшоризация это значит ДеЗеленизация Украины!!!
показати весь коментар
07.10.2021 11:48 Відповісти
И отбеливателем их с хлором. Чтобы зелень пропала навсегда.
показати весь коментар
07.10.2021 12:00 Відповісти
Лучше дустом и крысиным ядом. Можно напалмом.
показати весь коментар
07.10.2021 12:08 Відповісти
Та ти ж Гітлер!
показати весь коментар
07.10.2021 13:15 Відповісти
в річницю побиття студентів,треба знов виносити це ЗЕлене лайно до Ростова.
показати весь коментар
07.10.2021 11:48 Відповісти
ЦЕ ЛАЙНО ХОТЬ І ПРОПІДА.РОСОСОСІЙСЬКЕ, ПРОТЕ СКОРІШ ЗА ВСЕ БУДЕ НАМАГАТИСЬ ЗДРИСНУТИ У НАПРЯМКУ ІЗРАЇЛЮ.
показати весь коментар
07.10.2021 12:25 Відповісти
Невже снєсуни активувались?)))
показати весь коментар
07.10.2021 11:49 Відповісти
от що зараз на ваших роботах вирішує профсоюз?
що він є що його немає...
гроші з профсоюзу не дадуть на поїздки до Києва, але за щось люди приїхали!
звідси логічне запитання : хто заплатив за це все і навіщо ?
показати весь коментар
07.10.2021 11:50 Відповісти
Може й самі скинулись, зепідр з своєю презекоМандою так всіх закумарив, що люди скоро поснуть скидуватись, щоб ліквідувати його будь - яким шляхом! Такого с.аки в Україні навіть за овоща небуло, дай Бог це початок, початок кінця піда.растичної влади зеленої шмарклі та його госпдаря жида крадуна коломойші
показати весь коментар
07.10.2021 12:29 Відповісти
ти збирав колись гроші на корпоратив?)
спробуй в знаєш , як "скидаються"
показати весь коментар
07.10.2021 13:26 Відповісти
Я стараюсь відвідувати більш культурні заходи!
показати весь коментар
07.10.2021 13:32 Відповісти
Организованный плановый утренник, который не имеет никакого отношения к протестам.
показати весь коментар
07.10.2021 11:51 Відповісти
Требуют отдать долги по зарплате, на ЮМЗ они ещё с 20-го года. А зегниды офшоры узаканивают.
показати весь коментар
07.10.2021 11:52 Відповісти
Нарид разминает кости
показати весь коментар
07.10.2021 11:59 Відповісти
Тазовые
показати весь коментар
07.10.2021 13:55 Відповісти
Пьйотр Сіманєнка теж там бігав?
показати весь коментар
07.10.2021 12:02 Відповісти
Третій пункт зайвий,достатньо виконати одну умову саме достойну заробітну плату та пенсію на яку можна жити,а не існувати. І все непотрібно ніяких субсидій та утримання армії держслужбовців усіляких фондів соцзабезпечення ітд.
Але я вас запевняю,олігархат який створив всю цю порочну систему не піде на це ,бо дешева раб- сила це їх основний актив в Україні,відстале виробництво минулого століття я навіть неберу до уваги.
показати весь коментар
07.10.2021 12:03 Відповісти
PS:щодо 5 пункту,що б нарешті забути про такі ганебні явища як заборгованість на державних шахтах,заводах чи свинофермах потрібно зробити одну річ.-----Держава повинна припинити займатися бізнесом ,будь яким і тоді ви побачите,посади у владі перестануть бути настільки бажаними для корупційних схем.
показати весь коментар
07.10.2021 12:09 Відповісти
А ви мені можете тут назвати скільки і які підприємства повністю у державній власності, скільки тої власності у відсотках?

Тому що, коли заходить питання в збуті, скажімо вугілля то, виявляється що, держава має у власності тільки будівлю контори, а весь прибуток ділиться між приватним сектором.
показати весь коментар
07.10.2021 12:46 Відповісти
"виявляється що, держава має у власності тільки будівлю контори"
Непотрібно лукавити ви ж знаєте що окрім шахт є купа держмонополістів з топ 10 бізнесу.Це частина корупційної схеми по виводу бюджетних коштів ,саме тому потрібно,що б держава припинила учать в будь якому бізнесі бо це першоджерело для зловживань тих хто має доступ до грошей платників податків!Коли це розуміння прийде буде інша політика і справжні інвестиції для розвитку з за кордону а не спекулятивний капітал.
показати весь коментар
07.10.2021 12:54 Відповісти
Ну, якщо не можете мені тут привести цифри стосовно державної власності то, хоч наведіть достовірне джерело де, ці цифри відображено? А так всі ваші слова то, порожня балаканина.

Я, в свою чергу, можу вам сказати що, з 2010 року Держстат не має навіть графи, яка стосується форм власності. То ж, і ви не можете довести наскільки "державними" є ті підприємства.

Дуже часто держава покриває з бюджету збитки та витрати підприємства, в якому приватний доля є більшою від 51%.
показати весь коментар
07.10.2021 13:06 Відповісти
Я без всякої злоби просто даю інфу ,найбільші компанії країни є державнимим, навіть по назві "ДП", якщо там "АТ" то все одно 90% належить державі.Ось такий орган держстат який навіть публічну інформацію неможе донести, а можливо це злий умисел уряду)По банківському сектору можу сказати точно ,там найбільшим акціонером як і раніше, є український уряд із часткою 56%.
показати весь коментар
07.10.2021 13:41 Відповісти
ЗІ: тут немає ніякої злоби, все чисто по дружньому. Даю інфу.
показати весь коментар
07.10.2021 13:08 Відповісти
Все це, було б прекрасно аби ці профспілки реально займалися своєю справою, а так щось ригами запахло. Совкові профспілки це, їх стара вотчина. Ще треба шоломами постукати по асфальту з вимогами почути Донбас.
показати весь коментар
07.10.2021 12:42 Відповісти
Слуги народа в засаде Грушевского 34а,весь двор забит автозаками,выбрали тупого клоуна,дебилы
показати весь коментар
07.10.2021 13:40 Відповісти
Впервые за долгое время вижу профсоюзы в действии. Хотя чую за этим ОПЗЖ.
показати весь коментар
07.10.2021 13:51 Відповісти
Без плакатов "ЗаЗе!" нещитово
показати весь коментар
07.10.2021 13:58 Відповісти
Интересно сколько из этих митингующих за Зеленского голосовало?
Наверное 73%)))
Хуженебудет))))
показати весь коментар
07.10.2021 14:16 Відповісти
Угу! Митинговали они под кабмином на Грушевского, но перекрыли, причем наглухо, Мариинку. А почему? А потому, что зебелоиды димона в парламенте доедали. Вопрос только кто под кого подстраивался? Зебезяны под профсоюзы или наоборот?
показати весь коментар
07.10.2021 14:29 Відповісти
Ахххаха, филиал КГБ решил помахать флажками. Помню мой первый (и последний) поход на один из верхних этажей дома профсоюзов(до пожара). Меня удивило, что все обитатели кабинетов из кожи здоровались друг с другом "здравия желаю" и в кабинетах висели вымпелы типа "30 лет в органах. спасибо за безупречную службу".
показати весь коментар
07.10.2021 15:47 Відповісти
Фопам запретить прием на работу рабов!!!!..пусть сами за копейки с издевательствами в..******* и налоги платят! всем навозникам вчерашним хитровые..ным, по кассовому аппарату! и проверки налоговиков и трудовиков раз-два в неделю!, с этим дурдомом нужно заканчивать, или сами работают пусть или прием на работу согласно КЗОТ и з\плата согласно расценок и окладов, без накидывания обязанностей на одного за пятерых. Оборзели ***** на бухом кураже, уже до самого до края!
показати весь коментар
08.10.2021 00:26 Відповісти
Странно, можно расшифровать что за три Закона по номерам в первом пункте требований протеста? по идее редактор должен это сделать , если он конечно не робот, а журналист.
Кстати, в новости одни номера а у рядовых демонстрантов на плакатах другие номера Законов
Это подсказывает, что протест спущен сверху я даже знаю кем, но вникать лень. Есть журналисты которым платят зп за это пусть вникают.
показати весь коментар
08.10.2021 09:47 Відповісти
 
 