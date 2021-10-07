"Роботу, гідну зарплату" і "Деофшоризація, а не дерегуляція": у центрі Києва мітингують профспілки - рух транспорту перекрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 жовтня, в Києві з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю профспілкові організації проводять акцію протесту під девізом: "Захистимо свої трудові права і свободи на об'єднання в профспілки. Отримаємо краще життя!".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Профспілкові активісти йдуть маршем з вул. Хрещатик по вул. Грушевського до Кабінету Міністрів. Рух транспорту по цьому маршруту перекрито. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами.

Організатори акції озвучили свої вимоги до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та роботодавців:

Ні законопроєктам від влади №5371, №5388, №2681. Організаційно і фінансово забезпечувати реалізацію конституційного права громадян на повну та продуктивну зайнятість, гідну оплату та безпеку праці. Ціни на український газ, тарифи на електроенергію і комунальні послуги повинні стати доступними для населення. Закласти в Держбюджеті України на 2022 мінімальну заробітну плату в розмірі 6900 грн, мінімальну пенсію - 3600 грн, посадовий оклад першого тарифного розряду в бюджетній сфері 6 500. До кінця цього року погасити заборгованість із зарплати 140 тисячам працівників розміром майже 4 млрд грн, в т.ч. працівникам державних шахт. Припинити одержавлення самоврядних фондів загальнообов'язкового соціального страхування, ліквідувати дефіцит їх бюджетів і Пенсійного фонду України. Забезпечити всім громадянам України конституційне право на якісну доступну освіту і медичні послуги і право молоді на перше робоче місце і молодої сім'ї - на житло.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ